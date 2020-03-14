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الرئيسية | مجتمع | "كورونا" يلغي ندوة "السياسة الجنائية" بالبيضاء

"كورونا" يلغي ندوة "السياسة الجنائية" بالبيضاء

"كورونا" يلغي ندوة "السياسة الجنائية" بالبيضاء
هسبريس من الدار البيضاء
السبت 14 مارس 2020 - 03:24

تسبب فيروس "كورونا" المستجد، الذي ظهر في الصين وانتقل إلى معظم دول العالم بما فيها المغرب، في تأجيل ندوة علمية حول موضوع "السياسة الجنائية ومستجدات التشريع الجنائي"، كان مزمعا تنظيمها عشية الجمعة بالدار البيضاء.

وأعلن حسن بيراوين، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، الجمعة، في إخبار عاجل، عن تأجيل الندوة التي كان مقررا تنظيمها بشراكة مع وزارة العدل سيحضرها محمد بنعبد القادر وعدد من المتدخلين.

وحسب الإخبار الصادر عن مكتب النقيب، فإن هذا التأجيل "تم بطلب من وزير العدل، تنفيذا للتوجيهات الحكومية المرتبطة بالوضعية المستجدة".

ولفت المصدر نفسه إلى أن هذه الندوة العلمية المؤجلة سيتم تنظيمها في أقرب فرصة، معربا عن اعتذار الجهات المنظمة لجميع المشاركين والراغبين في الحضور والاستفادة منها من محامين ومهتمين.

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