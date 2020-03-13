إغلاق "الحضانات" وقاعات السينما والمسارح بالمغرب

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الثقافة والشباب والرياضة، أنه في إطار التدابير الوقائية المتخذة على المستوى الوطني لمواجهة "وباء كورونا - كوفيد 19"، تقرر ابتداء من يوم غد السبت (14 مارس)، وحتى إشعار لاحق، توقیف الدراسة والأنشطة الثقافية والتربوية والرياضية والتعليمية التي تحتضنها جميع المؤسسات التابعة للوزارة أو الخاضعة لوصايتها.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، اليوم الجمعة، أن هذا الإجراء يشمل دور الحضانة في القطاعين العام والخاص ورياض الأطفال والنوادي النسوية ومراكز التأهيل المهني النسوية ودور الشباب والثقافة والمراكز السوسيو رياضية والقاعات الرياضية والمسابح المغطاة والمراكز الثقافية ومراکز الاستقبال والتخيیم والمؤسسات والقاعات الخاصة بالرياضة بجميع أنواعها، وكذا المكتبات وقاعات القراءة والمسارح والسينما وجميع مؤسسات التكوين والمعاهد، فضلا عن مؤسسات التعليم العالي التابعة لقطاعات الثقافة والشباب والرياضة والاتصال.

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يرمي إلى حماية صحة الأطفال والتلاميذ والطلبة والشباب والأطر العاملة بالقطاعات التابعة للوزارة لتجنب انتشار الوباء.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الوزارة تبقى رهن إشارة الجميع لتقديم المعلومات اللازمة في إطار المواكبة والتأطير اللازمين لحسن سير هذه العملية الوقائية.