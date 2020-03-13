24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1307:3813:4217:0019:3720:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. أكاديمية البيضاء توزع نظارات على ضعاف البصر (5.00)

  2. المغرب يعلن تسجيل سابع حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد (5.00)

  3. العمراني يستحضر دعم المغرب لـ "مانديلا" عبر قناة جنوب إفريقية (5.00)

  4. الكويت تلغي إقامة صلاة الجماعة في المساجد (5.00)

  5. الخوف من انتشار فيروس "كورونا" يثير مطالب وقف الدراسة بالمغرب (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | الخوف من انتشار فيروس "كورونا" يثير مطالب وقف الدراسة بالمغرب

الخوف من انتشار فيروس "كورونا" يثير مطالب وقف الدراسة بالمغرب

الخوف من انتشار فيروس "كورونا" يثير مطالب وقف الدراسة بالمغرب
هسبريس - محمد الراجي
الجمعة 13 مارس 2020 - 15:31

مع توسع دائرة انتشار فيروس "كورونا" المستجد في مختلف بقاع العالم، عمَدت عدد من الدول إلى تعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية، كانَ آخرَها فرنسا، التي أعلن رئيسها، مساء أمس، تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات كإجراء احترازي للحد من انتشار الفيروس.

في المغرب، ما زالت الدراسة في مختلف المؤسسات التعليمية تجري بوتيرة عادية، ما دفع فاعلين تربويين إلى التساؤل حول دواعي عدم تعليقها إلى حد الآن، فيما اقترح بعضهم تقديم العطلة المدرسية البينية المقرر أن تبدأ أواخرَ شهر مارس الجاري.

وفيما لا توجد أي معلومات حول ما إذا كانت الحكومة ستُبقي على استمرار الدراسة بوتيرتها العادية، قال فاعلون تربويون إنّ عليها أن تتعامَل بأقصى درجات الجدّية مع احتمال تسرب فيروس "كورونا" إلى المؤسسات التعليمية، خاصة في ظل ضُعف إجراءات الوقاية والحماية داخلها.

وأوضح نور الدين عكوري، رئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، أنّ قرار تعليق الدراسة مرتبط بتقدير الحكومة للوضع، بناء على مدى انتشار الفيروس، لكنّه أشار إلى أنّ هناك مشكلا في التواصل، إذْ لم تبادر الوزارة الوصية على قطاع التربية والتعليم إلى التواصل مع الجمعيات بخصوص هذا الموضوع.

وأضاف عكوري، في تصريح لهسبريس، قائلا: "في الوقت الذي يتواصل فيه زعماء العالم مع الرأي العام في بلدانهم ويقدمون المعلومات الدقيقة، لم يتواصل معنا أحد إلى حد الآن، على الأقل لنعرف هل الوضع تحت السيطرة أم لا، خاصة وأن إمكانيات الوقاية من فيروس كورونا داخل المؤسسات التعليمية، وكذا مراقبة مدى امتثال التلاميذ للتدابير الصحية المتخذة، ضعيفة".

وعلى الرغم من أنّ الحكومة اتخذت قرار إلغاء جميع التظاهرات والأنشطة الرياضية والثقافية والفنية التي يزيد عدد الحضور فيها على ألف شخص، كما ألغت المواسم الدينية أيّا كان عدد الأشخاص المجتمعين فيها، فإنّها لمْ تعطل الدراسة، رغم أنّ هناك مؤسسات تعليمية يجتمع فيها أكثر من ألف تلميذ.

في هذا الإطار، قال نور الدين عكوري: "هناك مؤسسات تعليمية يزيد عدد التلاميذ فيها على ألفي تلميذ، يجتمعون في الساحة في وقت متزامن، وهذا قد يشكّل خطرا في حال وجود إصابة بفيروس كورونا في صفوفهم".

من جهته، قال عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل: "نحن أيضا، كجميع المغاربة، نتساءل كيف تمّ منع التظاهرات والأنشطة الرياضية والفنية، في حين لم يتخذ أي إجراء من هذا القبيل بالنسبة إلى المؤسسات التعليمية، علما أنّ عدد التلاميذ داخلها يتجاوز عدد الحضور في ملاعب كرة القدم"، لكنه استدرك بأنّ تحديد درجة الخطر التي تحتّم إجراء من هذا القبيل يعود إلى السلطات.

