المغرب يوقف الرحلات البحرية مع "جبل طارق"

هسبريس من الرباط

أوقفت السلطات المغربية الرحلات البحرية من وإلى جبل طارق، ابتداء من اليوم الجمعة.

ودعت سلطات جبل طارق، سكان المنطقة الذين علقوا في المغرب ويحتاجون إلى المساعدة إلى الاتصال بمكتب منسق الطوارئ التابع لجبل طارق عبر الرقمين: 0035020049523 و54010919.

وأصدرت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، مديرية الملاحة التجارية، الخميس، قرارا يقضي بإغلاق ميناء طنجة المدينة، وإلغاء جميع الرحلات من طنجة نحو طريفة الإسبانية في إطار الخطوات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا".