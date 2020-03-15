24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1007:3613:4117:0119:3920:53
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الأردن توقف إقامة صلاة الجمعة وتغلق حدود البلاد (5.00)

  2. اقتحام واعتداء يجران شابا إلى التوقيف بمرتيل (5.00)

  3. فيروس "كورونا" يُغير "قواعد مصافحة" المسؤولين عبر بلدان العالم (5.00)

  4. سفير الصين: هكذا واجهنا وباء "كورونا" بالتضامن والدعم والتضحية (5.00)

  5. أخبار زائفة تختلط بمعطيات صحيحة حول "كورونا" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | "سلامة العقيدة".. تفشّي فيروس "كورونا" يرفع منسوب تدين المغاربة

"سلامة العقيدة".. تفشّي فيروس "كورونا" يرفع منسوب تدين المغاربة

"سلامة العقيدة".. تفشّي فيروس "كورونا" يرفع منسوب تدين المغاربة
هسبريس - أمال كنين
الأحد 15 مارس 2020 - 10:00

مع بداية الإعلان عن انتشار "كورونا" بالمغرب، بات المواطنون يلجؤون إلى تبادل محتوى ديني عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويقرنون انتشار المرض بالدين.

ومن بعض ملامح ما يراه البعض "تدينا سريعا" سببه انتشار "كورونا" الدعوة إلى حملات للاستغفار عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وتبادل الأدعية عبر "واتساب"، بل ربط البعض لانتشار الوباء بما يسمونه انتشار "الفاحشة".

وفي هذا الإطار، يقول عدنان زهار، باحث ومؤلف في العلوم الإسلامية، إن "سلامة العقيدة تلزم صاحبها تعليق كل حركات الوجود وسكناته بالله إيجادا وتقديرا تبعا لحكمه الجليلة. وعليه، فمعتقد أهل الإسلام أن "كورونا" داء عضال، ظهر بحكم الله وسيعدم بقدرته. ومنها أن يذكر العبد قاهرية الله وفوقيته على علم العالمين وذكاء الناس أجمعين، فهي مما يكون سببا موجبا لتذكير الغافلين به وموجبا لرجوع الآبقين إلى بابه (أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ)".

ويتابع قائلا، ضمن تصريح لهسبريس، إن "الذي يسميه البعض تدينا سريعا فيه نظر؛ لأن رجوع الناس إلى الله في الضراء من سلامة دينهم، بل عد أهل الله البلاء سببا من أسباب فتح الباب إلى الله لمن خاض في معصية، فرب ضر أوجب توبة وإنابة (فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون)... شرط أن يلزم التائب باب الله بعد رفع هذا الداء الذي كان سببا للتوبة والإنابة... فليس هو تدينا سريعا، لكنه ذكرى بعد غفلة، أنعم الله بها على عباده".

وأردف: "مع وجوب تعاطيهم للأسباب التي بها النجاة من هذا المرض، والتي يفيدها أهل التخصص من الأطباء وعلماء البيولوجيا، وأصلها الوقاية بالطهارة الحسية وترك موجبات العدوى كقوله عليه السلام: "فر من المجذوم فرارك من الأسد" فجمعت الشريعة بين الأخذ بالأسباب والتوكل المطلق على موجدها ومنفذها سبحانه وتعالى".

