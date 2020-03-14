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الرئيسية | مجتمع | وزارة الصحة: وجود كورونا لم يتجاوز "المرحلة الأولى" في المملكة

وزارة الصحة: وجود كورونا لم يتجاوز "المرحلة الأولى" في المملكة

وزارة الصحة: وجود كورونا لم يتجاوز "المرحلة الأولى" في المملكة
هسبريس - وائل بورشاشن (صور: منير امحيمدات)
السبت 14 مارس 2020 - 18:00

مع وصول عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" بالمغرب إلى سبع عشرة حالة، قال محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، إنّ الحالات المتبقية بعد حالتي الوفاة والشفاء، المعلَن عنهما سابقا، تعالج في الوحدات الاستشفائية المخصّصة لتفادي انتقال الفيروس.

وقال مدير الأوبئة ،في ندوة صحافية استقبلها مقرّ وكالة المغرب العربي للأنباء بالرباط، عشية السبت، إنّ الحالة الصّحّية للمصابين الخمسة عشر بفيروس "كورونا" جيدة جيدا، إلا حالة واحدة ليست حرجة جدا بل "متوسطة"، ثم استرسل قائلا إنّ مجموع الحالات المسجّلة في المملكة تتعلّق بـ"عشرة ذكور وسبع إناث، معدل عمرهم 51 سنة، وأدنى عمر مصاب هو رضيع لا يتجاوز أشهر تسعة، وأقصاها السيدة المتوفاة التي كان سنّها تسعا وثمانين سنة".

وأكّد اليوبي أنّ جميع الإصابات بالفيروس قادمة من الخارج، إلا حالة واحدة أصاب فيها زوج زوجته بالعدوى بعدما جاء بها من الخارج، ثم أضاف أنّ ستّ حالات مصابة قدمت من فرنسا، وخمس حالات من إيطاليا، وخمس حالات من إسبانيا.

وربط اليوبي بين تزايد عدد الإصابات المعلنة وبين عودة المغاربة والأجانب القاطنين بالبلاد، بفعل التهافت الحاصل مع تقليص الرحلات الجوية للرجوع إلى المغرب؛ وهو ما أدّى، وفقه، إلى دخول أشخاص حاملين للفيروس في فترة الحضانة، وزاد مقدّما مثالا بتسجيل ثلاث وستين حالة محتملة في خمسة أيام منذ اليوم التاسع من شهر مارس، وخمس حالات مؤكدة، فيما كانت الحالات المحتملة قبل هذا التاريخ إحدى وأربعين لم تؤكّد من بينها إلا حالتان.

وفي سيرورة اكتشاف الحالات، يشدّد اليوبي أنّ المغرب لا يزال في إطار ما كان يتوقّعه في المخطط الوطني للوقاية، واسترسل شارحا أنّ البلد لا يزال في المرحلة الأولى، مع إمكان الوصول إلى المرحلة الثانية التي يصبح فيها نقل الفيروس بين القاطنين بالمغرب، التي لم نصل إليها بعد، وسجّل ضعف احتمال الوصول إلى المرحلة الثالثة.

وشرح مدير الأوبئة أنّ المراحل "ليست مسائل لها حدود فاصلة"، بل "الانتقال في الأصل مبني على توقعات، ويبقى التقدير دائما، ويبنى على تقييم الحالة الوبائية، لتحديد هل مررنا من الحالة الأولى إلى الثانية"؛ لأن "طريقة الاستجابة للمنظومة الصحية تختلف من مرحلة إلى مرحلة".

وذكر اليوبي أن وزارة الصحة تتوقع الأسوأ دائما، حتى ولو عرفت أننا لن نصل إلى هذا العدد، مقدّما مثالا بما وقع سابقا عند اتخاذ تدابير احترازية وما نتج عنه من إضاعة للأموال، ثم زاد: "لكن التوقع ضروري ولو أن هذا ليس علما مضبوطا، فهذه معطيات مبنية على تقديرات وتكهنات، ولو سرنا في سيرورة الوباء سنكون في ثلاث مراحل، ونحن في الأولى، وليس عندنا انتشار محلي للفيروس، رغم الشائعات، ولو كان ستبلغ عنه المصلحة ليتخذ الناس الاحتياطات اللازمة".

ووضّح المتحدّث أن الوزارة الوصية على الشأن الصحي بالمغرب قد أعدت "ما يتناسب مع كل مرحلة من المراحل المتوقعة، من إعداد للمساطر التقنية، مرورا بالوحدات والتجهيزات، إلى المتطلبات، والتكفل بالحالات، ومتطلبات الحالات الخطيرة"، وأضاف: "نتوقع أن تحتاج سبع أو ثمان في المائة من الحالات وحدات للعناية المركزة والإنعاش واستعدَدنا لها".

