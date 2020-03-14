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الرئيسية | مجتمع | الحكومة تطمئن المغاربة بشأن استعمال النقل العمومي

الحكومة تطمئن المغاربة بشأن استعمال النقل العمومي

الحكومة تطمئن المغاربة بشأن استعمال النقل العمومي
هسبريس من الرباط
السبت 14 مارس 2020 - 16:20

أكدت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء أنه، في إطار إجراءات اليقظة والمراقبة ضد الوباء العالمي لفيروس كورونا 2019 (كوفيد19)، فإن جميع وسائل النقل العمومية بكل أصنافها (القطار، الحافلة، إلخ ...) متوفرة ومضمونة في جميع أنحاء التراب الوطني.

ودعت الوزارة، في بلاغ لها اليوم السبت، مهنيي ومشغلي والعاملين في قطاع النقل العمومي الوطني إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان نقل الأشخاص والمسافرين والبضائع، والامتثال للنصائح العامة بشأن النظافة والوقاية والحماية الفردية والجماعية، المعلنة من قبل السلطات العمومية حول هذا الموضوع، ولاسيما وزارة الصحة، وذلك من أجل سلامتهم وسلامة مستعملي وسائل النقل العمومية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - maghribia السبت 14 مارس 2020 - 16:28
الله معنا في كل مكان اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين
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2
2 - محمد السبت 14 مارس 2020 - 16:29
يجب أخد الحيطة و الحذر من وسائل النقل العمومي
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3
3 - عمر السبت 14 مارس 2020 - 16:33
نرجو من هذه الحكومة عندما تصدر قرار . أن تصدره بطريقة يفهمها الشعب. ليس كطريقة إصدار قرار تعليق الدراسة الذي خلق البلبة. تعليق الدراسة حتى إشعار أخر. و هل كل الشعب يفهم معنى إشعار أخر. و اللهم إرفع عنا البلاء.
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4 - كمال السبت 14 مارس 2020 - 16:34
ومادا عن العدوى التي يمكنها ان تنتقل عبر النقل العمومي
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5 - fakhreddine السبت 14 مارس 2020 - 16:34
في المقابل ماذا قدمتم وماذا اظفتم لوسائل النقل العمومي من احتياطات وتدابير او التعقيم على الأقل؟؟!!! الله ينعل لي ما يحشم.
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3
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