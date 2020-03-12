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"الداخلية" تطالب بتموين السوق وتفادي المضاربة بسبب "كورونا"

"الداخلية" تطالب بتموين السوق وتفادي المضاربة بسبب "كورونا"
هسبريس من الرباط
الخميس 12 مارس 2020 - 16:00

تعليمات صارمة تلقاها الولاة والعمال في أقاليم وجهات المملكة تطالب بمتابعة حثيثة للسوق المغربي، لضمان تموين مستمر ومواجهة المضاربة التي يمكن أن يعرفها بسبب فيروس كورونا المستجد.

المعطيات التي حصلت عليها هسبريس أكدت أن وزارة الداخلية تتوصل يوميا بمذكرات إخبارية من الولاة والعمال حول الحالة العامة للوضع الاجتماعي في الجهات والأقاليم، موضحة أن مطالب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت للمسؤولين تنص على تقديم تقارير يومية تهم جل الأنشطة المتعلقة بالمواطنين.

وتتضمن التقارير التي توضع على طاولة وزارة الداخلية، حسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، كلا من تموين السوق بالمواد الغذائية وحالة الأسعار والنقل ونقل البضائع، مشددة على أن التعليمات الشفوية التي وجهت تطالب بتشديد المراقبة ورفض الاحتكار والمضاربة.

ووفقا للمعطيات التي توفرت للجريدة فإن تعامل "أم الوزارات" مع فيروس كورونا المستجد يأتي في سياق التعامل مع حالات الاستثناء التي يمكن أن تواجه المغرب، مشيرة إلى أن "التعليمات التي توجه عادة للعمال والولاة تكون في مثل هذه الحالات شفوية، وهو ما يضع رجال ونساء الإدارة الترابية في حالة تأهب لمواجهة مثل هذا الظروف".

من جهة ثانية أكدت التعليمات التي توصل بها العمال والولاة على ضرورة مواجهة أي استغلال لمثل هذه الظروف عبر الزيادات غير المعقولة في المواد الغذائية أو النقل الحضري داخل المدن أو بينها.

ويأتي تحرك وزارة الداخلية في وقت يؤثر انتشار فيروس "كورونا" المستجد على التجارة بين البلدان، خصوصاً تلك التي تفشى فيها الفيروس بشكل كبير، وعلى رأسها الصين التي تعتبر من الاقتصاديات التي تربطها علاقات تجارية مع معظم دول العالم، ومن بينها المغرب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - عادل الخميس 12 مارس 2020 - 16:18
قلنا سابقا أن الإنسان المغربي أخطر من هذا الفايروس.
هناك عصابات و مافيات تنتظر فقط تفشي الوباء لتحتكر كل شيء و تزيد في ثمنه، من المواد الغذائية و الادوية و كل شيء يحتاجه المواطن البسيط.
انتشر الوباء في الصين و لم نسمع نفاذ المؤونة من الاسواق او المضاربة و الزيادة في الاسعار.
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59
2 - عنتاب بريك الخميس 12 مارس 2020 - 16:20
انهيار هيبة الدولة في عدة قطاعات وميادين بسبب تغول رموز الفساد السياسي والسلطوي يجعل من اَي قرار ينعدم للنتائج الإيجابية لان لوبيات الفساد تعرف ظروف انهيار المصداقية وتكرس في كل مناسبة حالة التسيب والفوضى كما جرت العادة في مختلف المناسبات الماضية منها الاضحى ورمضان وغيرها !!
حتى واحد ما بقى كيسمع السلطة لانه ليس هناك جزر وعقوبات صارمة في السابق !!
خصوصا وأنها ندعوا فقط بدون إجراءات زجرية صاًرمة ملموسة على ارض الواقع كالعادة
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30
3 - ابراهيم الريفي الخميس 12 مارس 2020 - 16:22
اسعار الكثير من المواد ارتفع بسبب فقدانها من الاسواق وندرتها حيت شراوها شيوحدين وخباوها .. فأين هذه المراقبة التي تتحدثون عنها؟؟ المشكل ان الشعب يستغل الفرصة لاحتكار مواد وبيعها عند الحاجة بأعلى سعر، يعني اولاد الشعب ياكلون اولاد الشعب ...... للأسف
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25
4 - Mohamed idrissi الخميس 12 مارس 2020 - 16:23
ملي بقاو فيكم المغاربة على أقل نقصو غير من الكازوال. باش مواد غذائية تنقص في التمن. راه تسعيرة الحالية للكزوال ؤفي هاد الفترة غير منطقية .
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40
5 - يوسف الخميس 12 مارس 2020 - 16:25
عمل جيد جدا يجب الحرص على مصالح المواطنين والضرب بيد من حديد على المضاربين والمحتكرين تجار الأوبئة والكوارث الذين يستغلون الأحداث الإستثنائية لمراكمة الثروات
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9
6 - عابر سبيل الخميس 12 مارس 2020 - 16:37
على الأقل ينبغي تخفيض ثمن المحروقات إلى أقل من 5 أو 6 دراهم بالنسبة للغازوال ما دام أن ثمنه في الأسواق الدولية في تراجع و لن يزيد على في الأسابيع المقبلة لأن النمو و الطلب العالميين تراجعا كثيرا .... (هنا يبان دور الدولة و السلطة )
أما الوباء ... فمشيئة الله تتصرف.
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10
7 - مواطن الخميس 12 مارس 2020 - 16:41
اول مايجب فعله هو تقليص هامش الربح لذى الشركات الكبرى و اولهم شركات توزيع المحروقات لان ذلك سيكون له اثار اجابية على تخفيض كلفة الانتاج و الرواج التجاري و تقليص كلفة العيش
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8
8 - العم حام الخميس 12 مارس 2020 - 16:51
السبب الرئيسي لإرتفاع الاسعار ولشح بعض المواد الغدائية في بعض المناطق والجهات هو ارتفاع الگازوال (المازوط) والثمن الحالي ماهو الا الإستغلال
بعينيه ...
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5
9 - تحديد الاسعار الخميس 12 مارس 2020 - 16:57
في هذه الظرفية يجب القيام بتحديد الاسعار لكل المواد الاساسية ان كنا نتحدث عن اجراءات صارمة حفاظا على السلم الاجتماعي.
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