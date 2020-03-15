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الرئيسية | مجتمع | وزارة الصحة: 28 حالة إصابة مؤكدة بـ"فيروس كورونا" في المغرب

وزارة الصحة: 28 حالة إصابة مؤكدة بـ"فيروس كورونا" في المغرب

وزارة الصحة: 28 حالة إصابة مؤكدة بـ"فيروس كورونا" في المغرب
هسبريس من الرباط
الأحد 15 مارس 2020 - 13:15

أعلنت وزارة الصحة أن حالات الإصابة المؤكدة بـ"فيروس كورونا" في المغرب قد وصل عددها إلى 28 عند الساعة التاسعة من صباح يومه الأحد.

وكانت آخر الإحصائيات المعلنة مساء أمس السبت، قد حصرت المصابين في 18 حالة، بينها وزير التجهيز والنقل، عبد القادر اعمارة، الذي التقط الفيروس خلال مهام رسمية بدول أوروبية.

ووفق وزارة الصحة، فإن عدد الحالات التي أجريت لها فحوص مخبرية سلبية قد ارتقى إلى 122 حالة، وقد كانت محددة في 112 ليل أمس السبت.

الكشف الرسمي الجديد عن حالات الإصابة المؤكّدة بـ"كورونا" في المملكة وقف على تصاعد بـ10 حالات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسبق لمدير الأوبئة في وزارة الصحة، محمد اليوبي، خلال ندوة صحافية أمس، أن أوضح أن حالات "كورونا" على تراب المملكة ترتبط في مجملها بوافدين من دول أوروبية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (129)

1 - حمزة الأحد 15 مارس 2020 - 13:23
نسأل الله السلامة والعافية يارب العالمين، اكثروا الاستغفار
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398
2 - سكريتي 12 ساعة 2000 درهم الأحد 15 مارس 2020 - 13:23
نسأل الله العفو والعافية اللهم ارفع عنا هذا البلاء واشفي جميع المرضى واجعل هذا البلاء سبب الى توبتنا اليك ومعرفت قدرتك وكم نحن ضعفاء امامك يارب
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364
3 - Mizo الأحد 15 مارس 2020 - 13:23
لطفك يا الله !! إنشاء الله يدخل علينا شهر رمضان بأقل الخسائر
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232
4 - المنظر الجميل الأحد 15 مارس 2020 - 13:23
اللهم الطف بنا يا لطيف يا لطيف يا لطيف
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176
5 - كريمو الأحد 15 مارس 2020 - 13:24
الله الطف بنا القضية ماشي ساهلة
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134
6 - ربيع الأحد 15 مارس 2020 - 13:24
اللهم رب الناس اذهب اشفي انت الشافي فلا شفاء إلا شفاؤك
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124
7 - محمد الأحد 15 مارس 2020 - 13:24
اللهم سلم سلم ،وقناعذابك يوم تبعث عبادك
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108
8 - لؤلؤة المغرب الأحد 15 مارس 2020 - 13:25
اللهم إرفع عنا البلاء والوباء
اللهم إرفع مقتك وغضبك عنا
اللهم احفظنا ولا ترنا في أحبتنا مكروها أبدا
اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات
اللهم احفظ بلادنا
اللهم اغننا بفضلك عمن سواك اللهم ارفع الغمة
إنك على كل شيء قدير..
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155
9 - زوزو زيرياد الأحد 15 مارس 2020 - 13:25
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
اللهم احفظنا واحفظ جميع المسلمين
عليكم بالصبر والوقاية
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75
10 - N.H الأحد 15 مارس 2020 - 13:26
السياسة التي تنهجها المحكومة المغربية مشابهة لإيران التي لم تصرح بالفيروس حتى إصبحت الأرقام مهولة في الوفيات أظن أن الحكومة تكذب على الشعب المغربي
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-179
11 - simo soussi الأحد 15 مارس 2020 - 13:26
المرجو الزام الأسر بالبقاء في البيوت و الخروج الا للضرورة و غلق المرافق العمومية و السياحية . فالامر خطير و يستدعي احراءات استباقية و الإستفادة من التجربة الصينية .
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234
12 - متتبع الأحد 15 مارس 2020 - 13:26
المرجو من وزارة الصحة تحديد المدن التي انتشرت فيها الحالات للاخد الحيطة والحدر
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152
13 - fatima الأحد 15 مارس 2020 - 13:26
الله اكبر هادشي مابقا كايعجب لبارح 18 ؤ ليوما 28 ولينا غاديين كانزيدو بالعشرات ...
ياربي ما تحفضنا ؤتحفض جميع المسلمين
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75
14 - Abou Walid الأحد 15 مارس 2020 - 13:27
شعب متخلف ، الناس اغتنموا فرصة إيقاف الدراسة للسفر إلى أقشور وكابو نيكرو.... شدو ولادكم فديوركم
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209
15 - Sabrina الأحد 15 مارس 2020 - 13:27
الحل هو ما قامت به ابريطانيا ،عزل العجزة وترك الفيروس ينتشر حتا يكتسب الجميع المناعة.
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43
16 - Bahya الأحد 15 مارس 2020 - 13:27
الله يلطف بنا و يحفظنا و يشفي المصابين يا ربي
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27
17 - ملاحظ الأحد 15 مارس 2020 - 13:27
اظن ان الدولة ليست شفافة في الاعلان عن حالات كورونا. اين وجدو 10 حالات بين امس و اليوم . في اوروبا يلزمون الناس بالجلوس في منازلهم و يغلقون المقاهي و هنا يخطب علينا بن عرفة و يقول الكل على ما يرام؟ و في كل يوم 10 اصابات جديدة ؟
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13
18 - وليد الأحد 15 مارس 2020 - 13:27
نسأل الله السلامة والعافية.. على جميع المواطنين المغاربة أخذ الأمر بجدية والتراحم والتضامن بينكم هذا هو سبيل ونجاة... عاجلا ام احلا سيختفي هذا الوباء
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46
19 - محمد الأحد 15 مارس 2020 - 13:27
اللهم ارحمنا واحفضنا وارفع غضبك عنا يا كريم يا غفااار
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25
20 - ramos الأحد 15 مارس 2020 - 13:27
اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أبعد عنا شر هاذا الداء. اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومن كل داء
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21
21 - مغربي الأحد 15 مارس 2020 - 13:27
.وا عباد الله ديرو الحجر الصحي لعل وعسى نقدرو نواجهو الجائحة. و حسمو الامور غتطور .
