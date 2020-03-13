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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | مجتمع | وزراء يكشفون "إجراءات بديلة" بعد قرار توقيف الدراسة بالمملكة

وزراء يكشفون "إجراءات بديلة" بعد قرار توقيف الدراسة بالمملكة

وزراء يكشفون "إجراءات بديلة" بعد قرار توقيف الدراسة بالمملكة
هسبريس من الرباط (كاريكاتير: عماد السنوني)
الجمعة 13 مارس 2020 - 23:00

بعد التساؤلات الكثيرة التي رافقت قرار المغرب توقيف الدراسة، في إطار التدابير الاحترازية الرامية إلى الحد من العدوى وانتشار "وباء كورونا" (كوفيد-19)؛ كشف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، أنه سيستعان بالقناة التلفزية المغربية الرابعة وخدمات الأنترنت لتوفير الدروس عن بعد لجميع التلاميذ والطلبة.

وأوضح وزير التربية الوطنية، مساء اليوم الجمعة، أنه ستُخصص بوابة إلكترونية خاصة بتوفير الدروس عن بعد للتلاميذ، مشيرا إلى أن القناة الرابعة ستنقل الدروس للتلاميذ الموجودين أيضا في العالم القروي، الذين لا يتوفرون على خدمات الإنترنت أو أجهزة الحاسوب.

وأضاف المسؤول الحكومي، الذي حل ضيفا على القناة الأولى، أنه جرى تكليف أطقم تقنية بوزارة التربية الوطنية لإطلاق دينامية رقمية على مستوى إنتاج المحتويات الرقمية بعد حوالي أسبوع.

وشدد الوزير أمزازي أن الأولية في المرحلة الأولى بخصوص الدراسة عن بعد ستركز على المستويات الإشهادية لاجتياز الامتحانات في أحسن الظروف، موردا أنه مباشرة بعد استئناف الدراسة، سيتم إطلاق برامج التقوية والدعم حتى يجتاز التلاميذ الامتحانات في ظروف جيدة.

ودعا أمزازي الأسرة المغربية إلى الوقوف إلى جانب التلاميذ ورفع معنوياتهم، حتى ينخرطوا بجدية في برنامج التعلم عن بعد.

وكشف الوزير أمزازي، في تصريحه، أن قرار توقيف الدراسة حتى إشعار آخر، يشمل جميع المؤسسات التعليمية الوطنية والجامعات ومدارس التكوين المهني العمومية والخصوصية، ومدارس اللغات التابعة للبعثات الأجنبية ومراكز الدعم والتقوية الخصوصية، بالإضافة إلى مدارس التعليم العتيق التابعة لسلطات وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وزير الصحة، خالد آيت الطالب، أكد أن قرار تعليق الدراسة أملته ظروف تطورات الوباء العالمي والمعطيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، التي صنفت "كورونا" بـ "جائحة عالمية".

وأشار وزير الصحة إلى أن هذه الإجراءات الكبرى التي اتخذها المغرب على مستوى المدارس والجامعات، تهدف على الأقل إلى التقليص من مخاطر انتشار الفيروس في صفوف الأطفال الصغار.

وزير الصحة أكد أن الوضعية الحالية للوباء في المغرب لا تستدعي للقلق، مشيرا إلى المغرب لم يصل بعد إلى مرحلة الوباء. ودعا وزير الصحة المواطنين إلى الانخراط في طرق الوقاية وضبط سلوكهم، حتى يتمكن المغرب من الحد من انتشار الفيروس.

من جهته، أكد إدريس عويشة، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي، أن الجامعات ستضع كل ما هو متوفر لديها من دروس على مواقع الكليات والجامعات، مشيرا إلى أن اجتماعا جرى اليوم مع رؤساء الجامعات المغربية لتدبير هذه المعطيات.