ويرى الباحث في الشأن الديني أن "الأدعية التي تروج في مواقع التواصل فلا بأس بها ما دامت معانيها وألفاظها سليمة من سوء المعتقد وركاكة اللفظ ودعاوى كونها موجبة للبرء بدون علاج ولا دواء".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - كبور الأحد 15 مارس 2020 - 10:05
اللهم قوي إيمانهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
2 - imad الأحد 15 مارس 2020 - 10:07
الحمد الله
اطلب من كل اخواني الإستعداد لمواجهة الله
اللهم احفض الجميع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
3 - كن اسدا وكلني الأحد 15 مارس 2020 - 10:09
استغفر الله العظيم رب العرش العظيم و اتوب إليه ،اسبحه بعدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
4 - mahfoud الأحد 15 مارس 2020 - 10:09
هنا نقول:(نسبة موتك بفيروس كرونا هو %1 اما نسبة موتك العادي في اي لحظة فهو %100 ) فالموت حق ولا بد اذن فلنتق الله تعالى ونراجع انفسن.《قل ان الموت الذي تفرون منه فهو ملاقيكم》سورة الجمعة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
42
5 - خونا لاكونا الأحد 15 مارس 2020 - 10:10
كيفاش "بل ربط البعض لانتشار الوباء بما يسمونه انتشار "الفاحشة"."... جاتك عجب ولا؟ الاخ موزمبيقي؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
6 - النجاة الأحد 15 مارس 2020 - 10:11
والله لا ملجأ ولا منجى من الله إلا اليه، من اراد أن يركب سفينة النجاة فعليه بكتاب الله وسنته. وأمر المؤمن كله خير ان أصابه خير شكر وإن أصابته ضراء صبر... فلو يعلم الناس ما في القران و السنة من حلاوة العيش والسعادة لذابوا شوقا اليهما.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
7 - عجبا الأحد 15 مارس 2020 - 10:12
تفشّي فيروس "كورونا" يرفع منسوب تدين المغاربة.هههه هذا ليس ارتفاع في منسوب الدين هذا ضحك و نفاق على انفسنا اولا.نحن المغاربة نعمل بمبدأ " لا نذكر الله حتى نقع في مصيبة او مصائب".
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
8 - مهاجرة الأحد 15 مارس 2020 - 10:14
من إيجابيات كورونا أنها بينت بالملموس أنانية البشر،انانيةالمغاربة مع المهاجرين و انانية التسوق.و نفاق في الدين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
35
9 - بشرى الأحد 15 مارس 2020 - 10:14
حسبي الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ❤️
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
10 - Bah الأحد 15 مارس 2020 - 10:16
الله يهدينا أجمعين و الله يرفع علينا هذا البلاء و يحفظنا و يحفظ المسلمين أجمعين يا رب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
11 - MRE الأحد 15 مارس 2020 - 10:17
للأسف العقيدة مظهر عند الكثير و المعاملة شيطانية في الكثير من الحالات.
فهل من يحتكر و يضارب في هذه الظروف ليس شيطانا ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
12 - صويلح الأحد 15 مارس 2020 - 10:18
انا اعتقد ايضا انه انذار من الله ولا نعلم بوقت نهاية هذه الدنيا التي نراها ولكن هو انذار لفيروس او الريح الطيبة وايضا الدابة كلها هذا ربما يتلخص في فيروس ذكي قد يظهر مسير من عند الله.حتى الديناصورات والتنين لا نعلم هل انقرضت بفعل النازك الذي ظرب الارض ام فيروسات نجهلها.رغم كل ما نراه هناك من بم يرضى بتقسيم الله للارث وتاطير الحيات الجنسية في الزواج والمطالبة بالحرية في الجنس والفساد والظلم كل هذا قد يجعل الله ان يرسل انذارات لعباده ان يتوبوا اليه.وعلينا ان ندعوا للعصاة بالتوبة.كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليهم وسلم مرة كان يدعوا على الاعداء بالهلاك ومرة يدعوا لهم بالتوبة والرجوع لله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
13 - محمد الأحد 15 مارس 2020 - 10:18
اللهم ردنا اليك ردا جميلا
هي علامة خير على صحة التدين في المغرب
احيانا ننسى الطريق السوي. ولكن الله احيانا يجعل لنا لطمات رحمه لنرجع الى الصواب
والمغرب بلاد القرآن والعلماء والمؤمنين الصالحين
فالله لا ينسى ولا يتخلى على عباده الصالحين
اللهم الهمنا الصواب وايقصنا من غفلتنا واعنا على حمدك وشكرك وحسن عبادتك
فلندعوا جميعا من خالص قلوبنا دعاء للبشرية قاطبة وللمسلمين عامة وللمغاربة خاصة بان يرفع الله عنا هذا البلاء وان يحد هذا الوباء وان تمر هذه المرحلة بردا وسلاما على أهل الارض
