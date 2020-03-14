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الرئيسية | مجتمع | "ابن سينا" يستقبل مصابا بـ"كورونا" .. والمستعجلات تستعد لـ"الأسوأ"

"ابن سينا" يستقبل مصابا بـ"كورونا" .. والمستعجلات تستعد لـ"الأسوأ"

"ابن سينا" يستقبل مصابا بـ"كورونا" .. والمستعجلات تستعد لـ"الأسوأ"
هسبريس من الرباط
السبت 14 مارس 2020 - 15:30

استقبل المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط، اليوم السبت، إحدى الحالات التي أعلن عن إصابتها بفيروس "كورونا"، ضمن تسع حالات جديدة تم تسجيلها في المغرب بالوباء الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية "جائحة".

وحسب ما علمت هسبريس، فإن هذه الحالة، التي استقبلها مستشفى "السويسي" في العاصمة الرباط، تهم مهاجرا مغربيا مقيما في إسبانيا ضمن الحالات الأربع التي كشفتها وزارة الصحة القادمة من الجارة الشمالية، مشيرة إلى أن المهاجر المعني جاء إلى المغرب قادما من مدينة مدريد.

وقالت وزارة الصحة إنه جرى ليلة الجمعة السبت تسجيل 9 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد بالمغرب، ليكون بذلك العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إصابتها 17 حالة ببلادنا إلى حدود يومه السبت 14 مارس.

وتتعلق الحالات التسع بثمانية مهاجرين مغاربة مقيمين بكل من: إسبانيا (4 حالات)، وإيطاليا (3 حالات)، ومهاجر مغربي مقيم بفرنسا، دخلوا إلى المغرب ما بين 24 فبراير الماضي و12 مارس الجاري، بالمدن التالية: تطوان، والرباط، والدار البيضاء، وفاس وخريبكة.

المعطيات التي حصلت عليها هسبريس تكشف أن "المستعجلات الطبية الاستشفائية بابن سينا" تم إفراغها هذا الصباح من جميع المرضى لاستقبال أي مصابين جدد بفيروس "كورونا"، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن الاستعدادات التي اتخذتها وزارة الصحة لمواجهة هذا الفيروس.

وفي هذا الصدد، أوردت المعطيات التي توفرت للجريدة أنه تم تخصيص قسم المستعجلات الطبية الاستشفائية بأكمله لأي إصابات محتملة، مشيرة إلى أنه تم تجهيز القسم بقاعة للإنعاش بمداومة 24 ساعة.

يأتي هذا في وقت قال فيه محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، بشأن ظهور حالات متمركزة في منطقة معينة، أن ذلك "متوقع من لدن الوزارة، وتضعه ضمن المرحلة الثانية من الوباء".

وأوضح مدير الأوبئة ومكافحة الأمراض بالوزارة أن "المغرب لم يدخل بعد المرحلة الثانية"، مسجلا أن "الوزارة لا تتخوف من وصولها، فقد خططت لها، كما وضعت توقعا للمرحلة الثالثة كذلك".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (60)

1 - محمد السبت 14 مارس 2020 - 15:35
مالكم مكتفهومش الزماكرية لي جا من اسبانيا ولا فرنسا ولا ايطاليا يدير كمامة وميخرج من دارو 14 يوم .....واش صعيبة عليكم ...راه المغرب معندوش الإمكانيات ديال ايطاليا وفرنسا .....راها ايلا نتاشر غادي تعم كارثة
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549
2 - fadi السبت 14 مارس 2020 - 15:38
قررت الأردن إغلاق جميع المنافذ البحرية والجوية والبرية باستثناء الشحن بدءا من الثلاثاء.