وأوضح الراقي، في تصريح لهسبريس، أنّ صعوبة التيقّن من مدى خطورة انتشار فيروس "كورونا" في المغرب، تعود إلى "أننا لسنا مطمئنّين للمعطيات الرسمية التي تقدمها الحكومة إلى الرأي العام"، مضيفا: "على السلطات أن تأخذ هذا الموضوع على محمل الجدّ. فإذا كان الوضع متحكّما فيه، يمكن أن تستمر الدراسة. وإذا كان هناك احتمال لتفشي الفيروس، فعليها أن تبادر إلى تعليقها".

من جهة ثانية، علمت هسبريس أنّ الأساتذة العاملين في البعثة الفرنسية في المغرب لم يتوصّلوا، إلى حد الآن، بإشعار حول ما إذا كان سيتمّ تعليق الدراسة بالمؤسسات التعليمية التابعة لهذه البعثة أم لا بعد إعلان الرئيس الفرنسي، في خطاب ألقاه مساء أمس الخميس، تعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية والجامعات بفرنسا ابتداء من الإثنين المقبل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (51)

1 - عادل الجمعة 13 مارس 2020 - 15:46
نريد تعليق الدراسة لأجل غير مسمى، وفتح تحقيق في تهاون حكومة العثماني والتسبب في انتشار الفيروس ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
49
2 - بوجمعة الجمعة 13 مارس 2020 - 15:48
يجب إخلاء المدارس وكل التجمات والاعتكاف بالبيت تضرعا لله رفعا لهذا الوباء الفتاك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
42
3 - نعيمة عيسى الجمعة 13 مارس 2020 - 15:48
يجب تعليق الدراسة لان الفيروس لاقدر الله ممكن انتشاره بشكل سريع بين التلاميذ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
47
4 - من خارج الوطن الجمعة 13 مارس 2020 - 15:49
إذا كانت قد قررت الخطوط الملكية المغربية تعليق رحلاتها اتجاه فرنسا و ايطاليا فماذا عن رحلات Ryanair easy jet وباقي الخطوط الجوية الأجنبية ؟؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
5 - lacen الجمعة 13 مارس 2020 - 15:51
أتعجب من أن دولتنا تعبر عن عدم الخوف ... و الدنيا نايضا فيها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
6 - مدون الجمعة 13 مارس 2020 - 15:51
وزارة التربية الوطنية تعقد اجتماعا الآن، و غالبا سيتم تقديم العطلة الربيعية انطلاقا من يوم الاثنين المقبل،
وذلك بهدف مراقبة الوضع الوبائي و تطوره بالنظر إلى أن مدة حضانته تصل الى 12 يوما، و منطقيا قرار تعليق الدراسة سيصدر بعد قليل، نسأل الله العلي القدير أن يحفظ ابناءنا و ذوينا و تمر فترة نشاط هذا الفيروس بردا و سلاما على بلدنا الأمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
53
7 - عبدالرحمان الجمعة 13 مارس 2020 - 15:51
قبل قليل توصلنا بمكالمة من الأساتذة بأن المدارس ستعغق أبوابها بولاية شمال الراين بألمانيا و كذلك أغلب الولايات الألمانية ابتداءا من الاثنين المقبل حتى نهاية عطلة عيد الفصح اي شهرا كاملا... الامور تتسارع اكثر من المتوقع...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
8 - محمد الجمعة 13 مارس 2020 - 15:52