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45
22 - انور اسماعيل الأحد 15 مارس 2020 - 13:28
خوتي المغاربة لتازمو بداكشي للي قالو ليكم بقاو فديوركم الله يرحم الوالدين واش باقي بنادم كيدور فالقهاوي
راح بحال هاكا كان فايطاليا ماداوهاش فيه و شوف شنو طرا ليهم
التزمو البيوت ديالكم و ماتخرجوش الا لشيء مهم و التزمو بتعليمات الوزارة
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84
23 - مراقب للوضع الأحد 15 مارس 2020 - 13:28
البكا ورا الميت خسارا كان على الدولة ان توقف الرحلات اتجاه الدول المتفشي فيها الفيروس الان سيتضاعف العدد كما حصل في الدول المجاورة نسال الله السلامة و ان يحفظ البلاد و العباد
على كافة الناس اخذ الحيطة و الحذر حتى لا ينتشر هذا الوباء
الله احفظ بلاد المسلمين
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14
24 - مواطن الأحد 15 مارس 2020 - 13:29
هاد الوافدين ما كانش خاصهم يدخلو إلا بعد إجراء التحاليل...ماشي فقط قياس الحرارة ...ربنا لا تحملنا مالا طاقة لنا به
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25
25 - khalid الأحد 15 مارس 2020 - 13:29
اللهم احفظ أبناءنا وأمهاتنا وآباءنا وجميع المسلمين من هذا الوباء
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12
26 - Monir الأحد 15 مارس 2020 - 13:30
اوا شمتو فالشينوا او غنيو على كورونا جاتكم النوبا تبدا تحصد فيكم واحد واحد
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-11
27 - فجيج الأحد 15 مارس 2020 - 13:30
دهم العالم اليوم حدث جلل،يبعث على الوجل، ويفزع الدول، ففي مدينة ووهان، انبعث مخلوق صغير مهين، انساب في بلاد الصين، وأصاب الألوف و المئيين، يعتل به البدن، ويصيبه الوهن، ثم تسور السدود، وعبر الحدود، فطوف الأمصار، وجاب الأقطار، لم يملك أحد رده، ولم تستطع قوة صده، بث الرعب في الأرجاء، ونشر الدعر في الأنحاء، فهوت به الأسواق المالية، وتعثرة التجارة العالمية، وفزعة المنظمات الدولية، حجر دولا، وعزل أمما، ٱزدحمت بأنبائه الشاشات، وبثتها الإذاعات، وسار النبأ الأجدر، والهاجز الأرعد، إنه الكورونا
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15
28 - Mohamed fnideq الأحد 15 مارس 2020 - 13:30
ما وصلت إليه إيطاليا و إسبانيا و فرنسا الآن بسبب تهاونهم و قلة جديتهم في الوقاية و أخد الحذر ، و هذا مانراه يحصل في مجتمعنا الآن ، كل يتحمل مسؤوليته و إلا ستكون الكارثة ، الله يحفظ الجميع
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28
29 - مواطن يحب شعبه الأحد 15 مارس 2020 - 13:30
عسى أن يأخذ شعبنا الأمر بجدية أكبر و يلتزم بتعليمات الوقاية و تجنب التجمعات لتجنب انتشار الفيروس بسرعة أكبر. لو كان الأمر بيدي لفرضت غرامات على كل من يتجول بالخارج من دون غرض ضروري
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33
30 - رحماك ربي الأحد 15 مارس 2020 - 13:30
اللهم نسألك اللطف.... الوضع بدأ يتطور بشكل سريع المرجو من الجميع الالتزام بقواعد النظافة والوقاية
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19
31 - mostafa الأحد 15 مارس 2020 - 13:30
المرجو ملازمه البيت لأكثر وقت ممكن
عافانا الله واياكم
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25
32 - احمد الأحد 15 مارس 2020 - 13:30
الأردن أقفلت حدودها مع العالم. ماذا ينتظر المغرب خصوصا أنه يوجد فيروس أخطر من كورونا في المغرب (فيروس التهافت على الأسواق)
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15
33 - Aziz smara الأحد 15 مارس 2020 - 13:31
يا ربي السلامة ها شي ولا كايخلع.
Il faut que tout le monde prenne conscience des dangers de cette pandémie. Car jusqu'à présent, la quasi-totalité des marocains prend les choses à la légère. On doit s'attendre au pire. Allah i7fd wsafi
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7
34 - سرمدالحق الأحد 15 مارس 2020 - 13:31
إننا الآن في بداية الدروة التي قد تستمر لأكثر من شهر و هدا أمر خطير .
أوربا بؤرة الوباء العالمي الجديدة قد جط الرحال لدينا منهم بالآلاف و قد تشعر هؤلاء الاجانب في كل مدينة و قرية فكيف في نظركم ستكون الأزمة .
امريكا لم يلحقها الوباء إلا من أوربا هاهي اليوم تعاني من الاف بل مئات الآلاف من الإصابات المعلنة و الغير المعلنة و قد أفاد الخبراء فيها أن النظام الصحي و الرصدي قد فشل جملة و تفصيلا و سيظهر العجز العلاجي في المستقبل القريب.
إننا أمام ان نكون او لا نكون يجب منذ الآن تطبيق نظام الحجر الإلزامي و اقفال جميع مواطن التجمع العامة و الخاصة فورا فورا فورا .
إني لكم ناصح امين.
