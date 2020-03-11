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الرئيسية | مجتمع | "فيروس كورونا" بالمغرب: 73 حالة مستبعدة

"فيروس كورونا" بالمغرب: 73 حالة مستبعدة

"فيروس كورونا" بالمغرب: 73 حالة مستبعدة
هسبريس - أمال كنين
الأربعاء 11 مارس 2020 - 22:12

قالت وزارة الصحة إنه فيما يتعلق بفيروس "كورونا" المستجد فإنه، إلى حدود اليوم، لا يزال المغرب في مرحلته الأولى، والتي تهدف إلى الاكتشاف المبكر لكل حالة وكذا احتواء الفيروس والتكفل بالحالات.

وأكدت الوزارة، ضمن بلاغ لها، أنه، إلى حدود اليوم الأربعاء، سجلت المنظومة الوطنية لليقظة والرصد الوبائي 78 حالة محتملة: 6 حالات مؤكدة ضمنها حالة وفاة واحدة، و73 حالة تم استبعاد إصابتها بعد تحليل مخبري سلبي لمرض "كوفيد -19".

وتشير وزارة الصحة إلى أنه تم تعزيز مراقبة نقط العبور الجوية والبحرية والبرية، عبر المراقبة الصحية للمسافرين القادمين من المناطق التي تعرف انتشارا واسعا للمرض، حيث وإلى حدود يوم الأحد 8 مارس 2020 تمت مراقبة أكثر من 35000 شخص.

وتبرز الوثيقة أنه منذ ظهور الوباء العالمي المتعلق بفيروس "كورونا" المستجد، وبتنسيق مع اللجنة الوطنية للقيادة، عمات على تحيين المخطط الوطني للاستعداد والتصدي لطوارئ الصحة العامة، وتفعيل الخطة الخاصة بالرصد والاستجابة لمرض "كوفيد-19"، والذي يتمحور حول الرصد والمراقبة الوبائية، والتكفل والوقاية واحتواء فيروس "كورونا" المستجد، إضافة إلى الحكامة والتنسيق داخليا وبين القطاعات، وكذا التوعية والتواصل، ويتم تنزيلها عبر ثلاث مراحل: مرحلة تسجيل حالات وافدة، ومرحلة انتشار الوباء على نطاق ضيق، ومرحلة انتشار الوباء على نطاق واسع.

وقالت وزارة الصحة إنها في إطار المجهودات الاستباقية التي تقوم بها الوزارة، بشراكة مع جميع المتدخلين، تم اتخاذ الإجراءات والتدابير التي تهم الوقاية والتكفل واحتواء الفيروس؛ من خلال: إعداد وحدات العزل الصحي والتكفل بالحالات منذ الاشتباه في إصابتها إلى غاية استكمال فترة عزلهم أو التكفل بهم، مرورا بالتأكيد المخبري (بكل الجهات والأقاليم)، بما في ذلك الوحدات المتنقلة للعزل الصحي المجهزة بتقنية الضغط السلبي وكذا معدات الإنعاش الطبي، وتزويد المختبرين الوطنيين المرجعيين لوزارة الصحة (المعهد الوطني للصحة ومعهد باستور- المغرب) وكذا مختبرات الصحة العسكرية بالمستلزمات الطبية للتحاليل المخبرية، وتعبئة سيارات الإسعاف المجهزة بنقط العبور ووحدات العزل الصحي، وتكوين وتحسيس مهنيي الصحة حول المرض وإجراءات تشخيص الحالات والتكفل بها، مع تدابير الوقاية من انتشار الفيروس.

ومن ضمن الإجراءات التي قالت الوزارة إنها قامت بها عقد اجتماعين للجنة الوطنية للخبراء من أجل التوافق حول معايير التشخيص والعلاج، والحكامة والتنسيق؛ من خلال تفعيل اللجنة المركزية للتنسيق البين قطاعية، والتنسيق الدائم والمتواصل مع مختلف المتدخلين من خلال مركز القيادة المركزي، ناهيك عن التوعية والتواصل من خلال تفعيل الرقم الاقتصادي (ألو اليقظة الوبائية 0801004747) من خلال استقبال استفسارات المواطنين حول مرض كوفيد-19؛ (إلى حدود يوم الثلاثاء 10 مارس 2020، تمت الإجابة على 4823 مكالمة مع المداومة 24 ساعة على 24 و7 أيام في الأسبوع).

