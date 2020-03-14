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كُتّاب وآراء
الحكومة تطمئن المغاربة بشأن استعمال النقل العمومي
أكدت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء أنه، في إطار إجراءات اليقظة والمراقبة ضد الوباء العالمي لفيروس كورونا 2019 (كوفيد19)، فإن جميع وسائل النقل العمومية بكل أصنافها (القطار، الحافلة، إلخ ...) متوفرة ومضمونة في جميع أنحاء التراب الوطني.
ودعت الوزارة، في بلاغ لها اليوم السبت، مهنيي ومشغلي والعاملين في قطاع النقل العمومي الوطني إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان نقل الأشخاص والمسافرين والبضائع، والامتثال للنصائح العامة بشأن النظافة والوقاية والحماية الفردية والجماعية، المعلنة من قبل السلطات العمومية حول هذا الموضوع، ولاسيما وزارة الصحة، وذلك من أجل سلامتهم وسلامة مستعملي وسائل النقل العمومية.