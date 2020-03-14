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وزارة العدل توصي المغاربة بعدم التنقل الى المحاكم

وزارة العدل توصي المغاربة بعدم التنقل الى المحاكم
هسبريس من الرباط
السبت 14 مارس 2020 - 12:10

أعلنت وزارة العدل لعموم المواطنين على أن الحصول على شواهد السجل التجاري وشواهد السجل العدلي والاطلاع على مآل الملفات القضائية والإجراءات المتخذة بشأنها، وكذا إيداع القوائم التركيبية الخاصة بالشركات، كلها خدمات يمكن الحصول عليها عن بعد وبطريقة إلكترونية وفي وقت وجيز جدا من خلال الموقع الإلكتروني www.mahakim.ma.

القرار يدخل في إطار التدابير الوقائية الرامية إلى الحد من تفشي وانتشار وباء كورونا "كوفيد 19"، وحرصا على سلامة العاملين بمحاكم المملكة، قضاة وموظفين ومساعدي العدالة ، والمرتفقين و المتقاضين، وفق ما أوردته وزارة العدل في بلاغ لها، توصلت به هسبريس.

و بناء عليه، تقول الوزارة، فـ"إنه بحكم الإقبال الكبير الذي تعرفه المحاكم من طرف المواطنين والمرتفقين للاستفادة من هذه الخدمات، مع ما يرافق ذلك أحيانا من ازدحام، ومن منطلق حرصها ومسؤوليتها لضمان الأمن الصحي للمواطنين داخل المحاكم، فإنها تهيب بعموم المواطنين الاستفادة من هذه الخدمات إلكترونيا، وعدم التنقل إلى المحاكم لتفادي الازدحام و مخاطر عدوى".

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