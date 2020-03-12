لقاح أطفال مفقود .. وزارة الصحة: غير ضروري

هسبريس - أمال كنين

تشكو صيدليات المملكة انقطاع لقاح "بريوريكس"، الذي يعد من اللقاحات التكميلية ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية.

وقال مصدر من وزارة الصحة إن هذا اللقاح غير متوفر حاليا بالمملكة إلا أن هناك بديلا له يحمل اسم "MMR"، مشيرا إلى أنه "لا يدخل ضمن التلقيحات الضرورية، أو ما يسمى بالجدول الوطني للتلقيح، بل هو لقاح مضاف يتم إجراؤه بالقطاع الخاص".

وانتقد حمزة اكديرة، رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، طريقة استيراد وبيع اللقاحات التي لا تدخل ضمن الجدول الوطني للتلقيح بالمغرب، قائلا إن بعض أطباء الأطفال بالقطاع الخاص يشترون كميات منه، وبالتالي يستنزف من الصيدليات.

وشدد اكديرة، في تصريح لهسبريس، على أنه لا يريد التعميم، مؤكدا أن "الأمر لا يهم كل أطباء الأطفال بالقطاع الخاص بل فقط بعضهم"، داعيا إلى "إعادة النظر في المسلك القانوني لبيع هذه اللقاحات وتطوير المنظومة القانونية".

وسبق لوزارة الصحة أن أكدت أن المغرب يعد من بين الدول الرائدة التي تعهدت بضمان حق الأطفال في الحصول على لقاحات آمنة، فعالة، جيدة ومجانية، تفاعلا مع توجيهات خطة العمل العالمية "لقاحات 2011-2020".

وأوضحت الوزارة أنها تعمل منذ سنة 1987، في إطار برنامج وطني للتمنيع، على توفير 13 لقاحا يتميز بالجودة والنجاعة بالمجان.