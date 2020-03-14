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كُتّاب وآراء
بلاغ يوضّح استبدال الدروس الحضورية بالتعليم عن بعد
قالت وزارة "الداخلية" و"الصحة" و"التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي"، في بلاغ مشترك، إنها "تنهي إلى علم كافة التلاميذ والطلبة والمتدربين والأمهات والآباء وجميع المواطنين، أن توقيف الدراسة ابتداء من يوم الاثنين 16 مارس، لا يعني بتاتا أن الأمر يتعلق بعطلة مدرسية استثنائية، ولكن يتعلق بتوقيف الدروس الحضورية وتعويضها بالتعليم عن بعد".
وجاء في البلاغ المشترك أن "هذا الإجراء يأتي في إطار التدابير الاستثنائية الرامية إلى الوقاية وضمان السلامة الصحية للتلاميذ والطلبة والمتدربين ولجميع المواطنين، إذ يرجى منهم التقيد بقواعد النظافة المعتادة وتجنب المصافحة وعدم مخالطة الأشخاص المسنين، وكذا الذين هم في وضعية صحية هشة".
وأضاف المصدر ذاته أن "التلاميذ والطلبة والمتدربين مطالبون بالبقاء في منازلهم وعدم السفر أو القيام بأنشطة ترفيهية أو رياضية أو أي أنشطة أخرى، وتتبع الدروس التي سيتم بثها عبر البوابة الإلكترونية TilmidTICE، وكذا عبر القناة التلفزية الرابعة ابتداء من يوم الاثنين 16 مارس الجاري".
ويجب التذكير، يصيف البلاغ، أنه "في إطار التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة الوضع الاستثنائي المتعلق بخطر تفشي فيروس كورونا المستجد على مستوى التراب الوطني، سبق للسلطات العمومية أن أصدرت قرارا بمنع جميع التجمعات العمومية التي يشارك فيها 50 شخصا فما فوق، وإلغاء جميع التظاهرات واللقاءات الرياضية والثقافية والعروض الفنية".