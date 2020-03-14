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الرئيسية | مجتمع | تعليق الرحلات بسبب "كورونا" يربك المسافرين في مطار الدار البيضاء

تعليق الرحلات بسبب "كورونا" يربك المسافرين في مطار الدار البيضاء

تعليق الرحلات بسبب "كورونا" يربك المسافرين في مطار الدار البيضاء
هسبريس - عبد الإله شبل
السبت 14 مارس 2020 - 19:00

تسببت القرارات التي أعلنتها السلطات المغربية، بخصوص تعليق الرحلات الجوية مع عدة دول بسبب تفشي وباء "كورونا"، في ارتباك واضح على مستوى مطار محمد الخامس الدولي بالنواصر.

وشهد المطار الدولي، أمس الجمعة واليوم السبت، حالة من الارتباك في صفوف عدد من المواطنين المغاربة والأجانب، الذين كانوا يعتزمون التنقل صوب بعض البلدان عبر رحلات جوية.

ووجد عدد من المواطنين، أمس الجمعة، بينما كانوا يعتزمون السفر إلى بعض الدول، أنفسهم عالقين وسط مطار محمد الخامس، بعدما جرى إخبارهم بكون السلطات المغربية علقت السفر إلى الدول الأوروبية لوقف انتشار الفيروس المذكور.

وتفاجأ عدد من المسافرين عبر مطار محمد الخامس الدولي بكون المغرب أوقف الرحلات الجوية، دون إخبارهم من طرف وكالات الأسفار، التي لم تقدم على الاتصال بهم لإشعارهم بالقرار قبل وصولهم إلى المطار.

ويتساءل هؤلاء المسافرون، الذين يرغبون في التنقل صوب الديار الأوروبية، عما إن كانت شركات خطوط الطيران، التي اختاروا السفر عبرها، ستقوم بتعويضهم عن الأضرار الناجمة عن هذه القرارات المفاجئة، وكذا عن المبالغ التي قاموا بدفعها مقابل حجز مقاعدهم.

وكانت المملكة اتخذت حزمة قرارات في سياق مكافحة انتشار فيروس كورونا، منها تعليق الرحلات البحرية والجوية من وإلى إسبانيا.

كما علقت الرحلات الجوية إلى الجزائر وفرنسا، وتقرر تعليق الدراسة في جميع أقسام ومستويات التعليم بالبلاد.

وأعلنت السلطات المغربية، اليوم السبت، تعليق الرحلات الجوية المتوجهة والقادمة من ألمانيا وهولندا وبلجيكا والبرتغال حتى إشعار آخر.

وأفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بأن القرار اتخذ في إطار مقاربة تشاورية، بعد إشعار البلدان المعنية مباشرة ومسبقا بهذه الإجراءات.

وتأتي هذه القرارات في ظل انتشار وباء كورونا، إذ بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة، بعدما أعلن ظهر اليوم السبت تسجيل 9 حالات جديدة، 17 حالة مؤكدة بالمملكة.

