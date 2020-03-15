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كُتّاب وآراء
رئيس الحكومة: وضع المغاربة العالقين بالخارج معقّد
بعد تعليق الرحلات مع عدد من بلدان العالم، يوجد عدد من المغاربة العالقين في الحدود ينتظرون إيجاد حل لهم.
سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قال إن هناك وحدات أزمة في جميع قنصليات البلاد تحاول التواصل مع المغاربة العالقين. كما يتم التنسيق بين وزارة الخارجية والوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، واصفا وضع هؤلاء العالقين بـ"المعقد".
وتابع رئيس الحكومة قائلا ضمن لقاء بُث عبر وسائل الإعلام العمومي، إن هناك "خلية أزمة مكونة من 25 شخصا تتابع مشكل المغاربة العالقين".
ودعا العثماني المغاربة العالقين إلى التواصل مع هذه الخلية وقنصليات البلاد، من أجل إرشادات وطرق تدبير أمورهم، قائلا هي "علاقة معقدة" تحكمها العلاقات الدولية.