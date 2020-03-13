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كُتّاب وآراء
تعليق المغرب للرحلات مع فرنسا يدخل حيز التنفيذ يوم الإثنين
علمت هسبريس أن قرار المغرب تعليق الرحلات الجوية مع فرنسا سيدخل حيّز التنفيذ يوم الإثنين المقبل.
وبعدما قررت المملكة المغربية، اليوم الجمعة، تعليق جميع الرحلات الجوية والنقل البحري للمسافرين من وإلى فرنسا حتى إشعار آخر، كشفت مصادر خاصة لهسبريس أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ يوم الإثنين المقبل، وهو ما يعني استمرار الرحلات خلال هذه الأيام الثلاثة الجمعة، السبت والأحد.
وفي إطار تتبع تطور وباء فيروس كورونا، وخاصة في القارة الأوروبية، ذكر بلاغ رسمي أن الملك محمدا السادس أجرى مشاورات بهذا الخصوص مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، "وذلك في أعقاب المبادلات التي جرت بين السلطات الحكومية المختصة في البلدين".
وأضاف البلاغ أن السلطات الحكومية المختصة في البلدين "ستواصل التنسيق فيما بينها طوال فترة هذه الأزمة الصحية العالمية".
ويوم أمس الخميس، أعلن الرئيس الفرنسي أن دور الحضانة وكافة المؤسسات التعليمية، بما في ذلك الجامعات، ستغلق أبوابها اعتبارا من الاثنين المقبل وحتى إشعار آخر، سعيا إلى احتواء انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
وفي خطاب وجهه إلى الفرنسيين تم بثه عبر شاشات التلفزيون، تحدث إيمانويل ماكرون عن "أسوأ أزمة صحية تشهدها فرنسا منذ قرن"، وطالب مواطنيه بحصر تنقلاتهم إلى "الحد الأدنى الضروري".
يذكر أن فرنسا سجلت إلى حدود يوم أمس الخميس 2876 إصابة بالفيروس، و61 حالة وفاة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (28)
فالعاقل هو الذي يقدر العواقب قبل وقوعها.
لمهم عمال وموضفي مطار محمد الخامس خدو حدركم من شر فرنسا.
حسب رايي فدول الاتحاد الاوربي هي التي ستتضرر لانها حتى و ان اوقفت الرحلات الجوية بينها فلا يمكنها ان تمنع وساءل النقل الاخرى مثل السيارات و الحافلات و القطارات ما عدا ادا وضعت حدا لحرية التنقل بين دولها
المدارس أغلقت أبوابها والعمال سرحوا ولكن بالحفاظ على مرتباتهم والحدود أغلقت بين بعض الدول ولكن الحكومات لا زالت تنسق فيما بينها لمحاربة هذا الداء
أما الجزائر والمغرب الدولتان الإسلاميتان فقد إستجاب الله لهما وهاهي الحدود تغلق بينهما غصبا عنهما
فهل أنتم مستعدون لمحاربة هذا الوباء وترك الأمور السياسية جانبًا أم الخوف من ماماكما فرنسا أصبح اكثر من خوفكم من الله سبحانه وتعالى
قرأت في الصحف الجزائرية والمغربية هذا الصباح خبر مضحك ومبكي في نفس الوقت الجزائر والمغرب تغلقان الحدود الجوية في وجه فرنسا وإسبانيا الذئب عندما لا يصل شجرة العنب يقول حامضة
إفتحوا الحدود وتعاونوا فيما بينكم واستعدوا لما هو أسوأ حافظوا على دينكم وليس على دنياكم كونوا دولة واحدة ولا يهم من يكون فيها الحاكم والمحكوم من اجل المواطن
اغلاق المدارس و المعاهد و الحامعات و كل اماكن الازدحام صار حتميا ..بل لا مفر منه