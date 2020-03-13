وزراء يكشفون "إجراءات بديلة" بعد قرار توقيف الدراسة بالمملكة

هسبريس من الرباط (كاريكاتير: عماد السنوني)

بعد التساؤلات الكثيرة التي رافقت قرار المغرب توقيف الدراسة، في إطار التدابير الاحترازية الرامية إلى الحد من العدوى وانتشار "وباء كورونا" (كوفيد-19)؛ كشف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، أنه سيستعان بالقناة التلفزية المغربية الرابعة وخدمات الأنترنت لتوفير الدروس عن بعد لجميع التلاميذ والطلبة.

وأوضح وزير التربية الوطنية، مساء اليوم الجمعة، أنه ستُخصص بوابة إلكترونية خاصة بتوفير الدروس عن بعد للتلاميذ، مشيرا إلى أن القناة الرابعة ستنقل الدروس للتلاميذ الموجودين أيضا في العالم القروي، الذين لا يتوفرون على خدمات الإنترنت أو أجهزة الحاسوب.

وأضاف المسؤول الحكومي، الذي حل ضيفا على القناة الأولى، أنه جرى تكليف أطقم تقنية بوزارة التربية الوطنية لإطلاق دينامية رقمية على مستوى إنتاج المحتويات الرقمية بعد حوالي أسبوع.

وشدد الوزير أمزازي أن الأولية في المرحلة الأولى بخصوص الدراسة عن بعد ستركز على المستويات الإشهادية لاجتياز الامتحانات في أحسن الظروف، موردا أنه مباشرة بعد استئناف الدراسة، سيتم إطلاق برامج التقوية والدعم حتى يجتاز التلاميذ الامتحانات في ظروف جيدة.

ودعا أمزازي الأسرة المغربية إلى الوقوف إلى جانب التلاميذ ورفع معنوياتهم، حتى ينخرطوا بجدية في برنامج التعلم عن بعد.

وكشف الوزير أمزازي، في تصريحه، أن قرار توقيف الدراسة حتى إشعار آخر، يشمل جميع المؤسسات التعليمية الوطنية والجامعات ومدارس التكوين المهني العمومية والخصوصية، ومدارس اللغات التابعة للبعثات الأجنبية ومراكز الدعم والتقوية الخصوصية، بالإضافة إلى مدارس التعليم العتيق التابعة لسلطات وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وزير الصحة، خالد آيت الطالب، أكد أن قرار تعليق الدراسة أملته ظروف تطورات الوباء العالمي والمعطيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، التي صنفت "كورونا" بـ "جائحة عالمية".

وأشار وزير الصحة إلى أن هذه الإجراءات الكبرى التي اتخذها المغرب على مستوى المدارس والجامعات، تهدف على الأقل إلى التقليص من مخاطر انتشار الفيروس في صفوف الأطفال الصغار.

وزير الصحة أكد أن الوضعية الحالية للوباء في المغرب لا تستدعي للقلق، مشيرا إلى المغرب لم يصل بعد إلى مرحلة الوباء. ودعا وزير الصحة المواطنين إلى الانخراط في طرق الوقاية وضبط سلوكهم، حتى يتمكن المغرب من الحد من انتشار الفيروس.

من جهته، أكد إدريس عويشة، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي، أن الجامعات ستضع كل ما هو متوفر لديها من دروس على مواقع الكليات والجامعات، مشيرا إلى أن اجتماعا جرى اليوم مع رؤساء الجامعات المغربية لتدبير هذه المعطيات.

وأشار المصدر الوزاري، إلى ضرورة التكيف مع هذا الوضع الاستثنائي الذي يعرفه المغرب، موردا أن دروس الطلبة، أيضا، ستُبث عبر القناة التلفزية الرابعة وتقنيات الفيديو.