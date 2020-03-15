مخالطو الوزراء المغاربة يخشون "كورونا" بعد تأكيد إصابة اعمارة

هسبريس من الرباط

مباشرة بعد التأكد رسمياً من إصابة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، بفيروس "كورونا" المستجد عقب عودته من مهام رسمية في دول أوروبية، تسلل الخوف إلى عشرات الأشخاص المخالطين للوزراء المغاربة الذين حضروا المجلس الحكومي رفقة الوزير المصاب.

ورغم أن أعضاء الحكومة أُخضعوا للاختبار الصحي وجاءت نتائجه كلها سلبية، باستثناء حالة الوزير اعمارة، إلا أن الدراسات تؤكد أن فترة حضانة فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" قد تكون أكثر من 14 يوما، وهو ما أثار قلقاً لدى بعض المخالطين للوزراء.

وعبر عضو في ديوان أحد الوزراء، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، عن تخوفه من مسألة فترة حضانة الفيروس، مشيرا إلى أن الاختبار الصحي لأعضاء الحكومة قد لا يكفي لتبديد المخاوف إلى حين مرور 14 يوماً على الأقل.

وطمأن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مخالطي وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وأكد أن السلطات الصحية تتخذ حاليا الإجراءات المعتمدة بالنسبة إلى الأشخاص الذين خالطهم اعمارة بعد رجوعه من الخارج.

وتقتصر فترة الحجر الصحي على وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء في منزله، رفقة زوجته وابنه ياسين. وقال الوزير إن إصابته بسيطة لا تدعو إلى القلق.

وامتثالا لتعليمات الأطباء، سيمارس اعمارة مهامه الوزارية الاعتيادية باستعمال كافة الوسائل التقنية التي تتيح الاشتغال عن بعد.

وتشير الدراسات إلى أن كل من له أعراض التهاب رئوي أو أعراض ظاهرة، مثل السعال والحمى أو صعوبة التنفس وكان له اتصال بشخص مصاب أو أنه أقام في منطقة خطر معنية، فإن ذلك يمثل حالة شك مبررة، أي يجب أن يخضع للفحص الطبي.

وكانت مصادر هسبريس أكدت أن جميع الوزراء سيلتزمون بأقصى درجات الحذر في تعاطيهم مع أعراض هذا الفيروس، لكنها استبعدت أن يوضعوا بشكل جماعي تحت الحجر الصحي، مؤكدة أن الوضع لا يدعو إلى هذا الإجراء.

وقالت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، في وقت سابق، إن الوزير عبد القادر اعمارة بعد عودته من مهام رسمية بدول أوروبية، وإحساسه بتعب غير عادٍ مصحوب بآلام في الرأس، تقدم إلى المصالح الطبية، وأجريت له الفحوصات والاختبارات الضرورية التي أكدت تعرضه للإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

وكان وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء قام بزيارة عمل إلى جمهورية هنغاريا يومي 9 و10 مارس الجاري، اطلع خلالها على عدد من التقنيات في مجالات الحماية من الفيضانات، معالجة المياه وحلبات اختبار خصائص العربات.

ورافق الوزير اعمارة في هذه الزيارة الرسمية سفيرة المملكة المغربية المعتمد لدى جمهورية هنغاريا، وعدد من مسؤولي وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء. ومباشرة بعد عودته يوم الأربعاء 11 مارس من الخارج، حضر في اليوم الموالي اجتماع المجلس الحكومي.