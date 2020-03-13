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كُتّاب وآراء
إغلاق "الحضانات" وقاعات السينما والمسارح بالمغرب
أعلنت وزارة الثقافة والشباب والرياضة، أنه في إطار التدابير الوقائية المتخذة على المستوى الوطني لمواجهة "وباء كورونا - كوفيد 19"، تقرر ابتداء من يوم غد السبت (14 مارس)، وحتى إشعار لاحق، توقیف الدراسة والأنشطة الثقافية والتربوية والرياضية والتعليمية التي تحتضنها جميع المؤسسات التابعة للوزارة أو الخاضعة لوصايتها.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، اليوم الجمعة، أن هذا الإجراء يشمل دور الحضانة في القطاعين العام والخاص ورياض الأطفال والنوادي النسوية ومراكز التأهيل المهني النسوية ودور الشباب والثقافة والمراكز السوسيو رياضية والقاعات الرياضية والمسابح المغطاة والمراكز الثقافية ومراکز الاستقبال والتخيیم والمؤسسات والقاعات الخاصة بالرياضة بجميع أنواعها، وكذا المكتبات وقاعات القراءة والمسارح والسينما وجميع مؤسسات التكوين والمعاهد، فضلا عن مؤسسات التعليم العالي التابعة لقطاعات الثقافة والشباب والرياضة والاتصال.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يرمي إلى حماية صحة الأطفال والتلاميذ والطلبة والشباب والأطر العاملة بالقطاعات التابعة للوزارة لتجنب انتشار الوباء.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الوزارة تبقى رهن إشارة الجميع لتقديم المعلومات اللازمة في إطار المواكبة والتأطير اللازمين لحسن سير هذه العملية الوقائية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
الإنسان الجاهل يريد أن يعيش لوحده..
الستوك ديال المواد الغذائية يتم ابتياعه بشكل هستيري من طرف الأنانيين اللذين يرغبون في العيش لوحدهم.
واش التضامن والإنسانية كقيمة هي تعمر ثلاجتك وتخلي السوق فحالة نذرة.
إنه وباء الأنانية والذاتية المقيتة.
الوزير طمأن الجميع و قال أن جميع المواد الغذائية متوفرة و تكفي لمدة 4 أشهر و لا داعي للتهافت