وفي الإطار نفسه، أنشأت الوزارة نافذة خاصة بمرض "كوفيد-19" بالبوابة الإلكترونية لوزارة الصحة، يتم تحيينها مرتين في اليوم، (شق يتضمن معلومات خاصة بمهنيي الصحة، وشق آخر لفائدة عموم المواطنات والمواطنين)، مع تنظيم ندوات صحافية بصفة منتظمة مع إعداد وتوزيع ونشر البلاغات الصحافية، إضافة إلى مشاركة مسؤولي وزارة الصحة في البرامج الإعلامية الإذاعية والتلفزيونية تنويرا للرأي العام، وإعداد وتوزيع دعائم التوعية والتحسيس بكل جهات المملكة، مع برمجة حملات تواصلية جهوية ومحلية.

وتقول الوزارة إنه مع الإعلان عن اتساع رقعة الإصابة بالفيروس في بعض الدول الأوروبية والأسيوية والعربية، "رفعت السلطات في بلادنا من درجة الجاهزية والتأهب الصحي في مختلف النقط الحدودية وكذا المؤسسات الصحية المرجعية، وكما سبق أن أعلنت اللجنة الوطنية للقيادة عن مواصلتها لتتبع الوضع الوبائي على المستوى الدّولي وعن التدابير الإضافية المحتمل اتخاذها".

