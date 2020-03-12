24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1407:4013:4217:0019:3620:51
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مضامين تقرير "مجلس بوعياش" حول الريف تجلب انتقادات حقوقية (5.00)

  2. "كورونا" يُحسن عادات النظافة والسلامة الصحية في أوساط المغاربة (5.00)

  3. كورونا والجفاف يتربصان بالمغرب .. وتوقعات بانخفاض نسبة النمو (5.00)

  4. آيت الطالب يعفي "مندوب الصحة" بعمالة طنجة (5.00)

  5. المغرب يُحْدث لجنة "يقظة اقتصادية" لمواكبة انعكاسات "وباء كورونا" (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | مشفى عسكري يتأهب لمواجهة "كورونا" في المغرب

مشفى عسكري يتأهب لمواجهة "كورونا" في المغرب

مشفى عسكري يتأهب لمواجهة "كورونا" في المغرب
هسبريس من الرباط
الخميس 12 مارس 2020 - 12:00

علمت جريدة هسبريس من مصادر موثوقة أن القوات المسلحة الملكية قامت بتفعيل مستشفى ميداني قرب المطار العسكري لبنسليمان، تأهباً لمواجهة أي تطورات مرتبطة بفيروس "كورونا".

وذكرت مصادر هسبريس أن "الخيام العسكرية تتواجد بالقرب من المطار العسكري منذ مدة طويلة، قبل ظهور كورونا، لكن جرى تفعليها اليوم لنكون مستعدين لأي تطورات مرتبطة بالفيروس".

وتتأهب المصالح الصحية للقوات المسلحة الملكية بتعليمات من الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة، تحسبا لأي طارئ مرتبط بتطور وضعية وباء فيروس "كورونا"، وذلك في إطار التدابير الاستباقية.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء الأربعاء، تسجيل سادس حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة لدى مواطنة فرنسية، بالغة من العمر 64 سنة، تعاني من أمراض مزمنة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - بوجمعة الخميس 12 مارس 2020 - 12:10
الحلول الترقيعية تبقى دائما مخرج المخزن في الأزمات، نريد مقاربة صحية شاملة لكل الشعب...فهم يعالجون في أوربا ونحن نموت في وطننا..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - ahmed الخميس 12 مارس 2020 - 12:10
الله يعافينا يارب.

سلوا الله العافية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - قاسم الصغير الخميس 12 مارس 2020 - 12:12
مانرجوه من صاحب الجلالة نصره الله هو اغلاق جميع منافذ المملكة مع الخارج حتى اشعار آخر.والمخالطين للحالات المرصودة وجب اخضاعهم للحجر المدة الكافية وبهذا نضمن عدم زيادة حالات جديدة بمخالطين جدد...المدارس مازالت مفتوحة المقاهي ممتلاة عن آخرها .كونوا حذرين.والله خيرحفظا وهو أرحم الراحمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - farissrabia الخميس 12 مارس 2020 - 12:16
كنا ننتظر من قواتنا المسلحة الملكية هذا الاجراء وثقتنا كبيرة بالنسبة اليهم من دونهم لا نعول على شيء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - شمالي الخميس 12 مارس 2020 - 12:23
المغرب يطبق سياسة اوروبا الخاطئة في مواجهة الوباء بالانتقال من المرحلة 1 الى 2 ثم 3 هذا التدرج اثبت عدم فاعليته وجدواه ولكم في ايطاليا عبرة والتي وصلت الى مرحلة اغلاق المجال الجوي والتجمعات الحل ان تكون الخطة عكسية من المرحلة 3 الى 1 تدريجيا وهذا اسلم حفظ الله الجميع والبشرية حماية صحة المواطنين فوق اعتبارات المداخيل السياحية اغلاق المجال الجوي مؤقتا بفتح محدود وبشروط معينة كي لا يتضرر الاقتصاد نسبيا ومنع التجمعات هو الحل وافضل بكثير من ان يمكث الكل في منزله بالنداءات الرسمية في حال انتشار الوباء لا قدر الله وهذا ما لا نتمناه لكن بهذه السياسة الحالية فنحن نسير في طريق ذلك والقضية مسالة وقت لكن بمواجهة بامكانيات اقل ... لن تكون نهاية العالم إذا فعلتم ذلك و سيكون أفضل بكثير من أن تغلق الإدارات و المصانع و الشركات و البنوك و المقاهي و المطاعم و تجلسوا في بيوتكم مستقبلا ونتمنى ان لا نصل لهذه المرحلة
حفظ الله الجميع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - زمان مزمن الخميس 12 مارس 2020 - 12:32
بادرة طيبة. لكن أن دل هدا عن شيء فإننا يدل على ضعف خدمات المستشفيات ببلادنا والتي لم تعد سوى بنايات. يستقبلك ببابها الحارس الخاص... السي كوريتي... فهو كل شيء.. الطبيب غير موجود أو السكا نير خاسر .. وغيرها من السلبيات...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - العموم الخميس 12 مارس 2020 - 12:34
نشكر الجيش الملكي على هذه المبادرة الاستباقية و النوعية. المغرب يخطو خطوات عملاقة وجدية للحفاظ على سلامة المواطنين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - Mina الخميس 12 مارس 2020 - 12:35
Bravo pour cette initiative.

