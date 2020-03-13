24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1307:3813:4217:0019:3720:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. أكاديمية البيضاء توزع نظارات على ضعاف البصر (5.00)

  2. العمراني يستحضر دعم المغرب لـ "مانديلا" عبر قناة جنوب إفريقية (5.00)

  3. الكويت تلغي إقامة صلاة الجماعة في المساجد (5.00)

  4. رسميا .. المغرب يعلّق الرحلات الجوية والبحرية من وإلى فرنسا (5.00)

  5. قانون مالية مُعدَّل يلوح في أفق أشغال "لجنة اليقظة" حول كورونا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | تعليق المغرب للرحلات مع فرنسا يدخل حيز التنفيذ يوم الإثنين

تعليق المغرب للرحلات مع فرنسا يدخل حيز التنفيذ يوم الإثنين

تعليق المغرب للرحلات مع فرنسا يدخل حيز التنفيذ يوم الإثنين
هسبريس من الرباط
الجمعة 13 مارس 2020 - 13:56

علمت هسبريس أن قرار المغرب تعليق الرحلات الجوية مع فرنسا سيدخل حيّز التنفيذ يوم الإثنين المقبل.

وبعدما قررت المملكة المغربية، اليوم الجمعة، تعليق جميع الرحلات الجوية والنقل البحري للمسافرين من وإلى فرنسا حتى إشعار آخر، كشفت مصادر خاصة لهسبريس أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ يوم الإثنين المقبل، وهو ما يعني استمرار الرحلات خلال هذه الأيام الثلاثة الجمعة، السبت والأحد.

وفي إطار تتبع تطور وباء فيروس كورونا، وخاصة في القارة الأوروبية، ذكر بلاغ رسمي أن الملك محمدا السادس أجرى مشاورات بهذا الخصوص مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، "وذلك في أعقاب المبادلات التي جرت بين السلطات الحكومية المختصة في البلدين".

وأضاف البلاغ أن السلطات الحكومية المختصة في البلدين "ستواصل التنسيق فيما بينها طوال فترة هذه الأزمة الصحية العالمية".

ويوم أمس الخميس، أعلن الرئيس الفرنسي أن دور الحضانة وكافة المؤسسات التعليمية، بما في ذلك الجامعات، ستغلق أبوابها اعتبارا من الاثنين المقبل وحتى إشعار آخر، سعيا إلى احتواء انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وفي خطاب وجهه إلى الفرنسيين تم بثه عبر شاشات التلفزيون، تحدث إيمانويل ماكرون عن "أسوأ أزمة صحية تشهدها فرنسا منذ قرن"، وطالب مواطنيه بحصر تنقلاتهم إلى "الحد الأدنى الضروري".

