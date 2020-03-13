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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | مجتمع | المغرب يعلن تسجيل سابع حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد

المغرب يعلن تسجيل سابع حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد

المغرب يعلن تسجيل سابع حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد
هسبريس من الرباط
الجمعة 13 مارس 2020 - 10:23

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل سابع حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، عند مواطن مغربي بالغ من العمر 39 سنة.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ صحافي، أن المواطن المغربي "كان قد وصل إلى الدار البيضاء يوم الأربعاء 4 مارس قادما من إسبانيا، وبعدما ظهرت عليه أعراض تنفسية تقدم على إثرها إلى المستشفى، اشتبه الطاقم الطبي بإصابته بالفيروس، ليتم اتباع الخطوات المعمول بها من أجل إجراء التحليل المخبري بمعهد باستور المغرب، الذي أكد الإصابة".

وتابعت أن المصاب يوجد حاليا تحت الرعاية الصحية بأحد مستشفيات مدينة الدار البيضاء، حيث تم التكفل به وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.

وأشارت الوزارة إلى أن مصالحها تقوم بالإجراءات اللازمة المصاحبة لمثل هذه الحالة، وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (108)

1 - حليمة الجمعة 13 مارس 2020 - 10:27
ماحدها تقاقي وهي تزيد فلبيض
الحالات في تزايد وهناك حالات كثيره متفرقه مشكوك في أمرها في انتظار نتائج التحاليل المخبرية
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108
2 - محمد الجمعة 13 مارس 2020 - 10:28
الله يشافي
راه الحجر الطبي المعروف هو انك خاصك تجلس في البلاد لفيها المرض
و دابا اش غادي نديرو مع دوك لجيتي معاهم او العائلة و الاصدقاء ديالك
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194
3 - Maroc الجمعة 13 مارس 2020 - 10:30
غلق الحدود الجوية والعبرية للسيطرة على الوباء والا ستكون الكارثة
غلق المطارات والمنافذ على الاقل لشهر
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143
4 - كمال الجمعة 13 مارس 2020 - 10:30
الملاحظ أن المصابين تقدموا إلى المستشفيات بطريقة تلقائية وهذا يؤكد أن الدولة لم تتخد إجراءات مهمة لمواجهة هذا الوباء على مستوى المناطق الحدودية ...لهذا وجب منع الرحلات القادمة الى المغرب بشكل عاجل...
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246
5 - Sanae الجمعة 13 مارس 2020 - 10:31
يجب تعليق حتى الرحلات الآتية من فرنسا
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200
6 - عبد الله الجمعة 13 مارس 2020 - 10:31
يجب اخذ انر هذا الوباء على محمل الجد والتعامل معه بحزم ..والله لقد ان الاوان لي وللبشرية جمعاء بالرجوع الى ركن الله المتين والاستنجاد بالحي القيوم الذي لاتاخذه سنة و لانوم ان يرفع عن امة رسول الله هذا الوباء ومن يرفعه غيرك ياقلدر يامقتدر ياحي ياقيوم برحمتك نستغيث ارفع عنا غضبك ومقتك وارحمنا فنحن الضعفاء البؤساء الخائفون الوجلون المذنبون للمستغيثون يالله اللهم اننا لانقوى على هذا الوباء نعوذ بك اللهم من سخطك وتخول نعمتك وفجاءت نقمتك ياحي ياقيوم....
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166
7 - مغربي الجمعة 13 مارس 2020 - 10:31
قلناها حتى بحت حناجرنا، امكانياتنا ضعيفة، أحسن وسيلة هي توقيف جميع الرحلات مع الدول التي يتفشى فيها الفيروس، ووقف الدراسة والتجمعات، ولا ننسى الدعاء بعد كل صلاة في المساجد ليرفع الله هذا الوباء عن جميع عباده.
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129
8 - ابو العربي الجمعة 13 مارس 2020 - 10:31
اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجدام وسوء الاسقام
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138
9 - ثريا الجمعة 13 مارس 2020 - 10:32
الله يلطف بنا و ارحمنا. و ينزل العفو عنا.
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85
10 - yasser الجمعة 13 مارس 2020 - 10:32
يجب تفعيل المراقبة و الحذر خصوصا للأشخاص الذين دخلوا من إحدى البلدان التي انتشر فيها الوباء... و على الأشخاص الذين يحسون بأي من أعراض الفيروس تجنب الإختلاط و التوجه للمستشفى مباشرة أو الإتصال بالرقم الأخضر ... فالأمر ليس بالهين و الله يشفي الجميع
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51
11 - مغربي الجمعة 13 مارس 2020 - 10:34
سبحان الله كولشي جاي من برا اوا فين هاد المراقبة ف المطار ههه كضحكو على عباد الله
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83
12 - أمين الجمعة 13 مارس 2020 - 10:34
الشفاء إن شاء الله. المصاب في المغرب منذ أكثر من أسبوع..الله يحفظ و صافي
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57
13 - Hamza الجمعة 13 مارس 2020 - 10:35
حتى دازت 10 أيام عاد السيد جاوه الأعراض، يعني غادي اكون عادى بزاف دالناس، لي بدورهم ماغادي تبان عليهم الاعراض حتال من بعد. عافاكم غسلو ايديكم، متسالموش، نغيرو من العادات ديالنا كمغاربة حتا يسالي هاد الشي بأقل الأضرار.
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95
14 - abdo الجمعة 13 مارس 2020 - 10:35
اللهم ياربي اصرف عنا الوباء وقنا شر الداء بلطفك ورحمتك انك على كل شيء قدير
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45
15 - علاء الجمعة 13 مارس 2020 - 10:35
الحلات كلها فيها تقدم المصاب على إثرها إلى المستشفى يعني المرضى هم من يبادرون أين المراقبة
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55
16 - خزعبلات الجمعة 13 مارس 2020 - 10:35
كيلقاو عشرة أو أكثر ويعلنون على واحد
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34
17 - ايت واعش الجمعة 13 مارس 2020 - 10:36
نفس البلاغ نفس الكلمات ولا يتغير سوى ارقام العمر....وارقام ارتفاع عدد الحالات الوافدة...
فاوقفوا الرحلات الى اوروبا....نطلب من جلالة الملك ان يامر بوقف الرحلات لاوروبا....هو املنا الوحيد....لانقادنا وانقاد اولادنا .
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24
18 - غاضبانة الجمعة 13 مارس 2020 - 10:36
لا صافي عيقتو كتجيبو لينا الفيروس شحال كتبغيو غا ريوسكم
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35
19 - حسن الجمعة 13 مارس 2020 - 10:36
حشومة والله واش خااص بنادم حتى يتقدم عندكم علاش ماديرووش لبنادم لافااي ف المطارات فااش اكون دااخل شناهي دابا هاك عمر هاد الورقة ودوز بحالك اودي ونعم بالله وصاافي
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27
20 - مغربي صريح الجمعة 13 مارس 2020 - 10:37
المغرب غادي يندم ندم شديد لاحقاش ماسدش الحدود مع أوربا.الشخص أعلاه هادي 10 أيام وهو ف المغرب ويعلم الله شحال عادى من واحد.الله يحد الباس,,سدو الحدود اش هاد العبث !
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57
21 - متضررة من الإعلام الجمعة 13 مارس 2020 - 10:38
منذ 4 مارس !!! فين غادي بيا خويا فين غادي بيا ...
حالة تابعة حالة ... الله يحد الباس !
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43
22 - 10 ايام وهو يتسركل فالمغرب الجمعة 13 مارس 2020 - 10:38
نفس الهدرة الخاوية
*هذا وتقوم مصالح وزارة الصحة بالإجراءات اللازمة المصاحبة لمثل هذه الحالة، وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية.

