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هل يكفي قرار غلق الحدود المغربية لوقف زحف فيروس "كورونا"؟

هل يكفي قرار غلق الحدود المغربية لوقف زحف فيروس "كورونا"؟
هسبريس – نور الدين إكجان
السبت 14 مارس 2020 - 13:00

لا مَزيد من المُماطلة في مُمكنات دخول فيروس "كورونا" إلى الأراضي المغربية، فقد تقرر تعليق الرحلات المباشرة صوب دول محورية في المنطقة المتوسطية، (الجزائر وإسبانيا وإيطاليا)، ليتأكد بذلك مرور السلطات الصحية إلى أعلى درجات التأهب، خصوصا أن الفيروس المذكور بدأ يلامس قيادات الدول الكبرى بالاتحاد الأوروبي.

ولجأ المغرب إلى خيار تعليق الرحلات نحو بعض البلدان، بعد أن كان هذا القرار مستبعدا خلال الأسابيع الماضية، وفق محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، والذي تحدث عن كون فتح الحدود أمام الجميع مسألة سيادية، سلكها المغرب عن وعي؛ لكن بروز حالات متفرقة على صعيد التراب الوطني عجل باتخاذ قرار معاكس.

وإلى جانب الدول المذكورة، شمل الإجراء فرنسا بدورها، حيث أعلنت السلطات تعليق الرحلات من أجل منع انتشار الوباء، خاصة في سياق تنامي الإصابات بهذا الفيروس في القارة الأوروبية، وإعلان الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون حزمة من القرارات.

وعلى الرغم من إقدام السلطات المغربية على الرفع من مستويات استعداداتها بتعليق الرحلات، فإن العديدين يطالبون بإجراءات أكثر صرامة، تضبط أمور المملكة في علاقتها ببلدان الجوار، التي تشهد تزايدا مضطردا لعدد حالات الإصابة؛ لكن في المقابل يتجه البعض إلى التنبيه من أخطار تهويل الأمر، ومساسه بعمق الاقتصاد الوطني.

ويورد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن "تعليق الرحلات مع العديد من البلدان أمر جيد في السياق الحالي، من أجل محاصرة الوباء وضمان عدم دخوله إلى الأراضي المغربية"، مسجلا أن هذه الخطوة "كانت ناجعة في الصين، وقد ساهمت بشكل كبير في حل المشكل القائم".

وأضاف الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "أغلب الحالات التي سجلت بالمغرب جاءت من هذه البلدان، وبالتالي من العادي أن تتم هذه الإجراءات"، مشددا على أن "الأهم الآن هو التحسيس والوقاية، والالتزام بجميع النصائح الصادرة عن وزارة الصحة، لوقف امتداد الفيروس بالمنطقة".

