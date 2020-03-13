جمعية تطالب بإغلاق المدارس ومنع صلاة الجماعة‎

هسبريس من الرباط

دعت الهيئة التنفيذية لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان إلى اتخاذ عدد من التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19" في المغرب.

وطالبت الجمعية بمنع الصلاة الجماعية في المساجد، ومنع الحضور لجلسات المحاكم، وعدم السماح إلا لنحو 10 أشخاص في القاعات الصغرى ونحو 20 شخصا في القاعات الكبرى.

كما شددت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان على ضرورة إغلاق مدرجات وأقسام الدرس، والعمل على التعجيل بهذه الخطوة.