وتتعلق الحالات التسع بثمانية مهاجرين مغاربة مقيمين بكل من: إسبانيا (4 حالات)، إيطاليا (3 حالات) ومهاجر مغربي مقيم بفرنسا، دخلوا إلى المغرب ما بين 24 فبراير و12 مارس 2020، بالمدن التالية: تطوان، الرباط، الدار البيضاء، فاس وخريبكة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - Tarik السبت 14 مارس 2020 - 19:10
Pourquoi vous avez peur de mourir ,un musulman un vrais croyant devait se soumettre entre les mains de Dieu non ? jais crois rien du tout portant jais aucune peur malgré que je vie en plein dedans ,je nage même dedans les virus colona me saluent du matin au soir ,un clin d’œil et tchao a demain hhh des vrais musulmans les Marocain hhh
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-22
2 - ربان دراجة هواءية . وجدة السبت 14 مارس 2020 - 19:14
ما مصير الاف السياح الدين يوجدون في المغرب ؟؟؟ هل سيمكثون معنا وهل سيصبحون مغاربة غصبا عنهم ؟؟؟
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5
3 - Ahmed ben lebsir السبت 14 مارس 2020 - 19:18
الكل يعلم دالك ثانيا هناك طروق الدهاب الى تونس او موريتانيا والركوب من هناك قبل فوات الاوان او كل دولة تتحمل مشاكل رعياها لان الان المشكل مشكل عاليمي وارواح واقتصاد لابد المجتمع ان يكون قوة واحدة وتحقيق الوحدة ومحاربة هدا القدر اولا بالةقاية والبعد عن التةاصل كثيرا والتجمعات وابعاد اولادهم من الشوارع والازقة والنضافة ونضافة البوت بالصلبون وجافيل كل يوم رمحاربة الفيروس والدعاء والصلاة والحقض ولا نجعل هدا شيئ عادي واستهزاء لان ما نراه ونشاهده ونعيشه في العالم شيئ ليس سهل ابدا دول ماقدمة سياسيا واقتصاديا وصحيا تمر باازمة شادة الله يحفض الجميع
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5
4 - اواااه السبت 14 مارس 2020 - 19:20
صافي الحمد لله راه الصين لقاو لقاح ناجح مائة بالمائة
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-6
5 - Algerien السبت 14 مارس 2020 - 19:22
Lalgerie qui a suspendu les vols avec el maroc ce nes pas linverse
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-23
6 - Observateur السبت 14 مارس 2020 - 19:25
من جهة علمية خالصة قرار السلطات صائب و اتفق معه، إنما دائما مع الحكومة الحالية، لا نكمل إلى الاخر، من الواجب تاطير المسافرين و عدم تركهم هكذا، على الاقل توفير أسرة و اغطية و وجبات و رعاية طبية، هذا ما فعله الألمان معنا عندما علقنا في ألمانيا بسبب البركان الايسلندي، في انتظار تنظيم رحلات العودة لهم او توفير مأوى
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2
7 - جميل بقا و حالين الحدود السبت 14 مارس 2020 - 19:25
إلى حكومة الخرافة الفاشلة تسمعون في بعض الأوقات وبعض دولارات خرافان البرتو دولار لسياحتهم الجنسية فحين تنسون ان انكم ستبدون شعب بأكمله للانكم على مدى عشر سنوات خصصختم كانت القطاع الصحي وفقرتموه في حال محاولة دعايه للقطاع الخاص انكم ياتجار الدين أشد فتكا من كرونا لهدا الشعب .
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-3
8 - czeck السبت 14 مارس 2020 - 19:26
حالات الوباء و الحرب ليس فيها نعلمك باش تلبس سروالك. أنتم في حياتكم اليومية تتخذون قرارات آنية لحظية قد تضرون بها أناس آخرين دون أن تشعروا.
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3
9 - فؤاد السبت 14 مارس 2020 - 19:26
انا مافهمتش العالم مقلوب والناس كتسافر وماعرفاش واش فيها الفيروس اولا واش هذا الاستهتار.اغير ريحوا تكلو البصارة وتشريوا الحريرة الحامضة في الحجر الصحي حتى يختفي الفيروس وتصيفتكم الدولة ايلا طول الله في العمر
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3
10 - خويي برشلونة السبت 14 مارس 2020 - 19:32
يجب اعطاء مهلة زمنية للمواطنين قبل الغاء الرحلات حتى لا يتضرر احد ،المسؤولون يتخدون القرار في ثانية واحدة ،ولا يفكرون في العواقب
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11 - عادل السبت 14 مارس 2020 - 19:35
كان من الأولى الإعلان عن تعليق السفر بدءا من الإتنين حتى يتسنى للعباد الرجوع إلى بلدانهم
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12 - Maroc السبت 14 مارس 2020 - 19:38
يجب الاستفادة من التجربة الصينية في العلاج في مدينة ووهان، حيث عزلت المدينة على العالم، وبعد شهر بدأت الحياة تعود إلى المدينة، الآن مركز الوباء في أوروبا، مركز التقدم في الطب، يجب على المغرب أن يغلق جميع حدوده البرية والجوية والبحرية، وعلى المواطنين أن يمكثوا في منازلهم، ولا يخرجوا إلا للضرورة. اللهم احفظ المغرب.
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1
13 - محمدالريفي السبت 14 مارس 2020 - 19:40
كان بالإمكان أن تسمح الدولة للأجانب وافراد الجالية ان يغادروا المغرب،بالمقابل لن تسمح بالدخول لأشخاص آخرين،بمعنى تسمح للمغادرين ولن تسمح بالوافدين
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0
14 - مغترب السبت 14 مارس 2020 - 19:45
والله لا افهم كيف تسيرالامورفي المغرب "لعلمكم السلطات قالت الدراسة والرحلات توقف ابتداءا من يوم الاثنين والناس عالقة منذ يوم الخميس" .والله انا هنا على بعد امتار من مطار orly وفي هذه اللحظة ما زالت الطائرات المغربية وغيرها تحلق في السماء. كان من اللازم اعلام المسافرين الراغبين مغادرة المغرب قبل توقيفها فجأة وبدون علم احد.
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15 - Roudani abroad السبت 14 مارس 2020 - 19:46
الى الجزائري رقم 5. سبحان الله فيكم عقدة نقص. المغرب علق رحلاته اتجاه دول اوروبية و الجزائر... تعليق رحلات لا يعني احتقار. و اذا علق المغرب رحلاته اتجاه الجزائر فذلك لا يعني تكبرا او احتقارا للجزائر و انما هي خطوة احترازية. كبرو عقولكم و كونو عقلاء فدائما تظهرون أغبياء في كلامكم و تصرفاتكم.
علاقة بالموضوع، شركات الطيران و الحجز لازم عليها تتاصل بالمسافرين و تخبرهم. و لكن تاني ما يكون بنادم مكلخ و الى ما تاصلو بيه يمشي المطار. خاصو يتاصل و يسول. زعما دوك المسافرين لي كا يشكو كانو فكهوف ما عارفين اش واقع. انا فالغرب الامريكي و عارف اش واقع. يعني دوك الناس فراسه اخبار تعليق الرحلات و مشاو للمطارات و تفاجؤو؟ يا سبحان الله. شركات لي شريتو من عندها التذاكر كا يلزم عليها القانون ترجع لكم فلوسكم او تحجز لكم من بعد الى تقادات الوقت.
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16 - العم حام السبت 14 مارس 2020 - 19:53
إخ من شعب وأمة الغالبية منو بانت وضهرات بللي مرهوبة ومخلوعة أكثر من عدة شعوب والفرق بين الصينيين وهدو ديلنا لفرق كبير رغم أن جل الحالات لي ضهرات عليها العدوى هي من جارج البلد ..وللي ناسي ان هد الفيروس راه من عائلة الانفلونزا للي الماضي ديالو قتل ملايين في الجارة الابيرية دون ان تظهر اعراضو على المغاربة القدام ..والظاهر ان هدا الجيل للي حنا تلينا معاه من نوع لميكا وخير من يمثله هو الوزير ديال قلة الصحة بنفسه تصريحاتو كتبين انه مرعود وشاداه لخلعة ...وغير حوادث السير راها فيروس براسو وكينقص من المغاربة كل شهر ومامساوقين ..
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