ما بغيتوش تحبسو الرحلات على الاقل فرضو الحجر الصحي في المنازل على كل القادمين الى البلاد. ولا صااافي سي طرووطااااار دابا.

شكرا لدولتي الحبيبة التي لا تعير اي اهتمام للمواطن الذي لا ذنب له في كل هذا.
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43
23 - الفاسي الجمعة 13 مارس 2020 - 10:38
أعتقد أن هنالك حالات مصابة وهي لا تدري بإصابته للفيروس وهي الأن تعيش في وسط الشعب المغربي لأنني رأيت بأم عيني أول أمس في الباخرة متوجهة من إسبانيا للمغرب أسر قادمون من إيطاليا عن طريق فرنسا في الحافلات لكون إيطاليا أغلقت حدودها يعني هاته الأسر تسللت لفرنسا لتستقل حافلات متجهة للمغرب
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53
24 - محسن الجمعة 13 مارس 2020 - 10:39
رجاء ايها المسؤولون...اوقفوا الدراسة والتجمعات واغلقوا الحدود مع جميع الدول الاروبية التي اصبحت مصدر الوباء لوطننا...رجاء ايها المسؤولون...اغلقوا الحدود كلها مع اروبا وباقي الدول الموبوءة...ثم اغلقوا المدارس وامنعوا التجمعات الى حين تراجع الوباء ...ان هذا الاجراء الاحترازي الوقائي هو عين العقل...انكم تتحملون مسؤولية اي تقصير ...الكل بات مستاء...لا نريد سياحة ولا عملة ثعبة ..نريد فقط ان نعيش ونحافظ على صحتنا...اللهم اشهد فقد بلغنا
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39
25 - MIRYAM الجمعة 13 مارس 2020 - 10:39
لا حول ولا قوة إلا بالله من 4 مارس عاد تأكدت الإصابة اليوم؟ قالك لا داعي للقلق دونك معندنا لاش نخافو سي العثماني طمأن الوضع
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19
26 - ملاحض الجمعة 13 مارس 2020 - 10:39
يكفينا من هذا المصطلح انه قادم من إسبانيا او إيطاليا او فرنسا. يجب اغلاق الحدود يعني اغلاق الحدود يكفينا من هذه المناورات السياسية والا سيضيع هذا الشعب ويسبح على رقابكم
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28
27 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الجمعة 13 مارس 2020 - 10:40
لومباردو الإيطالية ظهرت فيها اول حالة وباء كورونا فكانت النتيجة حجرا على المدينة ثم على الدولة بكاملها اما الدارالبيضاء عندنا فرغم ظهور معظم الحالات المغربية بها لم تحرك السلطات ساكنا وتركت دار لقمان على حالها
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29
28 - يا رب اللطف من عندك الجمعة 13 مارس 2020 - 10:40
أخوتي في الله ،لا يجوز الهرب من بلاد فيها المرض ، أنا في فرنسا واشتقت الى عائلتي كثيرا لكن لن اني لأنني ممكن ان اصاب في المطار و اعدي عائلتي او آخرين .
الزموا اماكنكم ،ولا ترهقوا اقتصاد البلد اللذي اصلا هو مرهق ،التداوي في اسبانيا او أوروبا احسن بكثييييير من المغرب فرجاءا الزموا اماكنكم
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61
29 - ماما الجمعة 13 مارس 2020 - 10:40
واش باغين المغاربة يموتو امتا غادين تسدو الحدود علي الجميع الدول أوروبية السوال باين ولعتماني وا فيق
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22
30 - aziz الجمعة 13 مارس 2020 - 10:40
اللهم الطف بنا و نجينا من كل الكوارت
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16
31 - غيور على بلادو الجمعة 13 مارس 2020 - 10:41
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنَّ عِظَمَ الجزاءِ مع عِظَمِ البلاءِ؛ وإنَّ اللهَ تعالى إذا أحبَّ قومًا ابتلاهم، فمن رضيَ فله الرِّضَى، ومن سخِط فله السُّخطُ.
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23
32 - ابو زعتر الجمعة 13 مارس 2020 - 10:42
تسعة ايام يصول ويجول وهو حامل للفيروس __ اللهم الطف بما جرت به المقادير يا نعم المولى ويا نعم النصير
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25
33 - المغبر محمد الجمعة 13 مارس 2020 - 10:43
اللهم احفظ بلدنا من هذا الوباء و شافي مرضانا و مرضى العالم في كل مكان ...
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14
34 - nabil الجمعة 13 مارس 2020 - 10:43
هذه ربما مجرد كذبة لتبرير غلق الحدود الاسبانية المغربية ,هنا في اسبانيا الحياة عادية والناس تذهب الى العمل بشكل طبيعي, ابتعدو عن المهاجرين المغاربة في اسبانيا , لتبرير مسرحيتكم المكشوفة , انا موجود في اسبانيا الحياة طبيعية احسن من المغرب, ياك الحدود مغلوقة كفا من الكذب ,
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-40
35 - صابر GTD الجمعة 13 مارس 2020 - 10:43
في نظري يحب تعقيم مواقف السيارات خصوصة التي تحتوي toit panoramic لانه يشكل خطرا على السائقين
صابر عاشق Gtd
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-14