وأشار المصدر الوزاري، إلى ضرورة التكيف مع هذا الوضع الاستثنائي الذي يعرفه المغرب، موردا أن دروس الطلبة، أيضا، ستُبث عبر القناة التلفزية الرابعة وتقنيات الفيديو.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (53)

1 - مترشح للمبارة الجمعة 13 مارس 2020 - 23:09
السلام عليكم
كما هو معلوم فقط ألغت السلطات المغربية جميع التجمعات ; وبالتالي فهناك مباراة للتوظيف خاصة بالمنتدبين و المحررين القضائيين لوزارة العدل و عدد المترشحين أكثر من 70000 . أتمنى من المسؤولين بالوزارة تأجيلها . حيث ادا كان أحد المترشحين أو أحد المسؤولين في لجنة الحراسة مريض فانه ستكون هناك كارثة.
واللهم اشفينا وعافينا من هذا الوباء يارب العالمين.
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56
2 - الوجدي الجمعة 13 مارس 2020 - 23:10
الله يدوز الجائحة على خير خطوة مهمة لكن أغلبية التلاميذ لا يعرفون القناة الرابعة والعالم القروي يصعب نقل المعرفة العالمة إليهم
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41
3 - مواطنة حرة الجمعة 13 مارس 2020 - 23:12
غندر ليه الرابعة غيمشي يكلب ل mbc 3.الله إكون فعوانا وعوان ولادنا.اما تلفازة موحال وش در شي حاجة.
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36
4 - عنتاب بريك الجمعة 13 مارس 2020 - 23:15
وخدمات الأنترنت لتوفير الدروس عن بعد لجميع التلاميذ والطلبة.
داءما ما نقول ان مسؤلي البلد يعيشون في كوكب اخر ولا يعرفون واقع المغرب !!
واش هذا كلام يقبله عقل في بلد كالمغرب ام انه يستهزء من المواطنين في البوادي وأحزمة الفقر حول المدن والتي لا يصلها شيء من أسباب الحياة الضرورية فابللاحرى يصلها لبمواطنين المعوزين الانتيزنيط لان المدرسة العمومية يقصدها من ليس لهم اَي امكانيات ؟؟
ام انه يقصد بقوله معاهد الخاصة في الحواضر الكبرى !! انها التفلية في ابشع صورها !!
لقد ابتلي هذا البلد بمثل هولاء ولا حول ولا قوة الا بالله
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35
5 - سعيد الجمعة 13 مارس 2020 - 23:16
قرار صائب اغلاق المداس هذا القرار يحد من الوباء… .الفيروس ينقل العدوي حتي عبر المحادثة من بعد مرض معدي خبيث.. نسئل الله العلي العظيم بأسمه الاعظم الذي يقول للشي كن فيكون ان يرفع هذا الوباء عن سائر عبادة عبر العالم .. اللهم امين يارب العالمين...
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47
6 - %%%% الجمعة 13 مارس 2020 - 23:16
les gens qui travaillent dans les hotels les restos les parks d attraction et les supermarchés qui va les indemnisé .pas de boulot pas d argent pas de quoi acheter le nécessaire c plutot mourir . la france l Allemagne et toute l europe a débloqué de l argent pour sauver ces salariés et ces entreprises .moi je vous retourne la question qui nous payera?
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26
7 - غادايز الجمعة 13 مارس 2020 - 23:16
يا هذا، الناس واحلة مع الدراري وهم معهم في القسم، كيف غادي يديرو لهم عن بعد؟ ثم على زين برامجنا الدراسية أصلا...
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11
8 - حمزة الجمعة 13 مارس 2020 - 23:16
ماذا يفعل الناس الذي لا يتوفر على جهه التلفاز والهواتف الذكية
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19
9 - قروي الجمعة 13 مارس 2020 - 23:17
ومن ليس لذيهم تلفاز؟ وضروفهم المعيشية لن تسمح لهم بالجلوس يوميا امام التلفاز بانتظار الدروس... كما أنه من سيضمن للوزارة ان كل التلاميذ شاهذو الدروس وفهموها؟
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10
10 - karima الجمعة 13 مارس 2020 - 23:18
الوعي الاجتماعي و تطبيق التعليمات كالنظافة وتجنب الاكتظاظ اهم الوسائل لمحاربة هذا الوباء وعدم الانسياق وراء الشائعات
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21
11 - عادل الجمعة 13 مارس 2020 - 23:20
الحمد الأمور تسير بخير وأملنا في الله وحده...
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27
12 - سعد الجمعة 13 مارس 2020 - 23:21
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إلى كل العقلاء من الوزراء في حكومتنا كفى من اتسبلاد المغاربة أيها البلداء ستوقفون المساجد والمدارس والأفراح و الأتراح وكل شيء فقط لأنه اصيب سبعة حالات بكرونا فقط لا غير ؟؟؟؟؟؟
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-44
13 - استاذ متقاعد الجمعة 13 مارس 2020 - 23:22
لا شك أن التعليم عن بعد سيحقق نتائج طيبة أن شاء الله شريطة تحمل الأسرة كامل دورها .وبفضل تطور التكنلوجيا الحديثة سيكون البديل في المستقبل.
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2
14 - oujdia الجمعة 13 مارس 2020 - 23:22
ماذا عن اللذين يقدمون دروس الدعم في المنزل