يذكر أن فرنسا سجلت إلى حدود يوم أمس الخميس 2876 إصابة بالفيروس، و61 حالة وفاة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - عبدو من الرباط الجمعة 13 مارس 2020 - 14:06
حتى تعطينا ماما فرنسا الضوء الأخضر وحتى تغرقنا بالفيروس يا أمة ضحكت من جهلها الأمم هل سنعيش دائما وأبدا الطفل المدلل لفرنسا نحن لم نستقل عنها أبدا هي من تتحكم فينا وتملي علينا ما نفعله وما لا نفعله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
2 - مواطن من درجة .... الجمعة 13 مارس 2020 - 14:06
و بالنسبة لاغلاق المدارس الا نتبع سياسة الدول المجاورة؟؟؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
58
3 - la liberté الجمعة 13 مارس 2020 - 14:07
لاحولة ولا قوة إلاّ بالله حتى يهربوا ولادهم من تما عاد يسدوا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
4 - مغربي الجمعة 13 مارس 2020 - 14:07
يعني من يحمل الفيروس و يريد ان ينشره فالمغرب، لديه حتى يوم الاثنين كاخر اجل لادخاله....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
83
5 - بنت البلاد الجمعة 13 مارس 2020 - 14:08
مزيان ولكن علاش حتى الأثنين. بغينا حتى المدارس يحبسو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
39
6 - حكيمdz الجمعة 13 مارس 2020 - 14:08
اقعدو في بلادكم حتي يرفع الله هذا الوباء ياك المغرب والجزاءر عالم ثالث اصلا لا فاءدة تذكر من قدومكم لا استثمارات تجلبون خردة وقمامة الفرنسيين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
39
7 - عبدو من وزان الجمعة 13 مارس 2020 - 14:10
كو كانوا المسؤولين ديالنا كيفكروا، كن وقفوا الرحلات مع أوربا قبل ما يدخل المرض للمغرب.
فالعاقل هو الذي يقدر العواقب قبل وقوعها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
8 - Abou Walid الجمعة 13 مارس 2020 - 14:11
فرنسا قادة بشغلها، المشكل هو المغرب غادي يبقى الطايح أكثر من النايض. الله يحفظ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
9 - زهير الجمعة 13 مارس 2020 - 14:12
قرار المغرب تعليق الرحلات الجوية من وإلى فرنسا يدخل حيّز التنفيذ يوم الاثنين المقبل، قرار حكيم عكس القرار الذي اتخذ يوم أمس من وإلى إسبانيا. لابد من السماح يومين أو ثلاثة ليتسنى للزائرين في الإتجاهين العودة من حيث أتو إن رغبوا في ذلك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
10 - خزيت الجمعة 13 مارس 2020 - 14:12
فهاد اليومين لي باقيين كورونا غتهجم علينا الله يحفظ وصافي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
11 - هههه الجمعة 13 مارس 2020 - 14:16
في محاولة لشركة لارام استفادة من نهاية الأسبوع الكرونية فيروسية الفرنسية.
لمهم عمال وموضفي مطار محمد الخامس خدو حدركم من شر فرنسا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
12 - واد سوف الجمعة 13 مارس 2020 - 14:17
الجيران هم من ينطبق عليهم ماما فرنسا لانهم خرجو للوجود كدولة بمساحة كبيرة بفعل الاقتطاع من قبل المستعمر الدي لم يكن لديه النية للرحيل ولدلك فهناك فرق كبير بين المغرب العريق الدي لم يعرف الحماية سوى لفترة قصيرة وبين الدوزيام فرنسيس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
13 - Ranjana الجمعة 13 مارس 2020 - 14:19
حتى تعطينا ماما فرنسا الضوء الأخضر وحتى تغرقنا بالفيروس يا أمة ضحكت من جهلها الأمم هل سنعيش دائما وأبدا الطفل المدلل لفرنسا نحن لم نستقل عنها أبدا هي من تتحكم فينا وتملي علينا ما نفعله وما لا نفعله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
14 - رباطية الجمعة 13 مارس 2020 - 14:19
يوم الاثنين لان هناك سياح فرنسيين لازم ان يعود الي بلدانهم و هذي. فرصة لهم 72 ساعة و كذالك المغاربة حاصلين على فيزا سياحة ف فرنسا يجب مغادرة فرنسا قبل يوم الاثنين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
15 - Omar الجمعة 13 مارس 2020 - 14:24
هاذ حتى الاثنين فيها شي لعبا تما. مكاينش لمزاح
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
16 - سلم سلم الجمعة 13 مارس 2020 - 14:29
ينبغي ايقاف فورا جميع الرحلات الجوية والتنقلات السياحية للافراد برا وبحرا عبر العالم وفرض اجهزة التنفس الاصطناعي على المستخدمين في الموانىء الميتقبلين للسفن التجاىية مع الفحص بالاشعة واختبار الفيروس لا داعي للتراخي . وينبغي تتبع الوضع في الولايات المتحدة وعدد المصابين لان امريكا استثنت المغرب من اقفال حددودها معه ينبغي الفحص الصارم والغاء السفريات للافراد في جميع انحاء العالم ان استدعى الامر ذلك وتفشى الفيروس في تلك الدول
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
17 - استاد جامعي الجمعة 13 مارس 2020 - 14:29
اليوم في صلاة الجمعة حتت الوزارة بعدام المصافحة باليد والوجة ويجب على المواطن تتبع نصائح وحتت على الابتعاد على تجمعات غيىر الضرورية مثل تجمع فى المقاهي وتجمع فى المطاعم هي بؤرة الفيروس لانهم لا يتوفرون على بطاقة الصحية حداري من المطاعم التى تقدم الوجبات خاصتا على جانب الطريق جلها امراض وفيروسات وغير مرقبة واصحبها يصطدون الزبناء المرين يعني زبون passage لا يمكن عودة مرة اخرى حداري ثم حداري من المطاعم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