ومن ضمن الإجراءات التي أعلنت الوزارة على اتباعها رفع عدد الأسرة المخصّصة للتكفل بالحالات المحتملة بالعديد من المستشفيات، وإنشاء خلايا للأزمة على مستوى قنصليات المملكة وسفاراتها بالدول التي تشهد انتشارا كبيرا للوباء للتواصل مع الجالية المغربية المموجودة بها ومواكبة مستجدات أوضاعها الصحية ومدّها بالنصائح الوقائية والاحترازية، مع اتخاذ قرار بمنع تصدير الكمامات إلى خارج البلاد، وتأجيل التظاهرات الرياضية والثقافية المبرمجة ببلادنا، وإلغاء التجمعات المكثّفة، وتدبير الرحلات من وإلى الدول التي تعرف تفشيا للوباء، وآخرها إلغاء الرحلات الجوية من وإلى إيطاليا حتى إشعار آخر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - زكرياء المغربي الأربعاء 11 مارس 2020 - 22:24
في بلادنا 6 حالات وفاة واحدة وتبقى 5 حالات 4 منها فرنسيين و شخص الأخير مواطن مغربي .
لماذا لحد الأن لم تقم السلطات المغربية بترحيل تلك الحالات المصابة إلى بلدهم فرنسا
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-17
2 - hasnae الأربعاء 11 مارس 2020 - 22:26
نتمنى أن لا تتكاثر الحالات ونسأل من الله تعالى أن يحفظنا من و يشفي الحالات التي أصيبت بهذا الفيروس
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26
3 - karim الأربعاء 11 مارس 2020 - 22:31
ليس هناك لا مراقبة في المطارات ولاهم يحزنون جاء أحد أقاربي من أوروبا فأكد لي أن المطار على عادته ككل سنة الجديد هو ملأ ورقة فيها بعض الأسئلة (هل زرت الصين في ١٤ يوما الماضية...وبعض الأسئلة الأخرى)
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12
4 - mowaton ghayor 3la baladih الأربعاء 11 مارس 2020 - 22:34
كل هذا الكلام كذوب ما كاين لا تأهب ولا هم يحزنون كم شخص أعرفه دخل الى المغرب من القارة العجوز بحرا وجوا وما سألوهم حتى السؤال عبرو عادي ولا أخد قال لهم شيء كل النصارى يدخلون الى المغرب وهم موصابين لماذا تسمحون لهم بالدخول حتى آذوا البلاد لا خولة ولا قوة الا بالله اللع يحفظنا وحميع المسلمين يا رب
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9
5 - هشام متسائل الأربعاء 11 مارس 2020 - 22:36
منذ بداية السنة حتى اليوم وفد إلى المغرب أزيد من 2 مليون شخص على الأقل. تمت مراقبة 35 ألف شخص أي أقل من 2 في 100.
من بين هؤلاء المراقبين لم تكشفوا على أي حالة مؤكدة لأنها ذهبت بنفسها للمستشفى وحتى إن افترضنا أن المراقبة أعطت 6 نتائج مؤكدة إذن بعملية حسابية بسيطة
2000000 مقسومة على 35000 = 57
57 مضروبة في 6 = 342
مئات الحالات دخلت المغرب وهي لم تكشف بعد
كل حالة تنقل العدوى لخمسة إلى 20 شخص...
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2
6 - مغربي الأربعاء 11 مارس 2020 - 22:39
السلام عليكم , قطر قامت " ببحت نشيط : dépistage active" لمختلف مخالطي مرضى الكورونا و قد إكتشفو كارتة و عدد كبير من مرضى الكورونا و صل لأكتر من 200 حالة , وزارة الصحة المغربية مطالبة ببحت نشيط لكل مخالطي مرضى الكورونا الدين تم تشخيصهم بالمرض قبل و قوع الكارتة , المؤكد و لأكيد ان اغلب مخالطي المرضى قد اصيبو بالمرض بشكل حتمي بنسبة قد تصل إلى %95 , الجلوس و إنتضار ضهور الأعراض إستراتيجية عفا عنها الزمان , التقشف في تحاليل الكورونا سيكلفنا الملايير , اليوم قبل الغد يجب ان يتم إختبار كل مخالطي المرضى بشكل سريع. الكلمة الآن لك سيد وزير الصحة.
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8
7 - كورونا أخطر من السلاح النووي الأربعاء 11 مارس 2020 - 22:43
أغلقو الحدود قبل فوات الأوان ! لن ينفعكم مستشفاكم العسكري ولا أطباؤكم الخاصون ! إذا انتشر المرض سيأتي على الأخضر و اليابس.. اعتبرو قبل أن تندمو
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6
8 - القنيطري الأربعاء 11 مارس 2020 - 22:43
Est-ce que le gouvernement peut répondre à cette question !!! Combien de marocains ont le virus en incubation ??? Et qui se promènent en contaminant les gens ????
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3
9 - simo الأربعاء 11 مارس 2020 - 22:44
من يقرر متى يجب إيقاف المدارس الحالة خطيرة والمدارس حتما اوكار للعدوى...والمستشفيات المغربية لا حول ولا قوة لها
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3
10 - لن ينفعكم الفرار الأربعاء 11 مارس 2020 - 22:46
صراحة أتعجب لكبااار مسؤولي الدولة و القصر، كم هم عاجزين وغير قادرين عن إتخاد القرار لغلق المطارات و الموانئ ووقف الدراسة قبل فوات الأوان !؟ أنا على يقين أنهم يتابعون تطور أوضاع انتشار الوباء وعدد الوفايات في العالم و يدركون مدى خطووورته على أنفسهم أولا وهم يرتعشون الآآآن خوفا على حياتهم ! ولاكن أتساءل ألهذه الدرجة هم فعلا لالايقدرون ولا يملكون الصلاحيات المطلقة للتصرف حتى في هذه الضرفية الأخطر من الحرب ؟
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7
11 - ادريس الأربعاء 11 مارس 2020 - 22:52
ولله في خلقه شؤون..اللهم إنك أعلم بضعفنا وهواننا على مسؤولينا..فارحمنا واحفظنا وأنت خير الحافظين..
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6
12 - ابو مهدي الأربعاء 11 مارس 2020 - 22:55
الدولة المغربية لا يمكن لها أن تخفي الوضع عن منظمة الامم المتحدة للصحة .. لأن حجم المساعدات التي يمكن ان تحصل عليها الحكومة من هذه المنظمةمرتبطة بالكشف عن الوضع الحقيقي لانتشار الوباء
أعتقد أن الوضع حقيقي وغير مبالغ فيه. والدليل هو عدم تسرب معلومات تكذب ما أعلنت عنه الحكومة ونحن نعرف أن عشرة ريال ديال الجاوي تبخر المدينة..
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3
13 - موجز مقهور الأربعاء 11 مارس 2020 - 23:00
سبحان الله دولتنا مبنية على الكذب والتخربيق أظن أن هذا الفيروس لقد إستفحل في البلاد لأن هذا الشعب هو الشعب الوحيد لي كايسلم بزاف أو كلشي كايسلم من لوجه
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