هل ممنوع يقدموها ام لا
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4
15 - عقلاني الجمعة 13 مارس 2020 - 23:22
كاين خلل عن قرب، بقى غير عن بعد
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16
16 - توفيق الجمعة 13 مارس 2020 - 23:23
هذه احسن طريقة قلتها يا وزير تربية الله اجازكم بيخير
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3
17 - جلال الجمعة 13 مارس 2020 - 23:24
المغرب ليس الجزيرة المنعزلة يثاتر بما يدور حوله والأزمات العالم أصبح القرية صغيرة الوباء كورونا وصل اسبانيا على الأمتار فقط من حدود المغرب بي إضافة وجود فيروس في الجزائر كورونا اصبحت تحاصر المغرب وتقترب من حدوده أمام الوباء الفتاك غير مرئي لا دواء واللقاح له ولا تعرف كيف يدخل يتسرب يمكن فقط الشخص شخصين يتسبون في كارثة الحل واحد مواجهته أخذ الاحتياطات من بداية ماشي عاد يصاب 1000 الشخص عاد نوضوا تحركوا في ذلك الحالة يكون فات الأوان على أي تحرك الدول التي نجحت في حد من الوباء هي التي قامت بالخطة الاستباقية متل تركيا متل لم تشهد حالات كثير أو كوريا الشمالية متلا الدول تعاملت الاستهتار تهاون وأخفت الحقاءق هي التي غزها الوباء وجدت صعوبة كبيرى مواجهته متل الصين إيران وإيطاليا تعطيل الدارسة ليس هدف منه هو العطلة والسفر تعطيل الدراسة تبقى في بيتك ولا تخرج إلا الضرورة القصوى فقط شراء المواد الغذائية وهذا ما يجب الإعلام يقوم بدوره يبدوا متلا قناة دوزيم منشغلة بالبث المسلسلات التركية ساعات طويلة كأنها تعيش في العالم اخر
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15
18 - مواطن الجمعة 13 مارس 2020 - 23:25
وهل ستمنع الوزارة الدروس الإضافية ام أن لي عندو الفلوس غيقرا و لي معندوش ها هو مجلي فالزناقي و القهاوي
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0
19 - مواطن الجمعة 13 مارس 2020 - 23:25
نريد من السيد الوزير أن تنخرط شركات الاتصالات وتتيح للمواطنين الإستفادة وبالمجان من خدمات الإنترنت. وبهذا تظهر هاته الشركات وطنيتها( شركات مسؤولة ومواطنة) وتساهم بذلك في السياسة الاحترازية التي تنهجها الدولة.
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25
20 - الغاية تبرر الوسيلة الجمعة 13 مارس 2020 - 23:26
فكرة جيدة ، نتمنى أن تبقى هذه الفكرة و لو بعد هذه الازمة
... على الاقل لإعطاء دروس المراجعة لجميع فئات التلاميذ
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2
21 - الحسين الجمعة 13 مارس 2020 - 23:28
الذي يتابع الاخبار والاحداث يدرك تماما أن المغرب مازال تتحكم فيها ماما فرنسا .في جميع المجالات .وكلما تتخذ فرنسا موقفا أو قرارا الا والمغرب يعلن نفس الخطة.بحذافرها.
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1
22 - مؤمن Moumine الجمعة 13 مارس 2020 - 23:28
وزراء يكشفون "إجراءات بديلة" بعد قرار توقيف الدراسة بالمملكة
الله يحفظ ويستر!! غدا سيقول لنا أمزازي شدوا أولادكم في الديور راه العملية ديال الدروس عن بعد قد نجحت: لا داعي لإرسالهم بعد اليوم إلى المدارس والكليات والمعاهد.
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8
23 - معلق الجمعة 13 مارس 2020 - 23:28
تعليق الدراسة قرار في محله والدراسة عن بعد ربما ستكون لها ايجابيات أكثر. فعوض ان يحمل التلاميذ الهواتف الذكية و متابعة ما هو غير نافع على الأقل يستغلونه في ما هو إيجابي.
