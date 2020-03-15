وزارة الصحة: 28 حالة إصابة مؤكدة بـ"فيروس كورونا" في المغرب

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة أن حالات الإصابة المؤكدة بـ"فيروس كورونا" في المغرب قد وصل عددها إلى 28 عند الساعة التاسعة من صباح يومه الأحد.

وكانت آخر الإحصائيات المعلنة مساء أمس السبت، قد حصرت المصابين في 18 حالة، بينها وزير التجهيز والنقل، عبد القادر اعمارة، الذي التقط الفيروس خلال مهام رسمية بدول أوروبية.

ووفق وزارة الصحة، فإن عدد الحالات التي أجريت لها فحوص مخبرية سلبية قد ارتقى إلى 122 حالة، وقد كانت محددة في 112 ليل أمس السبت.

الكشف الرسمي الجديد عن حالات الإصابة المؤكّدة بـ"كورونا" في المملكة وقف على تصاعد بـ10 حالات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسبق لمدير الأوبئة في وزارة الصحة، محمد اليوبي، خلال ندوة صحافية أمس، أن أوضح أن حالات "كورونا" على تراب المملكة ترتبط في مجملها بوافدين من دول أوروبية.