36 - ssss الجمعة 13 مارس 2020 - 10:43
شفتكم كتعلنو غي على الناس لي جايين من الخارج زعما المغاربة ماتصابوش ولا شنو
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19
37 - قهرونا الجمعة 13 مارس 2020 - 10:44
محدها تقاقي وهيا تزيد في البيض
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11
38 - نبيل الجمعة 13 مارس 2020 - 10:44
لو إستمر الأمر بهذه الوتيرة فسوف تحل كارثة على المغرب
الله يلطف بينا
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14
39 - مواطن وصافي الجمعة 13 مارس 2020 - 10:46
المصاب منذ 4 مارس و هو ف البلاد و بعد مرور 10 أيام عاد تم تشخيص الحالة ديالو.. 10 ايام كافية باش يتنشر الفيروس ف كازا كاملة و فالاخير غيقولك حتا حد ما تصاب بالعدوى.. را ما يمكنش هادشي شي حاجة ما يمكنش يتقبلها العقل.. الله يحفظنا و يدير لي فيها خير يا ربي.. اللهم ارفع عنا البلاء و الوباء يا رب
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24
40 - عبد الرزاق الجمعة 13 مارس 2020 - 10:46
رجاء أقفلوا الحدود مؤقتا الى أجل غير مسمى على غرار ما قامت به جل الدول
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16
41 - المنور الجمعة 13 مارس 2020 - 10:46
السلام عليكم ، اللهم احفظ هذه الأمة يا رب ..
لكن يجب اتخاد الاجراءات الصارمة قبل تفشي الوباء ..
اظن انه حان الوقت لتوقيف الدراسة و تنبيه الجميع بمخاطر الوباء .. يجب ان يتم التوعية و التحسيس 24/24 ساعة في التلفاز و الراديو و وسائل التواصل الاجتماعي ..
كما يجب على الاطر الطبية ان تكون مستعدة و تضحي بالغالي و النفيس من أجل هذا الوطن ..
ياربي تحفظ الله يبعد علينا كل مكروه ..
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9
42 - كمال الجنزوري الجمعة 13 مارس 2020 - 10:46
هذا الوباء الحالي الذي ضهر في الصين هو عقاب من الله للصينيين لمعاملتهم السيئه ضد الايغور الاقليه المسلمه.
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-22
43 - حمزة الجمعة 13 مارس 2020 - 10:47
واش مغلوقة الحدود مؤقتا مع أسبانيا ام مفتوحة؛؛؛
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2
44 - فاهم الجمعة 13 مارس 2020 - 10:48
هاد زماگرية عايقين زعما قالك مادام كيخلصوهم بالساعة تماك و الخدامي كلشي وقف يعني مغاديش يتخلصو قالو ارا نهبطو للبلاد ناكلو و نشربو باطل على ضهر العائلة صدقو جايبين لينا الفايروس
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9
45 - azzaq الجمعة 13 مارس 2020 - 10:48
قادما من اسبانيا، جميع الحالات جاءت جراء تهاونكم واستخفافكم بالمواطن.. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم... اللهم احفظ المسلمين والمسلمات واشف المرضى يا رب.
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7
46 - مغربي الجمعة 13 مارس 2020 - 10:48
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم الشافي أنت الشافي لا شفاء إلى شفاءك
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4
47 - ياسين الجمعة 13 مارس 2020 - 10:48
ابدأ هدا التعقيب بسؤال اين وزارة الصحة و مادور الجان المكلفة لمراقبة المطارات يجب اخد الأمر بجدية الوباء غير متحكم فيه يجوب العالم ولا يقتصر على دولة أو قارة وما اكثر ابناء بلدي غربة والجوء الى الحضن غلط قد يؤدي الى الهلاك للأم الله يلطف بينا .
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8
48 - مصطفى الجمعة 13 مارس 2020 - 10:48
نسأل الله السلام علينا اخد الحيطة والحذر واخذ الامور بجدية تامة والكف عن الاستهزاء والتقليل من شأن المرض ... وعلى الدولة اخذ احتياطات اكثر جدية لتجنب الكارثة فالحل الوحيد عند المغرب هو الوقاية قبل الاصابة فانتشار المرض سيسبب كارثة لانعدام الامكانيات .. الصحىدة في المغرب دون المستوى.
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5
49 - MOHA الجمعة 13 مارس 2020 - 10:49
لا يزال العالم مشغولا بأزمة فيروس "كورونا" المستجد، الذي ضرب عشرات الدول وأصاب عشرات الآلاف وقتل المئات، فيما تستمر المعامل في دراسة سلوك المخلوق الفتاك سعيا لإيجاد علاج فعال له.
وكشفت دراسة حديثة على "كورونا"، أن الفيروس بإمكانه أن يبقى في الهواء لمدة تصل إلى 3 ساعات، وأن يعيش على الأسطح لنحو 3 أيام.
ووفق ما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية، فإن البحث الحديث، الذي نشر على موقع "medRxiv" العلمي، يسلط الضوء على المدة التي يمكن لفيروس "كورونا" البقاء فيها على قيد الحياة والانتقال إلى الأشخاص.
وجاء في الورقة البحثية، أن "كوفيد-19 قد يبقى في الهواء لمدة 3 ساعات، ويعيش على الأسطح مثل البلاستيك والفولاذ المقاوم للصدأ لمدة تتراوح بين يومين و3 أيام".
