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الرئيسية | مجتمع | تحاليل "كورونا" تفرج عن أمريكية بمستشفى وزان‬

تحاليل "كورونا" تفرج عن أمريكية بمستشفى وزان‬

تحاليل "كورونا" تفرج عن أمريكية بمستشفى وزان‬
هسبريس من وزان
الخميس 12 مارس 2020 - 16:10

أظهرت التحاليل المخبربة التي أخضعت لها المريضة التي اشتبه في إصابتها بفيروس "كورونا المستجد" بمدينة وزان، أمس الأربعاء، أنها سليمة ولا تحمل فيروس "كوفيد 19".

وقال مصدر مسؤول، لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن العينات التي جرى إرسالها للتحليل كشفت أن المواطنة الأمريكية لا تحمل الفيروس.

وأكد المصدر ذاته أن الشابة توجد حاليا بمستشفى مدينة وزان، وبعد إخضاعها للتحاليل المخبرية تبين أنها غير مصابة، وحالتها الصحية لا تدعو للقلق.

وطمأن المصدر ذاته الرأي العام بخصوص الوضعية الوبائية، داعيا إلى ضرورة العمل بالنصائح والتوجيهات الوقائية الفردية، وتفادي نشر الأخبار التي تنتج الخوف.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - هشام الخميس 12 مارس 2020 - 16:20
فهدا يدل على ارتباك في وزارة الصحة كيف بالامس حالة سادسة مضابة واليوم غير مصابة ماهدا اللعب والله معرفت شكون لي نتيقو بيه
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-41
2 - youzik الخميس 12 مارس 2020 - 16:31
تحاليل الأجانب سوف ترسل بسرعة وترد بسرعة
والمواطن المغربي سوف ينتظر 6 أشهر للرد هذا إن تم إرسالها
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-2
3 - Meryem الخميس 12 مارس 2020 - 16:36
إلى الأخ هشام بالفعل تم تأكيد حالة سادسة مصابة بفيروس كورونا بمدينة فاس ترجع لسيدة سينغالية قادمة من فرنسا.وليست هذه الشابة الأمريكية
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