"الأكاديمية الدبلوماسية للشابات" تنعقد بالرباط

هسبريس من الرباط

استضافت الأكاديمية الدبلوماسية للشابات في نسختها الثالثة، أمس الخميس بالعاصمة الرباط، عددا من الفاعلين في المجالين الدبلوماسي والسياسي، في إطار الدورة التدريبية الثانية لهذه السنة.

وكانت المستفيدات من البرنامج التكويني على موعد في أول أيام هذه الدورة مع ندوة أولى افتتاحية حول "الدبلوماسية من وجهة نظر الممارسين"، شارك فيها كل من كريستين موراي، المكلفة بالقسم السياسي بالسفارة الأمريكية بالرباط، وَويليام فيرستيخن، دبلوماسي بالسفارة الهولندية بالرباط.

ودارت أطوار النقاش حول طبيعة العمل الذي يقوم به الدبلوماسي، والصعوبات التي تواجهه خلال مسيرته المهنية، إضافة إلى التحديات التي تطرح حول التوفيق بين الحياة الشخصية والمهنية، خاصة بالنسبة إلى النساء، وهي المحاور التي تفاعلت معها المشاركات بطرح أسئلة واستفسارات تخص الطرق الممكنة لبناء مسيرة مهنية في السلك الدبلوماسي وكيفية تنظيم الوقت، والصعوبات التي تواجه النساء خلال قيامهن بواجباتهن المهنية.

كما عرف الجزء الثاني من الندوة مداخلة لكل من آمنة ماء العينين، برلمانية عن حزب العدالة والتنمية، ونادية البهيليل، منتخبة سابقة بفرنسا رئيسة شبكة التأثير والتفكير المغرب-فرنسا، للحديث عن مسارهما في المجال السياسي وعلاقته بما يصطلح عليه بالدبلوماسية المدنية والبرلمانية.

وناقشت المتدخلتان الإمكانيات المتاحة أمام الفاعلين الحزبيين والجمعويين للانخراط في العمل الدبلوماسي عن طريق الشراكات بين أحزاب صديقة من دول أخرى، أو تكوين مجموعات صداقة مع نواب برلمانيين من دول أجنبية، بالإضافة إلى الحرص على الالتقاء بسياسيين وبرلمانيين على هامش المؤتمرات والمحافل الدولية من أجل الترويج لصورة المغرب، ودعم القضايا الوطنية وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية.

جدير بالذكر أن الأكاديمية الدبلوماسية للشابات فرصة تكوينية تستفيد منها سنويا حوالي 30 شابة مغربية من مختلف المدن المغربية، تسهر على تنظيمها جمعية "بدونها لن أكون"، بشراكة مع مؤسسة "كونراد أدناور" الألمانية، يتدربن خلالها على مهارات القيادة والتواصل، مع التعرف على أساسيات العمل الدبلوماسي ومحاكاته على أرض الواقع.