وعلقت الأردن الدراسة في المدارس والجامعات ابتداء من الأحد ولمدة أسبوعين تفاديا لمنع انتشار فيروس كورونا.
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73
3 - قلم بدون حبر السبت 14 مارس 2020 - 15:41
أتمنى الشفاء العاجل لكل مصاب وأتمنى من الجميع أن يتجنبوا التجمعات الغير ضرورية مثل الحفلات و الأعراس والمناسبات الاجتماعيه التي تعرف اكتضاض للحد من انتشار هذا الفيروس لنكن يد واحد ضد هذا الدخيل
و الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال : لا يكتمل إيمان المرء حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه.
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180
4 - احمد عبد السلام السبت 14 مارس 2020 - 15:42
لو ان الوباء من المغرب اتجاه اسبانيا.لرأينا ثورة من الاسبان اوقفو المورو.لانريدكم وقل ماشئت من الكلام العنصري.ولرأيت الحكومة تستجيب في الحال.لا اتشفى في اي احد.لكن لماذا المسؤولين في هذا البلد لا يعطون المواطن قيمته لكي يشعر انه لا فرق بينه وببن الاخرين.
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137
5 - محمد ريان السبت 14 مارس 2020 - 15:42
في نظري يجب عزل المنطقة مابين الدارالبيضاء الكبرى وجهة الرباط وإغلاق جميع المرافق من مطاعم ومقاهي وما شابهها وحظر الطاكسبات الكبيرة وحت الناس على المكوت في منازلهم خصوصا الأطفال والمراهقين
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103
6 - الخبز السبت 14 مارس 2020 - 15:44
اللهم لطفك يا رب
يجب توفير الحماية للأطر الطبية لتشجيعهم على أداء مهماتهم
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104
7 - س.ر السبت 14 مارس 2020 - 15:44
و اللي فشي بلاصة يكلس فيها!!!! حسبنا الله ونعم الوكيل!!! راه المغرب هش!!!!
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102
8 - إبن المملكة السبت 14 مارس 2020 - 15:45
هاذ المهاجرين لي كايقولو بلي تخلينا عليهوم أو حنا مامزيانينش أو الحكومة خايبة ... خاصهوم إعرفو بلي المغرب دولة على قد الحال ... حدو قدو ليس عندها موارد الصين أو فرنسا أو بريطانيا أو إيطاليا لمواجهة الفيروس ... لهذا أطلب منهم كمواطن مغربي البقاء هناك ... و عدم دخول المغرب حتى تفوت الأزمة ....
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151
9 - ام نور السبت 14 مارس 2020 - 15:45
اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك غفور رحيم....اللهم اني اعوذ بك من البرص و الجنون و الجدام و سيء الاسقام...اللهم صلي على محمد وال و صحبه و سلم
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130
10 - مغربي السبت 14 مارس 2020 - 15:45
من الطبيعي و العادي ان يزيد العدد فان كنا نعدهم بالاحاد فسيكونون قريبا بالعشرات ان لم نقل بالمئات نتيجة طبيعية لسيرورة الوباء
لذا المرجو من المواطنين مزيد من الحذر و الالتزام بالعليمات و الثقة بالمسؤولين الى ان تمر العاصفة
المشكل ليس في فيروس كرونا لكن المشكل في كيفية التعامل معه انه كالاعصار عندما ياتي يجب الالتجاء الى المخابئ
يجب ان يسود نوع من المؤازة و مد يد المساعدة للاخرين بدل اللجوء الى اللهطة و تخزين المؤونة
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89
11 - متتبع من المغرب السبت 14 مارس 2020 - 15:46
لكي يرفع الله عنا هذا الوباء يجب علينا ملازمة الاستغفار لأن الله عز وجل يقول " وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون" ويقول أيضًا ”إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكن“ ان الله سميع عليم مجيب قدير على كل شيء .
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130
12 - نوبيي السبت 14 مارس 2020 - 15:46
إلى صاحب التعليق 1
راه العقل لي ماكانيش ماشي الكمامات
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57
13 - ben lebsir ahmed السبت 14 مارس 2020 - 15:46
كانت الحكومة نائمة لم تتخد الاجرئات في الوقت المناسب لان الفيروس ينتشر في العالم وهي تجهل كل شئ كان عليها ان توقف الزيارات في الوقت اان الخوف والهلع زورع في العالم والدول تتخد الاجريات ونحن نشاهد وننتضر للاسف علينا وقف كل التجمعات منها الاسواق و المناسبات والاعراس وكل ماهو في تجمع
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36
14 - انوار السبت 14 مارس 2020 - 15:47
نسأل الله السلامة والعافية في الدين والدنيا.
يجب على كل الجهات المعنية وخصوصا الأطقم الصحية من ممرضين وأطباء أن يقفوا وقفة رجل واحد للحيلولة دون انتشار هذا الوباء الخطير. والله المستعان
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29
15 - yanis السبت 14 مارس 2020 - 15:48
