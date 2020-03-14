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كُتّاب وآراء
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وزارة الصحة تتوقع تمركز "كورونا" بمنطقة معينة
السبت 14 مارس 2020 - 14:30
قال محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، بشأن ظهور حالات متمركزة في منطقة معينة، أن ذلك متوقع من لدن الوزارة وتضعه ضمن المرحلة الثانية من الوباء".
وأوضح مدير الأوبئة ومكافحة الأمراض بالوزارة، أن "المغرب لم يدخل بعد المرحلة الثانية، مسجلا أن الوزارة لا تتخوف من وصولها، فقد خططت لها، كما وضعت توقعا للمرحلة الثالثة كذلك".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (23)
1 - عجبا السبت 14 مارس 2020 - 14:37
المغرب لم يدخل بعد المرحلة الثانية، مسجلا أن الوزارة لا تتخوف من وصولها، فقد خططت لها، كما وضعت توقعا للمرحلة الثالثة كذلك"ههههه.مما نفهمه من السيد المسؤول ان المرحلة الثانية هي وفاة الجميع بفيروس كورونا ام المرحلة الثالتة فهي دفن ما خلفته المرحلة الثانية.لي فهم ايتسطا.شفت هادوك المسؤولين دياولنا تقطع ليهم الحس،هههه ايوا فينك اسي اخنوش و سي العثماني و سي ايت الطالب ياك مسديتوا عليكم باب داركم احتياطا.......ههههه
2 - Meryem السبت 14 مارس 2020 - 14:42
من طبيعة الحال الوزارة ليست متخوفة حتى ترتفع نسبة الوفيات.القادم أسوأ.كان يتعين على الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية منذ البداية.ماخفي كان أعظم.الله يلطف بنا وصافي
3 - من المانيا السبت 14 مارس 2020 - 14:43
يجب الحر الصحي الفوري على مدينة الدار البيضاء والرباط وما جاورهما ، لان الوباء بدا من تلك المنطقة الوباء سينتشر ويعم كل التراب الوطني لماذا لهذا السبب اسمعوا واقرأوا حفظكم الله : قال عليه الصلاة والسلام : لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر او ليوشكن الله ان يبعث عليكم عذاب من عنده فبعون خياركم فلا يستجاب لهم . نعم اكبر منكر حاليا هو الحكم بغير ما انزل الله وتعطيل قوانين واحكام رب العالمين واستبدالها بقوانين وضعية مو وضع البشر ومع العلم ان البشر ناقص وعاجز ومحتاج كيف تسكتون عن الظالم يعطل شرع الله ، والله يقول من اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا أليس شرع الله بذكر الله نداء موجه الى العلمانيين والعلماء الذين يكذبون فوق منابر رسول الله اتقوا الله وسيد الشهداء صاحب كلمة حق في وجه سلطان جاءر.
4 - وجهة نظر السبت 14 مارس 2020 - 14:43
وجب على المغرب تحمل المسؤولية التامة ب حماية رعاياه بالداخل و الخارج
و لا يجب اغلاق الحدود في وجه المغاربة كما يجب اجلاءهم
و انما وجب وضع مستشفيات عسكرية ميدانية قرب المعابر
و وضع الوافدين بالحجر الصحي حتى التاكد من سلامتهم
و ان كانت حالات مرضية وجب تقديم الرعاية الصحية حتى الشفاء
و لا يجب اغلاق الحدود في وجه المغاربة كما يجب اجلاءهم
و انما وجب وضع مستشفيات عسكرية ميدانية قرب المعابر
و وضع الوافدين بالحجر الصحي حتى التاكد من سلامتهم
و ان كانت حالات مرضية وجب تقديم الرعاية الصحية حتى الشفاء
تعليق غير لائق
-13
5 - محمد السبت 14 مارس 2020 - 14:44
أداء متميز لوزارة الصحة وفقكم الله لكل خير ورفع عنا هذا البلاء
6 - ........ السبت 14 مارس 2020 - 14:45
الله اهديكم تاخرتم كثير قبل اعلان اجرءات وغلق الابواب ومع دالك لا تتخوفون نتمنى الا تندمون في يوم من الايام الوضع في دولنا ليس كاوربا خاصتا الوعي منعدم بين الناس حتى في حالة الماكدة قد يتبادلوون الزيارات والتعازي لله الامر هدا مايقال.
7 - احمد السبت 14 مارس 2020 - 14:46
كون كنتوا عارفين بهادشي كن سديتوا الحدود و معطيتوش الفيروس فرصة باش يدخل
8 - Chaiba net السبت 14 مارس 2020 - 14:46
الله يا حنيني الله كذبو على شي حد اخر اما المغاربة مساكن عارفين آش كاين. ان كانت هناك خطوات استباقية من الحكومة فهي لهم و لابناءهم و الله خير وكيل و خير حافظا.