18 - صعلوك سياسي الجمعة 13 مارس 2020 - 14:29
ماما فرانسا الامر الناهي والحبل على الجرار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
19 - saidr الجمعة 13 مارس 2020 - 14:30
قلنها لكم هادي شحال،اليوم عاد ضربتكم الشاهدة،المغرب محفوظ ولكن البعض متيحشمش ومتيتحملش مسؤوليته حتى بغلق الباب بوجه جائحة إلا فيي آخر لحظات من آخردقيقة،وماكان الله معذبهم وأنت فيهم(اتباع سنته صلى الله عليه وسلم)وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
20 - ولد حميدو الجمعة 13 مارس 2020 - 14:30
احد افراد عاءلتي كان سياتي غدا السبت و لكنه حتى و ان اتى فلن يرجع و خصوصا عنده عطلة عشرة ايام
حسب رايي فدول الاتحاد الاوربي هي التي ستتضرر لانها حتى و ان اوقفت الرحلات الجوية بينها فلا يمكنها ان تمنع وساءل النقل الاخرى مثل السيارات و الحافلات و القطارات ما عدا ادا وضعت حدا لحرية التنقل بين دولها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
21 - كدوب في كدوب الجمعة 13 مارس 2020 - 14:31
وراه فرنسا لي سدة وإسبانيا لي سدة وكل دول سدات ماشي المغريب لي صبقاتهم وسدة حدودها من تلقاء نفسها. الله ينعل شيطان بركة من تحيمير شعب على قد .أعود بالله على حكام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
22 - Brahim الجمعة 13 مارس 2020 - 14:33
ومادا عن ابنائنا الدين يدرسون هنالك هل من مساعدة في كراء أماكن إقامتهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
23 - من إيطاليا الجمعة 13 مارس 2020 - 14:36
أعيد و أكرر الحل الوحيد و الفعال هو إغلاق الحدود الجوية و البحرية و البرية و عزل جميع الحالات!من غير ذلك المغرب يغامر مغامرة خطيرة و ليس له البنية التحتية لا الصحية لا الإقتصادية لمواجهة الفيروس!هذا وباء عالمي حسب منظمة الصحة العالمية لا مجال للتهور !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
24 - ملاحظ الجمعة 13 مارس 2020 - 14:40
أمام الفرنسيين ثلاثة أيام للهروب بأعداد كبيرة من بلادهم المبوءة إلى المغرب المسكين المغلوب على قراره السيادي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
25 - المغرب الكبير الجمعة 13 مارس 2020 - 14:41
لماذا لا نسمي الاسماء بمسمياتها ونقول الحقيقة ولو كانت مرة فرنسا هي من أغلقت حدودها في وجه المغرب وليس العكس فالمواطن في المغرب الكبير لا يساوي حتى جناح بعوضة عكس الأوروبيين الذين أقاموا الدنيا ضد هذا الفيروس
المدارس أغلقت أبوابها والعمال سرحوا ولكن بالحفاظ على مرتباتهم والحدود أغلقت بين بعض الدول ولكن الحكومات لا زالت تنسق فيما بينها لمحاربة هذا الداء
أما الجزائر والمغرب الدولتان الإسلاميتان فقد إستجاب الله لهما وهاهي الحدود تغلق بينهما غصبا عنهما
فهل أنتم مستعدون لمحاربة هذا الوباء وترك الأمور السياسية جانبًا أم الخوف من ماماكما فرنسا أصبح اكثر من خوفكم من الله سبحانه وتعالى
قرأت في الصحف الجزائرية والمغربية هذا الصباح خبر مضحك ومبكي في نفس الوقت الجزائر والمغرب تغلقان الحدود الجوية في وجه فرنسا وإسبانيا الذئب عندما لا يصل شجرة العنب يقول حامضة
إفتحوا الحدود وتعاونوا فيما بينكم واستعدوا لما هو أسوأ حافظوا على دينكم وليس على دنياكم كونوا دولة واحدة ولا يهم من يكون فيها الحاكم والمحكوم من اجل المواطن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
26 - لطيف الجمعة 13 مارس 2020 - 14:44
يقول المثل المصري : الباب لي يجيك منه الريح سدو و استريح .. ليس احسن من اغلاق الموانئ و المرافئ و المعابر بصفة عامة حتى نقطع الشك باليقين على عدم تسرب حالة او حالات لا تظهر اعراضها الا بعد الاختلاط بالمواطنين و نشرها العدور مت حيث لا نحتسب و نفاجأ ذات يوم بمائة حالة أو أكثر في سوم واحد ..والمشكلة الاكبر ان كل واحد من تلك المائة قد يكون نقل العدوى لمائة او اكثر .. خذوا العبرة من ايران و ايطاليا ..وليست المانيا اليوم منكم ببعيد . ب زت بها 125 حالة دفعة واحدة .
اغلاق المدارس و المعاهد و الحامعات و كل اماكن الازدحام صار حتميا ..بل لا مفر منه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
27 - ben lebsir ahmed الجمعة 13 مارس 2020 - 14:46
كان بالامكان التوقف مع اروبا بالكامل لان ممكن ان يستقلون من بلجيكا وهولندا والمانيا لما لا يتوقف مع اروبا قبل فوات الاوان مالفرق بين فرنسا وبلجيكا مالفرق بين ايطاليا والمانيا وسويسرا ربما هده الحكومة لاتعرف الجغرافية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
28 - yassine الجمعة 13 مارس 2020 - 14:47
Salam alaykoum, est ce qu'on est sur que les vols vont etre maintenue pendant c'est 3 jours?? svp je suis bloqué en france
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 28 | عرض: 1 - 28

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.