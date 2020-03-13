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الرئيسية | مجتمع | الحكومة تطمئن المغاربة بشأن تموين السوق أمام "كورونا ورمضان"

الحكومة تطمئن المغاربة بشأن تموين السوق أمام "كورونا ورمضان"

الحكومة تطمئن المغاربة بشأن تموين السوق أمام "كورونا ورمضان"
هسبريس من الرباط
الجمعة 13 مارس 2020 - 18:25

أكدت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أنه في إطار تتبع حالة تموين السوق الوطنية بالمواد المصنعة الأكثر استهلاكا للحيلولة دون حدوث أي اضطرابات محتملة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد، فإن العرض كاف لتلبية جميع احتياجات استهلاك الأسر، بما في ذلك احتياجات شهر رمضان الذي يتميز بارتفاع مستوى الاستهلاك.

وذكر بلاغ للوزارة أن مصالحها تقوم يوميا بتحقيقات على مستوى السوق المحلي واستقصاءات لدى منتجي ومستوردي المنتجات المصنعة الأكثر استهلاكا (السكر، الشاي، الحليب، الزيوت الغذائية، الزبدة، إلخ) للتأكد من وفرة هذه المواد بكميات كافية.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه قد تم خلال الأيام الماضية تسجيل إقبال كبير على بعض المواد غير الغذائية التي لا تعرف عادة رواجا كبيرا، مما انعكس على الأثمان، وبالخصوص منتجات النظافة مثل المحلول الكحولي المائي، موضحا أنه قد تم حظر تصدير هذا المحلول، ضمانا لوفرته في السوق الوطنية.

وأضاف البلاغ أنه في إطار مقاربة استباقية لأية آثار محتملة لفيروس كورونا المستجد، قامت الوزارة بتعزيز وتعبئة جميع مصالحها الخارجية لضمان التتبع المنتظم لحالة الأسواق، ونجاعة مسالك التوزيع وسلامة صحة المستهلكين، مشيرا إلى أنها قامت أيضا بإحداث لجنة يقظة استراتيجية تجتمع كل يومين لتقييم الوضع والتدخل عند اللزوم، حفاظا على استقرار حالة تموين السوق الوطنية للحيلولة دون حدوث أي اضطرابات محتملة مرتبطة بالفيروس.

ودعت الوزارة التجار، بصفتهم شركاء أساسيين في هذا المسلسل، إلى أن يضاعفوا جهودهم حفاظا على استقرار تموين السوق الوطنية، مع الحرص على الامتثال للقوانين الجاري بها العمل، وبالخصوص فيما يتعلق بالأثمان وجودة المنتوجات.

