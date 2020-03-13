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الرئيسية | مجتمع | العثماني والعنصر يتصافحان بالمعصم بسبب كورونا

العثماني والعنصر يتصافحان بالمعصم بسبب كورونا

العثماني والعنصر يتصافحان بالمعصم بسبب كورونا
هسبريس من الرباط
الجمعة 13 مارس 2020 - 20:30

حضر "فيروس كورونا" في احتفالية تخليد اليوم الوطني للمجتمع المدني، مساء الجمعة بالرباط، حيث اضطر بعض المسؤولين الذين حضروا اللقاء إلى تفادي "السلام الحار" على بعضهم، والاكتفاء بمصافحة خفيفة، أو السلام بالمعصمين، كما فعل العثماني مع امحند العنصر.

رئيس الحكومة وامحند العنصر، رئيس جهة فاس مكناس، فضلا السلام على بعضهما بالمصافحة الجديدة التي فرضها فيروس كورونا، حيث تصافحا بالمعصمين، وتجنّبا المصالحة كفّا بكفّ، كسلوك احترازي لتفادي فيروس كورونا.

مسؤولون آخرون تجنّبوا المصافحة نهائيا، كما فعلت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث رفضت مصافحة فاعل جمعوي، حين مدّ يده إليها لمصافحتها، وتركت يده ممدوة في الهواء، وقالت له بعد أن تراجعت خطوة إلى الوراء: "بدون مصافحة أفضل".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - الفيلسوف الجمعة 13 مارس 2020 - 20:36
نعم من الواجب عليه أن يفعل ذالك لانه قدوة السياسيين و حتى المواطنين ليعلم الجميع انه يجب أن يتم اخذ الأمور بالحدية الكافية وكذالك حتى يعلم الموظفين انه يمكن الاشتغال واتخاذ الاحتياطات الازمة..
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0
2 - رشيد الجمعة 13 مارس 2020 - 20:42
واش هذا خبر راه القضية حامضة خليونا من التخربيق شوي ديال المعقول بارتكاب من الضحك و التشلهيب
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9
3 - العيش الكريم الكرامة العدالة الجمعة 13 مارس 2020 - 20:42
سبحان الله راني تنكره هاد الوجوه ديال هاد الفاشلين الفاسدين الكسلاء اعداء التقدم والازدهار اعداء الوطن اعداء الشعب
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6
4 - لغاسول الجمعة 13 مارس 2020 - 20:43
عندما ترى القهقهات من رجال دولة،على طريقة المصافحة،فهي خير جواب لالف سؤال
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5 - Khalid الجمعة 13 مارس 2020 - 20:43
الويل لكم يا كبار كروش لحرام كرونا قادم إلى كل الطغات الوزراء
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8
6 - قرار الجمعة 13 مارس 2020 - 20:45
الوقاية خير من العلاج الوقاية الوقاية الوقاية الوقاية
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3
7 - المصافحة الجمعة 13 مارس 2020 - 20:45
سأل سائل امامه قال له ماتقول في السدل والقبط اجابه شدوا ايديكوم على تيغراد ديال الناس.
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1
8 - صابر على البلاء الجمعة 13 مارس 2020 - 20:47
يخافون من الوباء ولا يخافون رب القضاء الذي بيده كل شيء. فاللهم جنبنا واياهم وكل الناس هذا البلاء و امننا في ابداننا و اوطاننا .
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4
9 - عادل الجمعة 13 مارس 2020 - 20:47
طيبتي الشعب ماتخافوش ماتخافوش...
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2
10 - منير الجمعة 13 مارس 2020 - 20:48
هادشي فالدنيا أما في الأخرة يوم تشهد عليهم جلودهم.... فحساب أخر لاتنفع معه مصافحة و لامسامحة إلا من أتى الله بقلب سليم
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4
11 - محمد الجمعة 13 مارس 2020 - 20:48
هذه إشارة ديال الانتخابات المقبلة غير نطلع بيك أو تطلع بيا واحدا من الجوج يانا يا انت فهذا البلاد
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2
12 - souhail_231185 الجمعة 13 مارس 2020 - 20:50
يجب عليهم ان يخافوا من هذا الوباء لان هاذ الوباء عادل مكيعرف لا باك صاحبي لا الزبوننية غير الله يحفظ او صافي
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0
13 - souhail_231185 الجمعة 13 مارس 2020 - 20:50
يجب عليهم ان يخافوا من هذا الوباء لان هاذ الوباء عادل مكيعرف لا باك صاحبي لا الزبوننية غير الله يحفظ او صافي
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0
14 - محمد الجمعة 13 مارس 2020 - 20:51
زعما ها فاش أشد المواطن نطلع به انا أو تطلع به انت في السوق اجاي ونحنا راه في الميدان
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0
15 - alfonso الجمعة 13 مارس 2020 - 20:52
المصافحة شئ جميل يفعله الناس عندما يلتقي بعضهم البعض لكن عند الضرورة وفي الوقت الراهن تكفي السلام عليكم ومن بعيييييد
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16 - البيضاوي الجمعة 13 مارس 2020 - 20:52
اذا تواجد مصاب واحد فقط بكورونا في مجمع كهذا . فكل الحاضرين أكيد ستنتقل إليهم العدوى لا محالا إلى ما رحم ربي. وهذا ما وقع جنوب كوريا في كنيسة تضم حوالي 300 شخص في شهر فبراير حيث تفجرت العدوى في كوريا إلى آلاف المصابين
. الله يحفظ الجميع
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17 - برافو العثماني الجمعة 13 مارس 2020 - 20:53
ابتكار مغربي ولا اروع. من طبيب متمكن. برافو
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18 - من خارج الوطن الجمعة 13 مارس 2020 - 20:56
إنه التقليد الأعمى بعينه و أوقفوا الرحلات من الخارج لتجنب الأدى و إلا فالإستقالة أولى
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