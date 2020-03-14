وزارة الصحة تتوقع تمركز "كورونا" بمنطقة معينة

هسبريس من الرباط

قال محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، بشأن ظهور حالات متمركزة في منطقة معينة، أن ذلك متوقع من لدن الوزارة وتضعه ضمن المرحلة الثانية من الوباء".

وأوضح مدير الأوبئة ومكافحة الأمراض بالوزارة، أن "المغرب لم يدخل بعد المرحلة الثانية، مسجلا أن الوزارة لا تتخوف من وصولها، فقد خططت لها، كما وضعت توقعا للمرحلة الثالثة كذلك".