وذكرت الوزارة، في إطار الإصغاء للمواطنين، بأن شبابيك المستهلكين المتواجدة بمختلف ربوع المملكة، علاوة على موقع www.khidmat-almostahlik.ma، تبقى رهن إشارة المستهلكين لاستلام ومعالجة أية شكوى أو تظلم يتعلقان بتموين الأسواق وجودة المنتوجات المعروضة للبيع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - maguiri الجمعة 13 مارس 2020 - 18:31
حكومة العثماني حكومة التطمينات بامتياز .... حتى نكونو ما كنعرفوك اسي العثماني انت وحكومتك... الله يدير شي تاويل دالخير وصافي ...
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32
2 - mido الجمعة 13 مارس 2020 - 18:34
الحكومة في واد والسوق المغربية في واد آخر. هي لا تفي بوعودعها. لا تفتش و لا تعاقب المضاربين
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28
3 - مواطنة مغربية الجمعة 13 مارس 2020 - 18:36
الاهم انو الاسعار مترتافعش وميكونش الغش فالمنتوجات الله يرحم بيها الوالدين راه الدخل على قد الحال، الله يحد الباس
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33
4 - ام سارة الجمعة 13 مارس 2020 - 18:38
الله يحفظك يا بلادي من كل شر وتكوني دائما بلاد الخير والامان ويبعد علينا السوء ايا كان....اللهم يكون مع عبادو وخلقو فينما كانو الله يشافي ويرفع البلاء فهاد الساعة المباركة من نهار الجمعة
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37
5 - البيضاوي الجمعة 13 مارس 2020 - 18:40
الشعب لا يتق في الحكومة . لانه والله أعلم سيتم الاحتكار والمضاربة في السلع والحكومة لا تهتم بالمواطن. والدليل هو المازوط وانخفض الثمن إلى أكثر من النصف عالميا باقي يباع ب 9دراهم . في حين خاصوا لا يتجاوز 5 دراهم حسب التسعيرة التي وضعتها الدولة. ولكن مكيش معا من.
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18
6 - Massin الجمعة 13 مارس 2020 - 18:42
الامية و الجهل اكثر فتكا من كرونا و هذا بالمناسبة حتى في امريكا.
المشكل ان الجميع سوف يتباكى عندما ترتفع الاسعار بارتفاع الطلب الرهيب و انطلاق المضاربات.
لهذا يجب فعل مثل امريكا اي تحديد الكمية لكل مواطن.
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21
7 - البيضاوي الجمعة 13 مارس 2020 - 18:44
غير مادة وحدة وهي النفط عجزت الدولة عن مراقبتها وتقويتها ومتابعتها . فما بالك بالمواد الإستهلاكية التي تعد بالآلاف
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13
8 - DALAMOUNI الجمعة 13 مارس 2020 - 18:44
نفس. الأسطوانة. تعاد علينا كل رمضان ولا شيء غير. الكلام. اسعار مرتفعة. ولا رقيب ولا حسيب. اللهم لانسألك رد القضاء ولاكن نسألك اللطف فيه. كل رمضان وانتم بالف خير وصحة. وسلامة وسعة. رزق
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8
9 - فرانز كافكا الجمعة 13 مارس 2020 - 18:48
اظن في هذه الوضعية ديال كورونا يجب غلق الفايسبوك أولا حتى لا تنتشر الاخبار الزائفة و المضللة و التي يروجها أشخاص و ربما شركات و تنظيمات لحاجة في نفس يعقوب ...
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9
10 - سعيد سلا الجمعة 13 مارس 2020 - 18:48
المواطن ليس مرتبط بتمويل السوق في رمضان هذا استثنائي على الحكومة ان تكون صريحة مع المواطن فالبلد يمر من منعطف خطير من الناحية الاقتصادية
الاقتصاد المغربي هش وليس صلب ويعتمد على الظرفيات فليس بدولة بترولية او صناعية , فالاقتصاد المغربي يعتمد على ثلاثة عناصر رئيسية لتمويل الميزانية والاستيراد بالعملة الصعبة وهي:
الفلاحة وهناك جفاف حاد
السياحة الحدود منها ما سدت ومنها ماهو في الطريق لا محالة
عمالنا في الخارج وهو مرتبط بالحدود كدلك
هذه المؤشرات الثلاثة في هبوط حاد
لنكون صرحاء ونتمنى من الله ان تكون معجزة لهدا البلد وهو العلي القدير