وأضاف: "كما يمكنه البقاء على الأسطح النحاسية لأربع ساعات، وعلى الورق المقوى حتى 24 ساعة".
وكانت دراسة أخرى نشرت في فبراير الماضي، قالت إنه "إذا كان كورونا مشابها للفيروسات التاجية الأخرى، مثل السارس، فقد يعيش على الأسطح لمدة تصل إلى 9 أيام".
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10
50 - Ahmed الجمعة 13 مارس 2020 - 10:50
وجب توقيف صلاة الجمعة على غرار مباريات كرة القدم. كفى من العبث.
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10
51 - Abdel الجمعة 13 مارس 2020 - 10:50
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم ابعد عنا البلاء والوباء ،اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا اللهم لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم ارحم عبادك المستضعفين في الأرض وقهم شر ما قضيت انك تقض ولا يقضى عليك اللهم ارحمنا برحمتك اللهم تجاوز عن سيئاتنا واعف هنا وعافينا.
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19
52 - مواطن الجمعة 13 مارس 2020 - 10:51
واسدو الحدود بين اروبا كاامل و وقفو القراية را هادشي مافيهش اللعب ما غادي ابان ليكوم البلان حتى ايدوزو واحد15 يوم كيما وقع لايطاليا او ديك الساعة تفرجو
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9
53 - فاطمة الزهراء الجمعة 13 مارس 2020 - 10:51
احمل كل المسؤلية لمن سمح له بالدخول.
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5
54 - someone الجمعة 13 مارس 2020 - 10:51
لحد الأن جل الإصابات التي تم تسجيلها تخص فقط القادمين من المناطق الموبوئة، و ليس لدى المواطنين المتواجدين داخل تراب المملكة، و هذا شيئ مطمئن و الحمد لله. نتمنى السلامة للجميع، و العافية للمصابين.
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5
55 - ملاحظ الجمعة 13 مارس 2020 - 10:53
سدو علينا الجوامع والمدارس والمواسم والتجمعات بصفة عامة. وحق ربي هاد الڤيروس ومشى انتاشر فالمغرب تا يوليو الناس بحال الذبان المرشوش ب بايگو.... وعاو أ المواطنين أما المسؤولين راه مامسوقين ليكوم
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4
56 - مهاجر حاليا بإيطاليا الجمعة 13 مارس 2020 - 10:53
يجب غلق الحدود مع أوربا كلها والله المستعان
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7
57 - بدأ يزحف الجمعة 13 مارس 2020 - 10:54
الغريب في الامر ان كل الحالات هي من توجهت الى المستشفى بعد قضاء مدة من الزمن بالبلاد وخالطت اعداد كبيرة من الناس ولحد الساعة لم يتم رصد ولا حالة بالمطارات او الموانئ قبل الدخول من هنا يتضح جليا ضعف المراقبة ومحدودية اجهزة الكشف.الله يلطف بهذا البلد والله يبعد علينا هذا الوباء
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7
58 - فوزية كاسة الجمعة 13 مارس 2020 - 10:54
أتمنى ألا تنشر الأخبار العرية من الصحة
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-2
59 - جهاد الجمعة 13 مارس 2020 - 10:54
زدني من الشعر بيتا . يلاه استنزفوا المال والوقت والجهد فمراقبة المخالطين و خليوا المصابين يدخلوا . عاملين بحال شي حكم مخلي المباراة و اللاعبين و جالس كيراقب الجمهور . راه المخالطين مافيهم والو كانوا جالسين فرحمة الله حتى جا المصاب من الخارج وجيتوا انتوما تحبسوه . ياقوم عالجوا اصل المشكل . ايقاف الرحلات من ايطاليا واسبانيا غير كاف خص جميع الدول الموبوءة نسدوا عليها حتى نخرجوا من عنق الزجاجة
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2
60 - Freeman الجمعة 13 مارس 2020 - 10:55
اسبانيا ترصد ما يفوق 18مليار اورو لمواجهة كورونا ، اننا يا سادة نتحدث عن مبلغ يوازي 5 مرات تكلفة التي جي في طنجة الدار البيضاء ، او ثلت اقتصاد بلد كتونس مثلا ، انه مبلغ هائل يا سادة ، اننا امام تحدي كبير ، ففي النهاية نحن بلد فقير ، و ليست لدينا امكانيات بهذا الحجم ،اعتقد ان سرعة اتخاد القرارات المناسبة ستكون أقل كلفة لنا.
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61 - Mohammad Ayed Ahmad Jaradat الجمعة 13 مارس 2020 - 10:55
ندعو الله لكم السلامة من كل داء والعافية من كل أبتلاء
درهم وقاية خير من قنطار علاج
عداك عن أستخدام المطهر الديتول لتطهير اليدين او من خلال الصابون الذي يحتوي على مادة الديتول ولا ننسى أيضا غسل الملابس وإستخدام الأدوات الخصة لكل فردا من أفرد الأسرة حتى لا تنتقل العدوى لكل الأسرة
وإرتداء الكمام ولو من خلال ( الستينة ) من خلال تويرها ككمام ويوجد في النت طريقة عمل الستيانه ككمام ذات قيمة عالية
شكرا لكم على اللطف

