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كُتّاب وآراء
تحاليل "كورونا" تفرج عن أمريكية بمستشفى وزان
أظهرت التحاليل المخبربة التي أخضعت لها المريضة التي اشتبه في إصابتها بفيروس "كورونا المستجد" بمدينة وزان، أمس الأربعاء، أنها سليمة ولا تحمل فيروس "كوفيد 19".
وقال مصدر مسؤول، لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن العينات التي جرى إرسالها للتحليل كشفت أن المواطنة الأمريكية لا تحمل الفيروس.
وأكد المصدر ذاته أن الشابة توجد حاليا بمستشفى مدينة وزان، وبعد إخضاعها للتحاليل المخبرية تبين أنها غير مصابة، وحالتها الصحية لا تدعو للقلق.
وطمأن المصدر ذاته الرأي العام بخصوص الوضعية الوبائية، داعيا إلى ضرورة العمل بالنصائح والتوجيهات الوقائية الفردية، وتفادي نشر الأخبار التي تنتج الخوف.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
والمواطن المغربي سوف ينتظر 6 أشهر للرد هذا إن تم إرسالها