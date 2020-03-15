24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1007:3613:4117:0119:3920:53
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الأردن توقف إقامة صلاة الجمعة وتغلق حدود البلاد (5.00)

  2. اقتحام واعتداء يجران شابا إلى التوقيف بمرتيل (5.00)

  3. فيروس "كورونا" يُغير "قواعد مصافحة" المسؤولين عبر بلدان العالم (5.00)

  4. أخبار زائفة تختلط بمعطيات صحيحة حول "كورونا" (5.00)

  5. المغرب يبعد طائرات كندا والبرازيل ودول إفريقية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | وزراء مغاربة يخضعون لاختبار فيروس "كورونا" .. والنتائج سلبية

وزراء مغاربة يخضعون لاختبار فيروس "كورونا" .. والنتائج سلبية

وزراء مغاربة يخضعون لاختبار فيروس "كورونا" .. والنتائج سلبية
هسبريس من الرباط
الأحد 15 مارس 2020 - 07:55

مباشرة بعدما أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، أن الوزير عبد القادر أعمارة، بعد عودته من مهام رسمية بدول أوروبية، أصيب بفيروس "كورونا" المستجد؛ طرحت بقوة إمكانية وضع أعضاء الحكومة تحت الحجر الصحي، للتأكد من خلوهم من الإصابة بهذا المرض.

مصدر حكومي قال لهسبريس إن أعضاء الحكومة أُخضعوا للاختبار الصحي يوم الخميس الماضي، والنتائج جاءت كلها سلبية إلا حالة الوزير اعمارة التي كانت إيجابية.

وفي الوقت الذي أكد فيه المصدر الحكومي أن جميع الوزراء سيلتزمون بأقصى درجات الحذر في تعاطيهم مع أعراض هذا الفيروس، استبعد أن يوضع أعضاء الحكومة بشكل جماعي تحت الحجر الصحي، مؤكدا أن الوضع لا يدعو إلى هذا الإجراء.

وقالت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، إن الوزير عبد القادر اعمارة، بعد عودته من مهام رسمية بدول أوروبية، وإحساسه بتعب غير عادٍ، مصحوب بآلام في الرأس، تقدم إلى المصالح الطبية، إذ أجريت له الفحوصات والاختبارات الضرورية، التي أكدت تعرضه للإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

وقال بلاغ للوزارة اعتبارا لكون الأعراض التي ظهرت على الوزير بسيطة ولا تدعو للقلق، وامتثالا لتعليمات الأطباء، فوزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء يلازم بيته لمدة 14 يوما، ويمارس مهامه الاعتيادية باستعمال كافة الوسائل التقنية التي تتيح الاشتغال عن بعد، مع أخذ كل الاحتياطات الصحية اللازمة وفقا لتعليمات وزارة الصحة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.