ك
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5
11 - المغفرة الجمعة 13 مارس 2020 - 18:49
رمضان شهر الرحمة والغفران اللهم احيينا حتى ندرك هدا الشهر المبارك حتى نتصالح مع انفسنا اولا ونتقرب الى الله جل جلاله ونغتنمها فرصة للاكثار من الدعاء متضرعين للعلي القدير بان ينعم علينا من خيراته ويرفع عنا كل بلاء.
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11
12 - عمر الجمعة 13 مارس 2020 - 18:50
الحمد لله نأكل لحم الرأس الكرعبن الصوصيط الطحال الدوارة. كورونا غي شم الريحة ديال الدوارة تهرب القمر.
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-7
13 - جلال الجمعة 13 مارس 2020 - 18:52
انا شخصيا لا اتق في حكومة الفاشلة مسؤولين فاسدين مستهترين لماذا أصدق الحكومة سمعتم ما قاله المهاجر المغربي في إيطاليا انه عاد المغرب لم يخضع اي الفحص الطبي ماذا لو كان هذا المهاجر مصاب بي فيروس ينشر الان داخل المغرب بدون أن يعرف أحد انا شخصيا قررت إقامة الحجز المنزلي في بيتي تلقائيا اشتريت المواد الغذائية المنظفات تكفني ايام طويلة انشاء الله حتى تزول هذه الغمة يجد الله لنا مخرجا انا لا أصدق ولا أثق بما تقوله الحكومة الدول العظمى غلبها فيروس اسبانيا إيطاليا الصين إيران أصبحوا الدول الأشباح بي الاحرى المغرب يعاني تدهور قطاع الصحي والانهياره نصالح الإخواني المغاربة الوقاية من فيروس عليهم النظافة غسل يدين بالماء والصابون فور دخول المنزل من الشارع مرات كثيرة في يوم ليس مرة واحدة مريضين بالزكام خصوصا يديروا الفحص الطبي توجه أقرب طيب او المستشفى كذلك مرضى السكري خاصة كبار السن خاصه يمشوا ديروا الفحص سريعا أكثر الناس عرضة فيروس الوضوء المنزلي أفضل من المسجد تجنب تلبس صندالة في الأماكن الوضوء أفضل الأصحاب السجادة الخاصة الصلاة الله يشافي يعافي الجميع
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1
14 - سميح الجمعة 13 مارس 2020 - 18:55
هادي كورونا ديالت 3% خلات الناس كيدزاحموا على السكر و الدقيق !!!! وإدا جات كورونا تاع 20%غادي يكلونا حتى احنا
الرجوع الى الله
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5
15 - hasnae الجمعة 13 مارس 2020 - 18:56
حكومة العثماني هي حكومة اطمئنان الشعوب فقط وليس لإظهار الحقائق السرية
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1
16 - السباق نحو التزود الجمعة 13 مارس 2020 - 18:57
تسارع الناس اليوم في فرنسا الى المحلات التجارية غير مكترتين بالوباء يتخاطفون المواد المعلبة. غلقو المدارس والمعابد والمعامل وسعوا الى المراكز التجارية. مول الحانوت دا ينصور سوف لن يستسلم وهو معكم في خدمتكم وقريب منكم.
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0
17 - ارفودي بلا قخر الجمعة 13 مارس 2020 - 18:58
ما تخفوش العثماني ضامن لكم الشباكية. عامرة بالسكر والزيت الرخيص و لفيتامنات باش تكون عندكم المناعة قوية لمواجهة داك خونا السي الكورونا هههههه
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-2
18 - FARHAT الجمعة 13 مارس 2020 - 19:09
انت وتطميناتكم لا تسمن ولا تغني من جوع كم طمنتم عن التشغيل و التعليم والصحة لا شيء يتحقق . وكما طمنتمونا عن كورونا بينما هب في انتشار كاسح عبر العالم فقدنا الثقة في تطميناتكم
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-1
19 - امين الجمعة 13 مارس 2020 - 19:09
المغرب اجمل بلد في العالم ديما العلف موجود. بغينا العلف ديما يكون بكثره و وفره.
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-4
20 - نبيل المغربي الجمعة 13 مارس 2020 - 19:14
الازدحام الواقع حاليا في الاسواق التجارية هو بسبب الخوف من ارتفاع الاسعار او ندرة المواد، اما كورونا في حد ذاته فلا احد يهتم باعتبار انه اذا كان يخيف الناس فلن تجد احدا يقف في طوابير مزدحمة لاقتناء السكر و الزيت، من هنا نفهم ان كورونا الحقيقي هو غباء الناس
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0
21 - اللا الجمعة 13 مارس 2020 - 19:15
المرجو أن تكون هذه حقائق لان الواقع المعاش يقول غير ذلك فهناك ارتفاع في أسعار مواد غذائية كثيرة . عند سماع مايروج في الدول الأوروبية. المرجو من المسؤولين التدخل لا ن الفقير لا يمكنه أن يتعايش مع هذا الوضع.
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22 - متتبع الجمعة 13 مارس 2020 - 19:17
قال رسول الله 'ص' "الفتنة اشد من القتل". نصيحة للمغاربة ابتعدوا عن كثرة الاشاعات والتهويلات وكثرة فيديوهات الاستخفاف بعقول الناس.اما التجار فمن الف اكل الربا ولا يتق الله في عباده فلن تجدي معه لا المراقبة ولا الابلاغ ولا الزجر.
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23 - مصطفى الجمعة 13 مارس 2020 - 19:17
كرونا و رمضان و الجفاف، الاسعار ستقول كلمتها.
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24 - محمد الجمعة 13 مارس 2020 - 19:22
ومنذ متى والمغاربة يثقون في رؤساء حكومتهم وأقوالهم وتعهداتهم وخرجاتهم
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25 - فوبيت الجوع الجمعة 13 مارس 2020 - 19:24
كفى من الترهيب الاعلامي لانه فوبيا الجوع فبعض الناس يخافون من الجوع أكثر من خوفهم من كرونا. الاكيد علميا يمكن لانسان أن يعيش بالماء والسكر مدة اربعين يوما وهي حالة المضربون على الطعام.
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