الحل الوحيد للقضاء على الوباء هي اغلاق الحدود الجوية و البرية و البحرية مع جميع الدول بدون استتناء مع المهاجرين و السياح.. ثم عزل جميع الدين دخلوا المغرب مند فبراير في الحجر الصحي لمدة اسبوعين و التفرغ للحالات المؤكدة و المشكوك فيها و دائما في الحجر الصحي .. هدا بالنسبة للحكومة.. اما الشعب فعليهم ان ياخدوا الاحتياط بعدم التواجد في الاماكن المكتضة و التقيد بالتعليمات و الا نكون انانيين و التقليل من خطورة الوباء.. و الا نضخمه ايضا.. الحل بسيط .. اللهم ارحمنا برحمتك يارب
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41
16 - Riahi السبت 14 مارس 2020 - 15:48
الله يحفظ هد البلاد.هد الشي لي ك يوقع درس كبير لنا
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23
17 - محمد الدرويش السبت 14 مارس 2020 - 15:49
القضية بدات كتحماض أخوتي المسامحة
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27
18 - Almani السبت 14 مارس 2020 - 15:49
Tous les aeroports doit etre fermer et les Gens doit rester a la maison evitant cafes, restaurants et les mariages. On doit faire ca maintenant apres que sera trop tard. t
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9
19 - اميمة ايت الحسين او علي السبت 14 مارس 2020 - 15:49
الاسوأ الاسوأ هو التبعية العمياء لدولة معينة لدرجة العجز و الشلل الذاتي و لدرجة فقدان الثقة في الذات الوطنية و الذكاء الجمعي المغربي ان هو بقي اصيلا مغربيا قحا فانه قادر على الاتيان بالحلول الملائمة له و لعقليته و لظروفه و لتاريخه و تركيبته شعبه...فتلك الدولة التي نريد اتباعها الى حد العماء و الغباء غارقة في مشاكل لا تحصى و الدليل طريقة تدبيرها لازمة كورونا لاسباب غبية اي بسبب نظرة بخلية تقتيرية او حسابات البخلاء و بسبب سياسية خاصة بتلك الدولة..نلاحظ كيف ان الصين و ايطاليا و امريكا مثلا اتخدت فورا الاجراءات اللازمة الوطنية لحماية المواطنين من سرعة تفشي الفيروس و بالعكس نلاحظ تردد و تأخر تلك الدولة في اتخاد الاجراءات الضرورية- نحن ما لنا و لها؟ السنا دولة و لنا تاريخ و شعب و ذكاء و ارادة ام العكس؟نلاحط كيف ان النقل الاعمى له عواقب وخيمة جدا بدل اتخاد المبادرة فورا بلا انتظار ما يفعلونه هناك. نلاحظ الغباء : في عز الجائحة يريدون تنظيم انتخابات بلدية- انها قمة الغباء و البخل كما يقال- في امريكا العظمى ترامب يصلي-فهل في تلك الدولة يمكن ذلك؟ ابد- و نحن ما لنا؟ نحن مسلمون و نصلي و ندعو الله
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8
20 - انقذوا الشعب السبت 14 مارس 2020 - 15:50
حجر صحي علي جميغ المواطنين في اقرب الاجال و مهلة ٢٤ ساعة لاقتناء ما يلزم
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0
21 - مغربيه السبت 14 مارس 2020 - 15:50
لماذا لم تتم تجهيزات المستشفيات قبل رغم ان الفيروس موجود بالصين من شهر دجنبر ووصل لاوروبا بشهر فبراير ومارس لماذا لم يكونوا جاهزين مثل كوريا الشماليه التي توجد قريبه من الصين ولم تسجل بها ايه اصابه لو المسؤولين اخذوا على عاتقهم انهم يحاربوا الفيروس ما كان دخل للمغرب كان لديهم الوقت الكافي للتجهيزات حتى لو كانوا طلبوا من الشعب المساهمه في بناء مستشفى لوقف المغاربه كلهم مع بلدهم مثلما عملوا في بناء مسجد الحسن الثاني لماذا لا تكون هناك مرحله ثانيه وثالثه لو كانوا قاموا بما يجب القيام به ولا نصل حتى للمرحله الثالثه الله يسترنا ويحفظ البشريه جمعاء .
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14
22 - Maroc السبت 14 مارس 2020 - 15:53
اللهم احفظ المغرب، واحفظ جميع الإنسانية جمعاء، اللهم اشفي جميع المرضى في كل مكان في العالم.
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19
23 - طبيب جراح السبت 14 مارس 2020 - 15:53
يجب على الموطنين اخد الحيطة والحدار من المهاجرين القادمين من الخارج وتتبع نصائح الطبية مثل الابتعاد ومرة اخرى الابتعاد على المطاعم لانة اد كان جرثومة واحدة بفنجان مقهى او صحن الاكل يمكنها ان تعدي الجميع لان الوجبات السريعة والدجاج المقلي والنقانق والبيتزة والبطاطس المقلي غير صحية تماما انتبه الى المطاعم والاكل مادا تدخلين الى جسمكم هو سبب مرضكم وسبب العدوى
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15
24 - karim السبت 14 مارس 2020 - 15:55
صراحة لم نسمع لحد الان بحالة انتقال العدوى وان كانت لم نسمع بتفاصيلها ونحن نعلم جيدا ان المهاجر المغربي عندما يرجع لوطنه القريب والبعيد والأصدقاء الكل يسلم عليه وطريقة السلام تعرفونها جيدا من تعنيق و التحية من الوجه دون حدود آمل بكل صراحة أن تعلمنا الدولة بصراحة الأحداث وبكامل تفاصيلها حثى لانصل الى ما وصلت إليه ايران واوروبا كما يجب على الدولة ان تكون حازمة مع الاشاعات مثل حالة رش المبيدات بالطائرة ... الله يهدي مثل هؤلاء لماذا الفتنة الحبس مع الأعمال الشاقة لمثل هؤلاء كما يجب على المواطنين عدم تخزين الأغدية بكثرة والتهافت على المحلات التجارية بشكل يفتح الفثنة على مصراعيها اتقوا الله في انفسكم