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16
35 - انتهى الأحد 15 مارس 2020 - 13:31
يا ربي السلامة ديرو الاحتياطات ديالكم اخوتي
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11
36 - متتبع!! الأحد 15 مارس 2020 - 13:31
أيها الإخوة والأخوات سلام من الله عليكم!من باب "فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين!" ليس لنا حلا آخر أمام احتمال انتشار "فيروس كورونا" في بلادنا سوى "الوقاااااية بالنظاااافة" فالله اخليكم-من الآن فصاعدا:<> لا سلام بالأيدي<> لا تقبيل (سواء بين الأزواج أو الاولاد) <> لا عناق <> هناك دراسة علمية رجحت أن هذا الفيروس ينتقل أيضا عن طريق "البُراز" (أعزكم الله)فانتشار الفيروس في أوروبا وغيرها مرده إلى ان النظافة عندهم ظاهرية فقط.. فالله الله في النظافة.. المسلم في مثل هذه الأوقات العصيبة.. مع أخذه بالأسباب يتوكل على الله ويلجأ إليه بالدعاء. ومن الأدعية الوجيزة الجامعة للخير هذا الدعاء الذي يُقرأ عند الخروج: "بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله!" تقول الملائكة لقارئه "كُفيت وهُديت ووُقيت!" الله أكبر! فإذا كفاك الله من كل شر، فمن يكفيك!؟ وإذا هداك الله لكل بِرّ فمن يهديك!؟ وإذا وقاك الله من كل سوء.. فمن يقيك ويحميك!؟ فاكتبوا هذا الدعاء بارك الله فيكم وحفظوه لأولادكم وعلقوه على باب منزلكم حتى لا تنسوه عند كل خروج فهو الحصن الحصين لكم مسلم يدعو الله بإيمان ويقين!
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25
37 - سعد الأحد 15 مارس 2020 - 13:31
يارب سلّم ، ربنا لاتحملنا مالاطاقة لنا به ،
وجب الحيطة والحذر ، اللهم إنا نعوذ بك من البرص ونعوذ بك من الجنون ونعوذ بك من الجذام ومن سيئ الأسقام
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6
38 - عاد الأحد 15 مارس 2020 - 13:32
اللهما اشفي مرضانا و مرضى المسلمين و العالم . و اجعل بلدنا امنا مطمئنا .
وشكرا للمجهودات المبذولة من طرف دولتنا للحد من انتشار هذا الوباء .
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9
39 - Moroco الأحد 15 مارس 2020 - 13:32
الاخوان اباء و امهات تلاميد هذه ليست عطلة للسفر جمعوا اولادكم في منازلهم وعلى جميع المغاربة اخد تدابير الوقاية التي نصت عليها الوزارة على محمل الجد غسل اليدين عند لمس اي شيء
لاتقرب انفك او وجهك بيدك ابدا ابدا الا بعد غسلها بالصابون
الكمامات ضرورية في اماكن الازدحام
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12
40 - yns الأحد 15 مارس 2020 - 13:32
اللهم اشفنا و عافنا يارب العالمين
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4
41 - االنوب الأحد 15 مارس 2020 - 13:33
الصين هزمت ڤيروس كورونا بوعي شعبها وليس بتكديس العدس واللوبيا نعيب زماننا هذا و العيب فينا
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26
42 - نزهة الأحد 15 مارس 2020 - 13:33
نرجوا و نأكد على المواطنين بعدم المصافحة باليد من فضلكم
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14
43 - مراقب و ملاحظ الأحد 15 مارس 2020 - 13:33
اللي عندو شي أبناء صغار أو آباء كبار يحظي معاهم ما يخليهومش يخرجو.. لأنهم الأكثر عرضة لهذا الوباء... و اغسلو بالصابون اليدين جيدا كل فترة و حين.. والأهم من هادشي كلو استغفرو ربكم.. راه الفساد و العري ووووو كثر بزااااف ... بنادم كيصيفط ولادو و بناتو إلى لافاك و الجامعات.. وراهم ما كقرااااوش.. راه غير الفساد وووو و لا من يراقب أبنائه إلا القليل القليييل.. الله يهدينا.
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1
44 - لحسن تيفلت الأحد 15 مارس 2020 - 13:34
الله ادوزها على خير اوصافي 10 في 24h هادشي ماكيبشرش بالخير نترجاو من الله الخير
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3
45 - بوعزة الأحد 15 مارس 2020 - 13:34
اللَّهمّ نسألك أن ترفعَ عنّا هذا البلاء الفاتك فلا طاقة لنا ولا حول إلا بك.
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5
46 - الفاهم الأحد 15 مارس 2020 - 13:34
هاد زماگرية عايقين زعما قالك مادام كيخلصوهم بالساعة تماك و الخدامي كلشي وقف يعني مغاديش يتخلصو قالو ارا نهبطو للبلاد ناكلو و نشربو باطل على ضهر العائلة صدقو جايبين لينا الفايروس
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-17
47 - عبدو الأحد 15 مارس 2020 - 13:34
اللهم رب الناس اذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما
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4
48 - hassna الأحد 15 مارس 2020 - 13:34
اللهم أرحم الراحمين يا رب العالمين احفظ بلادنا من كل شر يارب
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2
49 - الحسين الأحد 15 مارس 2020 - 13:34
نسأل الله السلامة والصحة
المرجو تفاصيل أكثر حول المصابين الجدد
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2
50 - فاتن الأحد 15 مارس 2020 - 13:35
الدولة دارت الاحتياطات ديالها للمدارس وبالنسبة المعامل لكتفوق نسبة يد العاملة فيها 1000 شخص وكاين تقارب بنهم اقل من متر وكيخدموا لمدة 8ساعات وأكثر وميتوفروش على أدنى وسائل النظافة لكثمثل في الصابون هو الاخير بلا منهضرو على انقطاع المياه بصفة مستمرة اش عدير معهم الدولة من احتياطات مع العلم انهم الا حبسوهم من الخدمة ميلقاوش تا مايكلو
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9
51 - رشيد الأحد 15 مارس 2020 - 13:35
لا حل سوى الحذر الذي يترجم إلى التزام بالضوابط الوقائية.
فلا زال المغاربة يستخفون بالامر.
يجب التحذير من المصافحة.
تجنب الأماكن المزدحمة الا الضرورة.
غسل الأيدي و عند الخروج من المنزل طلاؤها بالصابون دون مسح على الاقل امنح حضانة الفيروس. ذلك لانعدام الجيل المطهر من الاسواق.
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5
52 - omar الأحد 15 مارس 2020 - 13:35
الصراحة القضية بدات تحماض غي الله يستر..