أظن أنه من غير المستبعد سيتم الانقطاع عن الدراسة بمبادرة من آباء التلاميذ، إذا لم تبادر الوزارة الوصية بذلك نظرا لتزايد انتشار الفيروس وخوف الآباء على أبنائهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
9 - نرجس الجمعة 13 مارس 2020 - 15:53
كيفاش عتقدر الحكومة الوضع وهي ماعندهاش خبرة فهاد الموضوع والفيروس جديد ماكاينش معلومات بزاف عليه. اللي عتقدر تعمله انها تحذو حذو الدول المتقدمة اللي عندها الفيروس وتعلق الدراسة مدة معينة حفاظا على سلامة ابنائنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
10 - مواطنى٥ الجمعة 13 مارس 2020 - 15:53
يجب تقديم العطلة وتعليق الدراسة في أقرب وقت ممكن لأن أطفالنا في خطر. فالمدارس هي أكثر الأماكن اكتضاضا الآن.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
11 - La verite الجمعة 13 مارس 2020 - 15:54
الرئيس الامريكي توقع نهاية فيروس كرونا في شهر ابريل موعد ارتفاع درجة الحرارة لذا ينبغي احترام شروط النظافة والابتعاد عن التجمعات حبذا لو توقف الدولة الدراسة الى منتصف ابريل كما نطالب التجار بالمواطنة الا يتلاعبو بالاسعار.
نطلب من الله الصحة والسلامة للجميع .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
12 - مغربية الجمعة 13 مارس 2020 - 15:54
لن تتخد الحكومة اجراءات جدية حتى يصاب نصف المواطنين المغاربة و يموت النصف الاخر .اعمالهم و صفقاتهم والعملة الصعبة احسن من المواطن.غياب الشفافية في المعطيات الخاصة بانتشار الوباء يجعلنا في ضبابية و خوف يؤثر على نفسيتنا امام مايقوم به قادة العالم اتجاه مواطنيهم .تبا لكم اختدتم اموالنا و الآن تتلاعبون بصحتنا و حياتنا .تقديم العطلة لا يضر التلاميذ الدين لا يفقهون شيئا في طرق الوقاية و الحذر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
13 - Anass971 الجمعة 13 مارس 2020 - 15:54
التعليق الدراسي بالنسبة للمغاربة، سيكون هو السفر و الإستجمام وزيارة الأقارب و الإختلاط، أي بطريقة غير مباشرة المساهمة في انتشار الفيروس. اللهم الطف بنا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
14 - متتبع الجمعة 13 مارس 2020 - 15:55
المشكل جميع المصابين حاليا بالمغرب تم تحليل وجود الفايروس في الدارالبيضاء وحتى الحجر الصحي يوجد في الدار البيضاء، يعني المدن الاخرى تعيش خارج الحجر الصحي و تعيش في العصر الحجري،
إذا تفشى المرض في المدن النائية فعلى الأقل 70٪ من سكان السجن الكبير "المغرب سيموتون في الشوارع و الطرقات و داخل منازلهم، لأن المستشفيات حاليا لا تلبي حتى حاجيات الوافدين عليه من مصابين بمرض مزمن او حوادث السير،
2020 و مازال اي واحد مرض خاصو يمشي حتى الدارالبيضاء لا حول ولا قوة إلا بالله،
ايضا اليوم الجمعة لم يتم الغائها و الامام يقول في الخطبة يجب ان تتجنبوا التجمعات الكبيرة و هل صلاة الجمعة ليست تجمع كبير؟ و الله امر بحفظ الانفس