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13
25 - متتبع مغربي السبت 14 مارس 2020 - 15:55
ربنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه
ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ربنا و لاتحملنا ما لا طاقة لنا به و اعف عنا و ارحمنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين و يا أكرم الأكرمين و يا أجود الأجودين إنا ضعفاء و مغلوبون و لا قبل لنا بهذا البلاء أو الوباء.
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13
26 - Meryem السبت 14 مارس 2020 - 15:55
ماأثار استغراب هو في الأيام القليلة الماضية كل يومين أو ثلاثة يعلنون عن حالة مؤكدة وفي ظل يوم واحد تم تسجيل تسع حالات.بدأت أتخوف كم سيتم تسجيل من إصابة في غضون الساعات المقبلة.اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء
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10
27 - mohamed السبت 14 مارس 2020 - 15:56
انا بغيت نعرف علاش خلاوهم يدخلو للمغرب، واش راهم باغيين فينا الخدمة.
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7
28 - azzaq السبت 14 مارس 2020 - 15:57
تم إفراغ المستعجلات من جميع المرضى لاستقبالات حالات جديدة
مذا عن المرضى الآخرين؟
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13
29 - Tarik.uk السبت 14 مارس 2020 - 15:58
يجب على الحكومة التواصل مع المستشفيات الخاصة و العامة من أجل وضع إستراتيجية للتعامل مع الوباء حتى لا تعم العشوائية و يحصل الهلع. ربما يكون هذا درسا حتى يتم الاعتناء بالقطاع الصحي لأنه من أهم القطاعات الحيوية
الله يلطف بالجميع
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6
30 - فريد السبت 14 مارس 2020 - 15:58
خاص ناس تدخل لديورها عزل ذاتي حجرصحي 15 ليوم لمرظ يتهاز للعلاج بلا هادشي راه غير خرايف راه ظروري او غادي يحدث الاسوء غادي يبقاو يدفنوا الموتى بالهرامة تراكس الى متنفدش الحجر الاجباري
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9
31 - Moumou السبت 14 مارس 2020 - 15:59
اشكر المعلق رقم 1 على التعليق قبل استفحال الوباء،على الجميع اتخاذ الحيطة والحذر لا نشر الفتنة فنحن لا زلنا نتصافح ونتعانق ونقيم الولاءم غير مبالينن بالتعليمات والنصائح وكأن شيئا لم يكن انه الجهل يا سادة،فبدل أن نتخذ احتياط انتقال البلاء تسارع الى زرع الفتنة وناتي على الأخضر واليابس لاقتناء القوت كأننا لن نموت ابدا فهذا قمة البلادة.
اتقوا الله واتبعوا ما تمليه oms ووزارة الصحة من اجل التعبئة الشاملة لمكافحة الوباء.كما فعلت الصين وإيران لحد الان ونرجو الله السلامة والعافية لجميع خلق الله دون تمييز.
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9
32 - رجل صحة السبت 14 مارس 2020 - 15:59
أين هؤلاء الذين يسبون ويشتمون ليلا ونهارا الاطر الصحية والمستشفيات فلياتوا ويعالجوا معنا المرضى. أو أنهم ذهبوا ليتزودوا ويدخرون الاطعمة والاغدية وليختبؤا في بيوتهم خوفا من الجوع والمرض.
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17
33 - مواطنة السبت 14 مارس 2020 - 16:00
الأمر يزيد توثرا بمدينة أغادير الله يدير الخير وصافي الرجاء المزيد من التوعية الناس قاالبينها ضحك ما كاين اش الوقاية لا فالشوارع لا فالمستشفى لاحول ولا قوة الا بالله
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9
34 - Arkan السبت 14 مارس 2020 - 16:01
انا نجاوبك كلامك معقول... واش انت كضن المرض عاد دخل رآه كاين من شحال هذه رآه الحكومة لكذابة متكولش الحقيقة المهم البكة مور الميت خسارة... بركة من التجمعات بركة من القهاوي بركة من التيرانات و الحفلات جمعو راسكم شوية ديال الجدية نغيرو التعامل ديالنا النضافة النضافة تم النضافة
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11
35 - salam السبت 14 مارس 2020 - 16:04
يجب غلق الشركات و اماكن العمل والمقاهي ومنع التجول لمدة شهرثم تسجيل الحالات المرضية ووضعها في الحجر وبعدها العودة الى الوضع العادي مع اغلاق الحدود دائما الى اجل غير مسمى
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5
36 - عريب السبت 14 مارس 2020 - 16:06
توجد مستشفيات فارغة تنتظر التدشين لماذا لا تفتح لهده الحالات بدل استخدام المستعجلات
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6
37 - امل السبت 14 مارس 2020 - 16:07
