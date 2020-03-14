24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:11
|07:37
|13:42
|17:00
|19:38
|20:52
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- نقيب الفنانين يدعو إلى حماية الحياة الثقافية في "زمن كورونا"
- أكاديمية البيضاء توزع نظارات على ضعاف البصر
- معاناة طفل بدون مثانة
- سفارة المملكة بمدريد توصي بتتبع النصائح الطبية
- "باب السماء مفتوح".. تساؤلات نسائية تنفتح على الوجود والمعنى
المغرب يعلن تسجيل سابع حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد (5.00)
العمراني يستحضر دعم المغرب لـ "مانديلا" عبر قناة جنوب إفريقية (5.00)
- المغرب يقرر "توقيف الدراسة" ابتداء من الاثنين إلى إشعار آخر - (199)
- المغرب يعلن تسجيل سابع حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد - (179)
- الخوف من انتشار فيروس "كورونا" يثير مطالب وقف الدراسة بالمغرب - (112)
- وزارة الصحة تعلن شفاء الحالة الأولى المصابة بفيروس "كورونا" - (102)
- المغرب يعلن تسجيل ثامن حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد - (90)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"الداخلية" تمنع التجمعات العمومية وجميع التظاهرات
أعلنت وزارة الداخلية أنه قد تقرر، وحتى إشعار آخر، منع جميع التجمعات العمومية التي يشارك فيها 50 شخصا فما فوق.
وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية، أنه تقرر أيضا وحتى أشعار آخر إلغاء جميع التظاهرات واللقاءات الرياضية والثقافية والعروض الفنية.
المصدر عزا القرار إلى التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة الوضع الاستثنائي المتعلق بخطر تفشي فيروس كورونا المستجد على مستوى التراب الوطني.
ويأتي هذا القرار من لدن وزارة الداخلية، بعدما قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تعليق الدراسة في المغرب، وذلك في إطار التدابير الاحترازية الرامية إلى الحد من العدوى وانتشار "وباء كورونا" (كوفيد 19).