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4
24 - عبد الله الجمعة 13 مارس 2020 - 23:29
ما هذا الهراء انه الضحك على الدقون. لم يوفروا حتى الكتب المدرسية ولا القاعات الدراسية ولا ابسط الوسائل التعليمية دون التطرق الى النقص الكبير في اطر التديس ولا مهزلة التوظيف المباشر والتعاقد وضعف البنية التحتية للمؤسسات التعليمية ووو... ليتكلموا عن التعليم عن بعد ياسبحان الله كيف سيتم ذلك؟ في اوساط لا تتوفر على الانترنيت كيف يتم ذلك من طرف تلاميذ يعلمون جيدا عدم نجاعة التعليم والتعلم حضوريا فبالأحرى عن بعد . صح من قال ان لن تستح فافعل ما شئت.
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6
25 - اقتراح الجمعة 13 مارس 2020 - 23:30
على اليوتوبرز youtubers المغاربة أن يبينو عن حبهم لوطنهم و تضامنهم بتعليم التلاميد عبر قنواتهم و مساعدتهم خلال هده الأزمة ...بدل تسويق الفضائح
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4
26 - hassan الجمعة 13 مارس 2020 - 23:30
ا رئ انه قرار صائب و في الوقت المناسب ايضا و لا يسعني الا التدرع لله سبحانه ان يلطف بامة سيدنا محمد
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1
27 - عجبا الجمعة 13 مارس 2020 - 23:32
واقيلي وقت الخلاص ديال المسؤولين وصل.دابا الحمد الله كلشي بحال بحال.شحااااال هادي قلنا ليكم البلاد غادية للهاوية.طفراتها الصين و اوروبا مع كورونا عاساك المغرب.ههههه.
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-7
28 - مرتيل الجمعة 13 مارس 2020 - 23:33
الدراسة عبر الانترنيت قراو حتى في المدرسة عاد عن بعد
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5
29 - رضوان الفرنسي الجمعة 13 مارس 2020 - 23:34
مدارس ما فيهم حتى الطاولات أو المراحيض وقال لك الدراسة عن بعد والوسائل السمعية البصرية
حكومة جاية من فنلندا
قهرتونا بالكذوب
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6
30 - أستاذ الجمعة 13 مارس 2020 - 23:37
اللهم ارفع البلاء عنا... أؤكد أني لست شامتا... لكني أرى أن هذه المحنة التي نمر منها جميعا هي فرصة ليقف آباء وأولياء أمور التلاميذ على حجم المسؤولية التي يتحملها رجل التعليم... الأولياء متخوفين رغم أن عدد التلاميذ في كل منزل لا يتجاوز في أغلب الحالات 4 وهو ما ولادهم... يعني كاينة سلطة أبوية لي تضبط بيها ولدك... فينهو داك لي العام كااامل وهو حاضي الأستاذ: خدمة ديالو كلها راحة... جرب الراحة كي دايرة دابا... كان الله في عون الآباء... وربي يحفظ لينا وليداتنا... دعوة إلى الجميع ونفسي أولا: أكثروا من التسبيح والاستغفار... ليرفع الله عنا هذا البلاء... وترجع الأمور إلى المعتاد
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4
31 - محمد الجمعة 13 مارس 2020 - 23:37
هناك اشخاص من عائلتي لا يملكون تلفاز ولا حاسوب ولا هاتف،اش غيعملو السيد الوزير؟
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1
32 - Hmad الجمعة 13 مارس 2020 - 23:38
في الصين يتابع الأطفال دراستهم من البيت عبر الأنترنيت بالمجان الأطفال كما شاهدت في فيديو ملتزمون في المغرب حتى طلبة الجامعات شاردون بمدرج الجامعة فما بالك إذا كان بالبيت ليس لدينا مستوى وعي ولا ثقافة حمل المسؤولية لن يستفيد طفل ولا طالب بمتابعة الدروس على الرابعة أو الفيديو كونفرونس لأن أول من سيصرفه عن المتابعة أمه أو أبوه يرسولنه للسخرة