ونحن بدورنا نقول لكم بهذه الأجراءات من أجل السلامة العامة

عليكم بما يلي :
الأغتسال جيدا والتعقيم بمادة الكحول الطبي

وثانية عليكم بإستخدام الماكولات التالية للوقاية من هذا الفايروس ولو بشكل يومي على الأقل كوجبة أساسية ولو لمرة باليوم صباحا من بعد ان يتم غسلهن بالماء والملح لأن الملح معقما لأانه يحتوي على مادة الفسفور

1. الثوم
2. الفلفل الحار
3. الخس
4. الجرجير
5 . الليمون
6. اللبن البلدي
7 . البقدونس
وفرمهن وخلطهن بالخلاط المولينكس
مع بعضا من زيت الزيتون

حتى لا تصابوا بالأمساك المعوي

وكل يوم صباحا على الأقل لمده معينه

سلامتك وصحتين وعافية عليكم جميعا
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62 - نبيل الجمعة 13 مارس 2020 - 10:55
الدعاء للمريض هو أجمل هدية ممكن أن نقدّمها له، فهي تعني له الكثير، وتعبّر عن مدى حبّنا، وأمنياتنا له بالشفاء العاجل، وبقائه معنا بصحة جيدة.
للهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية.
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63 - ادريس الجمعة 13 مارس 2020 - 10:55
رجاء للمغاربة العاىدين الى ارض الوطن ان يراقبوا انفسهم جيدا وان يقوموا باجراءات السلامة بكل حذافيرها والا يسلموا على اي شخص ولو على عاءلتهم وان يباشروا الحجر الصحي فورا والا غادي تخرجو على روسكم او علينا او على بلادنا بالعرببة او تاعرابت
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64 - sayg ri7 الجمعة 13 مارس 2020 - 10:56
الله ادير شي تاويل دالخير وصافي السيد من 4 مارس وهو هنا
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65 - عبد الرحيم الجمعة 13 مارس 2020 - 10:57
المشكيل الكبير هو تاع هذا المهاجرين جاين خايفين من كورونا
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66 - بشرى الجمعة 13 مارس 2020 - 10:57
اللهم اشف كل مريض...خطورة المرض تكمن في مدة احتضانه وان الاعراض لا تظهر فور الإصابة به .والا فحامل الفيروس خاصة مغاربة اوروبا لن يعرض حياة أفراد عائلته للخطر سيما وهو يعلم انه فتاك وقاتل لحاملي الأمراض المزمنة، فلا نوجه اصابع الاتهام للمهاجرين المغاربة بأنهم من حمل الفيروس للمغرب، بل يجب مؤازرة كل مصاب والرفع من معنوياته حتى يستطيع التحمل والمواجهة ولا نحملهم المسؤولية ونأزم حالتهم النفسية،فكلنا عرضة للإصابة....اللهم اشفي كل مصاب وجنب بلدنا مالاقدرة لنا على تحمله...
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67 - الوقاية خير من العلاج الجمعة 13 مارس 2020 - 10:58
لماذا لا يقوم أفراد الجالية بفرض حجر صحي على أنفسهم بعد عودتهم للمغرب لمدة 7 أيام او أكثر حتى يتأكدوا بأنهم غير حاملين للفيروس و من بعد يتمتعوا بعطلتهم بالمغرب.
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68 - Amine الجمعة 13 مارس 2020 - 10:59
الدولة المغربية غير جادة تماما
هناك إستهتار كبير من الحكومة المغربية
كيف يعقل أن الدولة تترك الوافدين من الدول الأوروبية بدون مراقبة!!!!!!!!!
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69 - Jaouad الجمعة 13 مارس 2020 - 11:01
نسأل الله العفو والعافية، يجب أكثر أخد الحيطة والحذر هذا مرض فتاك، كما نتمنا الشفاء العاجل للجميع
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70 - يس الحسيني الجمعة 13 مارس 2020 - 11:01
يجب على المغاربة أن يأخذوا المسألة على محمل الجد و أن يوقفوا الفكاهة في هذا الموضوع و إلا لا قدر الله فإننا سنكون مجبرين على على الحزن في المقبرة.
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71 - jad الجمعة 13 مارس 2020 - 11:01
يجب الإستعداد حذر دون مخاوف بآخذ إحتيطات إبتعاد عن تجمعات كل واحد أن يقوم بعزل نفسه ، إستماع لتوجيهات حكومة ٠صلاة جمعة يجب إجتنابها مقاهي حمامات حتى مدارس تركيا بدأت دراسة عن بعد مافأدة هواتف ذكية إذا لم نستغلها في هذه ضروف
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72 - نداء الجمعة 13 مارس 2020 - 11:02
نداء للمواطنين المغاربة فالديار الاوروبية المجاورة للمغرب . اخوتي اول حاجة الله معاكوم و تخرجو من الازمة على خير. عليكم بدعاء و الصبر . ثاني حاجة لمصلحتنا و لمصلحتموم تلتزموا بلحجر صحي لي مفروض فدول اوروبية الموبوءة و متجيوش دابا . سبب اول اذا كنتوا مراض هتعالجو تماك احسن و هاذي راكوم عارفينها . حاجة ثانية لا بقيتوا تجيوا هنا دبا و ينتشر المرض لا حنا لا نتونا ها لقاو علاج الكافي و راكوم عارفين وضع الصحة فلمغرب لي اصلا خلاكوم تهاجروا . عافاكوم متخدوهاش بحساسية راه لاسف اول اشخاص هتعاديو هما واليديكوم كبار فسن و مقربين ليكوم . و هم اولى تخافوا عليهوم . الله يشفي جميع ...
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73 - رباب الجمعة 13 مارس 2020 - 11:05
لا نريد سياحة ولا عملة صعبة ،فصحتنا اغلى من ذلك...كفى لا تقتلونا .. اغلقوا الحدود مع الخارج برمته وقدموا العطلة المدرسية قبل ان يستفحل الوضع..
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74 - مغربي الجمعة 13 مارس 2020 - 11:05
