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الرئيسية | مجتمع | إغلاق "الحضانات" وقاعات السينما والمسارح بالمغرب

إغلاق "الحضانات" وقاعات السينما والمسارح بالمغرب

إغلاق "الحضانات" وقاعات السينما والمسارح بالمغرب
هسبريس من الرباط
الجمعة 13 مارس 2020 - 23:20

أعلنت وزارة الثقافة والشباب والرياضة، أنه في إطار التدابير الوقائية المتخذة على المستوى الوطني لمواجهة "وباء كورونا - كوفيد 19"، تقرر ابتداء من يوم غد السبت (14 مارس)، وحتى إشعار لاحق، توقیف الدراسة والأنشطة الثقافية والتربوية والرياضية والتعليمية التي تحتضنها جميع المؤسسات التابعة للوزارة أو الخاضعة لوصايتها.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، اليوم الجمعة، أن هذا الإجراء يشمل دور الحضانة في القطاعين العام والخاص ورياض الأطفال والنوادي النسوية ومراكز التأهيل المهني النسوية ودور الشباب والثقافة والمراكز السوسيو رياضية والقاعات الرياضية والمسابح المغطاة والمراكز الثقافية ومراکز الاستقبال والتخيیم والمؤسسات والقاعات الخاصة بالرياضة بجميع أنواعها، وكذا المكتبات وقاعات القراءة والمسارح والسينما وجميع مؤسسات التكوين والمعاهد، فضلا عن مؤسسات التعليم العالي التابعة لقطاعات الثقافة والشباب والرياضة والاتصال.

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يرمي إلى حماية صحة الأطفال والتلاميذ والطلبة والشباب والأطر العاملة بالقطاعات التابعة للوزارة لتجنب انتشار الوباء.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الوزارة تبقى رهن إشارة الجميع لتقديم المعلومات اللازمة في إطار المواكبة والتأطير اللازمين لحسن سير هذه العملية الوقائية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - محمد عالي الجمعة 13 مارس 2020 - 23:27
من الجنة والناس : فيما يخص المسارح ودور السينما فمنذ سنوااات وهي مقفلة ف مدينة اگادير.
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11
2 - karim الجمعة 13 مارس 2020 - 23:29
اين هي دور السينما و المسارح كي يتم غلقها، هي مغلقة على طول السنة. اللهم الطف بنا من هذا الوباء و السلام
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10
3 - بدأ العد العكسي الجمعة 13 مارس 2020 - 23:30
أغلقو المطارات و الموانئ كما فعلت تونس. أنقذو الشعب وأنفسكم وعائلاتكم.. تداركو مايمكن تداركه قبل فوات الأوان.. ماذا تنتظرون ؟!
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19
4 - عادل الجمعة 13 مارس 2020 - 23:31
لدي إحساس رهيب بأن المخزن يتكتم عن عشرات الحالات ...
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15
5 - عبدو الجمعة 13 مارس 2020 - 23:31
هادشي اللي خايب بزاف...
الإنسان الجاهل يريد أن يعيش لوحده..
الستوك ديال المواد الغذائية يتم ابتياعه بشكل هستيري من طرف الأنانيين اللذين يرغبون في العيش لوحدهم.
واش التضامن والإنسانية كقيمة هي تعمر ثلاجتك وتخلي السوق فحالة نذرة.
إنه وباء الأنانية والذاتية المقيتة.
الوزير طمأن الجميع و قال أن جميع المواد الغذائية متوفرة و تكفي لمدة 4 أشهر و لا داعي للتهافت
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30
6 - خريبكة الجمعة 13 مارس 2020 - 23:31
و مادا عن الملاهي ليلية و لبيران و الكازينوات و البيوت القمار الخ......
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23
7 - حميد الجمعة 13 مارس 2020 - 23:32
اللهم حفظنا انشاء الله من هذا المرض فقد زاد عن حده
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8
8 - moha الجمعة 13 مارس 2020 - 23:33
غلق دور الحضانة نعم لكون تم تعليق التعليم ولكن بالنسبة لموظفي القطاعات الأخرى كالصحة والوظيفة العمومية ....الخ أين سوف يتم ترك أبنائهم الصغار
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6
9 - مواطن حاءر الجمعة 13 مارس 2020 - 23:33
انا خدام امراتي خدامة او عندنا جوج ولدات صغار فالحضانة ان لي بغيت نعرف شكون غادي يشد لينا لوليدات واش دولة مفكراتش فينا والحل الله يرحم لوالدين
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9
10 - صابر على البلاء الجمعة 13 مارس 2020 - 23:34
يجب اغلاق الحانات و الخمارات و مقاهي الشيشة و اماكن القمار .
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8
11 - نعيمة الجمعة 13 مارس 2020 - 23:40
اغلاق الحضانات ومن يجلس مع الاطفال في البيت خاصة للامهات العاملات بالادارات والشركات؟ هناك مشكل كبير اغلاق الحضانات يجب ان يكون مواكبا تعليق العمل
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4
12 - معلقة الجمعة 13 مارس 2020 - 23:47
نطالب بإغلاق المقاهي والحمامات و الأعراس ومنع الأسواق الشعبية واغلاق الأماكن العامة المزدحمة ووووو
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0
13 - ام عاملة الجمعة 13 مارس 2020 - 23:52
انا خدامة وماعندي شكون يقابل ليا ولدي وعندي التزامات وكريديات طيفاش غادي ندير ولدي كنت كانخليه فالحضانة
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0
14 - مغربية الجمعة 13 مارس 2020 - 23:56
قرار صاءب ولاكن انا وزوج ديالي خدامين وعندنا دراري صغار جوج فلحضانة ولد فإبتداءي كيفاش غادي نديرو شكون يقابلهم خاص علا أقل واحد فينا ياخد إجازة من غير هاكا ماكاين حتا حل الله يدير لي فيها خير وصافي
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