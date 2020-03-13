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رسميا .. المغرب يعلّق الرحلات الجوية والبحرية من وإلى فرنسا

رسميا .. المغرب يعلّق الرحلات الجوية والبحرية من وإلى فرنسا
هسبريس من الرباط
الجمعة 13 مارس 2020 - 13:20

قررت المملكة المغربية، اليوم الجمعة، تعليق جميع الرحلات الجوية والنقل البحري للمسافرين من وإلى فرنسا حتى إشعار آخر.

وذكر بلاغ رسمي أن الملك محمدا السادس أجرى مشاورات بهذا الخصوص مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك في أعقاب المبادلات التي جرت بين السلطات الحكومية المختصة في البلدين.

وأضاف البلاغ أن السلطات الحكومية المختصة في البلدين ستواصل التنسيق فيما بينها طوال فترة هذه الأزمة الصحية العالمية.

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