الله احفظ، من 3 مارس وهو يخالط عائلته و محيطه. العلم عن الله كم حالة مثله٬ يجب غلق الحدود أو على الٱقل فرض عزل صحي للقادمين من مناطق إنتشار هذا الفيروس الخبيث لتجنب تفاقم الحالات وكثرت عدد الحاملين له. والله إلطف بنا ويجعل بلادنا آمنا مطمإنا.
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75 - محمد الجمعة 13 مارس 2020 - 11:06
في رأي السيد وزير التربية الوطنية من الأحسن أن تغلق المدارس أبوابها في أقرب الآجال. لقد صرح صباح هذا اليوم خبراء الصحة في البلدان الأوروبية أن الفيروس خطير أكثر مما كانوا يتصورون.
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76 - la porte الجمعة 13 مارس 2020 - 11:06
اغاقوا الأبواب. ماذا تنتظرون؟
Fermez la porte. Qu'est ce que vous attendez ?
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77 - مغربي الجمعة 13 مارس 2020 - 11:06
اللهم احفظ بلادنا من هول هذا وباء خطير كورونا الذي خلط أوراق العالم بأسره في ظل عدم توصل إلى لقاح يقضي عليه مع العلم ان اخطر تداعياته ستكون كارثية بالمجالات الاقتصادية إلى جانب خسائر البشرية بل كل مؤشرات تؤشر انها ستكون وخيمة خارج كل توقعات أن استمر لفترة طويلة بحيث لازالت اضرار يشوبها كثير من غموض لا يمكن حصرها او تكهن بما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا بعدة دول في ظل انتشار مستمر مما يتطلب التعبئة و التوعية و الاستعداد لاسوأ الاحتمالات .
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78 - الله يستر الجمعة 13 مارس 2020 - 11:06
حكومة حالفة ما تحط يديها في شي مريض حتى يطيح كاو في منزله ويجي حتى عندهم
برجليه ولا توعية ولا تنظيف أزقة وأسواق لا توجد إحترزات سوى تطمينات وشفوي
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79 - soussi الجمعة 13 مارس 2020 - 11:07
الدولة كتحسب بالخشيبات قاليك سبع الحالات
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80 - المهدي الجمعة 13 مارس 2020 - 11:08
قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا صدق الله العطيم مهما تقدمت البشرية فهي تبقى عاجزة و الحمد لله تكتمت الدولة او اعلنت عن المصابين فللمغاربة رب يحميهم وهذا الحمد باد للعيان هناك حذر و وعي وايمان و قد مرت فيروسات امراض و اوبئة و مات اناس و رأى النور الالاف في نفس الوقت هذه المصائب تجعلنا ندرك ان الموث آت لا محالة اللهم نج خلفك من شرور هذه الامراض يا كريم
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81 - hasnae الجمعة 13 مارس 2020 - 11:08
يجب على السلطات المغربية أن تغلق جميع الحدود البحرية و الجوية لكي لا تتكاثر الحالات في بلادنا
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82 - Annonyme الجمعة 13 مارس 2020 - 11:09
Bulshiiit , on travaille dans le même établissement ont dont le cas est détecte , les gens travaillent à la normale prenant à la légère cette épidémie , aucune intervention de la part des responsables pour un dépistage dans l'établissement ...
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83 - جميلة الجمعة 13 مارس 2020 - 11:09
الله يكون في العون هربوا من بلادهم لان ما فيها مستقبل ما فيها والو بحال اغلب ناس لي هنا قبل الفيروس اغلب ناس كانو حاسدينهم لان في اوروبا كاين قوانين وكاين وكاين دبا كلشي خايف كنهضرو على نفسنا ونسينا أننا احنا نفسنا كون في بلاصتهم انهروبو حيث المرض ما كيبانش والانسان كيقول انا سليم نهرب الغلط ديال مسؤولين لي ما عملو لا مراقبه صحية لا والو كان خاص من الاول يسدو جميع الحدود دبا لي عطا الله عطاه من اول حالة دخلت صافي مستحيل تسيطر على مرض كيعادي بجميع طرق وكيبان على مدة الله يسترنا وصافي ويشافي الجميع وبلا كذوب قالك مسيطرين لا حول ولا قوه الا بالله
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84 - fayer الجمعة 13 مارس 2020 - 11:13
الناس التي تطالب بإغلاق الحدود ،ول عطاه الله عطاه،راه دخل دبا ما بقى متسد الحدود.غير هادو ل هنا دبا تشحال من واحد غدي يمكن اكون تعدى منهم ؤ مزال مبان المرض. أو بأن ؤ بنادم معرفش اش بيه قاع.المهم الإنسان يغسل يديه بزاف د لمرات في النهار و يبعد عليه التجمعات وتبرG يG. ويطلب الله السلامة.
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85 - ناقوس انذار الجمعة 13 مارس 2020 - 11:13
امام ضعف امكانياتنا على الحكومة ان تتخد بشكل عاجل الاجراءات التالية :
1- وقف الرحلات البحرية و الجوية الى كل الدول التي ظهرت فيها حالات الفيروس
2- تعقيم جميع الاماكن العمومية
3- تزويد المستشفيات بالمعدات الوقائية اللازمة
4- وقف الدراسة مؤقتا .
6- دعوة المواطنين الى الزام منازلهم الا في الحالات الضرورية
7- تخصيص ميزانية استثمائية للوقاية من الوباء
8- مراقبة و زجر المضاربين في المواد الاساسية و مراقبة اسعارها .
كولشي هادشي شوف او شوف .
اللهم اجعل هذا العالم امنا .
