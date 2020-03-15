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مخالطو الوزراء المغاربة يخشون "كورونا" بعد تأكيد إصابة اعمارة

مخالطو الوزراء المغاربة يخشون "كورونا" بعد تأكيد إصابة اعمارة
هسبريس من الرباط
الأحد 15 مارس 2020 - 13:00

مباشرة بعد التأكد رسمياً من إصابة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، بفيروس "كورونا" المستجد عقب عودته من مهام رسمية في دول أوروبية، تسلل الخوف إلى عشرات الأشخاص المخالطين للوزراء المغاربة الذين حضروا المجلس الحكومي رفقة الوزير المصاب.

ورغم أن أعضاء الحكومة أُخضعوا للاختبار الصحي وجاءت نتائجه كلها سلبية، باستثناء حالة الوزير اعمارة، إلا أن الدراسات تؤكد أن فترة حضانة فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" قد تكون أكثر من 14 يوما، وهو ما أثار قلقاً لدى بعض المخالطين للوزراء.

وعبر عضو في ديوان أحد الوزراء، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، عن تخوفه من مسألة فترة حضانة الفيروس، مشيرا إلى أن الاختبار الصحي لأعضاء الحكومة قد لا يكفي لتبديد المخاوف إلى حين مرور 14 يوماً على الأقل.

وطمأن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مخالطي وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وأكد أن السلطات الصحية تتخذ حاليا الإجراءات المعتمدة بالنسبة إلى الأشخاص الذين خالطهم اعمارة بعد رجوعه من الخارج.

وتقتصر فترة الحجر الصحي على وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء في منزله، رفقة زوجته وابنه ياسين. وقال الوزير إن إصابته بسيطة لا تدعو إلى القلق.

وامتثالا لتعليمات الأطباء، سيمارس اعمارة مهامه الوزارية الاعتيادية باستعمال كافة الوسائل التقنية التي تتيح الاشتغال عن بعد.

وتشير الدراسات إلى أن كل من له أعراض التهاب رئوي أو أعراض ظاهرة، مثل السعال والحمى أو صعوبة التنفس وكان له اتصال بشخص مصاب أو أنه أقام في منطقة خطر معنية، فإن ذلك يمثل حالة شك مبررة، أي يجب أن يخضع للفحص الطبي.

وكانت مصادر هسبريس أكدت أن جميع الوزراء سيلتزمون بأقصى درجات الحذر في تعاطيهم مع أعراض هذا الفيروس، لكنها استبعدت أن يوضعوا بشكل جماعي تحت الحجر الصحي، مؤكدة أن الوضع لا يدعو إلى هذا الإجراء.

وقالت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، في وقت سابق، إن الوزير عبد القادر اعمارة بعد عودته من مهام رسمية بدول أوروبية، وإحساسه بتعب غير عادٍ مصحوب بآلام في الرأس، تقدم إلى المصالح الطبية، وأجريت له الفحوصات والاختبارات الضرورية التي أكدت تعرضه للإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

وكان وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء قام بزيارة عمل إلى جمهورية هنغاريا يومي 9 و10 مارس الجاري، اطلع خلالها على عدد من التقنيات في مجالات الحماية من الفيضانات، معالجة المياه وحلبات اختبار خصائص العربات.