وأوضح رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن "الخطير هو غياب الدواء إلى حدود اللحظة، وبالتالي يبقى خيار الوقاية والحذر من كل المعاملات مع من يحملون أعراض فيروس "كورونا" هو الأنجع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - karima السبت 14 مارس 2020 - 13:13
.الصين لم تتهاون في محاربة الشائعات اولا ..كجزء من السيطرة على الفيروس...كل من ينشر التسجيل او يعيد ارساله فهو مذنب بحق الناس ويجهض مجهودات الدولة .الفتنة اشد من القتل
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23
2 - كورونا السبت 14 مارس 2020 - 13:14
المشكلة ان الفيروس دخل اصلا بسبب الحالات المتواجدة حاليا القادمة من فرنسا و ايطاليا و اسبانيا، ولا نعلم من خالطو و على من سلمو و من انتقلت إليه العدوى بسببهم.
دائما المغرب تأتيه الأوبئة من الخارج حسبنا الله و نعم الوكيل.
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12
3 - Ingénieur السبت 14 مارس 2020 - 13:15
الحل الوحيد هو منع الخروج من المنزل لمدة اسبوع..يبال المصاب و يبان غير المصاب...قرار صعب لكن حكيم لتفادي الحالة التي هي عليها اوروبا..
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12
4 - سجلماسي السبت 14 مارس 2020 - 13:17
لازلنا في انتظار أخبار مؤكدة عن حالة وصحة مخالطي الحالات الثمانية. الخطير هو ان نفقد رأس الخيط وينتشر الوباء بين العامة دون علم وربما اقتربنا منها.
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7
5 - علي بابا السبت 14 مارس 2020 - 13:18
ناقوس الخطر دقته منظمة الصحة العالمية
اغلاق المعابر و الحدود وتعليق الاسفار
الدول الاوربية علقت مجموعة من الانشطة بالخصوص الرياضية
التهافت على اقناء السلع الغذائية
المنظمات الحملات التحسيسية توصي بتفادي الاختلاط وكل الحركات التي تضر بصحة الجسم.....
هل نتجه نحول المجهول ام مجرد اشاعات وتهويلات ظرفية؟
اعتقد ان فيروس كورنا سيخلف الضحايا الى حين ايجاد دواء نافع من اسيادنا الغربيين.
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4
6 - سليمة السبت 14 مارس 2020 - 13:20
المشكل ان الدولة لا تصرح بالعدد الحقيقي اللذي هو بالمئات و العدد فب تزايد لا نفهم لماذا هل لأن الدولة لا تستطيع تحمل هاد العدد الكبير من المرضى ام تتهرب من المسؤولية ام تتجنب ذعر المواطنين
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-1
7 - مواطنة مغربية السبت 14 مارس 2020 - 13:20
لا يكفي غلق الحدود للحد من تفشي المرض بل على الحكومة إخراج قرار يخص الفحص والكشف على جميع المواطنين وحملات التحاليل الدموية لمعرفة العدد الصحيح للمصابين ببلادنا الله يحد الباس
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8
8 - ادريس أوريكا السبت 14 مارس 2020 - 13:22
الأمر لي خاصو يدار هو منع بعض الجنسيات المحددة مث الصين والطاليان وايران...لي كثير فيهوم المرض ماشي نقولو مثلا ممنوع الفرانساوي يدخل المغرب ويمشي لهولندا باش يجي منها
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2
9 - يونس السبت 14 مارس 2020 - 13:23
صراحة لله، المغرب دائما يتعامل مع الأمور التي تمس الأمن و الأوبئة الخطيرة بجدية كبيرة.
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5
10 - Mazagan السبت 14 مارس 2020 - 13:26
على الدولة إتخاد إجراءات و إحتياطات صارمة م مسابقة الزمن للحيلولة دون إنتشار العدوى في صفوف المواطنين لأن ذلك سينذر بكارثة صحية خطيرة و خير دليل على ذلك السرعة التي إنتشر بها المرض في الصين إيطاليا إسبانيا و فرنسا و عدد القتلى بها رغم توفرها على إمكانيات طبية و مالية ضخمة.
على الدولة منع كل التجمعات و غلق كل المحلات التي يجتمع فيها المواطنين و إن تطلب الأمر إعلان حالة الطوارئ و منع خروج الناس للشوارع إلا للضرورة القصوى.
اللهم نجنا من هذا البلاء.
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11 - الوقاية خير من العلاج السبت 14 مارس 2020 - 13:28
الكل يعرف جيدا بأن مصدر الوباء. الصين ثم أوروبا.
والحل هو إغلاق الحدود معهم بذون مقدمات. لاتخشى عن السياحة وتقامر بشعب.