على الأقل الجميل و الاجمل في هذا الفيروس لا يفرق بين مواطن فقير او غني أو وزير أو مسؤول رفيع، يعني ماكيديرش الفرزيات و الوزراء و اصحاب القرار في هذا البلد غادي يكونو من اوائل ضحاياه مثل ما يحصل في اوروبا و امريكا حاليا،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
15 - معلق الجمعة 13 مارس 2020 - 15:55
الخوف و الخطر لا يأتيان من حالات المصابين المؤكدة، بل من كل من كان على اتصال بهم منذ يوم قدومهم إلى البلاد، فغالبيتهم حتمًا بدأت تظهر عليه أعراض المرض لكن "ضاربين الطم في ديورهم" بسبب عقلية الأنانية الإجرامية و عزة النفس الفارغة (من قبيل "و علاش غير أنا بوحديتي" و "الشوهة")...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
16 - مغربي الجمعة 13 مارس 2020 - 15:56
يجب اغلاق المدارس حفاظا على صحة التلاميذ والأساتذة وأي تأخير قد يؤدي الى تفشي الفيروس بطريقة لا تحمد عقباها. يستحسن تقديم العطلة الربيعية لتفادي الاسوأ.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
17 - زكرياء أيت الطالبي الجمعة 13 مارس 2020 - 15:57
لقد تم تعليق الدراسة في مجموعة من الدول الأوروبية والعربية بينما المغرب لا زال لم يتخذ قرارا في هذا الشأن مع العلم أن المرض ينتشر بسرعة خصوصا في الأماكن التي تعرف تجمعات بشرية كبيرة والمدارس العمومية في المغرب كلنا يعرف الظروف السيءة التي تعيشها وسأعطيكم مثالا بثانوية الحاج سعيد التي أدرس فيها والتي تتوفر على مرافق صحية إن قمت بولوجها فإنك ستصاب بالإغماء أو الغثيان.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
18 - مواطن الجمعة 13 مارس 2020 - 15:57
اعتقد ان من يطلب تعليق الدراسة لن يكون الا طالبا كسولا او استاذا متعاقدا يريد المزيد من الراحة .
لان الوضعية في بلادنا لحدود اللحظة لا تدعو للخوف او للطوارئ.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-30
19 - هشام الجمعة 13 مارس 2020 - 15:57
حيت وزير التعليم غايكون مازال مافاق من النعاس، نعاس الراحة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
20 - مغربي الجمعة 13 مارس 2020 - 15:58
عين العقل الوقاية خير من العلاج، لان العلاج عندنا مكاين والو. في ظال حكومة الكفايات .....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
21 - كسول الجمعة 13 مارس 2020 - 15:59
المغاربة قولو معايا
اشنو بغينا ؟
العطلللللللللة لي بغينا
لا لا للدراسة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-15
22 - abdo الجمعة 13 مارس 2020 - 15:59
الحقيقة ان المعطيات التي توفرها الدول الأكثر إصابة تدعو إلى القلق فرغم الفوارق الكبيرة بين المغرب و أوروبا فيما يخص التوعية الصحية و احترام شروط النظافة و ما توفره هذه الدول لرعاياها من مستلزمات بادرت جلها إلى تعليق الدراسة كإجراء احترازي و منعا لانتشار الوباء فماذا يا ترى تنتظر حكومتنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
23 - محمد الجمعة 13 مارس 2020 - 16:02
تسبيق العطلة باسبوع وتاخير الدخول باسبوع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
24 - مصطفى الجمعة 13 مارس 2020 - 16:03
العطلة تعني السفر و التنقل من مكان الى اخر يعني انتشار اكثر للفيروس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
25 - بشرى الجمعة 13 مارس 2020 - 16:03