كل واحد يجلس فدارو دير حجر صحي لراسو كل واحد ياخذ حيطة لان هذا فيروس ماشي لعب وتاني شي كنطلب من حكومة تقفل حدود مبينا مع موريتانيا باركا علينا لي جا من إسبانيا و فرنسا وإيطاليا ولا رآه الشعب هو لي غادي تحرك لان قضية ماشي فيد حتى وحد منا فيروس كنتشر بلى متشور مع حد نسأل الله سلامة والله يرحمنا برحمتو واسعة دعاء والصلاة واكثرو ستغفار اخوتي الله حفظ الجميع
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16
38 - مغربية من بروكسل السبت 14 مارس 2020 - 16:07
انا مغربية مقيمة فبلجيكا ومنقدرش نجي خصوصا فهاد الفترة واعباد الله لي فأوروبا ايلا عزيز عليكم المغرب مدخلوش ليه هاد الفترة انا والله العظيم خايفة على المغرب كتر من أي دولة والله يحفظ الجميع ويحفظ حبابنا وخوتنا
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29
39 - Assil السبت 14 مارس 2020 - 16:08
يجب عزل المدن المغربية حتي لا ينتشر هذا المرض
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13
40 - معلق على غير العادة السبت 14 مارس 2020 - 16:11
بحنا من القول ها العار سدو الحدود بشتى انواعها مع كل البلدان ولكن لا حياة لمن تنادي جاء وقت الحصاد الله يلطف بعباده و دبا حتى الجوامع خاصهم يتسدوا والاكتفاء بالاذان اسوة بالدول التي تفشى فيها الفيروس حتى تدوز هاد الغمة بخير
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4
41 - hicham Oklahoma السبت 14 مارس 2020 - 16:13
ومادا عن المستشفيات العسكرية مالها كتفرج خاصها حتا هي تستقبل المرضى وتعالجهم
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2
42 - مومو السبت 14 مارس 2020 - 16:14
وا صحاب جوج عام هادي ما جيت للموغريب، ملي تجيو سدو على راسكم فادار واحد عشرين يوم حتى يبان واش فيكم شي مرض.
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-1
43 - احمد السبت 14 مارس 2020 - 16:17
ورحنا قلنها عدة مرات اللي راه فشي بلاصا يحضن عليها او يجلس المرض هادا خايب المهاجرين مرحبا بيكم في المغرب لاكن ماشي فهاد الوقت حتى تفوت هاد العاصفة والانسان يكتر من الاستغفار وقول سبحان اللذي لايضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم تلاث مرات في الصباح وحين يمسي وجدي من بلجيكا
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2
44 - حسن السبت 14 مارس 2020 - 16:18
المغرب تأخر كثيرا في إغلاق حدوده البرية والجوية مع البلدان المصابة مما أدى إلى ما هو عليه اليوم كنا في حالة حتى أصبحنا في 17 حالة لي فشي دولة يبقى فيها
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2
45 - رضوان الفرنسي السبت 14 مارس 2020 - 16:20
أيام قليلة وسيدخل المغرب المرحلة 3
هذاك اليوبي غير باش يكالمي اللعب
اللي عطى الله عطاه وين خلاو الحدود مفتوحة
بعد إغلاق المدارس ستسمعون بقرار حجر مدن بأكملها
دولة كاملة فيها 4 مستشفيات وكل مستشفى فيه 4 غرف على الأكثر غير كافية
يلزم عشرات الغرف إن لم نقل المئات بالإضافة لمئات أجهزة التنفس
أظن المغرب تعدى الطاقة الاستيعابية
لك الله يا وطني
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4
46 - االبليد السبت 14 مارس 2020 - 16:20
المرحلة الأولي والتانية والتالتة و و..لا ندري كم مرحلة يجب علينا تجاوزها لكي نفهم ان الوباء اصبح عالميا ...من الحترازات وبدل حرق المراحل وحرق الوقت ..الاجدر انزل جل تلك المراحل التي دكرتموها مع الاخد بعي الاعتبار توفير المؤنة الأسواق الوطنية بحكم إقتراب دخول رمضان وقلة المطر في عموم البلاد بالإضافة لهادا الفيروس الدي اجتاح العالم..بخلاصة العبارة وجب علي الجميع تحمل مسؤولياته.لا نستتني اية وزارة او اشخاص بعينهم الكل معني بلامر ووجب الاحتراز وهادا يعني أي مواطن غيور علي هادا ..البلد
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0
47 - مهاجرة السبت 14 مارس 2020 - 16:25
ناس لكيسبو المهاجرين و مكيسبوش الدواء لجاي و اورو لجاي.الصحة في المغرب هشة بلا كورونا.ناس مزال كتموت هير بالفقصة
يجب توعية و النظافة و الجلوس في المغرب لنتبع شطيح الاداعات
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1
48 - SAIS السبت 14 مارس 2020 - 16:25
يجب غلق الشركات و اماكن العمل والمقاهي ومنع التجول لمدة شهرثم تسجيل الحالات المرضية ووضعها في الحجر وبعدها العودة الى الوضع العادي مع اغلاق الحدود دائما الى اجل غير مسمى
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49 - محمد طنجة السبت 14 مارس 2020 - 16:28
وافهمونا ااااخوتنا....أي زماكري ولا زماكرية جاو من بارا يبقوا فديورهوم 14يوم....واراحنا ماعندناش الإمكانيات....وحتى البلدان اللي أنتم فيها عاجزة....وافهمونا يالمساخيط را الأمور جدية مشي ديال اللعب...!!!!
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50 - محمد سعيد KSA السبت 14 مارس 2020 - 16:29
السلام عليكم

