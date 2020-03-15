وزراء مغاربة يخضعون لاختبار فيروس "كورونا" .. والنتائج سلبية

هسبريس من الرباط

مباشرة بعدما أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، أن الوزير عبد القادر أعمارة، بعد عودته من مهام رسمية بدول أوروبية، أصيب بفيروس "كورونا" المستجد؛ طرحت بقوة إمكانية وضع أعضاء الحكومة تحت الحجر الصحي، للتأكد من خلوهم من الإصابة بهذا المرض.

مصدر حكومي قال لهسبريس إن أعضاء الحكومة أُخضعوا للاختبار الصحي يوم الخميس الماضي، والنتائج جاءت كلها سلبية إلا حالة الوزير اعمارة التي كانت إيجابية.

وفي الوقت الذي أكد فيه المصدر الحكومي أن جميع الوزراء سيلتزمون بأقصى درجات الحذر في تعاطيهم مع أعراض هذا الفيروس، استبعد أن يوضع أعضاء الحكومة بشكل جماعي تحت الحجر الصحي، مؤكدا أن الوضع لا يدعو إلى هذا الإجراء.

وقالت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، إن الوزير عبد القادر اعمارة، بعد عودته من مهام رسمية بدول أوروبية، وإحساسه بتعب غير عادٍ، مصحوب بآلام في الرأس، تقدم إلى المصالح الطبية، إذ أجريت له الفحوصات والاختبارات الضرورية، التي أكدت تعرضه للإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

وقال بلاغ للوزارة اعتبارا لكون الأعراض التي ظهرت على الوزير بسيطة ولا تدعو للقلق، وامتثالا لتعليمات الأطباء، فوزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء يلازم بيته لمدة 14 يوما، ويمارس مهامه الاعتيادية باستعمال كافة الوسائل التقنية التي تتيح الاشتغال عن بعد، مع أخذ كل الاحتياطات الصحية اللازمة وفقا لتعليمات وزارة الصحة.