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86 - من المغرب الجمعة 13 مارس 2020 - 11:13
سابع حالة .. لاداعي للقلق
عاشر حالة حالة لاداعي للقلق
الف حالة لا داعي للقلق..
بان كي مون المغرب يقول لكم لا داعي للقلق.
رئيس وزراء بريطانيا جاهم من الاخير ..فاليستعد الشعب لفقدان ذويهم.. وحنا كيقولو لينا لا داعي للقلق
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87 - محمد الجمعة 13 مارس 2020 - 11:14
هدا دوز 10 ايام في المغرب يعني انه نقل الفيروس لشحال من واحد و هؤلاء سينقلون الفيروس بدورهم و الدائرة تتسع و نحن في غنا عن دالك لو اغلقت الحدود مند البداية مع اسبانيا و ايطاليا و فرنسا . سوف ترون الكارثة . لان المنضومة الصحية عندنا هشة و المسؤولين لم ياخد الامر بجد مند البداية. الدول المتقدمة تعاني حاليا من نقص الاطباء و المعدات فايطاليا مثلا تطلب اليوم المساعدة من الصين و تعاني الاكتظاظ في المستشفيات فما بالك دولة مثل المغرب .اعتقد انه مع مرور الاشهر ستحتوي كل هده الدول المتقدمة المرض و سنبقى نحن نتخبط في الوباء و تاكدو انه سيتم غلق المدارس و الجامعات و حجر صحي لمدن باكملها السيناريو سيكون صعب .لان المسؤولين م فيدهمش . تصورو معي انه الى حدود هده اللحظة لم يتم بعد اغلاق الرحلات بين المغرب و فرنسا مادا تنتظرون ؟؟؟
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88 - reda الجمعة 13 مارس 2020 - 11:14
J’appelle les marocains résidents à l’étranger de rester là où ils sont car les pays européens ont beaucoup plus de moyens pour soigner les malades. Si vous rentrez au Maroc vous risquez votre santé d’abord car vous ne serez pas soignés, et vous mettez la santé du peuple marocain en danger.
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89 - محمد الجمعة 13 مارس 2020 - 11:15
و سدو الحدود اش كتسناو.
و الاوروبيين سدو الحدود على بعضياتهم.. وفهم
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90 - محمد الجمعة 13 مارس 2020 - 11:15
دبا مزال مغلقناش الحدود اوا مزيان مغيتغلقوش محد شي وزير ولا شي وزيرة متقسوش عقلو على هد الهدرة
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91 - Yanis الجمعة 13 مارس 2020 - 11:16
bizarre tous les cas viennent d europe en plus y en a que 7 cas j ai des doutes ca multiplie par des centaines je sais pas j espere que ça freine a 7 cas
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92 - هشام خريبكة الجمعة 13 مارس 2020 - 11:17
الحل في نضري هو نضرة استباقية للموضوع نفتارضو انه عندنا الاف الحالات او نديرو بحال ايطاليا كلشي ابكلس فدارو على الاقل 15 يوم باش ايبانو هادوك للي مزال فترة حضانة او نقدرو نحدو شوية من الانتشار
اللهم نديرو هاد الخطوة دابا او نديروها ملي ايوليو عندنا الاف الاصابات جايانا جايانا
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93 - مغربي الجمعة 13 مارس 2020 - 11:17
الفيروس في المغرب مازال في فترة الحضانة و قريبا (حوالي اسبوع على اكثر تقدير) سيذخل في مرحلة التفشي و ستسجل عشرات الحالات يوميا...سيناريو كوريا الجنوبية يلوح في الافق غير الله يجعل السلامة
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94 - هشام متسائل الجمعة 13 مارس 2020 - 11:18
عجيب
كل الحالات قادمة من الخارج
هل الوزارة تفحص من صرَّح أنه قادم من خارج المغرب (ولديه ضمانات مالية) ؟
أم أن المغاربة لديهم مناعة سوبرمان ؟
ألا يبدو لكم الأمر مريب ؟
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95 - محمد الجمعة 13 مارس 2020 - 11:19
شنهيا هك عمر هد الورقة وش كنتي فالصين وش كنتي فااسبانيا وش وش وش وحبسو علينا بنادم لي مرض فشي بلاد يبقا فيها
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96 - MOHA الجمعة 13 مارس 2020 - 11:19
شوفوا اعباد الله هاد الدراسة يعلم الله شحال من واحد تعادى
يجب غلق المدارس اغلاق الحدودالغاء صلاة الجمعة حتى يدوز هاد الوباء
و الا ستقع الكارثة
لا يزال العالم مشغولا بأزمة فيروس "كورونا" المستجد، الذي ضرب عشرات الدول وأصاب عشرات الآلاف وقتل المئات، فيما تستمر المعامل في دراسة سلوك المخلوق الفتاك سعيا لإيجاد علاج فعال له.
وكشفت دراسة حديثة على "كورونا"، أن الفيروس بإمكانه أن يبقى في الهواء لمدة تصل إلى 3 ساعات، وأن يعيش على الأسطح لنحو 9 أيام.
ووفق ما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية، فإن البحث الحديث، الذي نشر على موقع "medRxiv" العلمي، يسلط الضوء على المدة التي يمكن لفيروس "كورونا" البقاء فيها على قيد الحياة والانتقال إلى الأشخاص.
وجاء في الورقة البحثية، أن "كوفيد-19 قد يبقى في الهواء لمدة 3 ساعات، ويعيش على الأسطح مثل البلاستيك والفولاذ المقاوم للصدأ لمدة تتراوح بين يومين و 3 أيام".
وأضاف: "كما يمكنه البقاء على الأسطح النحاسية لأربع ساعات، وعلى الورق المقوى حتى 24 ساعة".
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97 - ندى الجمعة 13 مارس 2020 - 11:23