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5
53 - يونسيف الأحد 15 مارس 2020 - 13:35
نحن لا نخاف على صحتنا ...اوقفت الدراسة بهدف تجنب الكارثة و بعض المتخلفين ضعاف النفس استغلوها للسفر. ..الدولة اخلت مسؤوليتها ...المواكن يتحمل مسؤوليته ..الزموا بيوتكم رجاءا
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14
54 - مغربي من إسبانيا الأحد 15 مارس 2020 - 13:35
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبان لي بزاف ناس خايفة واش تخاف من مخلوق فين ايمانك بالله اصاحبي . خذ بالأسباب ولكن اياك والخوف . كن على يقين لن يصيبك الا ما كتب الله لك اخي العزيز . وعليكم بالاستغفار والدعاء والرجوع إلى الله .
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4
55 - makaveli الأحد 15 مارس 2020 - 13:36
اضن والله أعلم أن بطء مختبرات تحاليل في إصدار نتائج فحوصات وراء عدم كشف عن عدد حقيقي للمصابين عكس البلاد الاروبي التي تتوفر على مراكز ومعدات التي تسمح لها باجراء مئات الختبرات في ظرف وجيز مما يفسر عدد حالات التي يصرح بها في اليوم الواحد عكس اجمل بلد في عالم. إضافة إلى وجود حالات اما ترفض توجه إلى مستشفيات أو لا يتم ابلاغ عنها
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15
56 - عبده الأحد 15 مارس 2020 - 13:36
مازال العاطي يعطي. اللهم استر عبادك وبهيمتك يا الله
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-3
57 - غريب الأحد 15 مارس 2020 - 13:36
في البداية ندعو بالشفاء لجميع المرضى وأظن أنه على الكومة فرض حجر صحي على كل العائدين مؤخرا إلى أرض الوطن سواء في بيوتهم أو في المستشفيات وكل المخالطين هذا هو الحل الوحيد وتعقيم المستشفيات ومنازل كل الاشخاص المصابين والشوارع والطرقات وإغلاق المطاعم والمقاهي لمدة مؤقتة حتى يرفع الله عنا هذا الوباء
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3
58 - محمد الأحد 15 مارس 2020 - 13:36
المشكل مشي في عدد الحالات او المصابين... راه واحد مصاب كيقيص على الاقل معدل 5 الناس يعني راه هد شي باقي غيطلع و غيكتر... المهم هو الاحتواء يعني مراقبة نقط العبور و الحدود و احتواء وعزل المصابين.... العبرة فالخواتم مشي في عد الحالات
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1
59 - khadija الأحد 15 مارس 2020 - 13:37
لي عندو ماء زمزم يضيف الى إناء كبير به ماء عادي ثم يشرب منه فإنه ماء مبارك فزمزم لما شرب له ثم أدعو الله أن يحفضنا أجمعين و أكترو من الشرب دفعة واحدة كما كان يفعل محمد صلى الله عليه و سلم يعني التضلع و اذا نقص الماء في الإناء اضيفو له الماء العادي عافانا الله و و إلتزمو بتوصيات وزارة الصحة
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-16
60 - نحن الأحد 15 مارس 2020 - 13:37
هذا هو المنحنى التصاعدي للعدوى اليوم 28~40~70~100~200~،،،،،،،،،،،،،1000 ومن ثم يبدأ تراجع العدوى كل هذا سيجري في سلم زمني من 20 يوم.
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61 - احمد الأحد 15 مارس 2020 - 13:37
بديهي ان تتزايد الحالات المؤكدة الا ان ما يتلج القلب هو بداية احتواء هذا الوباء في منشاه بالصين كما أن بعض الدول الآسيوية استطاعت التقليل من انتشاره كل ما يلزم هو ان لا نستهين بالإجراءات الوقائية و التي اصبح الآن يعرفها كل المواطنين
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62 - عبد الله الأحد 15 مارس 2020 - 13:37
لطفك يا لطيف اللهم اجعل هذا البلد آمن يا رب العرش العظيم
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63 - صحراوي مغربي الأحد 15 مارس 2020 - 13:38
الخوف من الايام القادمة ان ترتفع الاعداد الى الالاف الله احفظ بلادنا من كل شر يارب العالمين
الدولة تهاونت من البداية كان عليها ان تغلق الحدود من زمن حتى استفحل الفيروس ودخل بالعشرات عاد اغلقو الحدود
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64 - Seghrouchni الأحد 15 مارس 2020 - 13:38
عليكم اتباع ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وباء الطاعون :
«“إذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارًا منه»” (متفق عليه)
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65 - احمد الصروخ الأحد 15 مارس 2020 - 13:38
وجب إغلاق المقاهي و المطاعم من الآن قبل فوات الأوان.
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66 - أحمد الأحد 15 مارس 2020 - 13:39
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،
في هاته الظروف التي سنجتازها إن شاء الله سالمين ، علينا باستعمال العقل و اتباع أهل العلم و عدم المخالطة إلى أقصى الحدود . ثم النظافة النظافة
وسننجح جميعا لنساعد بعضنا البعض أنظروا هل من جار يحتاج المساعدة أو فقير أو عجوز
هنا تشحذ الهمم و يظهر المغاربة الأحرار
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67 - كريم الأحد 15 مارس 2020 - 13:39
ممكن ان يكون العدد اكتر بكتير، المهم نطلب الله الرحمة والمغفرة وسلامة البلاد والعباد واهذا البواء فيه درس للجميع والرجوع إلى الله والرحمة والتعاون بين البشر وعدم الجري وراء الماديات
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68 - سارة الأحد 15 مارس 2020 - 13:40
اللهم الطف بعبادك والطف بالمغاربة يارب عدد المصابين بالفايروس في تزايد
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69 - عزيز الأحد 15 مارس 2020 - 13:40
مجاتنيش غريبا راه كاين كثر من 28 ببزاف
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70 - مسلم الأحد 15 مارس 2020 - 13:40
يا لطيف الطف، يجب على الاعلام تكثيف من حملات الدعوة الى ملازمة البيوت الا في حالة الشغل و الاغراض الضرورية حتى يتسنى احصاء و حصر الحالات و تجنب المزيد من العدوى، المرجو تكثيف الدعاء و التضرع الى الله لرفع البلاء.
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71 - مواطنة مغربية الأحد 15 مارس 2020 - 13:41
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
اللهم الطف بنا
نرجو من المغاربة مزيد من الوعي بالوضعية .
إيطاليا ولم تتمكن من السيطرة على الوضع لان عدد المرضى فاق الإمكانيات، فما بالك بالمغرب.
المرجو من المواطنين التزام البيوت الا للضرورة.