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2
33 - المهدي الجمعة 13 مارس 2020 - 23:39
احسن خبر مفرح سمعته !! هذا الوباء أظهر بعص مساوىء الديمقراطية و كثرة الهضرة الفارغة[email protected] اذا كان وزير سابق ايطالي ينصح الفرنسيين بتوقيف الدراسة فامتثلت الام فرنسا و اوقفت الدراسة مكرهة و اغلقت امريكا الباب في وجه القادمين من اوربا التي اصبحت بؤرة للفيروس فمشكور المسؤول المغربي الذي اتخد القرار خوفا على ارواح المغاربة كل تلميذ لا قدر الله و اصيب سينقل العدوى لكل العائلات و من منا ليس له جد او اب او ام كبير غي السن و يعاني امراضا عدة ؟؟!! الكارثة كانت ستحل لا محالة و هناك بعض القارين بزاف يصطادون في الماء العكر لا شيء يعلو على صحة الانسان الدراسة ستعوض انشاء الله و ما قرايناش كاع ماذا سيحصل؟@@ زعما تنقرو النووي ؟؟@@ استاذ كرفسو الرواح و الكحة فقط لمجرد انه قام بتصحيح كتب التلاميذ و نقلت الكحة لابني الصغير الذي يرتمي غي حضني بعد عدت انام لوحدي خوفا ان انفل العدوى لابنائي ؟؟@! فماذا لو كان السي كورونا الذي فرشخ ايطاليا و بهدل قيمة الايطالي في العالم !!! مدرس لما يزيد عن 24 سنة !!
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3
34 - اجمد الجمعة 13 مارس 2020 - 23:40
واش هاد الرابعة غادي دير دروس من الابتدائى حتى المستوى الجامعي لوحدها الله يحسن في عوانعا
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35 - Nasirhakk الجمعة 13 مارس 2020 - 23:41
هذا أسميتو العبث، باغي تحسب الدروس والبرنامج السنوي صححا على التلاميذ..،القناة الرابعة لواه العاشرة، عن أي تلاميذ تتكلم زعن أي شعب..
تأتي بمراسلات فرنسية جاهزة وتقوم بترجمتها حرفيا وبالدليل والبرهان، دون أن تبذل أدنى مجهود
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36 - محمد ولد حمو الجمعة 13 مارس 2020 - 23:41
مدارس خاصة ترفض هذا القرار... لخبار فراسكم
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0
37 - citoyen الجمعة 13 مارس 2020 - 23:41
Les raisons de la fermetures des écoles, collèges lycées et universités en Europe, a été décidée surtout parce que les jeunes sont des vecteurs du coronavirus, c'est à dire qu'ils attrapent le virus sans être malades MAIS le danger c'est qu'ils peuvent le transmettre à leurs parents et aux personnes âgées et fragiles . La mortalité survient justement chez les personnes âgées qui ont des maladies du cœur, des poumons du diabète, ou un cancer par exemple
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2
38 - يوسف الجمعة 13 مارس 2020 - 23:43
الحالة كما تظن لا تستدعي القلق ، وإنما الحالة تستدعي كل القلق سيدي الوزير ، أنا أعيش في بريطانيا،و الحالات المعلن عنها حتى الساعة 800 ولكن مع سرعة تفشي هذا الوباء و عدم إمكانية إجراء الفحوصات الازمة، حتى الدول المتقدمة عجزت عن تحديد كل الإصابات ، المهم هو أخذ جميع الاحتياطات الأزمة و غير الأزمة وًخاصة المتقدمين في السن و اللذين لديهم أمراض مزمنة .
رجاءًا لا تهولون ولا تهملون
