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كُتّاب وآراء
فيروس كورونا .. إلغاء جميع المواسم الدينية بالمغرب
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الأربعاء، أنه تقرر إلغاء جميع المواسم الدينية مهما كان حجم التجمعات التي تشهدها، وذلك في أعقاب ظهور وباء فيروس كورونا المستجد في عدد من البلدان.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن هذا القرار يأتي "عملا بتوجهات الشرع في حفظ الأنفس والأبدان من الهلاك ومن جميع الأضرار، واعتبارا للوباء الذي ظهر في عدد من البلدان، وما وجب من اتباع الإرشادات الطبية الواردة في الموضوع، ولاسيما ما يتعلق بتجنب العدوى خلال التجمعات".
وأهابت الوزارة، في هذا الصدد، بالسادة العلماء والعالمات والخطباء والوعاظ والواعظات والأئمة "أن يعملوا على توعية الناس بموضوع الوقاية من الوباء، لاسيما بالتزام النظافة وتجنب كل فرص انتقال العدوى".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (34)
وكما يقال : فكم حاجة قضيناها يتركها .
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نسو إن الله ليس غافل عما يعمل الظالمون بأنفسهم
تابة من تاب غفلة من غفل عن نفسه صدقة الله والعضيم
آاااااه صافي فهمت، يقصدون بها مواسم الشرك و الذبح لغير الله و التقرب من الشيطان، إوا قولوها من الاول باش نفهموكم هههه، الشيطان خاف من كورونا زعما.
بل يجب كذلك اقفال مقاهي الشيشة التي يكون احتمال انتقال الفبروس فيها اكبر من التجمع في المساجد ...
ان هدا القرار اتخدته العديد من الدول التي لها نفس الوضع مثل المغرب بل و احسن من المغرب عدة و عتادا على مستوى الامكانات و اللوجستيك تفاديا لانتشار الوباء مثل تونس و الأردن و السعودية و العراق و مصر و غيرها ...
ان اولوية الاولويات و قبل منع الجماهير حضور مقابلات كرة القدم و الرياضات الاخرى و منع القيام بالمواسم و غيرها هي منع الدراسة لما تشكلها من خطورة بالغة في انتشار الفيروس ...
نتمنى ان ينتبه المسؤولون إلى هده النقطة قبل فوات الأوان....