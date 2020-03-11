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الرئيسية | مجتمع | وزارة التربية تنفي خبرا مفبركا حول "عطلة مارس"

وزارة التربية تنفي خبرا مفبركا حول "عطلة مارس"

وزارة التربية تنفي خبرا مفبركا حول "عطلة مارس"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 11 مارس 2020 - 22:28

نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي نفيا قاطعا أن يكون قد صدر عنها أي بلاغ بخصوص العطلة المدرسية المقررة نهاية شهر مارس الجاري.

جاء ذلك في بيان حقيقة صادر عن الوزارة بعد أن تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بلاغا مفبركا حول العطلة المذكورة.

وإذ تقدم الوزارة هذه التوضيحات، "فإنها تجدد التذكير على ضرورة تحري الدقة في المعلومات والتأكد من مصداقيتها والحرص على استقائها من مصادرها الموثوقة والمأذونة، علما بأن الترويج للأخبار الزائفة يضع مرتكبي هذه الأفعال تحت طائلة القانون"، يضيف البلاغ.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - طالبة f.o الأربعاء 11 مارس 2020 - 22:57
وغير ايخلليو نيت القراية حتى توقع شي كارثة إنسانية و يقولو كون غير..
العبث العبث العبث
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2
2 - azar الأربعاء 11 مارس 2020 - 22:58
ان المدريسين ليسوا عوام فهم لهم قدرة على التفريق بين ماهو رسمي وماهو مفبرك لهذا لا حاجة لتكرار هذه التوضيحات المتكررة.
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3 - Kati الأربعاء 11 مارس 2020 - 22:58
الظرف لي كيمر به العالم بصفة عامة ظرف حساس جدا محتاج للإنسانية د الإنسان فقط
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4 - مغربية الأربعاء 11 مارس 2020 - 22:59
بما ان هناك عطلة مدرسية مقررة في 29 من مارس ماذا لو منحت الوزارة هده العطلة الان حتى يتبين لنا الوضع هي ليست عطلة استثنائية بل مقررة تقديمها لا يؤثر على مجرى المقرر الدراسي بل تاخيرها هو ما سوف يجلب الكوارث في ظل انتشار المرض بسرعة البرق الحقيقة يعرفها كل المواطنين و تتجاهلها السلطات المغربية .نحدركم من التغاضي عن الحقيقة الخطيرة المغرب ليس احسن حالا من الدول المتقدمة
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