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كُتّاب وآراء
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آيت الطالب يعفي "مندوب الصحة" بعمالة طنجة
الأربعاء 11 مارس 2020 - 15:50
قرر وزير الصحة، خالد آيت الطالب، إعفاء المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بعمالة طنجة أصيلة من منصبه.
وأصدر وزير الصحة، مقرر تعيين يقضي بتكليف المديرة الجهوية للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، في منصب مندوبة وزارة الصحة بعمالة طنجة أصيلة بالنيابة.
ولم تستبعد مصادر هسبريس أن يكون قرار إعفاء المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بعمالة طنجة، محمد عبدو الداودي، مرتبطا بتداعيات احتجاج أطر صحية على عدم تلقيهم أي تكوين حول كيفية مواجهة فيروس "كورونا"، أو بسبب اختلالات إدارية في التسيير.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - عبد المنعم الأربعاء 11 مارس 2020 - 16:07
المرجوا من عاهل البلاد الوقوف شخصيا على هذا الوباء المنتشر في العالم واعطاء تعليمات صارمة فلا وزير الصحة ولا رئيس الحكومة سمعنا منهم خيرا اذا لم يقف عاهل البلاد على الأمر شخصيا ولا قدر الله وانتشر هذا الوباء في بلادنا فالشعب سينتفض على الكل من صغيرهم الى كبيرهم فالمرجوا التكفل شخصيا لكي يقف معه الشعب وقفة واحدة أو العكس
2 - مواطن الأربعاء 11 مارس 2020 - 16:11
الله يقدر ك ياايت الطالب و تصلح هاد القطاع المهم و الحيوي. ربي عالم بصحة المغربة و الفقراء خاصة. وكانهم لسيوا في وطنهم. محرومون من كل حقوق الانسان.مهمة ليس بالسهلة....
3 - محمد مداني الأربعاء 11 مارس 2020 - 16:14
سبحان الله العظيم سقطت الصومعة علقوا الحجام، أي شخص في منصب يخفي فشله طرد البعض أو تنقيلهم، كم من مستشفى خال من أدوات الإسعاف، نحارب الأوبئة بطرد الآخرين.
4 - الفيلسوف الأربعاء 11 مارس 2020 - 16:17
لو احتج مهنيو الصحة في مناطق أخرى هل سوف يقال مندوبو الصحة؟! خصوصا و حسب علمنا من نفس الشيئ حاصل في كل المدن المغربية و لم يتم تجهيز المستشفيات بالتجهيزات و لا حتى إجراء دورات تدريبية...
وكيف سوف تجاوز السيدة المديرة الجهوية بين المهمتين؟! فدورها سوف يكون اداريا محضا يتعلق بالتوقيعات و اصدار قرارات و تنفبد مساطر صادرة عن وزارة الصحة...
وكيف سوف تجاوز السيدة المديرة الجهوية بين المهمتين؟! فدورها سوف يكون اداريا محضا يتعلق بالتوقيعات و اصدار قرارات و تنفبد مساطر صادرة عن وزارة الصحة...
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