توقيف الدراسة في الكتاتيب ومحو الأمية بالمساجد

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اليوم السبت أنه في إطار الإجراءات الاستباقية والاحترازية الهادفة إلى الحد من العدوى وانتشار "وباء كورونا" ( كوفيد-19 ) أنه تقرر ابتداء من يوم الاثنين 16 مارس2020 حتى إشعار آخر، توقيف الدراسة بالمؤسسات التربوية التابعة لجامعة القرويين وبمعاهد ومدارس التعليم العتيق والكتاتيب القرآنية ودروس محو الأمية بالمساجد وفضاءات التعليم الأولي العتيق، سواء كانت هذه المؤسسات عامة أو خاصة.

"والوزارة بصدد دراسة التدابير التي يمكن اعتمادها لتعوض الدروس"، يضيف البلاغ.