الدول التي علقت الدراسة عرفت حدة انتشار الوباء فيها الذروة...اما نحن الحمد لله فعدد الإصابات عادي جدا نظرا لظرفية انتشاره في جل بقاع العالم وخاصة الدول العظمى...اذا اعتبرنا ان 7اصابات تقتضي وقف الدراسة فعدد قتلى حوادث السير والجرحى هو اكثر بكثير وجل التلاميذ يستعملون الطرقات ..فلماذا لا توقف الدراسة حتى يتم القضاء على حرب الطرقات...الحمد لله بلادنا لازال في منأى عن اسباب تعطيل الدراسة وحرمان التلاميذ من الدروس خاصة انهم في مرحلة الامتحانات وعلى العموم لا يفصل عن العطلة الا أيام..مافائدة اغلاق المدارس اذا كان أولياء التلاميذ يلتحقون باعمالهم فالادارات والمحلات التجارية والفنادق.......فهم في حالة الاصابة سيلحقون العدوى بالاطفال...وثيرة تفشي المرض فبلادنا لا تقتضي وقف الدراسة لانه ليست فقط المدارس هي التي تعرف تجمعات بشرية بل المقاهي والاسواق ...وماذا ايضا عن حفلات الاعراس والحمامات.....فلا نجعل من المرض حجة للحصول على عطل مجانية والحصول على رواتب دون عمل...ولنحاول التعاون لنشر التوعية لمقاومة تفشي المرض.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
26 - sebaa الجمعة 13 مارس 2020 - 16:03
يجب اخد هدا الموضوع بجدية يجب وقف الدراسة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
27 - simo الجمعة 13 مارس 2020 - 16:03
أننا لسنا مطمئنّين للمعطيات الرسمية التي تقدمها الحكومة إلى الرأي العام"،يثيقون في كل العالم ماعدا أبناء جلدتهم. لماذا وجب علينا نحن العامة ان نثق في كلام النقابات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
28 - khalid52 الجمعة 13 مارس 2020 - 16:04
المشكلة ستكون من طرف الأساتذة، لأنهم سيطالبون بالأجرة الشهرية... و هذا غير معقول
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-12
29 - مجرد رأي الجمعة 13 مارس 2020 - 16:05
من هذا المنبر أناشد السلطات المعنية بأخذ كافة التدابير اللازمة، وتحذوا حذوا الدول الأروبية بوقف كافة أشكال الدراسة والتجمعات الغير الضرورية قبل أن يفوت الآوان.. علينا أخذ هذه العدوى محمل الجد والبدأ من الآن في تطبيق كل ما من شأنه حماية البلاد والعباد من كل شر وسوء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
30 - مسمار جحا الجمعة 13 مارس 2020 - 16:05
يجب وقف الدراسة و وقف العمل بجميع الادارات العمومية التي تستقبل المواطنين و وقف العمل بجميع الشركات، اسبانيا قبل اسبوعين كان بها 7 حالات فقط شاهدو كيف ارتفع العدد بعد اسبوعين و هي فترة حضانة الفيروس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
31 - Ait nayo الجمعة 13 مارس 2020 - 16:07
اخر ما يمكن أن يفكروا فيه هم الاطفال الأبرياء . لوبي المدارس الحرة خطييييير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
32 - استاد الجمعة 13 مارس 2020 - 16:07
الظرفية تستدعي التعليم عن بعد يجب انننشر الدروس على اليوتوب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
33 - جلال الجمعة 13 مارس 2020 - 16:08
هذا الاستهتار خطير بي الأبناء الفقراء عدم وقف الدراسة والمدارس هذا فيروس كورونا لا دواء ولا اللقاح لو قدر الله والد أحد التلاميذ جاء من ايطاليا أو فرنسا وإسبانيا ادخل ابنه مدرسة المغربية إكمال موسمه الدراسي سوف يتسبب في نقل عدوى فيروس إلى تلاميذ كل المدراس المدارس الأخرى يجب إيقاف الدراسة فورا على الاباء والأمهات إبقاء الأبناءهم في البيت فورا وعدم ارسالهم المدارس لا تتوفر الشروط الوقاية الصحية بغاوا يقتلوا ولاد الفقراء ولادهم سادين عليهم في فيلاتهم قصورهم الفخمة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
34 - الراجي ادريس الجمعة 13 مارس 2020 - 16:08
للأسف لا تتعامل المملكة المغربيه مع هذا الوباء القاتل بجديه.. المرجو من السلطات حذو دول الجوار... بتعليق الدراسه اي تقديم العطله الربيعية فورا ومنع مواطني الدول الموبوؤه من دخول البلاد وشكراً
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
35 - كفاكم ثقة الجمعة 13 مارس 2020 - 16:10
