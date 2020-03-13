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الصيادلة يتخوّفون من تأثير فيروس "كورونا" على توفير الأدوية

الصيادلة يتخوّفون من تأثير فيروس "كورونا" على توفير الأدوية
هسبريس - أمال كنين
الجمعة 13 مارس 2020 - 13:22

أبدى الصيادلة بالمغرب امتعاضهم من فقدان عدد من الأدوية واللقاحات بالبلاد، على رأسها أدوية السرطان، متوقعين أن يشتد الوضع أكثر خلال القادم من أيام بسبب انتشار وباء "كورونا" الذي فرض الحظر في عدد من بلدان العالم وفي ما بينها.

وفي هذا الإطار، قال حمزة اكديرة، رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة: "هناك لقاحات وأدوية مفقودة في السوق، من بينها أدوية لمرض السرطان"، موردا أن "كورونا سيزيد الوضع تأزما".

ووجه اكديرة، ضمن حديثه لهسبريس، دعوة إلى المسؤولين على مستوى المنظومة الصحية من أجل بذل جهود مضاعفة واتخاذ مزيد من الحيطة والحذر، مؤكدا ضرورة تنويع مصادر تموين البلاد فيما يهم صناعة الأدوية.

وطالب اكديرة بضرورة تجديد القوانين وتشكيل مجلس أو هيئة تعنى بالنظر في هذا الجانب، معتبرا أن "مديرية على مستوى الوزارة لا تكفي"، مضيفا أن "هناك مجموعة من التساؤلات تطرح نفسها اليوم والتزامات كبيرة للمغرب، خاصة بعد انخراطه في انشاء الوكالة الإفريقية للأدوية".

وتابع قائلا: "لا بد من إنشاء وكالة وطنية للأدوية وإعطائها كل الإمكانات الضرورية، خاصة أن البلاد تتوفر على 12 ألف صيدلاني على المستوى الوطني، لكن لا تتم الاستفادة من هذا المعطى بالشكل اللازم".

وأكد المتحدث ضرورة تجديد القوانين التي تهم القطاع، مفيدا بأن "ما بين 15 و20 بالمائة من الأدوية غير المتوفرة تهم تلك التي شملها مرسوم تحديد أثمنة الأدوية 2014 الذي اتخذ بشكل يفتقر إلى الدراسة".

وأوضح المهني ذاته أن "هناك خبراء من المنظمة العالمية للصحة ومن مجلس المنافسة يقومون في الوقت الحالي بدراسات حول هذا المرسوم من أجل التأكد من مدى صلاحيته".

وفي الإطار نفسه، انتقد اكديرة طريقة استيراد وبيع اللقاحات التي لا تدخل ضمن الجدول الوطني للتلقيح بالمغرب، قائلا إن بعض أطباء الأطفال بالقطاع الخاص يشترون كميات منها، وبالتالي تستنزف من الصيدليات.

وتابع اكديرة قائلا: "لا أريد التعميم؛ فالأمر لا يهم كل أطباء الأطفال بالقطاع الخاص، بل فقط بعضهم"، وشدد على ضرورة إعادة النظر في المسلك القانوني لبيع هذه اللقاحات وتطوير المنظومة القانونية.

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