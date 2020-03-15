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  2. فيروس "كورونا" يُغير "قواعد مصافحة" المسؤولين عبر بلدان العالم (5.00)

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الرئيسية | مجتمع | وباء "كورونا" يحيي روح التطوع في صفوف المغاربة لخدمة الوطن

وباء "كورونا" يحيي روح التطوع في صفوف المغاربة لخدمة الوطن

وباء "كورونا" يحيي روح التطوع في صفوف المغاربة لخدمة الوطن
هسبريس - عبد الإله شبل
الأحد 15 مارس 2020 - 18:30

أمام انتشار وباء "كورونا"، وتسجيل عدد من الإصابات في صفوف المغاربة على غرار باقي الدول، وتوجيه الحكومة تعليمات بمنع التجمعات كشكل احترازي، أعرب عدد من المواطنين بمواقع التواصل الاجتماعي عن استعدادهم للتطوع في أي مبادرة لحماية البلاد من هذه الأخطار.

وأبان المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي عن حبهم لوطنهم ورغبتهم في التطوع من أجل حماية المغرب وساكنته من أخطار فيروس "كوفيد-19"، حيث نشروا تدوينات تبرز استعدادهم التام للمشاركة في أي مبادرة للحد من هذا الوباء العالمي.

وتداول رواد "فيسبوك" منشورا موحدا في الصيغة، إلى جانب هاشتاغ "#بادرة_مواطن_في_خدمة_الوطن" يبرزون من خلاله أنهم مستعدون لأي مباردة ويضعون أنفسهم رهن إشارة السلطات للمساعدة في مواجهة هذا الوباء، سواء عبر التوعية والتحسيس أو أي خطوة ترأسها السلطات.

ولفت هشام مداحي، صاحب المبادرة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن "فكرة المبادرة راودتني منذ أيام، وتقاسمتها مع بعض الأصدقاء، لنقرر إطلاق هاشتاغ حتى يكون الجميع متطوعا في خدمة الوطن، ونحمد الله أنها لاقت تفاعلا كبيرا".

وشدد الناشط بموقع التواصل الاجتماعي، المتحدر من مدينة القنيطرة، على أن "المبادرة لقيت انخراطا من طرف جميع الفاعلين على اختلاف ألوانهم وانتماءاتهم، وأثارت ردود أفعال إيجابية تظهر مدى تآزر المغاربة ورغبتهم في تجاوز هذه المِحنة".

وينص الفصل 40 من الدستور على أنه "على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد".

من جهته، اعتبر فؤاد بلمير، الباحث في علم الاجتماع، أن هذه الخطوة التي قام بها المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي تبين بجلاء تمسك المغاربة بموروثهم التاريخي والثقافي والديني، واستعدادهم التام للدفاع عن بلدهم من أي اعتداء أو داء.

ولفت بلمير، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن المطلع على تاريخ المغرب سيجد أنه في الحالات الصعبة يتجند المغاربة ويتركون خلافاتهم جانبا من أجل حماية بلدهم والدفاع عنه.

وشدد الباحث في علم الاجتماع على أن الشعوب التي لها تاريخ على غرار المغرب "تتحد في مثل هذه الحالات الصعبة، حيث كلما تعرض لاعتداء أو وباء أو غيره، يبرز تلاحمهم فيما بينهم ويتركون خلافاتهم جانبا".

تابع المتحدث نفسه ضمن تصريحه: "المغاربة يكون لهم شك في المؤسسات وينتقدونها، لكن عندما يلمسون أن هناك خطرا يتهدد الوطن يتحدون ويضعون أنفسهم في خدمة البلد والمواطن"، مضيفا أن الدين الإسلامي الذي يتمتع به المغاربة يغرس فيهم خصال التضحية من أجل الوطن.