ثم هل تسائلت كم يستهلك السائح من المياه والإنارة ام لا.
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12 - Hamido السبت 14 مارس 2020 - 13:28
عندما انتشر كورونا في الصين لم تتخد ايطاليا قرار اغلاق الرحلات من والى الصين رغم وجود جالية صينية كبيرة بها.وماهي الا ايام حتى ضرب تسونامي كورنا شمال ايطاليا.لم يستعبو الدرس ولم يبادرو بمحاصرة الوباء في اقليم لومباردي.بل تركو خطوط الرحلات كما هي وبدالك انتقل كورنا الى باقي المدن .لايطاليا بنية تحتية قوية في مجال الصحة خصوصا في الشمال ومع ذالك لم تعد المستشفيا بقادرة على استقبال اعداد المرضى وبدؤا بوضعهم في فنادق كما نصبو الخيام.وفي الاخير تم تعليق كل الانشطة الاقتصادية والرياضية باستثناء الصبدليات ومحلات المواد الغداءية .لو اتخدت الدولة قرارا شجاعا بوقف الرحلات برا وجوا مع الاتحاد الاوربي واقفلت المؤسسات التعليمية وقامت بحملة توعية للمواطنين لاستطعنا كسب الكثير من الوقت ولامكننا محاصرة هذا الفيروس .
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13 - فريد السبت 14 مارس 2020 - 13:32
اقفال الحدود نحو تنقل الافراد والسياح لن يضر بالافتصاد بقدر ما اذا فتح المغرب الحددود واستورد اعداد كبيرة يغلب فحصها والتعرف على حالتهم الصحية وخلوهم من هذا الفيروس القاتل هل ايطاليا وباقي الدول الذي تفشى فيها الفيروس راضية وهل اقتصادها بخير من تفشي الوباء عندهم.المعاملات التجارية والتموين والتصدير لا مفر منه لكنه يجب التعقيم اولا للسفن والمزانىء والفحص الجيد للمستخدمين وكذلك الفحص للسلع كيفما كانت لاستهلاك او غيرها من خلوها من فيروس كورونا ولا ننسى انه يبقى في الهواء 3 ساعات والمسافة لانتقال الفيروس 4.5 متر ويكون على الحديد والبلاستيك..3 ايام وعلى الورق 24 ساعة وعلى النحاس 4 ساعات اما على المواد الغذاىية والمشروبات غير معروف
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14 - ادريس السبت 14 مارس 2020 - 13:32
ليس هناك كثير من الوقت لربح الوقت... المهم.. نحن الآن في أزمة خطيرة بشكل غير تقليدي... يجب على الدولة وأقصد ليس الحكومة المنكوبة أصلا... أن تتخد جميع الإجراءات اللازمة في تعامل مع هذه الحالة الخطيرة التي سوف تنتشر في الأيام القادمة بشكل كبير كما وقع في عدة دولة التي لم استبق هذا الوباء.... اولا يجب إيقاف النقل العمومي وعدم السماح التجمعات أين كانت... انشاء مستشفيات متنقل خارج المدن وتوفير المعدات.... ويجب على الجيش المغربي أن يساهم في هذه المرحلة الصعبة على الشعب المغربي واطلب من الله أن يحفظ كل البشرية...
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15 - عبده/ الرباط السبت 14 مارس 2020 - 13:33
نعم ان غلق الحدود جوا و بحرا و برا هو انجع وسيلة لمحاربة هذا الوباء و القضاء عليه... فالحالات الست المتبقية متحكم فيها و مسيطر عليها و الحمد لله... فيبقى على المواطنين الوقاية المتمثلة في اهم شيء و هو تنظيف اليدين باستمرار و البعد عن الاختلاط في الاماكن المكتظة و بصفة عامة اتباع نصاءح وزارة الصحة....اما التهافت على شراء المواد الغذاءية فلا يخلق سوى البلبلة و التشويش... كما ان الادعاء بان هناك اكثر من ثمان حالات مؤكدة مكتشفة في المغرب فهذا امر بعيد عن الحقيقة فلو كان كذلك لوصل الى علم الصحافة التي لا يخفى عنها شيء... و لذلك لا يجب تهويل الامور بقدر ما يجب اخذ الحيطة و الحذر ... و الله خير حفظا..
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