Il faut ouvrir d'autres hopitaux militaires dans d'autres regions du maroc avec un cordon sanitaire stricte.

Il faut aussi eduquer le peuple marocain et surtout les couches sociale qui habitent les quartiers surpeuples.

Pas de salams avec la main ni les deux bises sur les joux, ni le baiser des mains de nos peres meres, grandpapas, et grandmamans.

Il faut laisser une distance de 2 metres dans les files et evitez les endroits ou il y'a beaucoup de monde.

Il faut que les imams enlevent les khabiates de leurs mosques. Faites vos ablutions chez vous.

Il faut interdire guerrabas qui vendent l'eau.

Pas de chicha.

Soyez sur que les epiciers qui vendent leben, raib, jus de fruits lavent bien leurs verres. Sinon evitez de boire.

Il faut que le maroc songer a fermer les mosques temporairement. Beaucoup de gens qui frequentent les lieux surtout les vieux risque une contamination. En attendant ne serrez pas la main de ceux qui se trouvent a cote de vous .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - اقتراح الخميس 12 مارس 2020 - 12:35
لماذا لا نغلق كل المعابر الحدودية ؟ كل الحالات المصابة في المغرب جائتنا من على برا، أغلقوا الحدود من فضلكم ما نقساناش كورونا حتى هي فهاد البلاد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - مغربي مغترب الخميس 12 مارس 2020 - 12:37
سلام عليكم.اكترو من الاستغفار . استغفر الله العظيم رب العرش العظيم.استغفر الله العظيم و اتوب اليه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - رفيدة الخميس 12 مارس 2020 - 12:41
نسأل الله أن يرفع البلاء والوباء ويلطف بعباده و ينصر قائدنا الملك محمد السادس نصره الله ويوفق العاملين في الصحة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - citoyen الخميس 12 مارس 2020 - 12:46
يجب كدلك تحديد لائحة لفنادق توضع تحت تصرف الدولة, في حالة إجلاء المغاربة من المناطق الموبؤة لعزل الحالات التي لاتحتاج لمتابعة طبية,
وترك المستشفيات للحالات المستعصية التي تحتاج رعاية طبية ....
يجب التحضير للاسوأ .......
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - صحاب الطاليان دخلو بزاااف الخميس 12 مارس 2020 - 12:46
التدابير الإستباقية هي حبسو الدراسة و المطارات و الموانئ وتدارك ما يمكن تداركه قبل فوات الأوان.. في أحد المدن وسط المدينة أصبح مكتظ بسيارات المهاجرين مرقمة في إيطاليا اللذين فروا مؤخرا أفواجا نحو المغرب عبر البواخر .. العدد الهائل للسيارات اللذي يجوب المدينة يوحي لك كأنه فصل الصيف حيث يحج المهاجرين من إيطايا إلى هذه المدينة..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 13 | عرض: 1 - 13

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.