من الخطأ الخروج من بلد موبوئ (العزل النبوي حسب الحديث الشريف) إلى بلد آخر حيث كان على المغرب إغلاق كافة منافذ السفر.
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51 - احسن السبت 14 مارس 2020 - 16:30
Le plus grand conseil c est de ne pas sortir , prendre soins de nos vieux car se sont les victimes nr 1 avec eux qui ont dû maladies chroniques , corona pas un risque pour les jeunes mais faut être contamer pour ne pas contamer nos membres de famille. ALLAH ihfedkoum pense au vieux
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52 - مواطن مغربي السبت 14 مارس 2020 - 16:32
كيدحكوني هاد وزراء ديانا .... اذكى وزراء العالم هما الوزراء ديال المغرب ....
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53 - سعيد نيويورك السبت 14 مارس 2020 - 16:35
انا عندي احساس داخلي قوي بنسبة 100% هدا المرض س يزول بسرعة ..احساسي دائما مصحوب بالتفائل عمره ماخاب ولا مره سبحان الله العظيم وبحمدة… اللهم وبحق وجهك الكريم ارفع هذا الوباء عن عبادك عاجلا غير اجلا ياالله…
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54 - abdelmajid السبت 14 مارس 2020 - 16:42
ليكن في علم المغاربة الهاربين من اروبا الى المغرب أنهم سينقلوا المرض إلى عائلاتهم و ممكن أن يتسببوا في موت أقاربهم و يعرضوا أنفسهم للخطر عليهم أن يعوا أن بلدان أروبا مجهزة أحسن من المغرب.
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55 - abdo السبت 14 مارس 2020 - 16:44
تأخرت ااحكومة في غلق الحدود. حتى لارام بقات الرحلات جارية حتى ألغتها أوروبا. ٣ شهور والصين تسارع و حكومتنا و كأنها تعيش في كوكب آخر. لك الله يا بلدي.
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56 - تفادي التجمعات السبت 14 مارس 2020 - 16:44
المرجو تفادي كافة التجمعات غير الضرورية كالمقاهي وغيرها..فسلوكنا اليوم هو الذي سيحدد عدد الإصابات التي سيعلن عنها لاحقا..خطورة هذا الوباء هو أنه قد يبقى صامتا لمدة 14 يوما..وخلال هذه المدة فهو ينتشر بين الأفراد دون أن يعلم به أحد..وهذا خطير جدا..فلا يجب أن ننتظر حتى يكبر عدد المصابين لنتخذ الإحتياطات..علينا أن نبدأ من اليوم..
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57 - ميد السبت 14 مارس 2020 - 16:45
التعداد السكاني بالمغرب يتخطى 36 مليونة نسمة، هل تعتقدون أن الحكومة قادرة على سيطرة على سرعة انتشار الفيروس، بينما الدول الأروبية وأمريكا والصين لم تستطع؟ مع العلم أن المصابين من اتو من خارج المغرب، قد خالطو اشخاص كثر داخل المغرب أو أنا مخطئ؟

