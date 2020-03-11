24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1507:4113:4216:5919:3620:50
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مختبر تحاليل كورونا (5.00)

  2. سلطات البيضاء تزين الطرقات وتستنفر المقاطعات خلال مقام الملك (5.00)

  3. النموذج التنموي: ميلاد مزرعة مستحيلة (5.00)

  4. عمل المرأة خارج البيت (5.00)

  5. هذه خلفيات هوس الرئيس الجزائري عبد المجيد "تبون" بالمغرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | فيروس كورونا .. إلغاء جميع المواسم الدينية بالمغرب

فيروس كورونا .. إلغاء جميع المواسم الدينية بالمغرب

فيروس كورونا .. إلغاء جميع المواسم الدينية بالمغرب
هسبريس من الرباط
الأربعاء 11 مارس 2020 - 17:20

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الأربعاء، أنه تقرر إلغاء جميع المواسم الدينية مهما كان حجم التجمعات التي تشهدها، وذلك في أعقاب ظهور وباء فيروس كورونا المستجد في عدد من البلدان.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن هذا القرار يأتي "عملا بتوجهات الشرع في حفظ الأنفس والأبدان من الهلاك ومن جميع الأضرار، واعتبارا للوباء الذي ظهر في عدد من البلدان، وما وجب من اتباع الإرشادات الطبية الواردة في الموضوع، ولاسيما ما يتعلق بتجنب العدوى خلال التجمعات".

وأهابت الوزارة، في هذا الصدد، بالسادة العلماء والعالمات والخطباء والوعاظ والواعظات والأئمة "أن يعملوا على توعية الناس بموضوع الوقاية من الوباء، لاسيما بالتزام النظافة وتجنب كل فرص انتقال العدوى".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (34)

