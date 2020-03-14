"وزارة الداخلية" تقرر تأجيل جميع مباريات التوظيف

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الداخلية أنه تقرر تأجيل جميع مباريات التوظيف المعلن عنها سابقا من طرفها أو من قبل مختلف الجماعات الترابية، إلى تاريخ لاحق.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم السبت، أنه "في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة على الصعيد الوطني للتصدي لتفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتنفيذا للقرار القاضي بمنع جميع التجمعات العمومية التي يشارك فيها 50 شخصا فما فوق، وكإجراء وقائي يسعى إلى حماية صحة المواطنين بمن فيهم المترشحين لاجتياز مباريات التوظيف المعلن عنها سابقا من طرف وزارة الداخلية وكذا من قبل مختلف الجماعات الترابية، فقد تقرر تأجيل جميع هذه المباريات إلى تاريخ لاحق".