إصابتك بالفيروس كورنا لاتعني موتا مؤكدا ليست النهاية لايوجد داعي للخوف، فالكثير تعالج منه مع العناية الطبية الصحيحة رغم عدم وجود علاج له..لسيطرة عليه فقط اتبع شروط السلامة، النظافة والابتعاد عن التجمعات أما الكمامات فهي لن تحميك بل ستحمي غيرك.
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58 - بودواهي السبت 14 مارس 2020 - 16:48
لازالت الدولة تتعامل مع فيروس كورونا بنوع من البرودة و الاستهانة و كان قطاع الصحة لديها من فولاد ..؟
دول قوية و لديها نظام صحي عالمي كاسبانيا و بريطانيا و امريكا و لم تستطع أن توفر حتى الحد الأدنى من المستلزمات لمحاصرة كورونا و يأتي المسؤولون عندنا و يقولون لدينا ما يكفي لمعالجة كل مصابي كورونا و محاصرة الوباء ..؟
لست أدري على من يضحك هؤلاء .؟ و الجميع يعرف أن المغرب لا يتوفر حتى على الأسبرين. ؟

عبث حقيقي ....
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59 - علوان السبت 14 مارس 2020 - 16:54
يا عباد الله اللي ما عندو ما يدبر فالزنقة يبقى فداروا
من فظلكم جميع المغاربة الدين غير ملزمين بالخروج الرجاء الزموا منازلكم انتم وابناءكم على الاقل حتى تمر هده الكارثة فلنتحمل المسؤولية ولنستمع الى ما تطلبه السلطات
ولنطبفه
المغاربة يمكن غزل انفسهم بنفسهم لتفادي الخطر قبل ان يصبح احباريا
في ايطاليا من لم يستجب للعزل وخرج بدون رخصة يوضع في السجن لانريد مثل هدا الأمر فارجوا من المواطنين تجنب المقاهي والحداءق العامة والاسواق على الاقل خلال هدا الاسبوعبن والله يحفظ بلدنا من كل مكروه وينجينا من المصاءب أمين يارب العالمين
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60 - Aze السبت 14 مارس 2020 - 16:56
Comme action de prévention il faut interdire aussi les cours de soutien dans les petites et les grandes villes
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