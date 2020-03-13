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وزارة الصحة تعلن شفاء الحالة الأولى المصابة بفيروس "كورونا"

وزارة الصحة تعلن شفاء الحالة الأولى المصابة بفيروس "كورونا"
هسبريس من الرباط
الجمعة 13 مارس 2020 - 17:40

أعلنت وزارة الصحة إلى علم الرأي العام أن الوضعية الوبائية المتعلقة بفيروس كورونا ببلادنا حتى اليوم الجمعة هي سبع حالات مؤكّدة للإصابة بالفيروس ضمنها حالة وفاة للسيدة البالغة من العمر 89 سنة، والتي سبق تسجيلها كثاني حالة وافدة للإصابة بفيروس كورونا ببلادنا.

وقالت الوزا إن الحالات الاربعة الأخرى المؤكّدة فهي تتجاوب مع العلاج ووضعها في تحسن مستمر وجد مطمئن أما الحالة الخامسة للمواطنة الفرنسية من أصول سنيغالية لا زالت تخضع للعناية المركزة نظرا لمعاناتها من أمراض مزمنة.

كما تخبر الوزارة أن الشّاب القادم من إيطاليا والذي أُعلن في وقت سابق كأول حالة وافدة للإصابة بالفيروس ببلادنا، قد تماثل للشفاء بعدما أثبتت التحاليل المخبرية والسريرية ذلك، وسيغادر المعني بالأمر المستشفى مساء اليوم الجمعة 13 مارس 2020.

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