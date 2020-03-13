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كُتّاب وآراء
وزراء يكشفون "إجراءات بديلة" بعد قرار توقيف الدراسة بالمملكة
بعد التساؤلات الكثيرة التي رافقت قرار المغرب توقيف الدراسة، في إطار التدابير الاحترازية الرامية إلى الحد من العدوى وانتشار "وباء كورونا" (كوفيد-19)؛ كشف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، أنه سيستعان بالقناة التلفزية المغربية الرابعة وخدمات الأنترنت لتوفير الدروس عن بعد لجميع التلاميذ والطلبة.
وأوضح وزير التربية الوطنية، مساء اليوم الجمعة، أنه ستُخصص بوابة إلكترونية خاصة بتوفير الدروس عن بعد للتلاميذ، مشيرا إلى أن القناة الرابعة ستنقل الدروس للتلاميذ الموجودين أيضا في العالم القروي، الذين لا يتوفرون على خدمات الإنترنت أو أجهزة الحاسوب.
وأضاف المسؤول الحكومي، الذي حل ضيفا على القناة الأولى، أنه جرى تكليف أطقم تقنية بوزارة التربية الوطنية لإطلاق دينامية رقمية على مستوى إنتاج المحتويات الرقمية بعد حوالي أسبوع.
وشدد الوزير أمزازي أن الأولية في المرحلة الأولى بخصوص الدراسة عن بعد ستركز على المستويات الإشهادية لاجتياز الامتحانات في أحسن الظروف، موردا أنه مباشرة بعد استئناف الدراسة، سيتم إطلاق برامج التقوية والدعم حتى يجتاز التلاميذ الامتحانات في ظروف جيدة.
ودعا أمزازي الأسرة المغربية إلى الوقوف إلى جانب التلاميذ ورفع معنوياتهم، حتى ينخرطوا بجدية في برنامج التعلم عن بعد.
وكشف الوزير أمزازي، في تصريحه، أن قرار توقيف الدراسة حتى إشعار آخر، يشمل جميع المؤسسات التعليمية الوطنية والجامعات ومدارس التكوين المهني العمومية والخصوصية، ومدارس اللغات التابعة للبعثات الأجنبية ومراكز الدعم والتقوية الخصوصية، بالإضافة إلى مدارس التعليم العتيق التابعة لسلطات وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وزير الصحة، خالد آيت الطالب، أكد أن قرار تعليق الدراسة أملته ظروف تطورات الوباء العالمي والمعطيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، التي صنفت "كورونا" بـ "جائحة عالمية".
وأشار وزير الصحة إلى أن هذه الإجراءات الكبرى التي اتخذها المغرب على مستوى المدارس والجامعات، تهدف على الأقل إلى التقليص من مخاطر انتشار الفيروس في صفوف الأطفال الصغار.
وزير الصحة أكد أن الوضعية الحالية للوباء في المغرب لا تستدعي للقلق، مشيرا إلى المغرب لم يصل بعد إلى مرحلة الوباء. ودعا وزير الصحة المواطنين إلى الانخراط في طرق الوقاية وضبط سلوكهم، حتى يتمكن المغرب من الحد من انتشار الفيروس.
من جهته، أكد إدريس عويشة، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي، أن الجامعات ستضع كل ما هو متوفر لديها من دروس على مواقع الكليات والجامعات، مشيرا إلى أن اجتماعا جرى اليوم مع رؤساء الجامعات المغربية لتدبير هذه المعطيات.
وأشار المصدر الوزاري، إلى ضرورة التكيف مع هذا الوضع الاستثنائي الذي يعرفه المغرب، موردا أن دروس الطلبة، أيضا، ستُبث عبر القناة التلفزية الرابعة وتقنيات الفيديو.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (53)
كما هو معلوم فقط ألغت السلطات المغربية جميع التجمعات ; وبالتالي فهناك مباراة للتوظيف خاصة بالمنتدبين و المحررين القضائيين لوزارة العدل و عدد المترشحين أكثر من 70000 . أتمنى من المسؤولين بالوزارة تأجيلها . حيث ادا كان أحد المترشحين أو أحد المسؤولين في لجنة الحراسة مريض فانه ستكون هناك كارثة.
واللهم اشفينا وعافينا من هذا الوباء يارب العالمين.
داءما ما نقول ان مسؤلي البلد يعيشون في كوكب اخر ولا يعرفون واقع المغرب !!
واش هذا كلام يقبله عقل في بلد كالمغرب ام انه يستهزء من المواطنين في البوادي وأحزمة الفقر حول المدن والتي لا يصلها شيء من أسباب الحياة الضرورية فابللاحرى يصلها لبمواطنين المعوزين الانتيزنيط لان المدرسة العمومية يقصدها من ليس لهم اَي امكانيات ؟؟
ام انه يقصد بقوله معاهد الخاصة في الحواضر الكبرى !! انها التفلية في ابشع صورها !!
لقد ابتلي هذا البلد بمثل هولاء ولا حول ولا قوة الا بالله
إلى كل العقلاء من الوزراء في حكومتنا كفى من اتسبلاد المغاربة أيها البلداء ستوقفون المساجد والمدارس والأفراح و الأتراح وكل شيء فقط لأنه اصيب سبعة حالات بكرونا فقط لا غير ؟؟؟؟؟؟
هل ممنوع يقدموها ام لا
... على الاقل لإعطاء دروس المراجعة لجميع فئات التلاميذ
الله يحفظ ويستر!! غدا سيقول لنا أمزازي شدوا أولادكم في الديور راه العملية ديال الدروس عن بعد قد نجحت: لا داعي لإرسالهم بعد اليوم إلى المدارس والكليات والمعاهد.
حكومة جاية من فنلندا
قهرتونا بالكذوب
تأتي بمراسلات فرنسية جاهزة وتقوم بترجمتها حرفيا وبالدليل والبرهان، دون أن تبذل أدنى مجهود
رجاءًا لا تهولون ولا تهملون
على الأساتذة العاملين أو المتقاعدين وجمعيات المجتمع المدني وغيرها من المنظمات المهتمة بمجال الطفولة والشباب التطوع مباشرة بعد عودة الدراسة لتنظيم دروس داعمة لجميع التلاميذ... ولنأخذ العبرة من الصينين الذين ضحوا ولازالوا بحياتهم من أجل صحة وسلامة مواطنيهم...
هناك طريقة ربما ستوك الانجح اعطاء الدروس للتلاميد نسخ التلاميد يقرؤونها ويحاولون فهما ويكون الحضور في القسم عبر افواج مكونة من 5 تلاميد بالكمامات توفرها الادارة المدة ساعة لكل استاد في الاسبوع لتتبيت المعلومات وانجاز الامتحانات .هناك من الاباء الغير ممدرسين