ورافق الوزير اعمارة في هذه الزيارة الرسمية سفيرة المملكة المغربية المعتمد لدى جمهورية هنغاريا، وعدد من مسؤولي وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء. ومباشرة بعد عودته يوم الأربعاء 11 مارس من الخارج، حضر في اليوم الموالي اجتماع المجلس الحكومي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - مهتم الأحد 15 مارس 2020 - 13:11
ماذا عن الوفد المىافق للوزير ..
مع العلم أن شائعة تقول أن الوزير كان قد قام باجتماع بالمديرية العامة للمياه ..
و هل تم الحجر الصحي للوفد المرافق له ..
كمدير البحث والتخطيط المائي ورئيسة قسم التعاون و التواصل بنفس المديرية اللذان كانا من بين المرافقين.
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23
2 - ملاحظ مغربي الأحد 15 مارس 2020 - 13:14
سبحان الله . يطلع اعمارة على تقنيات الحماية من الفيضان في زمن الجفاف ويعود إلينا حاملا هذا الوباء.لا داعي للزيارات إلى أوربا في مثل هذه الظروف الخطيرة.نسأل الله أن ينجي زوجته وإبنه وكل من خالطوه.
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24
3 - almad_al3aam الأحد 15 مارس 2020 - 13:15
نتساءل لماذا لم يتم فرض على الصيدليات و المحلات التجارية و كل الاماكن الخدماتية المتباشرة عمليا مع المواطنين التواصل مع الزبناء عبر الزجاج الواقي و الزامها بصفة دائمة لما لهذا الإجراء من مزيا وقائية من الناحية الصحية و الأمنية.
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17
4 - وجدي به الأحد 15 مارس 2020 - 13:24
هل سافر الوزير في طاءرة خاصة ام مع العامة ؟؟؟ثانيا ما مصير الوفد المرافق له ....؟؟؟؟
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12
5 - عبد الودود الأحد 15 مارس 2020 - 13:26
الإخوان حيدوا الضحك راه وصلنا 28 حالة مؤكدة ولعندوا شي واحد من العائلة إيوعيه
وجب على الكل التجند من أجل الوقاية من هذا الداء
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67
6 - حمو موليير الأحد 15 مارس 2020 - 13:34
السيد الوزير معروف بجديته وتفانيه في العمل منذ الحكومة الأولى للعدالة والتنمية هو والسيد الوردي وزير الصحة سابقا و لما دهب هده الأيام في مهمة عمل إلى الخارج ذكرني بدلك الجندي الباسل الدي يتقدم في الصف الأول دفاعا عن النفس ليس كمثل من يتراجع إلى الوراء ويختبىء وراء الصفوف ليمنع بجلده و هدا ما حدث للسيد الوزير و نتمنى له الشفاء العاجل.
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7 - جميل الأمزون الأحد 15 مارس 2020 - 13:35
والحماق هذا. عارف راسوا كان وسط الوباء أو جاي كايدور وسط البشر. إذا كان وزيرا لا يعرف ما يجب فعله فكيف أعطيت له الوزارة. كنا نطعن في المواطنين العاديين لكن نطلب منكم العدر.قد بأن السبب..
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0
8 - Corona الأحد 15 مارس 2020 - 13:35
Qu en est t il du staff qui travaille dans son departement:les directeurs ,les chefs de services ,et les secrétaires qui le cottoient
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0
9 - Hamid الأحد 15 مارس 2020 - 13:39
لماذا لا تقومو بالحجر الصحي على الوزير في المستشفى مثل باقي المرضى... لماذا لا تقومو بوضع المرافقين للوزير في حجر صحي لمدة 14 يوما ثم تقومو بفحصهم والتأكد من سلامتهم.... ام انه اولاد الشعب فقط يخضعون للقانون.. هل انتم فوق القانون.. هل تريدون حماية الشعب..... يجب أن يلتزم كل الناس بدون استثناء للقانون ويجب أن تطبيق القانوانين على الجميع بتساوي لكي تكون هناك ثقة بين الدولة والشعب... هذا مجرد وجهة نظر..
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10 - محمد بلحسن الأحد 15 مارس 2020 - 13:40
أتمنى الشفاء العاجل لوزير مسؤول على عدد من القطاعات الإنتاجية الحيوية الهامة التي تتطلب الانفتاح على الخبرات والتجارب الدولية الناجحة. أتمنى للرجل الشفاء وقضاء ما يلزم من وقت للتفكير في مناهج جديدة في تدبير الإدارات والمقاولات العمومية بالإعتماد على التكنولوجيا الحديثة خصوصا وهي تساعد على نشر قيم الجدية والشفافية والمساءلة والمحاسبة.
لاشك أن السيد الوزير سيخصص حيز من الوقت للقضايا المعروضة بالبوابة الإلكترونية الرسمية للشكايات التي دشنت من طرف رئيس الحكومة في يوم 9 يناير 2018.
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11 - مواطن الأحد 15 مارس 2020 - 13:50
وجب تعقيم المديريات الأربع لوزارة التجهيز و توفير المعقمات الكحولية بها بوفرة ..
ماذا عن سائق الوزير .. و المرافقين له خلال الزيارة ... وجب تتبع حالة المرافقين كي لا يتم انتشار العدوى لباقي الموظفين العاملين بالقطاع..
بالشفاء العاجل ان شاء الله
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12 - فؤاد الأحد 15 مارس 2020 - 14:01
الله يشافيه وهل هذا وقت السفر الى الخارج ومخلاطة الاشخاص كل مسؤول عليه ان يتعامل من المكتب او المنزل عبر جهاز الحاسوب والة الطبع والفاكس والهاتف والبروفون حتى عندما تذهب الى صاحب المحل عليك ان تحذر وحتى عند الحلاق او تحلق بنفسك
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13 - mohamed الأحد 15 مارس 2020 - 14:04
المطلوب منهم ليس الخوف بل الدخول في حجر احترازي بذلك يساهمون في التحكم في انتشار العدوى... نسأل الله السلامة للجميع
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