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الرئيسية | مجتمع | "الداخلية" تمنع التجمعات العمومية وجميع التظاهرات

"الداخلية" تمنع التجمعات العمومية وجميع التظاهرات

"الداخلية" تمنع التجمعات العمومية وجميع التظاهرات
هسبريس من الرباط
السبت 14 مارس 2020 - 08:26

أعلنت وزارة الداخلية أنه قد تقرر، وحتى إشعار آخر، منع جميع التجمعات العمومية التي يشارك فيها 50 شخصا فما فوق.

وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية، أنه تقرر أيضا وحتى أشعار آخر إلغاء جميع التظاهرات واللقاءات الرياضية والثقافية والعروض الفنية.

المصدر عزا القرار إلى التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة الوضع الاستثنائي المتعلق بخطر تفشي فيروس كورونا المستجد على مستوى التراب الوطني.

ويأتي هذا القرار من لدن وزارة الداخلية، بعدما قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تعليق الدراسة في المغرب، وذلك في إطار التدابير الاحترازية الرامية إلى الحد من العدوى وانتشار "وباء كورونا" (كوفيد 19).

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