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39 - aziz ben الجمعة 13 مارس 2020 - 23:45
في رأي الشخصي يجب الاستغناء عن المدارس والاعداديات والثانويات والابقاء فقط على المعاهد التطبيقيةويجب تخصيص القنوات لاعطاء الدروس واجتياز الامتحانات في شهر يونيو وتخصيص الاموال التي تصرف لبناء اماكن للتعليم وكذا العديد الهاءل من المدرسين لتشغيل الشباب والاعتناء بالفلاحة والصيد البحريوالسياحة.
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0
40 - راضية مرضية الجمعة 13 مارس 2020 - 23:49
كفاش الدراسة عن بعد و قناة الرابعة راه مكينش الكهرباء اصلا عيينا نطالبو بالضو ف الجمعة ت مليلة دوار عقبة الرايب مثلا والو ديما وعود كاذبة الى يومنا هذا غياب الارادة و المسءولية اتجاه المواطن البسيط لا ما لا ضو زيد الجفاف مع كوروما زيد عليها تجاهل احتياجات الناس البسيطة ولا حول ولا قوة الا بالله
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41 - علامة استفهام الجمعة 13 مارس 2020 - 23:51
القناة الرابعة غادي دوز أي درس الإبتدائي أو الإعدادي أو الثانوي و أي شعبة و أي تعليم جامعي و أي و أي حتى من الكتب مختلفة حسب الأقاليم خلونا ساكتين ...الله يخرج العاقبة بسلام و صافي
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0
42 - Saad الجمعة 13 مارس 2020 - 23:51
Il faut que tout les opérateurs offrent une connexion gratuite à l'internet. Tant que professeur de Mathématique je suis pret à fournir les eleves de tout ce dont ils auront besoin pour passer les examens. Tous unis, nous pouvons surpasser cette epidémie. Il faut juste de l'entre-aide et de la bonne intention de tout les intervenants.
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43 - Lhoussain الجمعة 13 مارس 2020 - 23:54
الرياضيات ( .....algebre géometrie analyse) لا يمكنها ان تدرس عن بعد او عبر قناة التلفزة ولا يمكنها ان تلقن إلا إذا كان الا ستاذ حاضرا مع تلامذته لانها ببساطة تحتاج إلى المزيد من الشرح و التوضيح... إن وجود كلمة واحدة غير مفهومة في سؤال ما أو في معطيات قد تعقد كل شيء.....لكم الله يا تلامذتي الاعزاء
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44 - Ahmed الجمعة 13 مارس 2020 - 23:54
شكرا لكورونا الذي وجد الحل لتسوية ملف الاساتدة الذي فرض عليهم التعاقد.
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45 - واحد من الناس الجمعة 13 مارس 2020 - 23:56
يحاربون التعليم العمومي و يسيرونه في اتجاه الخوصصة هدا في ايام الرخاء ....في ايام كورونا ....قاليك التعليم عن بعد و الانترنيت و الرابعة .....و العملية ستمر في احسن الظروف ......ماشي غير الطنز العكري ...راه الطنز الخزي
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46 - Moha... الجمعة 13 مارس 2020 - 23:58
القناة الرابعة ديال هذا الجيل هي اليوتوب والسناب شات وغيرها...
على الأساتذة العاملين أو المتقاعدين وجمعيات المجتمع المدني وغيرها من المنظمات المهتمة بمجال الطفولة والشباب التطوع مباشرة بعد عودة الدراسة لتنظيم دروس داعمة لجميع التلاميذ... ولنأخذ العبرة من الصينين الذين ضحوا ولازالوا بحياتهم من أجل صحة وسلامة مواطنيهم...
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47 - مغربي السبت 14 مارس 2020 - 00:00
