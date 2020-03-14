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كُتّاب وآراء
"ابن سينا" يستقبل مصابا بـ"كورونا" .. والمستعجلات تستعد لـ"الأسوأ"
استقبل المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط، اليوم السبت، إحدى الحالات التي أعلن عن إصابتها بفيروس "كورونا"، ضمن تسع حالات جديدة تم تسجيلها في المغرب بالوباء الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية "جائحة".
وحسب ما علمت هسبريس، فإن هذه الحالة، التي استقبلها مستشفى "السويسي" في العاصمة الرباط، تهم مهاجرا مغربيا مقيما في إسبانيا ضمن الحالات الأربع التي كشفتها وزارة الصحة القادمة من الجارة الشمالية، مشيرة إلى أن المهاجر المعني جاء إلى المغرب قادما من مدينة مدريد.
وقالت وزارة الصحة إنه جرى ليلة الجمعة السبت تسجيل 9 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد بالمغرب، ليكون بذلك العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إصابتها 17 حالة ببلادنا إلى حدود يومه السبت 14 مارس.
وتتعلق الحالات التسع بثمانية مهاجرين مغاربة مقيمين بكل من: إسبانيا (4 حالات)، وإيطاليا (3 حالات)، ومهاجر مغربي مقيم بفرنسا، دخلوا إلى المغرب ما بين 24 فبراير الماضي و12 مارس الجاري، بالمدن التالية: تطوان، والرباط، والدار البيضاء، وفاس وخريبكة.
المعطيات التي حصلت عليها هسبريس تكشف أن "المستعجلات الطبية الاستشفائية بابن سينا" تم إفراغها هذا الصباح من جميع المرضى لاستقبال أي مصابين جدد بفيروس "كورونا"، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن الاستعدادات التي اتخذتها وزارة الصحة لمواجهة هذا الفيروس.
وفي هذا الصدد، أوردت المعطيات التي توفرت للجريدة أنه تم تخصيص قسم المستعجلات الطبية الاستشفائية بأكمله لأي إصابات محتملة، مشيرة إلى أنه تم تجهيز القسم بقاعة للإنعاش بمداومة 24 ساعة.
يأتي هذا في وقت قال فيه محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، بشأن ظهور حالات متمركزة في منطقة معينة، أن ذلك "متوقع من لدن الوزارة، وتضعه ضمن المرحلة الثانية من الوباء".
وأوضح مدير الأوبئة ومكافحة الأمراض بالوزارة أن "المغرب لم يدخل بعد المرحلة الثانية"، مسجلا أن "الوزارة لا تتخوف من وصولها، فقد خططت لها، كما وضعت توقعا للمرحلة الثالثة كذلك".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (60)
وعلقت الأردن الدراسة في المدارس والجامعات ابتداء من الأحد ولمدة أسبوعين تفاديا لمنع انتشار فيروس كورونا.
و الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال : لا يكتمل إيمان المرء حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه.
يجب توفير الحماية للأطر الطبية لتشجيعهم على أداء مهماتهم
لذا المرجو من المواطنين مزيد من الحذر و الالتزام بالعليمات و الثقة بالمسؤولين الى ان تمر العاصفة
المشكل ليس في فيروس كرونا لكن المشكل في كيفية التعامل معه انه كالاعصار عندما ياتي يجب الالتجاء الى المخابئ
يجب ان يسود نوع من المؤازة و مد يد المساعدة للاخرين بدل اللجوء الى اللهطة و تخزين المؤونة
راه العقل لي ماكانيش ماشي الكمامات
يجب على كل الجهات المعنية وخصوصا الأطقم الصحية من ممرضين وأطباء أن يقفوا وقفة رجل واحد للحيلولة دون انتشار هذا الوباء الخطير. والله المستعان
ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ربنا و لاتحملنا ما لا طاقة لنا به و اعف عنا و ارحمنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين و يا أكرم الأكرمين و يا أجود الأجودين إنا ضعفاء و مغلوبون و لا قبل لنا بهذا البلاء أو الوباء.
مذا عن المرضى الآخرين؟
الله يلطف بالجميع
اتقوا الله واتبعوا ما تمليه oms ووزارة الصحة من اجل التعبئة الشاملة لمكافحة الوباء.كما فعلت الصين وإيران لحد الان ونرجو الله السلامة والعافية لجميع خلق الله دون تمييز.
هذاك اليوبي غير باش يكالمي اللعب
اللي عطى الله عطاه وين خلاو الحدود مفتوحة
بعد إغلاق المدارس ستسمعون بقرار حجر مدن بأكملها
دولة كاملة فيها 4 مستشفيات وكل مستشفى فيه 4 غرف على الأكثر غير كافية
يلزم عشرات الغرف إن لم نقل المئات بالإضافة لمئات أجهزة التنفس
أظن المغرب تعدى الطاقة الاستيعابية
لك الله يا وطني
يجب توعية و النظافة و الجلوس في المغرب لنتبع شطيح الاداعات
من الخطأ الخروج من بلد موبوئ (العزل النبوي حسب الحديث الشريف) إلى بلد آخر حيث كان على المغرب إغلاق كافة منافذ السفر.
إصابتك بالفيروس كورنا لاتعني موتا مؤكدا ليست النهاية لايوجد داعي للخوف، فالكثير تعالج منه مع العناية الطبية الصحيحة رغم عدم وجود علاج له..لسيطرة عليه فقط اتبع شروط السلامة، النظافة والابتعاد عن التجمعات أما الكمامات فهي لن تحميك بل ستحمي غيرك.
دول قوية و لديها نظام صحي عالمي كاسبانيا و بريطانيا و امريكا و لم تستطع أن توفر حتى الحد الأدنى من المستلزمات لمحاصرة كورونا و يأتي المسؤولون عندنا و يقولون لدينا ما يكفي لمعالجة كل مصابي كورونا و محاصرة الوباء ..؟
لست أدري على من يضحك هؤلاء .؟ و الجميع يعرف أن المغرب لا يتوفر حتى على الأسبرين. ؟
عبث حقيقي ....
من فظلكم جميع المغاربة الدين غير ملزمين بالخروج الرجاء الزموا منازلكم انتم وابناءكم على الاقل حتى تمر هده الكارثة فلنتحمل المسؤولية ولنستمع الى ما تطلبه السلطات
ولنطبفه
المغاربة يمكن غزل انفسهم بنفسهم لتفادي الخطر قبل ان يصبح احباريا
في ايطاليا من لم يستجب للعزل وخرج بدون رخصة يوضع في السجن لانريد مثل هدا الأمر فارجوا من المواطنين تجنب المقاهي والحداءق العامة والاسواق على الاقل خلال هدا الاسبوعبن والله يحفظ بلدنا من كل مكروه وينجينا من المصاءب أمين يارب العالمين