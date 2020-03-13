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كُتّاب وآراء
المغرب يعلن تسجيل سابع حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل سابع حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، عند مواطن مغربي بالغ من العمر 39 سنة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ صحافي، أن المواطن المغربي "كان قد وصل إلى الدار البيضاء يوم الأربعاء 4 مارس قادما من إسبانيا، وبعدما ظهرت عليه أعراض تنفسية تقدم على إثرها إلى المستشفى، اشتبه الطاقم الطبي بإصابته بالفيروس، ليتم اتباع الخطوات المعمول بها من أجل إجراء التحليل المخبري بمعهد باستور المغرب، الذي أكد الإصابة".
وتابعت أن المصاب يوجد حاليا تحت الرعاية الصحية بأحد مستشفيات مدينة الدار البيضاء، حيث تم التكفل به وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.
وأشارت الوزارة إلى أن مصالحها تقوم بالإجراءات اللازمة المصاحبة لمثل هذه الحالة، وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (108)
الحالات في تزايد وهناك حالات كثيره متفرقه مشكوك في أمرها في انتظار نتائج التحاليل المخبرية
راه الحجر الطبي المعروف هو انك خاصك تجلس في البلاد لفيها المرض
و دابا اش غادي نديرو مع دوك لجيتي معاهم او العائلة و الاصدقاء ديالك
غلق المطارات والمنافذ على الاقل لشهر
فاوقفوا الرحلات الى اوروبا....نطلب من جلالة الملك ان يامر بوقف الرحلات لاوروبا....هو املنا الوحيد....لانقادنا وانقاد اولادنا .
حالة تابعة حالة ... الله يحد الباس !
*هذا وتقوم مصالح وزارة الصحة بالإجراءات اللازمة المصاحبة لمثل هذه الحالة، وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية.
ما بغيتوش تحبسو الرحلات على الاقل فرضو الحجر الصحي في المنازل على كل القادمين الى البلاد. ولا صااافي سي طرووطااااار دابا.
شكرا لدولتي الحبيبة التي لا تعير اي اهتمام للمواطن الذي لا ذنب له في كل هذا.
الزموا اماكنكم ،ولا ترهقوا اقتصاد البلد اللذي اصلا هو مرهق ،التداوي في اسبانيا او أوروبا احسن بكثييييير من المغرب فرجاءا الزموا اماكنكم
صابر عاشق Gtd
الله يلطف بينا
لكن يجب اتخاد الاجراءات الصارمة قبل تفشي الوباء ..
اظن انه حان الوقت لتوقيف الدراسة و تنبيه الجميع بمخاطر الوباء .. يجب ان يتم التوعية و التحسيس 24/24 ساعة في التلفاز و الراديو و وسائل التواصل الاجتماعي ..
كما يجب على الاطر الطبية ان تكون مستعدة و تضحي بالغالي و النفيس من أجل هذا الوطن ..
ياربي تحفظ الله يبعد علينا كل مكروه ..
وكشفت دراسة حديثة على "كورونا"، أن الفيروس بإمكانه أن يبقى في الهواء لمدة تصل إلى 3 ساعات، وأن يعيش على الأسطح لنحو 3 أيام.
ووفق ما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية، فإن البحث الحديث، الذي نشر على موقع "medRxiv" العلمي، يسلط الضوء على المدة التي يمكن لفيروس "كورونا" البقاء فيها على قيد الحياة والانتقال إلى الأشخاص.
وجاء في الورقة البحثية، أن "كوفيد-19 قد يبقى في الهواء لمدة 3 ساعات، ويعيش على الأسطح مثل البلاستيك والفولاذ المقاوم للصدأ لمدة تتراوح بين يومين و3 أيام".
وأضاف: "كما يمكنه البقاء على الأسطح النحاسية لأربع ساعات، وعلى الورق المقوى حتى 24 ساعة".
وكانت دراسة أخرى نشرت في فبراير الماضي، قالت إنه "إذا كان كورونا مشابها للفيروسات التاجية الأخرى، مثل السارس، فقد يعيش على الأسطح لمدة تصل إلى 9 أيام".
درهم وقاية خير من قنطار علاج
عداك عن أستخدام المطهر الديتول لتطهير اليدين او من خلال الصابون الذي يحتوي على مادة الديتول ولا ننسى أيضا غسل الملابس وإستخدام الأدوات الخصة لكل فردا من أفرد الأسرة حتى لا تنتقل العدوى لكل الأسرة
وإرتداء الكمام ولو من خلال ( الستينة ) من خلال تويرها ككمام ويوجد في النت طريقة عمل الستيانه ككمام ذات قيمة عالية
شكرا لكم على اللطف
ونحن بدورنا نقول لكم بهذه الأجراءات من أجل السلامة العامة
عليكم بما يلي :
الأغتسال جيدا والتعقيم بمادة الكحول الطبي
وثانية عليكم بإستخدام الماكولات التالية للوقاية من هذا الفايروس ولو بشكل يومي على الأقل كوجبة أساسية ولو لمرة باليوم صباحا من بعد ان يتم غسلهن بالماء والملح لأن الملح معقما لأانه يحتوي على مادة الفسفور
1. الثوم
2. الفلفل الحار
3. الخس
4. الجرجير
5 . الليمون
6. اللبن البلدي
7 . البقدونس
وفرمهن وخلطهن بالخلاط المولينكس
مع بعضا من زيت الزيتون
حتى لا تصابوا بالأمساك المعوي
وكل يوم صباحا على الأقل لمده معينه
سلامتك وصحتين وعافية عليكم جميعا
للهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية.