نرسل أبناء كعلب السردين في الأوتوبيسات وقلوبنا تعصرها الحسرة ونطلب الله أن لا يحتكوا مع مريض لكن أليس تقديم العطلة على الأقل أوقى وأحفظ لأبنائنا ما لكم كيف تحكمون أفلا تعقلون؟؟؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
36 - استاذة، مواطنة، أم الجمعة 13 مارس 2020 - 16:10
Qu’est ce qu’on attend??
Arriver à la situation de l’Italie pour décider de fermer les écoles ???
Regardez Erdogan, il a pris les choses en main dés l’apparition du premier cas
On est confronté à des milliers d’étudiants tous les jours avec aucune conscience du danger et des amphis plein à craquer où les virus peuvent se propager sans soucis
Nous n’avons ni les moyens nécessaires et suffisants de contrer la menace ni une information véridique sur le nombre réel de contaminés
اتقو الله و خافو على هاد الشعب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
37 - المعقول الجمعة 13 مارس 2020 - 16:11
الحمد لله في المغرب عدد الحالات لم يصل حتى 10 و كلهم قادمين من خارج البلد، أي ان المغاربة المقيمين في المغرب ما بيهم والو و لله الحمد، نسأل الله السلامة و باراكا ما تقارنو، اسبانيا و ايطاليا و فرنسا حبسو الدراسة لأن الحالات عندهم بالآلاف. طلبوا من الله ينجينا من هاذ الوباء و نتوما خاصكم غي ايمتا تجلسو بلا خدمة قاتلكم غي العكز.
و دوك الناس لي حبسو الدراسة راهم يدرسون من منازلهم عبر الانترنيت و متبعين دروسهم مع الاساتذة ديالهم نتوما تعرفو ديروها ؟! ايوا سيرو لخدمتكم و باراكا من الهضرة الخاوية باغيين تجلسو فالدار و تخلصو و ولاد الشعب يضيع لهم العام. الله يهديكم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
38 - سمية الجمعة 13 مارس 2020 - 16:11
نطلب من الوزير بصفتنا اباء لتلاميد بمدرسة العمومية تعطيل الداسة حماية لابنائنا خاصة الاطفال الصغار لانهم لا يعرفون طرق الوقاية و هي غير مجدية معهم خاصة تلاميد المستوى الابتدائي القسم الاول الى القسم الثالث لدالك نتوسل من وزير التعليم النظر بجدية في الموضوع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
39 - ahmed الجمعة 13 مارس 2020 - 16:13
يجب توقيف الدراسة فقط .. في الاماكن انتشار الفيروس..ليس في المغرب كله..؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
40 - مغربي الجمعة 13 مارس 2020 - 16:13
أن استباقية في شتى الامور تبقى احسن وقاية عكس الانتظار حتى يقع ما لا يحمد عقباه خاصة وأن دول من حجم فرنسا و غيرها اعتمدت الاستباقية للحد من انتشار كورونا رغم إمكانياتها و بالتالي تقديم عطلة بينية يعد اقتراح صاءب في محله وفي وقت مناسب ابتداء من الاثنين القادم أيها المغاربة أن الأوضاع بالعالم بأسره لا تبشر بالخير بل مفتوحة على كل التكهنات سلبية و تطلب تظافر جهود كل قوى الحية بالوطن من أجل تخطي هذا تحدي صعب خطير اجتماعيا و اقتصاديا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
41 - Khga الجمعة 13 مارس 2020 - 16:13
ما يسري عن المدارس يسري عن المساجد والأسواق في الأماكن الضيقة وفي الاوطوبسات والمقاهي والملاهي الليلية وكل التجمعات والأنشطة الرياضية والاعراس والحفلات والشبكات الاوتوماتيكي لكثرة استعماله في الحقيقة قرار صعب للحكومة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
42 - نعم نريد تعليق الدراسة الجمعة 13 مارس 2020 - 16:15
نعم نريد تعليق الدراسة بسرعة لأن تلاميذتنا صغار ولا يستطيعون التحمل اللهم سنة بيضاء ولا ضياع أبنائنا الأطهار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
43 - الفاسي الجمعة 13 مارس 2020 - 16:17
نعم يجب تعليق الدراسة حتى لا ينتشر الوباء بين أطفالنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