وتأتي هذه التحركات من طرف المواطنين المغاربة بعدما سجلت وزارة الصحة ليلة الجمعة السبت 9 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد بالمغرب، ليكون بذلك العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إصابتها 17 حالة ببلادنا إلى حدود يومه السبت 14 مارس.

وتتعلق الحالات التسع بثمانية مهاجرين مغاربة مقيمين بكل من: إسبانيا (4 حالات)، وإيطاليا (3 حالات)، ومهاجر مغربي مقيم بفرنسا، دخلوا إلى المغرب ما بين 24 فبراير المنصرم و12 مارس الجاري، بالمدن التالية: تطوان، والرباط، والدار البيضاء، وفاس وخريبكة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - Mizo الأحد 15 مارس 2020 - 18:37
إلى ماخدمناهش فهاد الضرفية إمتا أنخدموه
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45
2 - La verite الأحد 15 مارس 2020 - 18:39
لن أكدس السلع ولن أحول بيتي لمتجر ،سأقتسم اللقمة مع إخواني واذا اقتضى الحال سأصوم ان لم يبقى هناك شيء للأكل.....
لنتحد_ضد_الجشع
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79
3 - مغربي الأحد 15 مارس 2020 - 18:40
اسمه الفضاء الافتراضي اي لا علاقت له بالواقع...في الواقع لا نجد الا انتهازيين ومضاربين يبحثون عن الربح من هته الازمة.
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0
4 - محمد الأحد 15 مارس 2020 - 18:41
يا حكومة و يا ملك البلاد و الله اننا معكم في الضراء قبل السراء لكن يا ليت بعد مرور الأزمة تتذكرون هاته الامور و مدى قابلية شعبكم الى التضحية بالغالي و النفيس الله الوطن الملك
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24
5 - مقاوم الأحد 15 مارس 2020 - 18:42
الله ينصر سيدنا و ملكنا سيدي محمد السادس و يطول في عمره يارب العالمين
نحن مع رهن إشارتك في الحرب او الأوبئة
و شكرا لك على توفير كل متطلبات من اجل محاربة هذا الفيروووس
المغاربة الأحرار
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1
6 - علي بابا الأحد 15 مارس 2020 - 18:42
من الصفات الحميدة لدى المغاربة هي التطوع في بناء المساجد ومساعة المحتاجين خاصة عندما تتدخل الجمعيات النشيطة في الموضوع
ونتمنى ان يتم حصر هذه الافة بفضل مجمهودات الدولة و المجتمع المدني
في تطويق وحصر ومنع المرض من الانتشار فالتحسيس فقط لا يكفي بل لابد من اجراءات عملية وتدخل الجميع حكومة وشعبا لتوفير كل شروط القضاء
على هذه الجائجة التي اخذت نتشر في كل العالم.
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15
7 - مهدي خليلي الأحد 15 مارس 2020 - 18:42
للأسف الأغلبية دالمواطنين عاطيينها غير للبكا والشكا والإنتقادات الخاوية ونشر الأكاذيب...
لنتحد جميعا لخدمة الوطن
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19
8 - timjichte الأحد 15 مارس 2020 - 18:42
أي تطوع!؟!؟!كولشي مخلوع وكايتخاطفو على الماكلة،بنادم خايف من المرض ومخايف من الموت
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9 - Mahzala الأحد 15 مارس 2020 - 18:45
التطوع موجود لاكن لامكانيات غير متوفرة
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10 - Racrac الأحد 15 مارس 2020 - 18:45
المغاربة لا تنقصهم لا الشهامة ولا الاخلاق حتى يكونوا في مستوى الازمة. خاص غبر المسؤولين يكونو فالمستوى.
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11 - ben الأحد 15 مارس 2020 - 18:45
هاذا هو الشعب المغربي الحر،الصين تغلبت علي كرونا بالتظامن والانضباط!!!عاش المغرب وعاش الشعب المغربي