الله يلطف بينا ويرحمنا من عندو الاهم في هذا الوباء ان المسؤولين غيبقاو هنا ماغيهربوش للخارج للعلاج يعني غادي يشوفو المواطن البسيط اش كيعاني في المستشفيات المغربية ...
اما بالنسبة لهذا الوباء فنطلب من الله العلي القدير ان ينجينا منه ويكف غضبه علينا ويرحنا برحمته الواسعة
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98 - سمير الجمعة 13 مارس 2020 - 11:24
صافي كولشي تسد مع اسبانيا لا دخول ولا خروج . بحرا برا وجوا . مغديش يبقاو ادخلو المغرب فقط الا جاو حاركين على قوارب الموت او على ضهر قرش.
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99 - Sami الجمعة 13 مارس 2020 - 11:28
سلم سلم يارب ياربي تحفض هذ البلد وبلاد المسلمين .خوتي لمغاربة عملو بأسباب النضافة و حسنو الضن بالله عزةو جل و اكترو من الدعاء و الإستغفار .اماالا عولتو على الدولة و السؤولين فآخر شيء افكرو فيه هي صحة المواطن را باين العربون من زمان لا حول ولا قوة الا بالله حسبنا الله و نعم الوكيل في هذ المسؤولين
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100 - خديجة الزلاݣ الجمعة 13 مارس 2020 - 11:30
يقولون انهم يقومون بالاجراءات اللازمة في المطارات ألاحظ انهم لا يقومون بحماية المواطنين وايضا اذا ركزتم على او ن المصابين يسلمون نفسهم مما يدل على عدم الالتزام
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101 - ريفية الجمعة 13 مارس 2020 - 11:32
في هذه الحالة يجب تعليق جميع الرحلات من و الى الدول المصابة بالوباء تفاديا لانتشاره و كما قال رسولنا محمد صلى الله عليه و سلم إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْه)
و الله احفظنا كاملين يا رب
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102 - مواطن الجمعة 13 مارس 2020 - 11:33
صدق من قال أن الفقر سيختفي من المغرب سنة 2020 لأن جميع الفقراء سيموتون بسبب كورونا التي تسللت إلى المغرب
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103 - أحمد الجمعة 13 مارس 2020 - 11:34
لحد الآن تظهر فقط الحالات القادمة من الخارج.
الأشخاص المخالطين للمصابين إذا أصابهم الفيروس سوف تظهر عليهم الأعراض بعد 15 يوم كأقل تقدير.
وسوف يعرف الفيروس انتشارا شبكيا بين الناس كما وقع في الدول الأوروبية. آنذاك سوف نندم على عدم غلق الحدود و المطارات والموانئ.
ملاحظة ، درجة الحرارة المرتفعة في المغرب هي ربما السبب في عدم تفشي العدوى.
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104 - أبو نور الجمعة 13 مارس 2020 - 11:36
العثماني و حكومته لن يهدأ لهم بال حتى يصاب نصف المغاربة بالعدوى نتيجة سياسة خرقاء لن تجر علينا سوى البلاء
نحمد الله أن هناك ملك يحمل هم هذا الوطن والذي قام أمس بإتفاق مع عاهل إسبانيا بغلق الحدود وإلا لكانت الكارتة ستكون أكبر
كل العالم أغلق حدوده حماية لمواطنيه إلا نحن و الغربب أن رىءيس الحكومة داءما يطمءن
أما بالنسبة لهذا المغربي الذي دخل المغرب مند عشرة أيام وهو حامل للفيروس و مؤكد أنه زار العاءلة والأصدقاء والصديقات والصديقات زاروا الأصدقاء وبالثالي أستطيع أن أبشركم بأن العدد سيتضاعف عشرات المرات في الأيام القادمة فهنيءا لنا بحكومة العثماني
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105 - مشارك الجمعة 13 مارس 2020 - 11:39
المصاب قادم من إسبانيا ماشي فرنسا !!
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106 - عبدو الجمعة 13 مارس 2020 - 11:39
لله الامر من قبل ومن بعد وفي هذا نساله تعالى أن يحفظنا وامتنا بما حفظ به الذكر الحكيم وان يعصمنا من شر هذا الوباء فهو أهل ذلك و القادر عليه ولا حول لنا ولا قوة الا به تعالى
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107 - جون لوك الجمعة 13 مارس 2020 - 11:40
لاش جاي هنا زعما؟ عمرك كامل ونتا مضارب باش تهرب من هاذ البلاد السعيدة.. جمعتي الفلوس الله يسهل عليك.. لكن جا المرض رجعتي عمرتي مدينة كاملة.. خاصك تعرف ويعرفوا دوك اللي بحالك أنهم مذنبين وآثمين وأي واحد نقلتي ليه العدوى راك مذنب فحقوا.. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمرك وأمرك اللي بحالك باش مايخرجوش من أرض الوباء كيفما حنا مندخلوش ليها.. الله يشافيك ويسمح ليك..
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108 - د. خليل العلوي الادريسي الجمعة 13 مارس 2020 - 11:40
اخاف ان يحاسب الذين نقلوا العدوى من بلاد الغرب الى المغرب عند الله كمن قتل نفسا بغير نفس او فساد كبير رسولنا الكريم اوصى من يعيش في بلاد ينتشر فيها الطاعون بالا يغادرها وهم غادروها وعصوا امر نبيهم ومن كان خارجها الا يدخلها وبالتالي من يهاجر اليوم الى بلد الطاعون سيكون بمثابة المنتحر الا للضرورة القصوى التي قد تبيح المحظور
مغاربة العالم اكيد هذا وطنهم وهنا منبثهم لكن نتوسل اليكم لا تأتونا في مثل هذه الظروف حتى الفرحة بقدومكن الان لن تروها في عيوننا بالعكس ستجدون الكل يتفاداكم خوفا على حياته فافهموا جزيتم خيرا.
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