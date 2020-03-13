تعليق المغرب للرحلات مع فرنسا يدخل حيز التنفيذ يوم الإثنين

هسبريس من الرباط

علمت هسبريس أن قرار المغرب تعليق الرحلات الجوية مع فرنسا سيدخل حيّز التنفيذ يوم الإثنين المقبل.

وبعدما قررت المملكة المغربية، اليوم الجمعة، تعليق جميع الرحلات الجوية والنقل البحري للمسافرين من وإلى فرنسا حتى إشعار آخر، كشفت مصادر خاصة لهسبريس أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ يوم الإثنين المقبل، وهو ما يعني استمرار الرحلات خلال هذه الأيام الثلاثة الجمعة، السبت والأحد.

وفي إطار تتبع تطور وباء فيروس كورونا، وخاصة في القارة الأوروبية، ذكر بلاغ رسمي أن الملك محمدا السادس أجرى مشاورات بهذا الخصوص مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، "وذلك في أعقاب المبادلات التي جرت بين السلطات الحكومية المختصة في البلدين".

وأضاف البلاغ أن السلطات الحكومية المختصة في البلدين "ستواصل التنسيق فيما بينها طوال فترة هذه الأزمة الصحية العالمية".

ويوم أمس الخميس، أعلن الرئيس الفرنسي أن دور الحضانة وكافة المؤسسات التعليمية، بما في ذلك الجامعات، ستغلق أبوابها اعتبارا من الاثنين المقبل وحتى إشعار آخر، سعيا إلى احتواء انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وفي خطاب وجهه إلى الفرنسيين تم بثه عبر شاشات التلفزيون، تحدث إيمانويل ماكرون عن "أسوأ أزمة صحية تشهدها فرنسا منذ قرن"، وطالب مواطنيه بحصر تنقلاتهم إلى "الحد الأدنى الضروري".

يذكر أن فرنسا سجلت إلى حدود يوم أمس الخميس 2876 إصابة بالفيروس، و61 حالة وفاة.