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كُتّاب وآراء
"سلامة العقيدة".. تفشّي فيروس "كورونا" يرفع منسوب تدين المغاربة
مع بداية الإعلان عن انتشار "كورونا" بالمغرب، بات المواطنون يلجؤون إلى تبادل محتوى ديني عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويقرنون انتشار المرض بالدين.
ومن بعض ملامح ما يراه البعض "تدينا سريعا" سببه انتشار "كورونا" الدعوة إلى حملات للاستغفار عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وتبادل الأدعية عبر "واتساب"، بل ربط البعض لانتشار الوباء بما يسمونه انتشار "الفاحشة".
وفي هذا الإطار، يقول عدنان زهار، باحث ومؤلف في العلوم الإسلامية، إن "سلامة العقيدة تلزم صاحبها تعليق كل حركات الوجود وسكناته بالله إيجادا وتقديرا تبعا لحكمه الجليلة. وعليه، فمعتقد أهل الإسلام أن "كورونا" داء عضال، ظهر بحكم الله وسيعدم بقدرته. ومنها أن يذكر العبد قاهرية الله وفوقيته على علم العالمين وذكاء الناس أجمعين، فهي مما يكون سببا موجبا لتذكير الغافلين به وموجبا لرجوع الآبقين إلى بابه (أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ)".
ويتابع قائلا، ضمن تصريح لهسبريس، إن "الذي يسميه البعض تدينا سريعا فيه نظر؛ لأن رجوع الناس إلى الله في الضراء من سلامة دينهم، بل عد أهل الله البلاء سببا من أسباب فتح الباب إلى الله لمن خاض في معصية، فرب ضر أوجب توبة وإنابة (فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون)... شرط أن يلزم التائب باب الله بعد رفع هذا الداء الذي كان سببا للتوبة والإنابة... فليس هو تدينا سريعا، لكنه ذكرى بعد غفلة، أنعم الله بها على عباده".
وأردف: "مع وجوب تعاطيهم للأسباب التي بها النجاة من هذا المرض، والتي يفيدها أهل التخصص من الأطباء وعلماء البيولوجيا، وأصلها الوقاية بالطهارة الحسية وترك موجبات العدوى كقوله عليه السلام: "فر من المجذوم فرارك من الأسد" فجمعت الشريعة بين الأخذ بالأسباب والتوكل المطلق على موجدها ومنفذها سبحانه وتعالى".
ويرى الباحث في الشأن الديني أن "الأدعية التي تروج في مواقع التواصل فلا بأس بها ما دامت معانيها وألفاظها سليمة من سوء المعتقد وركاكة اللفظ ودعاوى كونها موجبة للبرء بدون علاج ولا دواء".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (24)
اطلب من كل اخواني الإستعداد لمواجهة الله
اللهم احفض الجميع
فهل من يحتكر و يضارب في هذه الظروف ليس شيطانا ؟
هي علامة خير على صحة التدين في المغرب
احيانا ننسى الطريق السوي. ولكن الله احيانا يجعل لنا لطمات رحمه لنرجع الى الصواب
والمغرب بلاد القرآن والعلماء والمؤمنين الصالحين
فالله لا ينسى ولا يتخلى على عباده الصالحين
اللهم الهمنا الصواب وايقصنا من غفلتنا واعنا على حمدك وشكرك وحسن عبادتك
فلندعوا جميعا من خالص قلوبنا دعاء للبشرية قاطبة وللمسلمين عامة وللمغاربة خاصة بان يرفع الله عنا هذا البلاء وان يحد هذا الوباء وان تمر هذه المرحلة بردا وسلاما على أهل الارض
و تذكير الناس بالرجوع الى الله يثبت من الهلع والخوف الزاءد
لكن حملات ركعتين و... هذا ما انزل الله به من سلطان.
فكل يذكر الله ويستغفر ويصلي ويعبد الله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في اوقات البلاء.
وليس كما يامر الفيسبوكيون و الحماسيون ...