1 - snake الأربعاء 11 مارس 2020 - 17:29
الحمدلله غانتهناو هاد لعام من موسم الرجراجة وما ينتج عنه من مفاسد وجهل وأوساخ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
2 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الأربعاء 11 مارس 2020 - 17:31
واذا اغلقت المساجد ومنعت صلاة الجمعة كيف سيوصل هؤلاء العلماء صوتهم للمغاربة هل عبر القنوات الوطنية التي لا يشاهدها احد؟؟؟؟!!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
3 - مجرد رأي الأربعاء 11 مارس 2020 - 17:32
أنا فهمت من المواسم الدينية و إلغاء جميع التجمعات الدينية هو إلغاء صلوات الجماعة و صلاة الجمعة، إذا كان الأمر كذلك فهو في مصلحة البلد، على الجميع التفهم و أخذ هذا الأمر بجدية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
4 - مغربي قح الأربعاء 11 مارس 2020 - 17:32
ماتنساوش معاكم المواسم القروية ديال التبوريدة والمهرجانات والاسواق بالبوادي كذلك لي فيهم رحبات البهايم.العالم القروي منين تانحي شي واحد من ايطاليا لا بد ليه يعرض على الدوار كلو ويزردهم يشبعوا فيه تعناق!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
5 - صادق الأربعاء 11 مارس 2020 - 17:35
ورب ضارة نافعة. إلغاء المواسم يعني إلغاء تبذير أموال الشعب في التخاريف وسد باب السماسرة وناهبي المال العام في هذه المناسبات المتعددة. والمتنوعة وما يأتي من ورائها من ازدراء بالعقيدة السمحاء. وبعضها أو أكثرها مدعاة للشرك والطعن في الدين. ومجلبة للمفسدين وتجار الدين واستغﻻل السذج من الشعب والمنحرغين وما أكثرهم.
وكما يقال : فكم حاجة قضيناها يتركها .
.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
6 - تتتت الأربعاء 11 مارس 2020 - 17:39
حيدو غير موازين اما ديننا غير خليوه فالتيقار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
7 - عابر سبيل الأربعاء 11 مارس 2020 - 17:40
لكل داء دواء،حين يشاء الله سيظهر علاج للوباء لكن وجب اتخاذ الاحتياطات و التدابير من نظافه و سلوكات و و .....الوقايه خير من العلاج
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
8 - المصطفى بهلول صاحب روئية الأربعاء 11 مارس 2020 - 17:41
بسم الله الرحمان الرحيم فسدو في بلاد ثم سلطة عليهم ربك سوطة عذاب
نسو إن الله ليس غافل عما يعمل الظالمون بأنفسهم
تابة من تاب غفلة من غفل عن نفسه صدقة الله والعضيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
9 - rachid الأربعاء 11 مارس 2020 - 17:41
الفلوس لكانو غادي يتخسرو فالمواسم فرقوهم على المساكين راه ناس واصلا فيهم الدقة للعضم أو صابرين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
10 - رشيد الأربعاء 11 مارس 2020 - 17:42
الإسلام بريء من هذه المواسم الشركية فمعلوم من الدين بالضرورة أنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد و لا يطاف إلا بالكعبة و لا يذبح و لا ينذر إلا لله و لا حول و لا قوة إلا بالله .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
11 - زواقي الأربعاء 11 مارس 2020 - 17:45
أتمنى أن يبقى هذا القرار ساري المفعول على الدوام مثل ما وقع للساعة المضافة قهرا و تعسفا و ضدا على رغبة كل المغاربة . آمييييييين .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
12 - وليد الأربعاء 11 مارس 2020 - 17:45
على الأقل سنرتاح قليلا من البدع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
13 - سعيد من الريف الأربعاء 11 مارس 2020 - 17:45
يجب إلغاء صلاة الجمعة التي تكون أسبوعية، اما المواسم الدينية فهي موسمية فقط
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
14 - طالب جامعي الأربعاء 11 مارس 2020 - 17:46
هي حتى الكليات خاصهم إتسدو على هذا الحساب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
15 - ع-ع الأربعاء 11 مارس 2020 - 17:47
ماعرفتش علاش بالضبط وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية هي لي خرجات بهذا القرار؟؟!!وما تعني بالمواسيم الدينية؟؟!!هل صلاة الجمعة ...؟!اللهم الطف بنا ياربنا ....فنحن ضعفاء ولا ملجأ منك الا اليك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
16 - فضولي الأربعاء 11 مارس 2020 - 17:47
واش حتى المواسم ديال التبوريدة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
17 - محمد الأربعاء 11 مارس 2020 - 17:49
واش حتى صلاة الجمعة معنية بالأمر؟!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
18 - simo الأربعاء 11 مارس 2020 - 17:49
رب ضارة نافعة كفانا من الزوايا والأضرحة ،وتبذير اموال الشعب على طقوس لاتسمن من جوع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
19 - محمد الأربعاء 11 مارس 2020 - 17:50
واش حتى الصلوات الخمس بالمسجد معنيين بالأمر؟!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
20 - zaid الأربعاء 11 مارس 2020 - 17:50
جميل جداً شكراً وزارة الاوقاف على النصيحة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
21 - Mohamed Amouri الأربعاء 11 مارس 2020 - 17:52
ماذا عن صلاة الجمعة؟ هل تدخل في نطاق المواسم الدينية مهما كان حجم التجمعات التي تشهدها؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
