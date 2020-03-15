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الرئيسية | مجتمع | "السكك الحديدية" تطلب احترام التدابير ضد كورونا

"السكك الحديدية" تطلب احترام التدابير ضد كورونا

"السكك الحديدية" تطلب احترام التدابير ضد كورونا
هسبريس من الرباط
الأحد 15 مارس 2020 - 13:30

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية أن برنامج النقل السككي لم يعرف أي تغيير، سواء تعلق الأمر بمواقيت القطارات بكل أنواعها (البراق، الأطلس والقطارات المكوكية السريعة) أو برحلاتها اليومية نحو مختلف الاتجاهات.

وأوضح المكتب الوطني للسكك الحديدية، في بلاغ له اليوم الأحد، أنه نظرا للتطورات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد فقد اتخذ كل التدابير الوقائية والاحترازية الضرورية للسفر في أحسن ظروف السلامة والأمن؛ بما في ذلك الحرص على مستوى النظافة الصحية المستمرة بالمحطات وعلى متن القطارات.

وطلب المكتب الوطني من زبنائه باحترام التدابير الوقائية المنصوص عليها من طرف السلطات الصحية المختصة.

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