9 - skimo السبت 14 مارس 2020 - 14:48
الله يحفظنا من البلاء و الوباء...و من خطط الحكومة
10 - حمزة السبت 14 مارس 2020 - 14:52
ينبغي تشديد الإجراءات ويكون الهدف اننا منوصلوش للمرحلة الثانية او الثالثة.. إلى نتا حاط الهدف تاعك هم التعامل مع المرحلة 2 و 3 ف اكيد غا توصلها واتجيك عادية
11 - عبده/ الرباط السبت 14 مارس 2020 - 14:52
ارجو من السيد المدير عبر هسبريس ان يشرح لنا ما هي هذه المراحل الثلاث حتى ياخذ المواطن احتياطاته...فهذه المراحل مبهمة بالنسبة لنا
13 - nawaf السبت 14 مارس 2020 - 14:54
رزانة هدا الرجل الدكتور اليوبي تعطي انطباع ان المغرب حاسب حساب أسوأ الاحتمالات وتمنح المواطن بصيصا من الامل بعدما اجهزت وزرة الصحة على كل الآمال في الصحة العمومية من خلال تردي الخدمات بالمستشفيات المغربية على مدار العقود السالفة رغم تغير الزمن والحكومات والوزراء وكل من عهد اليه ادارة هدا القطاع بالمغرب.
14 - قولوا آاااااااااامين السبت 14 مارس 2020 - 14:58
اللهم أعن كل من يعمل بصدق لصالح هدا البلد وبارك له عمله...... واجعل كيده في نحره كل من اراد لهذا البلد سوءا ولجميع بﻻد المسلمين. .آاااااااااامين
15 - Sifaw السبت 14 مارس 2020 - 14:59
غلق المدن الكبرى سوف يجنبنا الكارثة.
اما اذا بدأ الناس في الهروب الى المناطق الداخلية التي لا تتوفر على اي بنية صحية و ينشرون فيها العدوى فانها المصيبة.
فتحركوا رحمكم الله قبل فوات الاوان.massin
اما اذا بدأ الناس في الهروب الى المناطق الداخلية التي لا تتوفر على اي بنية صحية و ينشرون فيها العدوى فانها المصيبة.
فتحركوا رحمكم الله قبل فوات الاوان.massin
16 - غير بشويا عليكم السبت 14 مارس 2020 - 14:59
مزيان بقاو تسناو حتا ندخلو للمرحلة الثانية والثالثة عاد غلقو الحدود.. تبعو مزيان نفس الخطوات لي قامت بها إطاليا .. المهم هو نحترمو معايير المنظمة العالمية للصحة ..
17 - الفيلسوف السبت 14 مارس 2020 - 14:59
ضمنبا فهناك اعتراف بان المغرب سوف يصل للمرحلة الثالثة...
لحد الان لم نسمع باي شيئ عن موضوع الكمامات..
حيت الا ستمر الوضع هكدا و معندناش وسائل الحماية كيفاش غادي نخدمو يوم الاثنين..
لحد الان لم نسمع باي شيئ عن موضوع الكمامات..
حيت الا ستمر الوضع هكدا و معندناش وسائل الحماية كيفاش غادي نخدمو يوم الاثنين..
18 - أبو آدم السبت 14 مارس 2020 - 15:00
اللهم ياليطف نسألك اللطف فيما جرن به المقادر
19 - عمر السبت 14 مارس 2020 - 15:00
أقسم بالله أن جميع القرارات التي إتخذهتا الحكومة كلها في محلها. و لكن ياليتها تتخذ نفس القرارات في محاربة الفساد و الرشوة والظلم.
21 - متاخر السبت 14 مارس 2020 - 15:02
تفكرت سي العثماني ملي قال الجالية الايطالية مرحبااااااا بيهم
22 - الوطني الحر السبت 14 مارس 2020 - 15:05
حسب منظمة الصحة العالمية المغرب يتقدم على كل الدول الإفريقية في القدرة على التصدي لفيروس كوفيد 19 واحتوائه.
وهو يتقدم على أفزيقيا الجنوبية ومصر وتونس والجزائر جاءت في المراتب الأخيرة.
وعليه وفروا تعليقاتكم العدمية التي تعاكس كل شيئ واصمتوا واسمعوا ونفذوا تعليمات ونصائح وزارة الصحة بلا هزل ولا سخرية !
وإذا كانت عندك آراء سلبية ف سير عاودها في شي قهوة عاودها لداركوم ماشي هنا في منبر يقرأه كل المغاربة وتساهم في زرع الرعب في قلوب السذج الذين يقرؤونك.
وهو يتقدم على أفزيقيا الجنوبية ومصر وتونس والجزائر جاءت في المراتب الأخيرة.
وعليه وفروا تعليقاتكم العدمية التي تعاكس كل شيئ واصمتوا واسمعوا ونفذوا تعليمات ونصائح وزارة الصحة بلا هزل ولا سخرية !
وإذا كانت عندك آراء سلبية ف سير عاودها في شي قهوة عاودها لداركوم ماشي هنا في منبر يقرأه كل المغاربة وتساهم في زرع الرعب في قلوب السذج الذين يقرؤونك.
23 - المواطن هشام السبت 14 مارس 2020 - 15:05
يجب حظر التنقلات بين المناطق التي عرفت ظهور حالات مصابة بالفيروس و المناطق "الغير موبوئة" على غرارعلى ما فعلته الصين لأن هده هي الطريقة الوحيدة للحد من انتشار الفيروس، أما النصائح للمواطنين فلن تجدي نفعا فالغالبية العظمى تغيب عنهم روح المسؤولية
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