22 - عقلاني الأربعاء 11 مارس 2020 - 17:54
و أخيييييييرييييييييرا تم إلغاء المواسم الدينية، بقى مواسم الشعوذة و سيدي الريح و مولاي مول الخناشي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
23 - متقاعد الأربعاء 11 مارس 2020 - 17:56
ها أنت بدأت في الاقتراب من صلاة الجمعة والصلوات المفروضة جمعا ثم ستنتقل للتراويح فصلاة العيدين. أما منع الحج فقد سبقك اليه آل سعود .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
24 - مواطن مسلم الأربعاء 11 مارس 2020 - 17:56
نجح العلمانيون والصهاينة في تغريب الدين الاسلامي...لاحول ولاقوة الا بالله....الم ينظرو الى قول رسول الله صلى الله وعليه وسلم من دخل بيت الله فهو آمن...أي امن من كل الاوبئة والزلازل والبراكين...لماذا لم تلغوا الملاهي الليلية والخمارات و ساحة الفنا ووووووو...بان ليكم غير الاماكن المقدسة...نعم حرب ضد الاسلام لن تنتهي الا بقيام الساعة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
25 - مغترب الأربعاء 11 مارس 2020 - 17:57
يجب أن تمنع الوزارة الدعم عن هاته الخزعبلات و الأفكار الرجعية و توظفها في بناء الكتاتيب القرآنية و المسابقات القرآنية و تأهيل الأئمة و الرفع من أجورهم الضعيفة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
26 - Painter الأربعاء 11 مارس 2020 - 17:57
ترى ماذا يعنون "بالمواسم الدينية" ؟؟ هل يوجد في شرع الله نا يسمى بالمواسم الدينية ؟؟ في دين الاسلام هناك رمضان و أعياد الفطر و الاضحى فقط، ما تبقى مجرد هذيان و ضلالة و بدع.
آاااااه صافي فهمت، يقصدون بها مواسم الشرك و الذبح لغير الله و التقرب من الشيطان، إوا قولوها من الاول باش نفهموكم هههه، الشيطان خاف من كورونا زعما.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
27 - ادم الأربعاء 11 مارس 2020 - 17:58
وااا سدوا الباب وباركا من القوالب. الحل باين و انتوما كتلئوا علينا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
28 - جمال الأربعاء 11 مارس 2020 - 18:03
هل هذا يعني إقفال جميع المساجد و إكتفاء الناس بالصلاة في منازلهم ..ناهيك عن صلاة الجمعة التي ستلغى مؤقتا ؟؟
بل يجب كذلك اقفال مقاهي الشيشة التي يكون احتمال انتقال الفبروس فيها اكبر من التجمع في المساجد ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
29 - عبده/ الرباط الأربعاء 11 مارس 2020 - 18:08
درهم وقاية افضل من قنطار علاج.... و الشيء بالشيء يذكر ...حيث يجب الغاء جميع المواسم الدينية و غير الدينية... الفلكلورية منها و الاستعراضية و اي تجمع موسي كيفما كان نوعه من شانه ان يجمع مجموعة كبيرة او صغيرة من البشر في مكان واحد و زمان واحد...بمعنى الغاء جميع المواسم المستثناة من البلاغ السابق لوزير الداخلية ..( اللي خاف نجا ) كما يقول المثل... و بالمناسبة يجب التذكير بان هذه الازمة هي ازمة عابرة حيث سيتم القضاء على هذا الفيروس باذن الله عاجلا او اجلا و ستعود الحياة الى طبيعتها و الناس الى اعمالهم و حياتهم اليومية دون وجل او خوف.. انما يجب اخذ العبرة و الاعتراف باننا ضعفاء فها هو جندي بسيط من جنود الله لا يرى بالعين المجردة حير جميع العلماء و خلق فوضى عالمية و ارتباك عم الكرة الارضية و هذا دليل على قوة و عظمة الخالق عز و جل فهل من متعظ ؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
30 - حسن الأربعاء 11 مارس 2020 - 18:12
عطا الله كيفااش تفدااو الفيروس رااكم بديتو من الاخر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
31 - الواقعي الأربعاء 11 مارس 2020 - 18:14
علاش المواسم الدينية داخلة فتوجهات الشرع ?ياك كيقولو بدعة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
32 - بودواهي الأربعاء 11 مارس 2020 - 18:14
ان من اولوية الاولويات التي يتطلبها الوضع هو الاعلان عن توقيف الدراسة في المدارس و الجامعات و كل مؤسسات التعليم الخصوصي حيث تجتمع اعداد كبيرة من التلاميد و الطلبة دون ان تكون هناك اية امكانية للدراسة في ظروف آمنة...
ان هدا القرار اتخدته العديد من الدول التي لها نفس الوضع مثل المغرب بل و احسن من المغرب عدة و عتادا على مستوى الامكانات و اللوجستيك تفاديا لانتشار الوباء مثل تونس و الأردن و السعودية و العراق و مصر و غيرها ...
ان اولوية الاولويات و قبل منع الجماهير حضور مقابلات كرة القدم و الرياضات الاخرى و منع القيام بالمواسم و غيرها هي منع الدراسة لما تشكلها من خطورة بالغة في انتشار الفيروس ...
نتمنى ان ينتبه المسؤولون إلى هده النقطة قبل فوات الأوان....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
33 - karim الأربعاء 11 مارس 2020 - 18:15
"عملا بتوجهات الشرع في حفظ الأنفس والأبدان من الهلاك ومن جميع الأضرار"،.....اليس الخمر و القمار مهلكة للجسم و المجتمع.....يا له من نفاق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
34 - مسمار جحا الأربعاء 11 مارس 2020 - 18:22
و لماذا لم يتم منع موسم حزب لا عدالة لا تنمية او بما أنهم على رأس الحكومة حلال عليهم و حرام علينا، يجب فتح تحقيق و متابعة كل من أخل بهذه التعليمات مهما كان إن كنا حقا في دولة ديموقراطية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 34 | عرض: 1 - 34

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.