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72 - هلال الأحد 15 مارس 2020 - 13:41
بالنظر لما يقع بدول العالم، فهذا الأمر عادي جدا.. و ستظهر حالات جديدة كل يوم، وذلك لطول مدة حضانة الفيروس..
وجب علينا الحيطة و الحذر، و ليس الخوف.. يجب اتباع الاحتياطات المعمول بها في كافة الدول، و التي يعرفها الكل طبعا...
في نظري، سيتم ايجاد لقاح في الأيام أو الأسابيع القادمة و ستعود المياه لمجاريها... لكن، في انتظار ذالك، يجب علينا أخذ الحيطة و الحذر، دون تهويل أو تخويف...
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73 - jamal الأحد 15 مارس 2020 - 13:41
ما يجب معرفته أن الحكومة وأهل الإختصاص يخفون عنا الحقيقة لأن عدد المصابين أكثر بكثير مما يتحذثون عليه..كنت أنتظر هذا الخبر منذ البارحة وترقبوا بلاغ يوم غذ إن شاء الله والرقم الجديد الذي سيعلن عليه..
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74 - N.L. الأحد 15 مارس 2020 - 13:41
prière de rester chez soi c est la seule chose qui peut ralentir la propagation du virus.
le gouvernement doit circuler se slogan pour que les gens comprennent qu il faut arrêter les sortis aux cafés restaurants les mall les super marchés.....
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75 - omar us الأحد 15 مارس 2020 - 13:41
لم نصل بعد الى المرحلة الثانية و هي انتشار العدوى بين المواطنين (communal spread). للحد من الانتشار يجب أخذ الموضوع بجدية قسوى و يجب ان يساهم الجميع و يضحي من اجل تقليص هذه الكارثة. غسل اليدين، التخلي عن السلام باليدين و العناق و القبلات، تقليص الخروج خارج البيت الا لأغراض جد ضرورية، الابتعاد عن المسنين و ذوي المناعة الضعيفة. تنتظر المغرب أيام سوداء تتمنى ان لا تدوم طويلا إذا ساهم الجميع بتغيير السلوك و تضامن البعض بالبعض
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76 - متقاعد الأحد 15 مارس 2020 - 13:42
يجب على الحكومة أن تكون شفافة مع المغاربة لكي يلتزم الكل بالاحتياط مسؤول بالاوبئة يقول ان المغرب ستصل الحالة الى 10000 اذن هناك شيء تحت الطاولة الصراحة لكي ناخد الاحتياطات اللازمة .اللهم اللطف اهداف الشعب الفقير
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77 - مخلوع الأحد 15 مارس 2020 - 13:42
للسيطرة على هذا الوباء يجب على الشعب المغربي عدم الاستهانة بهذا الوباء، و عدم التأخر في تطبيق التعليمات. يجب علينا كشعب ان نساعد الحكومة على احتواء هذا الوباء و المكوث في منازلنا حتى نحمي انفسنا و كبار السن خاصة. تذكرو قول الرسول عليه الصلاة و السلام ( كلكم رعية و كل مسؤول عن رعيته ). خدو العبرة من من سبقونا و كفو عن الاقاويل و الاخبار الزائفة. الله معنا اجمعين
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78 - خليفه الأحد 15 مارس 2020 - 13:42
الوعي ثم الوعي ثم الوعي
لمحاربة هذا الفيروس يجب
النظافة ونقص الحركة إلا لضرورة
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4
79 - توفيق الأحد 15 مارس 2020 - 13:42
يا لطيف أستغفر الله العضيم من كل دنب عضيم
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80 - مواطن مؤمن الأحد 15 مارس 2020 - 13:42
يامسلمين.لما الخوف والهلع.فين هو ايمانكم.الموت واحدة والدنيا فانية.المهم نموت والله تعالى راض عنا.اكثروا من العبادات والأعمار بيد الله
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81 - Elamine seffou الأحد 15 مارس 2020 - 13:43
الحمدلله علئ كل حال ولكن رغم يجب علينا تشديد الإجراءات الوقاية من اجل عدم تفشي هدا الفيروس الدي اصبحا أزمة العالم ولهدا الإعلام يجب ان يكثر من إرشادته ومعلوماته حول جميع الاجراءات من اجل لوقاية من هدا لفيروس ولدلك كالمغارب وكامسلمون يجب علينا البقاء في المنازل وعدم تكتير الخروج والمصدر الاساسي من اجل الوقاية دكر الله وصلاة وسلام علئ رسول الله صلوات الله عليه وسلم
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82 - مغربي هنا الأحد 15 مارس 2020 - 13:43
يجب الاخد الامور بالجدية أكثر وصرامة وبكل الحزم لا احد يعرف انه مريض أو جيرانه مرضى أو حتى أصدقائك على الدولة ان تعلن اسبوعين حجر الصحي للكل داخل منازلهم لوقف التفشي الفيروس ومعرفة بالضبط من المريض هدا هو الحل الأمثل التي تقوم به كل الدول ومن لم يحترم دلك يخلص الغرامة لأنها القضية الوباء العالمي الآن.
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83 - adil الأحد 15 مارس 2020 - 13:43
بصراحة إد لم نلتزم بقواعد السلامة ستكون الكارتة االكبيرة خصوصا مدينة الدار البيضاء مع تفشي الجهل عند السكان
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84 - marocain الأحد 15 مارس 2020 - 13:44
ابتعو عن المفاهي الحمامات و جميع المرافق العمومية التزمو بيوتكم لقضية بدات تكبر يا ربي السلامة.
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85 - خديجة الأحد 15 مارس 2020 - 13:45
إلى جميع الأباء والأمهات
إنها ليست عطلة استثنائية بل هي حالة وقائية لذا أطفالنا مطالبون بالمكوث في بيوتهم وليس اللعب في الشوارع
كلنا مسؤولون
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86 - رضوان الأحد 15 مارس 2020 - 13:45
لماذا لا يتم تعليق جميع الرحلات المغرب معندوش امكانيات اذن من الاحسن انه يتم اغلاق جميع المعابر
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87 - Med الأحد 15 مارس 2020 - 13:45
صراحه اتعجب من الناس ديال الجاليه لي اصرو انهم يجيو البلاد فهاد التوقيت الحرج جدا ومع الاسف جابو معاهم الفيروس البعض منهم استطاعت الجهات المعنية تأكيد الاصابه ديالهم ب الفيروس انا دابا كنتسأل بالنسبه الناس لي مبانش فيهم الاعراض لحد ساعه ومزال الفيروس في حالت حضانه ؟؟؟ وغادي يتخالطو مع العائلات والاصدقاء ديالهم كيف سيتم السيطره على هته الوضعيه نسأل الله سلام وعافيه وصافي
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88 - ابراهيم الريفي الأحد 15 مارس 2020 - 13:45
كورونا في المغريييييب والحَسَّابة بتِحسب
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89 - يوسف الأحد 15 مارس 2020 - 13:46
الكل ملزم غصبا عنه بالمشاركة في التصدي لهدا الوباء.
