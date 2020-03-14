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مركب تربوي يستضيف أخصائيا للتوعية بـ"كورونا"
السبت 14 مارس 2020 - 08:40
قام المركب التربوي والتعليمي "غوستاف إيفيل" باستضافة طبيب مختص، تابع للمستشفى العسكري بمكناس، إيمانا منه بمدى أهمية وقيمة صحة المتعلمين في مسيرة العملية التعليمية التعلمية، وكذا كتأكيد على الدور الفعال الذي يقوم به المركب في الحملات التحسيسية التوعوية الهادفة إلى الوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.
وقد قدم الطبيب المختص معلومات وافية عن الفيروس وكيفية الوقاية منه، قبل أن يخصص حيزا زمنيا للإجابة عن تساؤلات واستفسارات المتعلمين، "التي كانت بالمناسبة صائبة ودالة على الاهتمام بهذه الحملة الإنسانية واستحسانها".