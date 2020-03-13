النشر الاستباقي لمعلومات الدولة يدخل حيز التنفيذ .. هذه التفاصيل

هسبريس - يوسف لخضر

دخلت مُقتضيات النشر الاستباقي للمعلومات التي تُوجد في حوزة مؤسسات وهيئات الدولة حيز التنفيذ ابتداءً من الخميس 12 مارس الجاري، تطبيقاً لمضامين القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

ويُكمِّل القانون سالف الذكر الفصل 27 من دستور 2011، الذي ينص على أن للمواطنين الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.

والمؤسسات المعنية بهذا القانون هي مجلسا النواب والمستشارين، والإدارات العمومية، والمحاكم، والجماعات الترابية، إضافة إلى المؤسسات العمومية، والمؤسسات الدستورية، والمؤسسات المكلفة بمهام تدبير المرفق العام.

وكان قانون الحق في الوصول إلى المعلومات قد دخل حيز التنفيذ في شهر مارس من السنة الماضية بعد سنة من نشره في الجريدة الرسمية، لكنه منح مهلة سنة إضافية لمقتضيات خاصة بالنشر الاستباقي وكيفيات تطبيقه.

وتشير المادة 10 من القانون إلى أنه يجب على المؤسسات المعنية، في إطار تدابير النشر الاستباقي، أن تقوم في حدود الإمكان بنشر الحد الأقصى من المعلومات التي في حوزتها بجميع وسائل النشر المتاحة، خاصة الإلكترونية، باستثناء الاستثناءات التي تهدف إلى حماية المصالح العليا.

وتشمل المعلومات المشمولة بتدابير النشر الاستباقي الاتفاقيات التي تم الشروع في مسطرة الانضمام إليها أو المصادقة عليها، والنصوص التشريعية والتنظيمية، ومشاريع القوانين ومشاريع قوانين المالية والوثائق المرفقة بها.

كما يوجد ضمن هذه المعلومات أيضاً مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، وميزانيات الجماعات الترابية والقوائم المحاسبية والمالية المتعلقة بتسيير هذه الجماعات ووضعيتها المالية، ومهامها وهياكلها الإدارية والأنظمة والمساطر والدورية التي يستخدمها الموظفون فيها.

ويستوجب القانون أيضاً نشر حقوق وواجبات المرتفق تجاه المؤسسة أو الهيئة المعنية وطرق التظلم المتاحة له، وشروط منح التراخيص والأذونات، وشروط منح رخص الاستغلال، والنتائج المفصلة لمختلف المحطات الانتخابية، والبرامج التوقعية للصفقات العمومية ونتائجها إذا تم إنجازها وحائزوها ومبالغها.

ويجب على مؤسسات الدولة أن تنشر بشكل استباقي التقارير والبرامج والبلاغات والدراسات المتوفرة لديها، والإحصائيات الاقتصادية والاجتماعية، والمعلومات المتعلقة بالشركات، لا سيما تلك الممسوكة لدى السجل التجاري المركزي، والمعلومات التي تضمن التنافس الحر والنزيه والمشروع.

أما المادة 12 من القانون ذاته، فتلزم كل مؤسسة معنية بأن تُعين شخصاً أو أشخاصاً مكلفين بمهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومات المطلوبة. وللاستجابة لذلك، يجب أن تضع المؤسسة المعنية رهن إشارة الشخص المكلف قاعدة للمعلومات الموجودة بحوزتها.

ويرى محمد العوني، رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير، أن "هذا الورش بمثابة اختبار للدولة ومؤسساتها، سواء التنفيذية أو الدستورية أو المنتخبة، وهو أمر سبق أن توقعنا فشله لأن هناك عيوباً في قانون الحق في الحصول على المعلومات التي لا تضمن تنفيذاً حقيقياً لهذا الحق".

وذكر العوني، في تصريح لهسبريس، أن "هناك تعاملاً مع مقتضيات النشر الاستباقي للمعلومات بشكل جزئي ينحصر أساساً في الجانب الإلكتروني والمواقع الرسمية للمؤسسات والهيئات، في الوقت الذي ينص فيه القانون على كل الوسائل والأدوات".

وأورد المتحدث أن النشر الاستباقي هو جزء من منظومة تشمل جوانب أخرى يجب إيلاؤها الأهمية، تتضمن محاربة الفساد وضمان الشفافية من خلال الحق في الحصول على المعلومة، وتطبيق الديمقراطية التشاركية التي تبتدئ باقتسام المعلومة للوصول إلى المشاركة في اتخاذ القرار.