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90 - عمر الأحد 15 مارس 2020 - 13:46
اللهم اجرنا في مصبتنة وخلف لنا خيرا منها امين يا نعمة المولى ويا نعمة نصير
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91 - زائر الأحد 15 مارس 2020 - 13:47
المرجو من السلطات المغربية أن تمنع دخول المغاربة المقيمين بالخارج إلى الأراضي المغربية إمتثالاً للحديث النبوي الشريف فعن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: سألتُ رسول الله ﷺ عن الطاعون فأخبرني أنه: عذاب يبعثه الله على من يشاء، وأن الله جعله رحمة للمؤمنين، ليس من أحدٍ يقعُ الطاعونُ فيمكث في بلده صابراً محتسباً، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد[1]، رواه البخاري.
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92 - طلب مستعجل الأحد 15 مارس 2020 - 13:47
لنا طلب مستعجل للمسؤولين. ان كنتم قد خفتم من انتشار المرض في المدارس و المقاهي و النوادي الا تخافون ان ينتشر المرض عن طريق ما يسمى بصناع الاسنان المتطفلين على مهنة طب الاسنان؟ هل هي آمنة بالنسبة لكم؟ الاتخافون ان يتفاقم الوضع في بلدكم؟ كنتم بالامس غير مبالين بالمستشفيات الوطنية و حالها اين ستتعالجون الان و قد اغلقت اغلب الخطوط الجوية؟ اتقنوا عملكم و كانكم مرضى و ليس لكم ملجأ الا ذلك المستشفى. ان اغلاق اوكار المشعوذين اينما كانوا اصبح ضرورة ملحة. اغلب الناس الذين يلجأون اليهم لا يفعلون ذلك الا عن جهل. و لا حول و لا قوة الا بالله!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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93 - Moncef الأحد 15 مارس 2020 - 13:48
لتزلت اتساال لماذا لم توم الدولة بعد بتعقيم الاماكن العمومية والشوارع.لا اعرف ماذا تنتظر استفيدوا من اخطاء اسلافكم يا جهلاء
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94 - محمد الأحد 15 مارس 2020 - 13:48
نناشد المسؤولين نناشد المسؤولين نناشد المسؤولين أن يطبقوا الحجر الصحي على المدن المصابة بالوباء.
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95 - مقترح الأحد 15 مارس 2020 - 13:49
في الدول الأوربية حتى وصلات المرحلة الثالثة عاد دارت الحجر الصحي و مزال كتعاني مع هاذ المرض و الإصابات كتزاد، علاش حنا منديروهش من دابا ياك توقفات الدراسة نحبسو كلشي كلشي اجلس فدارو غير أسبوع أو أسبوعين نضبطو مسائلنا و نحبسو انتشار هاذ الوباء، و من بعد تستمر الحياة، أحسن ما نبقاو نتسناو حتى تولي الحالة خطيرة و معدناش امكانيات عاد نديرو الحجر و يقدر استمر بشهور و هنا مشكيل كبير في جميع الميادين، هذا إجراء احترازي و استباقي بهدف كبح انتشار الفيروس.
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96 - jawad ttadlawi الأحد 15 مارس 2020 - 13:50
ياربي السلامة هادشي مابقاش ساهل بنادم يجلس فدارو ويتبع التدابير لي دارت الدولة راه إلا ماكانش التعاون من طرف الشعب ماكاين والو شدو الأرض ونقصو من التجمعات الخاوية وربي إنشاء الله غادي يهز علينا هاد الوباء.....قولو آمين
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97 - ريان الأحد 15 مارس 2020 - 13:50
مخاطر الانتشار تزداد بارتفاع عدد المصابين.
اذا تضاعف عدد المصابين الجدد فإن هذا يعني فقدان السيطرة على الانتشار و يعني الدخول في المرحلة الثانية لهذا الوباء.
المرحلة الثالثة تكون عند إغلاق منطقة موبوءة و فرض الحجر الصحي على سكانها.
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98 - كاتب الأحد 15 مارس 2020 - 13:51
الفيروس إذا انتشر فلا تلومو وتتباكو على الدولة والحكومة ويكونوا على يقين أنكم أنتم كشعب من قام بنشره، فبدل أن تتخدو الاحتياطات ولو كإجراء احترازي تضهرون عدم المبالاة و تستمرون على الجلوس في المقاهي المكتضة والعدم احترام مسافات الامان والتي حددت في متر واحد بين كل شخص و آخر، والتصافح والقبل
كل ما اشتريتم من المتاجر الكبرى من مأكولات و مؤن لن تنفعكم إن شاع الوباء، يجب أن تعلمو أنه لا مكان لكم في المصحات دون وباء فما بالكم بوجده، اتقوا الله في أنفسكم و أبنائكم و أهاليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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99 - 1Lb الأحد 15 مارس 2020 - 13:52
اخواتی المغاربہ خصنا ناخدوا الا مور بجدیہ ۔ والا غادی نفقدوا سیطرہ۔ بینما کانشوفوا العالم کیحاول وشنوا نجحوا۔ وباراک من الا ستہتار والکلام الفارغ
اللہما الطف بنا یارب۔
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100 - محمد الأحد 15 مارس 2020 - 13:54
اللهم لطف بنا
المرجو من المواطنين لزوم بيوتهم ولايكون خروجهم إلا الحاجة على الأقل أسبوعين
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101 - hamidou الأحد 15 مارس 2020 - 13:54
غير البارح كنا كنقشبو على الشينوة و على الجالية الايطالية بنادم هو اللي يطلب السلامة
مشكلتنا او عقليتنا كتقول حنا ممعنينش بالكوارت الاخر هو المعني حتى كيوقع الفاس فراس èاد كنبداو نفرنسو بحال الراس المشوط
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102 - بن يوسف الأحد 15 مارس 2020 - 13:54
اي مهام للوزير في ظل هذه الأزمة؛ يجب إدخال حزب pjd بكامله للحجر الصحي
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103 - عبدالرزاق الأحد 15 مارس 2020 - 13:54
السلام عليكم
انا لم اتفجأ من الرقم يبقى صغيرا جدا و لكن على كل منا التصرف حسب طاقته. فالدولة تحملت مسؤوليتها بإغلاق المدارس و الجامعات و اغلقت الحدود مع أغلب الدول . و حان دورنا كأشخاص بتحمل المسؤولية الاجتماعية بتوعية اطفالنا و اقاربنا بخطر الفيروس و كيفية تجنب الإصابة به. و كدلك بمنع اطفالنا من الخروج
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104 - ايطالي الأحد 15 مارس 2020 - 13:55
نطلب من الله العلي القدير ان يحفض جميع المسلمين و المسلمات من هدا الوباء الخبيث..