وشدّد مدير الأوبئة على أنّ المغرب قد خصص وحدات للعزل تستجيب لمعايير مدققة، وزاد: "إذا احتجنا إعادة النظر في طريقة اشتغالنا وكيف نوجه المرضى الذين لديهم مرض آخر إلى مستشفيات ومراكز صحية معينة، سنقوم بذلك بسهولة لأننا حضرنا له".

كما ذكر المتحدّث أنّ رقم "ألو يقظة وبائية"، الذي وضع في البداية من أجل استفهامات الحالات القادمة من الخارج، والذي صار يستقبل اتصالات حالات لإرسال الفرق المتنقلة جهويا إليها، سيعزّز جهويا، مع الإبقاء عليه، بعد الضغط الحاصل في الخطوط، الذي من بين أسبابه "أشخاص سامحهم الله يشغلون الخطوط لأغراض أخرى"، وفق تعبيره.

وعن التعبير عن التطوع الذي انطلق اليوم في حسابات مغربية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، علّق اليوبي قائلا إنّ "التطوع سيف ذو حدين"، وأضاف شارحا: إذا كان هناك الكثير من المتدخلين في المؤسسات الصحية، لا يبقى التحكم كبيرا. كما صرّح بأنّ في حالة الحاجة "يمكن الانفتاح على القطاع الخاص الذي عبر عن استعداده" للأمر.

كما نفى مدير مديرية الأوبئة الشائعات التي تقول إنّ طائرات سترشّ مبيدات للقضاء على الفيروس قائلا إنّ "كورونا" لا ينتقل عبر الرّذاذ، وأضاف: عندنا مسطرة صحية للتعقيم والحالات التي تحتاجه والسوائل المحتاجة ومقدارها، والاحتياطات الواجب اتخاذها.

وتحدث اليوبي أيضا عن الإجراءات الخاصة بمخالطِي المصابين بالفيروس، قائلا إنّ تتبعهم يتم إلى حدود المدّة المعروفة للحضانة القصوى وهي أربعة عشر يوما، وأضاف أنّ "ثلاثمائة وخمسين مخالطا يتمّ تتبّعهم اليوم، وتسعون من بينهم خرجوا من حالة المراقبة بعد التأكد من خلوهم من المرض".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - cho3aib السبت 14 مارس 2020 - 18:10
خذوا العبرة من إيطاليا:

-20 فبراير: 3 إصابات
- 22 فبراير: 62 حالة إصابة وحالتي وفاة
- 8 مارس: 5883 حالة إصابة و233 حالة وفاة
- 10 مارس: 9172 حالة اصابة،433 حالة وفاة
- 13 مارس: 17660 حالة إصابة و1266 حالة وفاة

#ملاحظة : خلافا لما قد يتصور البعض، إيطاليا دولة متقدمة وشعبها مثقف وشمال البلاد يعتبر منطقة غنية ويتوفر على واحد من أحسن الأنظمة الصحية الأوروبية.

التزايد الصاروخي للإصابات والوفيات ليس له علاقة بالتخلف ولكن بالاستهانة في البداية وبالتأخير في سن إجراءات الحجر الصحي على الجميع

