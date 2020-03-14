"الداخلية" تكذّب إشاعات عن الحجر الصحي بالمملكة

هسبريس من الرباط (كاريكاتير: عماد السنوني)

قالت وزارة الداخلية أنه "تم منذ يوم أمس رصد تداول مقاطع صوتية على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر تطبيقات التراسل الفوري تتضمن مزاعم مغلوطة ومعطيات وهمية في شأن انتشار وباء كورونا المستجد، ووضع بعض المناطق بالتراب الوطني تحت الحجر الصحي، مع بث نداءات تعمد إلى تحريض المواطنين بشكل تهويلي على اتخاذ تدابير استثنائية وغير منطقية".

وجاء في بلاغ توضيحي، توصلت به هسبريس، أنه "بهذا الخصوص، تؤكد وزارة الداخلية على أن المعلومات المتضمنة بهذه التسجيلات الصوتية هي معطيات لا أساس لها من الصحة ولا سند لها في الواقع، كما تهيب بعموم المواطنين إلى ضرورة تحري الدقة في المعلومات والتأكد من مصداقيتها، والحرص على استقائها من المصادر الرسمية الموثوقة، وعدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة المضللة".

وأضافت وزارة الداخلية، في البلاغ نفسه، أن "فبركة ونشر وترويج الأخبار الزائفة التي من شأنها المساس بأمن وسلامة المواطنين تضع مرتكبيها تحت طائلة القانون".