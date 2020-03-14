"كورونا" يؤجل مواسم حج اليهود بالمغرب ويمنع استقبال الأجانب

هسبريس - أمال كنين

وجّهت الطائفة اليهودية تعليماتها إلى المواطنين المغاربة، جراء انتشار فيروس "كورونا"؛ فقد أوصت بإلغاء جميع الأنشطة التي يشارك فيها أشخاص قادمون من الخارج، وأيضا الأنشطة التي يشارك فيها أكثر من ألف شخص في أماكن مغلقة.

وأعلن بلاغ لمجلس الطوائف اليهودية بالمغرب عن بعض الإجراءات الاحتياطية التي يجب الالتزام بها جراء انتشار فيروس "كورونا" المستجد، ومنها تلك التي تهم اتخاذ بعض احتياطات النظافة في عدد من المعابد. كما جرى تأجيل "هيلولة" كانت ستقام في بمكناس في ماي المقبل.

وفي هذا الإطار، قال سييرج بيير دييغو، أمين عام مجلس الطوائف اليهودية بالمغرب، إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بوقف الأنشطة الدينية إلى حد الساعة قائلا إن مواسم "الهيلولة" تم تأجيلها إلى وقت لاحق حتى يتم تبين الوضع العالمي.

وتدخل مواسم "الهيلولة" ضمن خانة المواسم الدينية التي أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قرارا بتوقيفها في المرحلة الراهنة ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس "كورونا".

من جانبه، قال سامي ألون، عضو الطائفة اليهودية بالمغرب، إن الأنشطة الدينية لليهود المغاربة تقام بشكل عادي في الوقت الحالي، خاصة أن المعابد اليهودية هي كثيرة عبر مختلف أرجاء المملكة؛ في حين أن عدد اليهود هو قليل، وبالتالي فهم لا يملؤون المكان.

وأوضح ألون، ضمن تصريح لهسبريس، أنه من الممكن إلغاء مواسم "الهيلولة" إذا ما ازداد الوضع سوءا وتم إلغاء الحجوزات لليهود المغاربة المنتشرين عبر العالم، خاصة أن هذه المواسم يأتيها اليهود عبر مختلف أرجاء العالم.

ومن ضمن الإجراءات التي أوصى المجلس باتخاذها ضرورة تنظيف المعابد بشكل دوري وتهويتها عبر فتح النوافذ، ناهيك عن تجنب السلام بالأيدي والحفاظ على النظافة.

وسبق أن وجّه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مراسلة إلى ولاة وعمال عمالات وأقاليم المملكة لاتخاذ تدابير وإجراءات وقائية ضد فيروس "كورونا".

وطالب وزير الداخلية، في مراسلة موقعة باسمه، باتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع جميع التظاهرات الرياضية والفنية والثقافية، والتي يشارك فيها أشخاص قادمون من الخارج، خلال شهر مارس الحالي.

وشددت المراسلة، التي اطلعت عليها هسبريس، على منع جميع التظاهرات التي يشارك أكثر من 1000 شخص من المقيمين في التراب الوطني في حالة إقامتها في أماكن مغلقة أو محددة، بالإضافة إلى منع كل المهرجانات باستثناء المواسم.

يذكر أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سبق أن أعلنت أنه تقرر إلغاء جميع المواسم الدينية مهما كان حجم التجمعات التي تشهدها، في أعقاب ظهور وباء فيروس "كورونا" المستجد في عدد من البلدان.=