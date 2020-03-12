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كُتّاب وآراء
مشفى عسكري يتأهب لمواجهة "كورونا" في المغرب
علمت جريدة هسبريس من مصادر موثوقة أن القوات المسلحة الملكية قامت بتفعيل مستشفى ميداني قرب المطار العسكري لبنسليمان، تأهباً لمواجهة أي تطورات مرتبطة بفيروس "كورونا".
وذكرت مصادر هسبريس أن "الخيام العسكرية تتواجد بالقرب من المطار العسكري منذ مدة طويلة، قبل ظهور كورونا، لكن جرى تفعليها اليوم لنكون مستعدين لأي تطورات مرتبطة بالفيروس".
وتتأهب المصالح الصحية للقوات المسلحة الملكية بتعليمات من الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة، تحسبا لأي طارئ مرتبط بتطور وضعية وباء فيروس "كورونا"، وذلك في إطار التدابير الاستباقية.
وأعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء الأربعاء، تسجيل سادس حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة لدى مواطنة فرنسية، بالغة من العمر 64 سنة، تعاني من أمراض مزمنة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
حفظ الله الجميع
Il faut ouvrir d'autres hopitaux militaires dans d'autres regions du maroc avec un cordon sanitaire stricte.
Il faut aussi eduquer le peuple marocain et surtout les couches sociale qui habitent les quartiers surpeuples.
Pas de salams avec la main ni les deux bises sur les joux, ni le baiser des mains de nos peres meres, grandpapas, et grandmamans.
Il faut laisser une distance de 2 metres dans les files et evitez les endroits ou il y'a beaucoup de monde.
Il faut que les imams enlevent les khabiates de leurs mosques. Faites vos ablutions chez vous.
Il faut interdire guerrabas qui vendent l'eau.
Pas de chicha.
Soyez sur que les epiciers qui vendent leben, raib, jus de fruits lavent bien leurs verres. Sinon evitez de boire.
Il faut que le maroc songer a fermer les mosques temporairement. Beaucoup de gens qui frequentent les lieux surtout les vieux risque une contamination. En attendant ne serrez pas la main de ceux qui se trouvent a cote de vous .
وترك المستشفيات للحالات المستعصية التي تحتاج رعاية طبية ....
يجب التحضير للاسوأ .......