هناك إستهتار كبير من الحكومة المغربية
كيف يعقل أن الدولة تترك الوافدين من الدول الأوروبية بدون مراقبة!!!!!!!!!
Fermez la porte. Qu'est ce que vous attendez ?
برجليه ولا توعية ولا تنظيف أزقة وأسواق لا توجد إحترزات سوى تطمينات وشفوي
1- وقف الرحلات البحرية و الجوية الى كل الدول التي ظهرت فيها حالات الفيروس
2- تعقيم جميع الاماكن العمومية
3- تزويد المستشفيات بالمعدات الوقائية اللازمة
4- وقف الدراسة مؤقتا .
6- دعوة المواطنين الى الزام منازلهم الا في الحالات الضرورية
7- تخصيص ميزانية استثمائية للوقاية من الوباء
8- مراقبة و زجر المضاربين في المواد الاساسية و مراقبة اسعارها .
كولشي هادشي شوف او شوف .
اللهم اجعل هذا العالم امنا .
عاشر حالة حالة لاداعي للقلق
الف حالة لا داعي للقلق..
بان كي مون المغرب يقول لكم لا داعي للقلق.
رئيس وزراء بريطانيا جاهم من الاخير ..فاليستعد الشعب لفقدان ذويهم.. وحنا كيقولو لينا لا داعي للقلق
و الاوروبيين سدو الحدود على بعضياتهم.. وفهم
اللهم نديرو هاد الخطوة دابا او نديروها ملي ايوليو عندنا الاف الاصابات جايانا جايانا
كل الحالات قادمة من الخارج
هل الوزارة تفحص من صرَّح أنه قادم من خارج المغرب (ولديه ضمانات مالية) ؟
أم أن المغاربة لديهم مناعة سوبرمان ؟
ألا يبدو لكم الأمر مريب ؟
يجب غلق المدارس اغلاق الحدودالغاء صلاة الجمعة حتى يدوز هاد الوباء
و الا ستقع الكارثة
لا يزال العالم مشغولا بأزمة فيروس "كورونا" المستجد، الذي ضرب عشرات الدول وأصاب عشرات الآلاف وقتل المئات، فيما تستمر المعامل في دراسة سلوك المخلوق الفتاك سعيا لإيجاد علاج فعال له.
وكشفت دراسة حديثة على "كورونا"، أن الفيروس بإمكانه أن يبقى في الهواء لمدة تصل إلى 3 ساعات، وأن يعيش على الأسطح لنحو 9 أيام.
ووفق ما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية، فإن البحث الحديث، الذي نشر على موقع "medRxiv" العلمي، يسلط الضوء على المدة التي يمكن لفيروس "كورونا" البقاء فيها على قيد الحياة والانتقال إلى الأشخاص.
وجاء في الورقة البحثية، أن "كوفيد-19 قد يبقى في الهواء لمدة 3 ساعات، ويعيش على الأسطح مثل البلاستيك والفولاذ المقاوم للصدأ لمدة تتراوح بين يومين و 3 أيام".
وأضاف: "كما يمكنه البقاء على الأسطح النحاسية لأربع ساعات، وعلى الورق المقوى حتى 24 ساعة".
اما بالنسبة لهذا الوباء فنطلب من الله العلي القدير ان ينجينا منه ويكف غضبه علينا ويرحنا برحمته الواسعة
و الله احفظنا كاملين يا رب
الأشخاص المخالطين للمصابين إذا أصابهم الفيروس سوف تظهر عليهم الأعراض بعد 15 يوم كأقل تقدير.
وسوف يعرف الفيروس انتشارا شبكيا بين الناس كما وقع في الدول الأوروبية. آنذاك سوف نندم على عدم غلق الحدود و المطارات والموانئ.
ملاحظة ، درجة الحرارة المرتفعة في المغرب هي ربما السبب في عدم تفشي العدوى.
نحمد الله أن هناك ملك يحمل هم هذا الوطن والذي قام أمس بإتفاق مع عاهل إسبانيا بغلق الحدود وإلا لكانت الكارتة ستكون أكبر
كل العالم أغلق حدوده حماية لمواطنيه إلا نحن و الغربب أن رىءيس الحكومة داءما يطمءن
أما بالنسبة لهذا المغربي الذي دخل المغرب مند عشرة أيام وهو حامل للفيروس و مؤكد أنه زار العاءلة والأصدقاء والصديقات والصديقات زاروا الأصدقاء وبالثالي أستطيع أن أبشركم بأن العدد سيتضاعف عشرات المرات في الأيام القادمة فهنيءا لنا بحكومة العثماني
مغاربة العالم اكيد هذا وطنهم وهنا منبثهم لكن نتوسل اليكم لا تأتونا في مثل هذه الظروف حتى الفرحة بقدومكن الان لن تروها في عيوننا بالعكس ستجدون الكل يتفاداكم خوفا على حياته فافهموا جزيتم خيرا.