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الرئيسية | مجتمع | رئيس الحكومة: وضع المغاربة العالقين بالخارج معقّد

رئيس الحكومة: وضع المغاربة العالقين بالخارج معقّد

رئيس الحكومة: وضع المغاربة العالقين بالخارج معقّد
هسبريس - أمال كنين
الأحد 15 مارس 2020 - 04:16

بعد تعليق الرحلات مع عدد من بلدان العالم، يوجد عدد من المغاربة العالقين في الحدود ينتظرون إيجاد حل لهم.

سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قال إن هناك وحدات أزمة في جميع قنصليات البلاد تحاول التواصل مع المغاربة العالقين. كما يتم التنسيق بين وزارة الخارجية والوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، واصفا وضع هؤلاء العالقين بـ"المعقد".

وتابع رئيس الحكومة قائلا ضمن لقاء بُث عبر وسائل الإعلام العمومي، إن هناك "خلية أزمة مكونة من 25 شخصا تتابع مشكل المغاربة العالقين".

ودعا العثماني المغاربة العالقين إلى التواصل مع هذه الخلية وقنصليات البلاد، من أجل إرشادات وطرق تدبير أمورهم، قائلا هي "علاقة معقدة" تحكمها العلاقات الدولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - bouthirit الأحد 15 مارس 2020 - 06:10
اجوبة غير مقنعة لرئيس الحكومة . المغربي له الحق في الدخول إلى وطنه . والمغرب عليه توفير جميع الضروف ومساعدتهم على الدخول إلى وطنهم رغم مرضهم. وفي هده الحالة يجب حجزهم وعلاجهم . عندما تكون الدولة في حرب فلا احد يستتنى من وطنيته بل يجب أن نتحد كيف ما كنا أقوياء أو ضعفاء شيب وشباب . القاعدة التي تسري على الفرنسيين الراغبين في العودة إلى وطنهم يجب أن تسري على كل المغاربة خارج الوطن .
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