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المغرب يعلن عن سادس حالة إصابة بفيروس "كورونا المستجد"

المغرب يعلن عن سادس حالة إصابة بفيروس "كورونا المستجد"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 11 مارس 2020 - 18:23

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل سادس حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، عند مواطنة فرنسية من أصول سينغالية بالغة من العمر 64 سنة تعاني من أمراض مزمنة.

وأورد بلاغ للوزارة المعنية بأن المواطنة المذكورة وصلت إلى مدينة فاس يوم الخميس 5 مارس الجاري قادمة من فرنسا، وظهرت عليها أعراض تنفسية يوم السبت 7 مارس الجاري، وتقدمت على إثرها إلى إحدى المؤسسات الصحية حيث تم تشخيص حالتها المرضية من قبل طاقم طبي متخصص راودته شكوك حول إصابتها بالفيروس.

وزاد المصدر عينه "تم اتباع الخطوات المعمول بها من أجل إجراء التحليل المخبري بالمعهد الوطني للصحة بالرباط، الذي أكد الإصابة، وتم التكفل بالمرأة وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة".

واسترسل البلاغ بأن مصالح وزارة الصحة تقوم بالإجراءات اللازمة المصاحبة لمثل هذه الحالة، وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية، وجرد لمخالطي المصابة وتقييم مدى احتمال إصابتهم.

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