44 - kamal الجمعة 13 مارس 2020 - 16:18
الحكومة تطلب الجدية في التعامل مع هذا الوباء.في حين أنها هي من تتعامل بعدم اكتراث.فلو كانت الحكومة جادة حقا وواعية بخطورة الوضع.ولو كانت مهتمة بصحة وسلامة المواطنين لما أعلنت على لسان رئيسها العثماني أنها ترحب بقدوم الجالية المقيمة بالدول المنتشر بها الوباء إلى المغرب.ولقامت بتعليق الدراسة منذ زمن حفاظا على سلامة أطفال وشباب المغرب.لكن لنا الله هو أرحم بنا من أمهاتنا ونطلب الرحمة واللطف منه تعالى لا من البشر الضعفاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
45 - محمد الرميلات الجمعة 13 مارس 2020 - 16:19
ان شاء الله وبحوله وقوته سيزول هذا الوباء وسيكون كسحابة عابرة على هذا الكوكب,هذا ان دل على شيء فانه يدل على ان صانع هذا الكون قادر ان يخلق كاءنات مجهرية دقيقة تهزم عظمة وجبروت بعض الدول وايضا قادر ان يخلق جنودا غير مرءية قادرة على محونا من الكرة الارضية بالرغم من اننا حققنا طفرة عظيمة في مجال الطب.اللهم الطف بنا يارب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
46 - الدراسة مستمرة الجمعة 13 مارس 2020 - 16:20
هؤلاء الفاعلين التربويين او أشباه التربويين هم دعاة الفتنة. الحمد لله الامور في المغرب تحت السيطرة و المطالبة بتعطيل الدراسة ما هو إلا طلب يخفي الرغبة لدى البعض للراحة والعطلة اكثر مدة ممكنة. إذا تعطلت الدراسة في فرنسا فهي لازالت قائمة في أغلب دول العالم. ارجو من الحكومة أن تتابع الوضع عن كثب و ان لا توافق على طلب من يسمون أنفسهم تربويين الا اذا لاحظت السلطات ان الوضع يتطلب ذلك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
47 - Mohammed الجمعة 13 مارس 2020 - 16:23
يجب اقاف الدراسة بشكل مؤقت للسيطرة على انتشار الفيروس و تقديم العطلة الربيعية ليس حلا فلن يستفيد منها طلاب الجامعين الى عدم التهاون ففيروس ليس له علاج يمكن ان يقتل نصف سكان دولة في ضرف شهر و لا ننسا ان المانيا سجلت 800 حالة في ضرف يوم اوقفو الدراسة و كفا استهزاءا بالشعب المفغربي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
48 - لطيف الجمعة 13 مارس 2020 - 16:23
لا قدر الله . اللهم احفظ المغرب و اهله و جميع المسلمين . لا قدر الله وصلت العدوى احدى المدارس و اصيب أطفال ؟؟؟
يجب على المسؤولين إخلاء مسؤوليتهم من هكذا احتمال لأن المغاربة لن يرحموهم .. الوقت لازال لصالحنا اليوم قبل الغد ...
اللهم ارفع عنا البلاء واحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
49 - دجو الجمعة 13 مارس 2020 - 16:24
الحل هو اغلاق المداخل والمخارج الحدودية . البشر هم اكبر ناقل للفيروس. منع التجمعات التي تفوق 100شخص . على اي حال نحن لازلنا في بداية ولا شك ان الاصابات سوف تزيد لذلك وجب اخد الحيطة والحذر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
50 - نورد الجمعة 13 مارس 2020 - 16:25
بالنسبة للمغرب لا حاجة لغلق المدارس و الجامعات ٠لان و لو أغلقت فهناك أسواق ومقاهي ومطاعم ومحطة المسفرين ٠٠٠٠ ٠٠٠٠فيها إزدحام أكتر ٠ الحل هو الكمامات ٠و من يشعر بمرض ان يدهب سريع الى ماتسمى بالمستفيات و يقوم بفحص ٠معا ان لاسف فقط مختبر وحيد في المغرب ٠٠40مليون نسمة٠٠٠شئ الجميل في هدا فيروس هو اننا سوف نصبح ان لا نقبل يد شخص ما ٠٠وسوف نترك تلك العادة منحطة بقيمة المغاربة أمام العرب مابالك بالغرب٠٠٠٠
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
51 - مفكر الجمعة 13 مارس 2020 - 16:26
يجب وقف الدراسة والعمل لاجل غير مسمى بغية احتواء الوباء .ماذا تنتظر الحكومة لاستجابة لمطالب الاباء والامهات ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 51 | عرض: 1 - 51

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.