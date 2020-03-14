24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1107:3713:4217:0019:3820:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. أكاديمية البيضاء توزع نظارات على ضعاف البصر (5.00)

  2. المغرب يعلن تسجيل سابع حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد (5.00)

  3. العمراني يستحضر دعم المغرب لـ "مانديلا" عبر قناة جنوب إفريقية (5.00)

  4. يقول المغربي "حْتّى واحْد مَلْقَها كِبْغاها" (5.00)

  5. الكويت تلغي إقامة صلاة الجماعة في المساجد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | مركب تربوي يستضيف أخصائيا للتوعية بـ"كورونا"

مركب تربوي يستضيف أخصائيا للتوعية بـ"كورونا"

مركب تربوي يستضيف أخصائيا للتوعية بـ"كورونا"
هسبريس من الرباط
السبت 14 مارس 2020 - 08:40

قام المركب التربوي والتعليمي "غوستاف إيفيل" باستضافة طبيب مختص، تابع للمستشفى العسكري بمكناس، إيمانا منه بمدى أهمية وقيمة صحة المتعلمين في مسيرة العملية التعليمية التعلمية، وكذا كتأكيد على الدور الفعال الذي يقوم به المركب في الحملات التحسيسية التوعوية الهادفة إلى الوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.

وقد قدم الطبيب المختص معلومات وافية عن الفيروس وكيفية الوقاية منه، قبل أن يخصص حيزا زمنيا للإجابة عن تساؤلات واستفسارات المتعلمين، "التي كانت بالمناسبة صائبة ودالة على الاهتمام بهذه الحملة الإنسانية واستحسانها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.