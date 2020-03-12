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كُتّاب وآراء
غياب حملات إعلامية يوجّه انتقادات لوزارة الصحة
وجهت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك انتقادات لاذعة إلى وزارة الصحة بسبب عدم إطلاقها حملات تحسيسية واسعة لتعريف المواطنين بالممارسات الصحية الواجب اتباعها لمواجهة فيروس "كورونا".
وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لهسبريس، إن "الجميع كان ينتظر من وزارة الصحة تفعيل حملات واسعة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من أجل تجنب الممارسات التي قد تساعد على انتقال الأمراض الفيروسية التنفسية المعدية، وعلى رأسها فيروس كورونا المستجد".
واعتبر رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن "إطلاق مثل هذه الحملات من شأنه توعية المواطنين بالطرق التي يجب اتباعها في النظافة، والممارسات الصحية السلمية أثناء تواجدهم في المناطق العمومية أو مقرات العمل وداخل المؤسسات التعليمية، أو بالنوادي الرياضية وغيرها".
يشار إلى أن وزارة الصحة قد كشفت أن أعداد المخالطين لحاملي فيروس "كورونا" المستجد في المغرب تزايد، وسط سعي مصالحها إلى مراقبتهم وتتبع وضعهم الصحي لتعقب ظهور أعراض الفيروس عليهم.