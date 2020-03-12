مشفى عسكري يتأهب لمواجهة "كورونا" في المغرب

هسبريس من الرباط

علمت جريدة هسبريس من مصادر موثوقة أن القوات المسلحة الملكية قامت بتفعيل مستشفى ميداني قرب المطار العسكري لبنسليمان، تأهباً لمواجهة أي تطورات مرتبطة بفيروس "كورونا".

وذكرت مصادر هسبريس أن "الخيام العسكرية تتواجد بالقرب من المطار العسكري منذ مدة طويلة، قبل ظهور كورونا، لكن جرى تفعليها اليوم لنكون مستعدين لأي تطورات مرتبطة بالفيروس".

وتتأهب المصالح الصحية للقوات المسلحة الملكية بتعليمات من الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة، تحسبا لأي طارئ مرتبط بتطور وضعية وباء فيروس "كورونا"، وذلك في إطار التدابير الاستباقية.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء الأربعاء، تسجيل سادس حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة لدى مواطنة فرنسية، بالغة من العمر 64 سنة، تعاني من أمراض مزمنة.