#بقا_فداركوم
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17
2 - Ait nayo السبت 14 مارس 2020 - 18:11
قولو ناس الحقيقة وياكم تكذبوا راحنا نحاسبكم من بعد
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2
3 - said السبت 14 مارس 2020 - 18:12
يجب غلق الشركات و اماكن العمل والمقاهي ومنع التجول لمدة شهرثم تسجيل الحالات المرضية ووضعها في الحجر وبعدها العودة الى الوضع العادي مع اغلاق الحدود دائما الى اجل غير مسمى
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10
4 - فوبيا كرونا السبت 14 مارس 2020 - 18:14
هناك تهويل إعلمي للمرض.حقيقة علمية أنه مرض سريع الانتشار ولكن ليس بقاتل فنسبة الوفايات لاتتعدي %4 من بين المصابين واغلبيتهم من المسنين ودوي المناعة ضعيفة.
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2
5 - OUSSAMA السبت 14 مارس 2020 - 18:14
أقول للمغاربة اللدين كانوا يتمسخرون و يضحكون و يستهزؤون على خلق الله اللدين أصيبوا بفيروس كورونا ها نحن نسير نحو إنتشاره في بلادنا الشماتة خايبة صبحانه و تعالى يمهل و لا يهمل
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4
6 - mowatin السبت 14 مارس 2020 - 18:15
بلاغات كلها اكاديب ....الحقيقة لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى ما يقع في المغرب...نسأل الله السلامة والعافية لهذا البلد الضعيف الامكانات في كل المجالات
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2
7 - wajdi السبت 14 مارس 2020 - 18:15
الرجل المناسب في المكان المناسب. مشكورين على المجهودات المبذولة
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1
8 - محمد السبت 14 مارس 2020 - 18:16
اشنو كتسناو المرحلة الثالثة عاد تبداو في تطبيق المخطط. هذا راه وباء او عندو غير حل واحد باش ميزيدش انتشر هو الحجر الصحي على جميع المواطنين وعزل المدن ومنع الخروج والدخول منها واليها.
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0
9 - لا أمل في حواركم السبت 14 مارس 2020 - 18:16
اللهم رب البأس اذهب البأس واشفي أنت الشافي شفاءا لايغادر سقما ولا ألما آمين يا ربنا الرحمان الرحيم. وزارة الصحة والداخلية او الحكومة بصفة لا تعطي أهمية للمواطن المغربي إلا في الإنتخابات وترى في التلفاز الحكومي وبعض الجرائد الموالية أيها المواطن هل لديك البطاقة الوطنية كي تشارك في الاستحقاقات المقبلة ولا يسألونك عن صحتك ولا على معيشتك ولا سكنك وفي الأخير خلص ثم اشكي ولكن الشكوى لله الواحد القهار
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10 - هشام متسائل السبت 14 مارس 2020 - 18:16
لم يتعد المرحلة لأنكم لا تفحصون مخبريا كل الحالات
تفحصون فقط من اتصل بكم وقادم من الخارج لأنه عنده المال لسداد الفاتورة
هناك مئات من الحالات تنتظركم للفحص أو تعاني في صمت
لماذا المختبرين المرجعيين لا يعطونا أرقام وعدد الحالات التي فُحِصت ومن أين جاءت ؟
كلام فضفاض لا يقدم في شيء
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-1
11 - لطيف السبت 14 مارس 2020 - 18:17
وجد الأطباء الصينيون أن درجة الحرارة المثلى لانتشار وانتقال فيروس كورونا أعلى بقليل من الصفر والرطوبة 35-50٪.

توصل إلى هذا الاستنتاج مساعدو المختبر في جامعة سون يات صن، الذين يدرسون عدوى الفيروسات التاجية ويحاولون العثور على علاج فعال لها.

وفقًا لنتائج العلماء، يزداد خطر الإصابة بالعدوى في الربيع عدة مرات، ولكن بمجرد أن تتخطى أجهزة مقياس الحرارة درجة 8، سيضعف نشاط الفيروس، وعند 30 درجة فوق الصفر – سيتوقف خطر العامل المسبب للمرض، وفقا لصحيفة "إزفيستيا".

أكد الأطباء أن جميع حساباتهم تستند إلى دراسة أنواع أخرى من الفيروسات التاجية ومتوسط ​​التأشيرات ولم يأخذوا بعين الاعتبار الخصائص الفردية للمصابين ووجود الأمراض المصاحبة وحالة المناعة.

ومع ذلك، فإن الاتجاه العام هو أنه مع الاحترار، سيتلاشى انتشار الفيروس التاجي، كما حدث بالفعل في الصين، حيث أعلنت السلطات نهاية الوباء .
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12 - ben lebsir ahmed السبت 14 مارس 2020 - 18:17
هدا الكلام كلام التهدئة لكن للسف لم تتخد الدولة الاجرئات الكاملة في الوقت الكافي وهي تشاهد العالم يموت والخوف ونحن كنا نتفرج كان بالمكان عندما وصل الفيروس ايطاليا وفرنسا انداك علي المغرب وقف جميع الرحلات سواء الطائرات والحدود قبل مايتهرب المرضى اليك واغلاق المدارس والتجمعات والاسواق ونقوم بالاستعداد له من الناحية المستشفيات والوقاية لان العالم يصارع
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13 - chel7 السبت 14 مارس 2020 - 18:19
نفى مدير مديرية الأوبئة الشائعات التي تقول إنّ طائرات سترشّ مبيدات للقضاء على الفيروس قائلا إنّ "كورونا" لا ينتقل عبر الرّذاذ،
لا ينتقل عبر الرّذاذ
لا ينتقل عبر الرّذاذ
لا ينتقل عبر الرّذاذ
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14 - khalid السبت 14 مارس 2020 - 18:20
انا صراحة أثق في تصريحات هذا الشخص
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15 - الفيلسوف السبت 14 مارس 2020 - 18:20
أفادت وكالة أنسا الإيطالية بأنه تم تطوير أول دواء متخصص يهاجم فيروس كورونا، وهو جسم مضاد أحادي النسيلة متخصص في التعرف على البروتين الذي يستخدمه الفيروس لمهاجمة خلايا جهاز التنفس.
وقال الباحثون لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن الأمر سيستغرق شهورا قبل أن يتوفر الدواء لأنه سيتعين اختباره للحصول على إجابات بشأن السلامة والفعالية
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16 - جميل الأمزون السبت 14 مارس 2020 - 18:21
نحيي جهودكم،أعانكم الله وحفظ الله المغرب الأرض التي ربتنا علمتنا فأصبحنا نطعن فيها سامحنا الله.
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17 - fadi السبت 14 مارس 2020 - 18:23
خاص كولشي يتعاون ويدير جهد يحمي البلاد من خطر كورونا. الدولة لن تستطيع لوحدها محاربة هذا الوباء الفتاك على الجميع يتعاون ويسمع لتعليمات الصادرة عن الجهات المسؤولة وعدم الانسياق وراء الاشاعات التي تخلق البلبلة والهلع
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18 - رضوان الفرنسي السبت 14 مارس 2020 - 18:24
"لا ينتقل عبر الرذاذ"
هههههههه
المرة الفايتة الوزير الأول قال ينتقل بالرذاذ يعني الدفال