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12 - Miloud casa الأحد 15 مارس 2020 - 18:46
والله يوحد.صفوفنا بديننا الاسلامي يااااربي ، الله يجعلنا متحابين دائما ومثل ايام زمان
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13 - احميدة الأحد 15 مارس 2020 - 18:46
جميل ولكن التضامن الحقيقي الميزانية مثلا و الفلوس لي كانوا غا يمشيو لموازين لي مابقاش غايدار هاد السنة ما فيها باس يمشيو يتبرعو بيهم تحسبا لاي ضرر او انتشار اكبر للفيروس و هنا غادي نكونوا بصح مغاربة تال موت ماشي غا شعار فضفاض
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14 - مغربي هنا الأحد 15 مارس 2020 - 18:46
نتمنى أن تكون مبادرات التطوعية والمادية في هده الفترة الصعبة من طرف الأغنياء المملكة كما فعلوها الأغنياء الإيطاليين بكل الروح الوطنية .
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15 - ام سارة الأحد 15 مارس 2020 - 18:47
هادو هما اولاد بلادي المغارية الاحرار...بارك الله فيكم وحفظكم وحفظ بلادنا الحبيبة
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16 - مغربية مسلمة(محتاجين التضامن) الأحد 15 مارس 2020 - 18:48
الصراحة المغرب محتاج لمثل هذه المبادرة و تبارك الله عندنا شباب و شابات واعيين اللي يقدرو يساهمو بدورهم في التوعية و التحسيس للحد من انتشار الوباء. الله يوفقهم
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17 - ben lebsir ahmed الأحد 15 مارس 2020 - 18:49
اي عدوان او مرض لابد من القوة والاهتمام والمساعدة والتطوع والاجتماع ونلتزم بالامور الواقعية ولا نستهزئ ونتكبر لابد من التزام بالامور التي تطلب منا لان هدا ليس سهلا بل قدر صعب جدا ان العالم يقاسي لكن لابد من القوة ومتابعة الارشادات منها النضافة والالتزام البيوت على من يجب عليه دالك الناس الكبار والصغار ندهب نقضي الاغراض ونرجع للبيوت وننضفها جيدا والدعاء من الله ان يحفضنا جميعا
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18 - بجهد الله نجتاز هد الازمة الأحد 15 مارس 2020 - 18:50
علينا مواجهة هدا الخطر والتحلي بالشجاعة والانضباط و تتبع كل تعليمات ونصائح السلطات كما فعلت الصين و اجتناب الذعر و الخصام و الأنانية ....
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19 - مغربية الأحد 15 مارس 2020 - 18:50
طبعا كلنا فداء للوطن و مستعدون للمشاركة في اي مبادرة بامكانها الحد من انتشار المرض لانها اولا واجب و ليس جميلا نقدمه لبلدنا و اطلب من اصحاب المبادرة تحديد السبل و الطرق لدلك لن نكون اقل وطنية من الاطباء و العاملين في مجال الصحة و الداخلية و الجيش و... الدين يخاطرون بحياتهم لحمى الوطن.
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20 - فاعل خير الأحد 15 مارس 2020 - 18:50
أحسن تطوع هو جلس فداركم .واسمع النصاىح ديال الناس اصحاب االخبرة
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21 - nouro الأحد 15 مارس 2020 - 18:50
باين فعلا التضامن لكن بالمقلوب لم نسمع لكن رأينا بأم اعيننا اللهطة ليشادا الناس والانانية لا اعتبار للاخر بحتكرون السلع ويتسببون في ارتفاع الاسعار والكل بقول راسي يا راسي اهذا هو ااتضامن في نظركم...نسأل الله العافية والقناعة...تحياتي
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22 - محمد الأحد 15 مارس 2020 - 18:51
مبادرة جميلة .لا ننسى الاعلام يجب ان يلعب دوره...وذلك في جميع القنوات وبشكل يومي. لتحسيس المواطن وخصوصا الفئة الامية.
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