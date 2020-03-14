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الرئيسية | مجتمع | "الداخلية" تكذّب إشاعات عن الحجر الصحي بالمملكة

"الداخلية" تكذّب إشاعات عن الحجر الصحي بالمملكة

"الداخلية" تكذّب إشاعات عن الحجر الصحي بالمملكة
هسبريس من الرباط (كاريكاتير: عماد السنوني)
السبت 14 مارس 2020 - 19:20

قالت وزارة الداخلية أنه "تم منذ يوم أمس رصد تداول مقاطع صوتية على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر تطبيقات التراسل الفوري تتضمن مزاعم مغلوطة ومعطيات وهمية في شأن انتشار وباء كورونا المستجد، ووضع بعض المناطق بالتراب الوطني تحت الحجر الصحي، مع بث نداءات تعمد إلى تحريض المواطنين بشكل تهويلي على اتخاذ تدابير استثنائية وغير منطقية".

وجاء في بلاغ توضيحي، توصلت به هسبريس، أنه "بهذا الخصوص، تؤكد وزارة الداخلية على أن المعلومات المتضمنة بهذه التسجيلات الصوتية هي معطيات لا أساس لها من الصحة ولا سند لها في الواقع، كما تهيب بعموم المواطنين إلى ضرورة تحري الدقة في المعلومات والتأكد من مصداقيتها، والحرص على استقائها من المصادر الرسمية الموثوقة، وعدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة المضللة".

وأضافت وزارة الداخلية، في البلاغ نفسه، أن "فبركة ونشر وترويج الأخبار الزائفة التي من شأنها المساس بأمن وسلامة المواطنين تضع مرتكبيها تحت طائلة القانون".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - عادل السبت 14 مارس 2020 - 19:25
أصبحت الدولة بكل وزاراتها مقابلة غير الرد على الإشاعات...
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1
2 - هند السبت 14 مارس 2020 - 19:27
أنا وصلني داك التسجيل الصوتي وفعلا تخلعت كثر ما أنا مخلوعة ماعرفتش شنو الفائدة من نشر الأكاذيب واش الناس مراضين فعقلهم تالهاذ الدرجة، اللي فينا كافينا، غانمرضو غير بالاكتئاب بقوة الاشاعات
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11
3 - مغربي قح السبت 14 مارس 2020 - 19:27
يجب على الشرطة القضائية التقنية ان تتدخل لمراقبة مصدر كل إشاعة على وسائل التواصل الاجتماعي وتقديمهم للمحكمة المختصة بالإرهاب ليكفوا عن ارهاب المواطنين.
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4 - rachid السبت 14 مارس 2020 - 19:32
لأنانية و اللهطة و انعدام المسؤولية راه اخطر علينا من كورونا راه المشكلة ماشي فكورونا لا تزادت المشكلة فالتعامل ديال الباشار مع هاد النوع من الازمات و انعدام الوعي و الانسياق وراء الأخبار الزائفة المضللة
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8
5 - idmono السبت 14 مارس 2020 - 19:34
هذا ما يجب فعله. و ايطاليا بامكانياتها امامنا. اللهم 14 يوم من العزل و لا الماساة
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5
6 - روح وطنية السبت 14 مارس 2020 - 19:35
يجب سن قوانين تعاقبة كل من ينشر معلومات مظللة تزرع الخوف او تنشر الفتنة او تسيء للأخلاق واداب العامة او تسيء لاعراض الناس بالقذف والسب والأخبار المفبركة
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5
7 - متتبع السبت 14 مارس 2020 - 19:39
وزارة الداخلية المغربية تكذّب إشاعات عن الحجر الصحي لأن المعلومات المتضمنة في التسجيلات الصوتية هي معطيات لا أساس لها من الصحة. لكن ماذا عند الجيران حيث بعض الأخبار تفيد بفرض غرامات مالية على كل من يعطس في الأماكن العامة
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8 - abdelhafid السبت 14 مارس 2020 - 19:40
مثل هؤلاء الناس الذين يقومون بنشر أكاذيب و اشاعات تفزع الشعب المغربي يجب معاقبتهم لأنهم لا يعرفون حق الوطنية لانه في مثل هذه الظروف يجب أن نكون يد واحدة و يجب انتكون اخبار صادقة لكي لا تكون الفتنة
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9 - Adli السبت 14 مارس 2020 - 19:43
يجب على الدولة ان تتابع كل خبر سمعي بصري يكذب على المواطنين وان يعاقبوا اشد العقوبات
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10 - شامة السبت 14 مارس 2020 - 19:45
لا ادري ماذا يجني هؤلاء اللؤماء من بث اشاعات تجعل الناس تخاف على أبنائها فكثير من الآباء يهرولون الى أبنائهم الصغار في الداخليات اوالكبار الساكنين بعيدين عنهم وبالعكس مما قد يعرض الناس الى كوارث الطريق
مثل هؤلاء يلزم التعامل معهم بقوة القانون بلارحمة ولا شفقة مع التشهير بهم حتى يرتدع المتهورون الكذبة
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