لا ٱسيدي. كورونا ينتقل بالرذاذ ولهذا أي شخص يبغي يعطء أو يشعل يفعلها في ذراعه أو يضع منديل على فمه أو أنفه

النكت تتواصل
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19 - الحدأة السبت 14 مارس 2020 - 18:24
أفضل طريقة لتفادي إنتشار الفيروس هي إتباع الخطوات التي أقدمت عليها الصين فرض الحجر الصحي على كامل المدن و المناطق الموبوؤه مع غلق جميع المدارس و المقاهي و المطاعم و منع كل التجمعات بإستثناء متاجر المواد الغذائية و الصيدليات و إذا إقتضى الحال منع المساجد كذالك و في الأخير نتمنى السلامة للجميع
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20 - سعيد الراجي السبت 14 مارس 2020 - 18:25
المغرب سيدفع الثمن بهذه السياسة الفاشلة يجب ان لا نسير على خطى الدول الاوربية حيت قسمت الفيروس الى مراحل ولم تتحرك حتى وصلت للمرحلة التالثة وهاهي الان تدفع الثمن يجب ان نسير على خطى الضين فمنذ البداية حاولو ان يحاصروا الفيروس بشتى الطرق ولم ينتظروا هل سيتحول من مرحلة اولى تم الى تانيا اذا كنا نحن في المرحلة الاولى فغذا قد نستيقظ على الطوارى نحن نتعامل مع فيروس وليس حرائق الغابات هاهي الصين سيطرت على الفيروس وارسلت بعتات طبية الى إيطاليا للمساعدة واغلقت عدة مستشفيات بينما نحن الله اعلم ماذا ينتظرنا اذا صدر هذا الفيروس الى وسط افريقيا فترحموا على هذه القارة لان بجهلها وبفقرها يصعب السيطرة على الوضعية
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21 - cognito السبت 14 مارس 2020 - 18:26
Stade 1 :
empêcher le virus d'entrer sur le territoire En phase 1, les mesures mises en place visent à isoler les cas détectés présentant des symptômesou revenant d'une zone à risque
Stade 2
: limiter la progression du coronavirus caractérisé par des cas sporadiques et des clusters. Il n'y a pas de circulation active du virus
Stade 3 "stade épidémique"
: le virus circule activementLe stade 3 se définit par une circulation active du virus. La stratégie sanitaire est différente et passe d'une logique de détection et de prise en charge individuelle à une logique d'action collective
Stade 4
: accompagnement du retour à la vie normale

Pendant cette période, la veille sanitaire reste élevée cependant, afin de se préparer à une nouvelle vague éventuelle.
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22 - الدواء الوقاية السبت 14 مارس 2020 - 18:27
الحمد لله انه مرض غير قاتل ولكن سريع الانتشار.وتبقي احسن وسيلة لقضاء عليه والحد من إنتشاره هو الوقاية منه وعدم التجمعات وغسل اليدين بالصبون عدة مرات .لانه لايوجد نظام صحي في العالم قادر على إستعاب كل المصابين في العناية المركزة او التكفل بجميع المرضى.
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23 - العربي السبت 14 مارس 2020 - 18:28
وسائل الوقاية من المرض الصابون والمطهرات. ولكن كيف نحمي انفسنا من العدوى اذا شخص مصاب عطس بالقرب منا او خالطناه لسبب ما اذا لم نكن مستعملين الكمامة؟!!
صراحة اضن انه لابد من استعمال الكمامة حتى لمن هو غير مصاب حتى يحمي نفسه خصوصا اذا ما علمنا اننا نواجه مرض لا يظهر الا بعد 14 او 21 يوم!!!
هل من توضيح او تصحيح
شكرا والله يحفظنا ويحفظكم
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