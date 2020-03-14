24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1107:3713:4217:0019:3820:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. يقول المغربي "حْتّى واحْد مَلْقَها كِبْغاها" (5.00)

  2. الخوف من انتشار فيروس "كورونا" يثير مطالب وقف الدراسة بالمغرب (5.00)

  3. رسميا .. المغرب يعلّق الرحلات الجوية والبحرية من وإلى فرنسا (5.00)

  4. بعد تعليق الرحلات .. السياح الإسبان يغادرون عبر سبتة ومليلية (5.00)

  5. اللعبي يتوج بجائزة "محمود درويش للإبداع 2020" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | توقيف الدراسة في الكتاتيب ومحو الأمية بالمساجد

توقيف الدراسة في الكتاتيب ومحو الأمية بالمساجد

توقيف الدراسة في الكتاتيب ومحو الأمية بالمساجد
هسبريس من الرباط
السبت 14 مارس 2020 - 11:15

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اليوم السبت أنه في إطار الإجراءات الاستباقية والاحترازية الهادفة إلى الحد من العدوى وانتشار "وباء كورونا" ( كوفيد-19 ) أنه تقرر ابتداء من يوم الاثنين 16 مارس2020 حتى إشعار آخر، توقيف الدراسة بالمؤسسات التربوية التابعة لجامعة القرويين وبمعاهد ومدارس التعليم العتيق والكتاتيب القرآنية ودروس محو الأمية بالمساجد وفضاءات التعليم الأولي العتيق، سواء كانت هذه المؤسسات عامة أو خاصة.

"والوزارة بصدد دراسة التدابير التي يمكن اعتمادها لتعوض الدروس"، يضيف البلاغ.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - عادل السبت 14 مارس 2020 - 11:30
في عمر بن الخطاب انتشر الطاعون، ولم يثبت تعرض المساجد للإغلاق، دعونا نلقى الله ونحن له عابدون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
2 - محمد السبت 14 مارس 2020 - 11:38
لحد الآن كل ما تفعله جميع مكونات الوزارات من جهد للحد من إنتشار الفيروس هو في صالح المغاربة أجمعين لهدا يجب على المواطنين التقيد بتعليمات لتفادي إنتشار العدوى لكن يجب على الدولة عدم إغلاق المساجد لان اجتماع الناس فيها لدعاء ليرفع عنا رب العباد البلاء و الوباء ونسأل الله العلي العظيم ان يحفظ بلادنا و جميع دول العالم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
3 - اجديك السبت 14 مارس 2020 - 11:50
هاد الشي بزاف؛ واقيات غادي يطلبوا منا نخبسو النفس؛ هاد الشي اللي بقا؛ الله يحفظ وصافي..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.