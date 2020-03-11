آيت الطالب يعفي "مندوب الصحة" بعمالة طنجة

هسبريس من الرباط

قرر وزير الصحة، خالد آيت الطالب، إعفاء المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بعمالة طنجة أصيلة من منصبه.

وأصدر وزير الصحة، مقرر تعيين يقضي بتكليف المديرة الجهوية للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، في منصب مندوبة وزارة الصحة بعمالة طنجة أصيلة بالنيابة.

ولم تستبعد مصادر هسبريس أن يكون قرار إعفاء المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بعمالة طنجة، محمد عبدو الداودي، مرتبطا بتداعيات احتجاج أطر صحية على عدم تلقيهم أي تكوين حول كيفية مواجهة فيروس "كورونا"، أو بسبب اختلالات إدارية في التسيير.