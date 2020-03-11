وزارة التربية تنفي خبرا مفبركا حول "عطلة مارس"

هسبريس من الرباط

نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي نفيا قاطعا أن يكون قد صدر عنها أي بلاغ بخصوص العطلة المدرسية المقررة نهاية شهر مارس الجاري.

جاء ذلك في بيان حقيقة صادر عن الوزارة بعد أن تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بلاغا مفبركا حول العطلة المذكورة.

وإذ تقدم الوزارة هذه التوضيحات، "فإنها تجدد التذكير على ضرورة تحري الدقة في المعلومات والتأكد من مصداقيتها والحرص على استقائها من مصادرها الموثوقة والمأذونة، علما بأن الترويج للأخبار الزائفة يضع مرتكبي هذه الأفعال تحت طائلة القانون"، يضيف البلاغ.