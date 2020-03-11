24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:15
|07:41
|13:42
|16:59
|19:36
|20:50
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هكذا يجري مختبر "معهد باستور" تحاليل الإصابة بفيروس "كورونا"
- مختبر تحاليل كورونا
- غياب التحسيس يُضعف الوقاية من "كورونا" في المدارس المغربية
- ترويج المخدرات يوقف شخصين بمدينة مراكش
- سلطات إقليم بنسليمان تتسلم ملف مكتب ودادية
سلطات البيضاء تزين الطرقات وتستنفر المقاطعات خلال مقام الملك (5.00)
هذه خلفيات هوس الرئيس الجزائري عبد المجيد "تبون" بالمغرب (5.00)
- المغرب يعلن تسجيل حالتين جديدتين مصابتين بفيروس "كورونا" - (121)
- هذه خلفيات هوس الرئيس الجزائري عبد المجيد "تبون" بالمغرب - (83)
- مسؤولة إسرائيلية تحشد دعم العالم ضد إيران في مؤتمر بمراكش - (83)
- انحباس المطر يدفع أخنوش إلى إغاثة الماشية بـ5 مليارات ونصف - (67)
- ابنة الفرنسي المصابة بفيروس "كورونا" تبلغ من العمر 9 أشهر - (51)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
المغرب يعلن عن سادس حالة إصابة بفيروس "كورونا المستجد"
أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل سادس حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، عند مواطنة فرنسية من أصول سينغالية بالغة من العمر 64 سنة تعاني من أمراض مزمنة.
وأورد بلاغ للوزارة المعنية بأن المواطنة المذكورة وصلت إلى مدينة فاس يوم الخميس 5 مارس الجاري قادمة من فرنسا، وظهرت عليها أعراض تنفسية يوم السبت 7 مارس الجاري، وتقدمت على إثرها إلى إحدى المؤسسات الصحية حيث تم تشخيص حالتها المرضية من قبل طاقم طبي متخصص راودته شكوك حول إصابتها بالفيروس.
وزاد المصدر عينه "تم اتباع الخطوات المعمول بها من أجل إجراء التحليل المخبري بالمعهد الوطني للصحة بالرباط، الذي أكد الإصابة، وتم التكفل بالمرأة وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة".
واسترسل البلاغ بأن مصالح وزارة الصحة تقوم بالإجراءات اللازمة المصاحبة لمثل هذه الحالة، وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية، وجرد لمخالطي المصابة وتقييم مدى احتمال إصابتهم.