مما يظهر لي ان الوباء سيستمر الى ايام طويلة ربما القضية صعيبة الامر سيكون صعبا في بدايته ولكن بعد 15 يوما ستتطور الطرق كل من ناحيته وبتنسيق مع تلاميدته واولياء الامر بالنسبة للابتدائي والاعدادي .
هناك طريقة ربما ستوك الانجح اعطاء الدروس للتلاميد نسخ التلاميد يقرؤونها ويحاولون فهما ويكون الحضور في القسم عبر افواج مكونة من 5 تلاميد بالكمامات توفرها الادارة المدة ساعة لكل استاد في الاسبوع لتتبيت المعلومات وانجاز الامتحانات .هناك من الاباء الغير ممدرسين
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48 - mounir السبت 14 مارس 2020 - 00:01
الحل هو الغاء عطلة أبريل و تأجيل الامتحانات الاشهادية لغاية منتصف يوليوز اما الحديث عن تعليم عن بعد فهو محض ضحك على الذقون.هل من الممكن للتلميذ أن ينفرد بجهاز التلفزيون او الحاسوب ان كان يملكه لمدة 6 ساعات في اليوم?
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49 - Cancel السبت 14 مارس 2020 - 00:02
يجب تأجيل الدراسة إلى حين إستقرار الاوضاع الصحية الدول التي تقوم بالعمليات التعليمية التعلمية عن بعد هي دول تتوفر على الوسائل اللوجيستيكية والبرمجيات القادر على ضمان تعميم المعرفة وهي دول راكمة خبرة كبيرة في هاذا المجال وحرصكم على الاستفادة من العطل على حساب مستقبل الطلبة والتلاميذ أمر مكشوف وغير مقبول
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50 - نعيمة السبت 14 مارس 2020 - 00:04
بديل الدراسة لكن ماهو بديل اغلاق دور الحضانة واستمرار العمل بالنسبة للامهات العاملات؟ هل الدولة ستتجه الى تعليق العمل؟ اذا لافمن سيرعى الاطفال بعد اغلاق دور الحضانة؟نحن امام مشكل اخر بالاضافة الى كورونا
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51 - واحد السبت 14 مارس 2020 - 00:04
وماذا لو قدر الله واستمر الانقطاع عن الدراسة شهر ونصف او اكتر وهدا مالا نتمناه والله بجد اللي واش داك خوتنا مالين مدارس غادي يطالبونا بالواجبات الشهرية وخا ماقراوش حتى حاجة
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52 - الصقرديوس السبت 14 مارس 2020 - 00:12
نسأل الله السلامة والعافية للجميع. التدريبس عن بعد سيكون فرصة لكي تعرف الأسر المجهود الذي يقوم به الأساتذة، فلعلهم ينقصون من منسوب الكراهية والعدوانية التي يتعاملون بها مع رجال ونساء التعليم، والتوقف عن إلصاق كل التهم بهم. حين ستنفرد الأسر بأبنائها سترى الواقع كما هو، وستكتشف أنهم ليسوا ملائكة، وأن كثيرا منهم لا غرض لهم في الدراسة.
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53 - ahmad السبت 14 مارس 2020 - 00:12
Il faut réduire les frais d'intérnet pour que tout le monde ait y accès. Comment une seule entreprise monopolise le tout? comment ça se fait que 12 Mo/mois est offerts avec un prix de 250 DH chez tous les opérateurs avec une obligation d'ajouter un téléphone fix? 25€ pourra vous offrir la fibre de 200 Mo au lieu de 12 Mo. c'est quoi ce pays? le gouvernement doit rendre 12Mo gratuit et le paiement d'intérnet à partir de 100Mo pour soutenir le développement du pays et permettre une bon enseignement à distance.
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