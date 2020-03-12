"الصحة" تنفي حالة إصابة بـ"كورونا" في الداخلة

هسبريس من الداخلة

على إثر التسجيل الصوتي الذي تم تداوله على صفحات وتطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسجيل حالة إصابة إيجابية بفيروس "كورونا" المستجد بمدينة الداخلة، سارعت سليمة صعصع، المديرة الجهوية للصحة بجهة الداخلة وادي الذهب، إلى تفنيد الشائعة، مؤكدة أن "الأمر مجرد شائعة مغرضة هدفها خلق الهلع والبلبلة في صفوف المواطنين".

واختارت المديرة الجهوية للصحة بجهة الداخلة وادي الذهب طمأنة المواطنين عبر تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، مشيرة إلى أنه لم تُسجل إلى حدود اليوم أي حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد بمدينة الداخلة، مؤكدة أنه "تم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة، كما تم تفعيل نظام المراقبة الصحية على مستوى مطار وميناء الداخلة، والمعبر الحدودي "الكركرات"، من أجل الكشف المبكر عن أي حالة واردة والحد من انتشار الفيروس ببلادنا، والتكفل بها طبقا للمساطر العلمية والطبية المعمول بها على مستوى الوزارة".

وأشارت صعصع إلى أن "وزارة الصحة خصصت نافذة خاصة حول مستجدات فيروس "كورونا" المستجد عبر بوابتها الإلكترونية الرسمية، وصفحاتها المعتمدة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتم تحديث المعطيات الخاصة بالحالة الوبائية المرتبطة بفيروس "كورونا" بشكل يومي"، مشددة على أن "وزارة الصحة ستستمر في التواصل بكل شفافية مع الرأي العام المحلي، وإخباره بكل المستجدات كما دأبت على ذلك منذ بداية هذا الطارئ الصحي العالمي".