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105 - احمد المغربي الأحد 15 مارس 2020 - 13:55
المغرب مثله مثل الدول الأخرى ستكون الإصابات بالآلاف؛ يجب تطويق الفيروس بإعلان حجر صحي شامل و تجهيز المستشفيات و غرف الإنعاش لاستقبال الحالات الصعبة من أجل انقاذ ما يمكن إنقاذه في انتظار ارتفاع درجات الحرارة.
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106 - Omar الأحد 15 مارس 2020 - 13:55
خذوا العبرة من إيطاليا:

-20 فبراير: 3 إصابات
- 22 فبراير: 62 حالة إصابة وحالتي وفاة
- 8 مارس: 5883 حالة إصابة و233 حالة وفاة
- 10 مارس: 9172 حالة اصابة،433 حالة وفاة
- 13 مارس: 17660 حالة إصابة و1266 حالة وفاة

#ملاحظة : خلافا لما قد يتصور البعض، إيطاليا دولة متقدمة وشعبها مثقف وشمال البلاد يعتبر منطقة غنية ويتوفر على واحد من أحسن الأنظمة الصحية الأوروبية.

التزايد الصاروخي للإصابات والوفيات ليس له علاقة بالتخلف ولكن بالاستهانة في البداية وبالتأخير في سن إجراءات الحجر الصحي على الجميع
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107 - عبد الرحيم الأحد 15 مارس 2020 - 13:56
اللهم إن هذا غضبا و عقابا منك نسألك أن تغفر لنا به ذنوبنا و خطايانا و إن كان بلاء نسألك أن تثبتنا حتى نكون من الفائزين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين
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108 - نبيل المغربي الأحد 15 مارس 2020 - 13:56
يجب تطبيق عقوبة على كل من يخرج ابناءه بدون سبب، و كذلك على من يصافح او يتلامس مع الاخرين...هذا فعلا ليس وقت الهزل
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109 - عبد العالي الأحد 15 مارس 2020 - 13:57
المهم رئس الحكومة قال نحن الآن مازلنا في المرحلة الآولى.واتانية ...ادا فلننتظر المرحلة العاشرة والحاسمة حتى الدول المتقدم لم تنجح في احتواء هذا الوباء مثل فرنسا واطاليا واسبانيا وامريكا فمابالك بالمغرب حتى الازبال لم يستيطعو جمعها من الشوارع وتبقى حاويات الازبال مملوءة عدة ايام اواسبوع كامل...ولماذا لم يطبقو حديث النبي عليه الصلاة والسلام اخبرنا عن الحجر الصحي قبل 1400 سنة ...إداسمعتم بطاون في بلد لاتدخلو اليه واذاوقع في البلد وانتم فيه لاتخرجو منه...لوطبقو قول النبي لما وقع المغرب في المازق ولكنا في مأمن تام الوقاية خير من العلاج لو غلقو الحدود من الاول لكانت الامور على مايرام
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110 - احمد الله اني الأحد 15 مارس 2020 - 13:58
لا بل يجب أن يكون كل من يخالطه أن يبقى 15 يوما في الحجر الصحي لأنهم يمثلون خطرا واضحا على المجتمع وحتى
عائلاتهم الذين خالطهم الوزراء يحب أن تبقى 15 يوما في الحجر المنزلي وهكذا دواليك يجب أن نتعض بالدول الآخرين التي جعلت رئيس الوزراء أو الوزراء مع عاىلتهم في نفس الوضعية في المنزل لمدة 15 يوما على الأقل ولا حرج ذالك ويبقى الوزير أو الرئيس أو الملك في الاخير انسان يمكنه أن يمرض ويموت كمل قال الله عز وجل (كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإكْرَامِ )
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111 - معلق الأحد 15 مارس 2020 - 13:58
أغلبية الشعب مرضى بالأنانية الإجرامية (تماشيا مع مبدأ: أنا و أولادي و من بعدي الطوفان...) فعوض التقرب إلى الله عز وجل و الاستغفار له و طلب اللطف و إخراج الصدقات للمساكين كي يبعد الله عنهم هذا الطاعون، "مازالين زايدين فيه" و مشاو يتقداو بوتيرة جنونية ال stock ديال العلف...
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112 - Ahmed jerada الأحد 15 مارس 2020 - 14:00
نسألكم الدعاء لي و لكل المقيمين باوربا
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113 - ياربي سلامه الأحد 15 مارس 2020 - 14:01
يا ربي سلامه الله١ يلطف بينا ياربي و يحفظ جميع مسلمين و يا ربي ترفع علينا وباء يا ارحم راحمين و تشفي جميع مسلمين ياربي من هذا وباء
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114 - hanane الأحد 15 مارس 2020 - 14:02
ياربي تلطف بينا وتبعد علينا البلاء
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115 - مول الكرموص الأحد 15 مارس 2020 - 14:02
يجب الحزم اكثر يبدو لي اننا لاقدر الله نخطو كما وقع لاسبانيا او ايطاليا في الاول حالات معدودة سرعان ما انفجرت الارقام يجب اخد خطوات اكبر والا سيغلبنا لاقدر الله الفيروس لان علامات الانتشار والخطر بدات تظهر وحفظ الله بلدنا العزيز وحفظ الله المغاربة في كل مكان
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116 - مواطن حر الأحد 15 مارس 2020 - 14:02
رسالة عاجلة إلى جميع المسؤولين.