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
14 - النفاق الأحد 15 مارس 2020 - 10:23
هذا من مظاهر النفاق، حتى كايكس الإنسان بأن حياتو مهدد بخطر عاد كايرجع لله وملي كايزول كايرجع لحياتو طبيعيه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
15 - وما يعلم جنود رلك اﻻ هو الأحد 15 مارس 2020 - 10:23
مسألة الرجوع إلى الله في هذه اﻻيام لم تخص المسلمون وحدهم ، بل حتى أصحاب الديانات السماوية الأخرى الدين يؤكدون على ان ما حدث ﻻنسانية بمثابة غضب من الله ...لكثرة الفواحش والزنى والقتل. .. والتوبة النصوحة واﻻستغفار هو الحل .وﻻ مفر من الله اﻻ اليه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
16 - hmmo الأحد 15 مارس 2020 - 10:25
العودة الى الله عند البلاء فضيلة
و تذكير الناس بالرجوع الى الله يثبت من الهلع والخوف الزاءد
لكن حملات ركعتين و... هذا ما انزل الله به من سلطان.
فكل يذكر الله ويستغفر ويصلي ويعبد الله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في اوقات البلاء.
وليس كما يامر الفيسبوكيون و الحماسيون ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
17 - Abdelhak الأحد 15 مارس 2020 - 10:25
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الضالمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
18 - الحاضي الله الأحد 15 مارس 2020 - 10:26
حيت المغاربة مسلمين والمسلم يرجع إلى الله في الشدة والرخاء... المشكلة هما شي وحدين منين تايحصلوا ما تيلقاو لمن ارجعوا هههه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
19 - med الأحد 15 مارس 2020 - 10:26
بعدو غير على المساجد وصليو ودعيو فديوركم راه استمرار فتح المساجد غيتسبب فكارثة انسانية الوالد فعمرو 85 سنة ومزال كيمشي للمسجد الله ارحم ليكم الوالدين سدوهم رحمة بهؤلاء الناس هما راه بحال الاطفال ومحتاجين للوصاية وهادي خدمة الدولة والحكومة اي انتشار واسع فصفوف كبار السن راكم المسؤولين على وفاتهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
20 - الله أكبر الأحد 15 مارس 2020 - 10:26
الله حرم على نفسه الظلم وحرمه بيننا، أقول لكم نحن نظلم أنفسنا ونتئامر على بعضنا البعض ونغتاب بعضنا ونقتل بعضنا الخ...... ولا نرجع إلى الله وقد أنزل لنا لنا أعظم كتاب القرآن الكريم المعجزة آه لو اتبعنا تعاليمه في جميع أمورنا الدنيوية لكان الوضع مختلف وبزاف ما يتقال لازم أن نراجع أنفسنا. خلاصة القول كل المشاكل والأزمات التي تقع لنا في بلادنا وفي العالم أجمع نحن سببها. (I wanna tell the world it maybe the last wakeup call we need to change otherwise
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
21 - سعيد نيويورك الأحد 15 مارس 2020 - 10:26
حتي انا والله كنت لا اعرف شي عن الطواعين والاوبئة وكنت مقصر كتير في حق نفسي وحق ديني ولاكن الان ولله الحمد والشكر بعد هذا الفيروس اصبحت اصلي في الصفوف الامامية واحاسب نفسي علي كل كبيرة وصغيرة ..ربما ضارتا نافعة…
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
22 - فتحي الأحد 15 مارس 2020 - 10:29
العبادة ليست فقط في الأوقات الحرجة والصعبة هذا يسمى نفاق الانسان تايحصل ويمشي يدعي ويصلي ويلتزم و في يمشي عليه الضر يولي لدعوي البلاء والمحرمات ويقولك حرية شخصية كفانا نفاقا فرعون من جا يغرق بغى يستنجد بالله عز وجل لاكن كان فاة الاوان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
23 - الله دعانا إلى التداوي الأحد 15 مارس 2020 - 10:31
إن الله دعانا إلى التداوي والحفاظ على الصحة ليس بنظافة الجسد فقط حتى بالمكان والمحيط، ودعانا إلى التضامن الإنساني والتعاون على مواجهة الأخطار بغض النظر وهذه الأمور وردت في جميع الأديان السماوية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
24 - سهيل الأحد 15 مارس 2020 - 10:31
بالمقابل أين الذين يتحدون الله بالمعاصي لم نعد نسمع لهم صوتا. أين المدافعون عن العري وأكل رمضان والعلاقات الرضائية. أصبحوا الآن يطلبون السلامة ويخافون الموت. مختبئين في جحورهم. لكي يعلموا أن الله هو القهار. وأن نفحة واحدة من العذاب جعلتهم يخسئون. فما بالك بالأحداث العظام التي تنتظرهم زلزلة الساعة...............
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 24 | عرض: 1 - 24

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.