الى الآن لم تتخدوا القرار الصحيح ...اوقفو جميع الرحلات مع اوروبا والدول التي ظهر فيها المرض فوقفها مع بعض الدول فقط هو قرار غبي، لأنه يمكن أن يتسلل الفيروس من الرحلات الاخرى
لقد تأخرتم كثيرا في غلق الحدود، ولطالما طالبنا وطالبنا كثيرا بغلق جميع الحدود ووقف جميع الرحلات الجوية والبحرية مع اوروبا والدول التي انتشر فيها الوباء، ولكن عنادكم وجهلكم وغباءكم والتبعية العمياء لفرنسا والغرب أدى بنا الآن الى اجراءات كنا سنكون في غنى عنها، ولن نحتاج إليها لو عملتم بنصيحة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا أن لا ندخل الى منطقة موبوءة ولايخرج منها أحد.
ألم يكن من الأفضل أن توقفو الرحلات وتغلقو الحدود مع الإبقاء على مرور السلع والبضائع فقط من أن نعيش الآن اجراءات اكثر صرامة ستوقف عجلة الاقتصاد بأكملها.
ألم يكن من الأفضل أن تضحوا بالسياحة وببعض من العملة الصعبة من أن تعرضو صحة المواطن للخطر وخسارة في الاقتصادفي جميع قطاعاته، أم انكم كنتم تنتظرون الأذن من امكم فرنسا والغرب في استهتار جاحف بصحة المواطن.
حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم قهرتمونا دائما بغباءكم وفسادكم وبقراراتكم الخاطئة.
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117 - ممرضه متفانيه الأحد 15 مارس 2020 - 14:03
اغلب الحالات تشفي تماما من المرض الانتباه فقط للناس المسنه و الحوامل و الاطفال رغم ان نسبه وفيات الاطفال شبه منعدمه لكن الفيروس ربما يكون قد ازداد قوه وشراسه والاطفال مناعتهم ضعيفه. تناولو اغذيه متوازنه اكثرو من السمك واالحوم والخضراوات و الفواكه و يمكن اضافه قليل من حلبه للحساء فهي غنيه بالفيتامينات لكن وجب علي الحوامل تفاديها. حب رشاد ايضا له فوائد جيده جدا وهو غني بالفيتامن سي و مغنزيوم لكن تبقى الحامل اسثتناء. ركزو علي المناعه ابحثو في النت عن الاغديه اللتي تقوي المناعه بدل البحث عن عدد الوفيات.. النفسيه ايضا عامل مهم في الامراض اجتنبو الامور اللتي تعكر صفو النفس و تساهم في الخوف والهلع و زياده نسبه الادرينالين اللتي تضعف دقات القلب وتنقص المناعه. الجسم البشري مهيأ للمجابهه الفيروسات و الميكروبات فهناك فيروسات اشرس و اقوي مثل فيروس السيدا اللذي يحطم المناعه ومع ذلك فالمرضى يقاومونه. واهم نصيحه يرحم باباكم الا ما نقصو شويه من سير وجي لسبيطار لي مريض يجي وبلا ما يجيو معاه جيران و صحاب هناك اكتظاظ فظيع في المستعجلات المغربيه بسبب او بدون نقصو هادشي وصحابات الجلبه اجلوها شهر او اتنين
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118 - زينب الأحد 15 مارس 2020 - 14:03
يا ربي السلامة الله احفظنا نجينا
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119 - محمد الأحد 15 مارس 2020 - 14:03
يجب على الدولة أن تنظر في مسألة التجمعات والاختلاط لان الفيروس ينتشر بسرعة فائقة في العالم كله.
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120 - باحث عن الحقيقة الأحد 15 مارس 2020 - 14:03
نطالب بتنوير الرأي العام عن كل جديد في ما يخص هذا الوباء وعن المدن التي اكتشفت فيها الاصابات نسأل الله أن يحفظنا من كل شر
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121 - colobani الأحد 15 مارس 2020 - 14:04
كثير من المقلات تقول الله يحفظ جميع المسلمين ربما يجب القول الله يحفظ جميع عباده الصالحين لأن هذا الوباء لا ذين له و لا يتوقف عند الحدود
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122 - سعاد الأحد 15 مارس 2020 - 14:06
هده البداية.مازال ومازال.اللهم نسألك العفو والعافية وسلامة وأن تحفظ بلدنا وملكنا وشعبنا من كل أدى وأبعد عنا هدا الوباء الفتاك بعد السموات والأرض وللعالم أجمع
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123 - خاالد الأحد 15 مارس 2020 - 14:06
اللهم اعفوا عنا وعافنا مما ابتليتهم وفضلتنا على جميع خلق
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124 - ولد البلاد الأحد 15 مارس 2020 - 14:06
الناس لي كيشكو بالأرقام من طبيعي يتزاد العدد حيت الناس لي مسهم المرض لا شافو ناس ولا مشكوك في مرضهم اذا ضروري غادي يبان ارقام و مزال حتى نحدو الإنتشار طلبو السلامة و براكا من تعليقات السلبية الأزمة بغات شعب واعي باش ندوزو لبر الأمان خدو العبرة من الدول الأخرى
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125 - حسن الأحد 15 مارس 2020 - 14:07
اللهم رب الناس اذهب البأس لا شفاء الا شفائك شفاء لا يغادر سقما ولا يترك الما.
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126 - محمد طنجة الأحد 15 مارس 2020 - 14:09
اللهم لطفلك اللهم لطفلك...يالطيف اللطف الطف بنا...يارب آمين
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127 - رصدي الأحد 15 مارس 2020 - 14:10
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم احفظ بلادنا من كل شر.
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128 - المغربي الأحد 15 مارس 2020 - 14:10
اذا تعدى الوباء سقف 1000 مصاب ستكون العواقب كارثية. البنيات التحتية هشة و غير ملائمة بتاتا. المرجو التعامل بحذر و الخروج فقط للضرورة.
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129 - مواطن الأحد 15 مارس 2020 - 14:10
يالطيف لما نزل
الطف بنا ولا تزال
انت اللطيف ولم تزل
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