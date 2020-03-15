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كُتّاب وآراء
وزارة الصحة: 28 حالة إصابة مؤكدة بـ"فيروس كورونا" في المغرب
أعلنت وزارة الصحة أن حالات الإصابة المؤكدة بـ"فيروس كورونا" في المغرب قد وصل عددها إلى 28 عند الساعة التاسعة من صباح يومه الأحد.
وكانت آخر الإحصائيات المعلنة مساء أمس السبت، قد حصرت المصابين في 18 حالة، بينها وزير التجهيز والنقل، عبد القادر اعمارة، الذي التقط الفيروس خلال مهام رسمية بدول أوروبية.
ووفق وزارة الصحة، فإن عدد الحالات التي أجريت لها فحوص مخبرية سلبية قد ارتقى إلى 122 حالة، وقد كانت محددة في 112 ليل أمس السبت.
الكشف الرسمي الجديد عن حالات الإصابة المؤكّدة بـ"كورونا" في المملكة وقف على تصاعد بـ10 حالات خلال الـ24 ساعة الماضية.
وسبق لمدير الأوبئة في وزارة الصحة، محمد اليوبي، خلال ندوة صحافية أمس، أن أوضح أن حالات "كورونا" على تراب المملكة ترتبط في مجملها بوافدين من دول أوروبية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (129)
اللهم إرفع مقتك وغضبك عنا
اللهم احفظنا ولا ترنا في أحبتنا مكروها أبدا
اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات
اللهم احفظ بلادنا
اللهم اغننا بفضلك عمن سواك اللهم ارفع الغمة
إنك على كل شيء قدير..
اللهم احفظنا واحفظ جميع المسلمين
عليكم بالصبر والوقاية
ياربي ما تحفضنا ؤتحفض جميع المسلمين
راح بحال هاكا كان فايطاليا ماداوهاش فيه و شوف شنو طرا ليهم
التزمو البيوت ديالكم و ماتخرجوش الا لشيء مهم و التزمو بتعليمات الوزارة
على كافة الناس اخذ الحيطة و الحذر حتى لا ينتشر هذا الوباء
الله احفظ بلاد المسلمين
عافانا الله واياكم
Il faut que tout le monde prenne conscience des dangers de cette pandémie. Car jusqu'à présent, la quasi-totalité des marocains prend les choses à la légère. On doit s'attendre au pire. Allah i7fd wsafi
أوربا بؤرة الوباء العالمي الجديدة قد جط الرحال لدينا منهم بالآلاف و قد تشعر هؤلاء الاجانب في كل مدينة و قرية فكيف في نظركم ستكون الأزمة .
امريكا لم يلحقها الوباء إلا من أوربا هاهي اليوم تعاني من الاف بل مئات الآلاف من الإصابات المعلنة و الغير المعلنة و قد أفاد الخبراء فيها أن النظام الصحي و الرصدي قد فشل جملة و تفصيلا و سيظهر العجز العلاجي في المستقبل القريب.
إننا أمام ان نكون او لا نكون يجب منذ الآن تطبيق نظام الحجر الإلزامي و اقفال جميع مواطن التجمع العامة و الخاصة فورا فورا فورا .
إني لكم ناصح امين.
وجب الحيطة والحذر ، اللهم إنا نعوذ بك من البرص ونعوذ بك من الجنون ونعوذ بك من الجذام ومن سيئ الأسقام
وشكرا للمجهودات المبذولة من طرف دولتنا للحد من انتشار هذا الوباء .
لاتقرب انفك او وجهك بيدك ابدا ابدا الا بعد غسلها بالصابون
الكمامات ضرورية في اماكن الازدحام
المرجو تفاصيل أكثر حول المصابين الجدد
فلا زال المغاربة يستخفون بالامر.
يجب التحذير من المصافحة.
تجنب الأماكن المزدحمة الا الضرورة.
غسل الأيدي و عند الخروج من المنزل طلاؤها بالصابون دون مسح على الاقل امنح حضانة الفيروس. ذلك لانعدام الجيل المطهر من الاسواق.
الدولة تهاونت من البداية كان عليها ان تغلق الحدود من زمن حتى استفحل الفيروس ودخل بالعشرات عاد اغلقو الحدود
«“إذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارًا منه»” (متفق عليه)
في هاته الظروف التي سنجتازها إن شاء الله سالمين ، علينا باستعمال العقل و اتباع أهل العلم و عدم المخالطة إلى أقصى الحدود . ثم النظافة النظافة
وسننجح جميعا لنساعد بعضنا البعض أنظروا هل من جار يحتاج المساعدة أو فقير أو عجوز
هنا تشحذ الهمم و يظهر المغاربة الأحرار
اللهم الطف بنا
نرجو من المغاربة مزيد من الوعي بالوضعية .
إيطاليا ولم تتمكن من السيطرة على الوضع لان عدد المرضى فاق الإمكانيات، فما بالك بالمغرب.
المرجو من المواطنين التزام البيوت الا للضرورة.
وجب علينا الحيطة و الحذر، و ليس الخوف.. يجب اتباع الاحتياطات المعمول بها في كافة الدول، و التي يعرفها الكل طبعا...
في نظري، سيتم ايجاد لقاح في الأيام أو الأسابيع القادمة و ستعود المياه لمجاريها... لكن، في انتظار ذالك، يجب علينا أخذ الحيطة و الحذر، دون تهويل أو تخويف...
le gouvernement doit circuler se slogan pour que les gens comprennent qu il faut arrêter les sortis aux cafés restaurants les mall les super marchés.....
لمحاربة هذا الفيروس يجب
النظافة ونقص الحركة إلا لضرورة
إنها ليست عطلة استثنائية بل هي حالة وقائية لذا أطفالنا مطالبون بالمكوث في بيوتهم وليس اللعب في الشوارع
كلنا مسؤولون
اذا تضاعف عدد المصابين الجدد فإن هذا يعني فقدان السيطرة على الانتشار و يعني الدخول في المرحلة الثانية لهذا الوباء.
المرحلة الثالثة تكون عند إغلاق منطقة موبوءة و فرض الحجر الصحي على سكانها.
كل ما اشتريتم من المتاجر الكبرى من مأكولات و مؤن لن تنفعكم إن شاع الوباء، يجب أن تعلمو أنه لا مكان لكم في المصحات دون وباء فما بالكم بوجده، اتقوا الله في أنفسكم و أبنائكم و أهاليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللہما الطف بنا یارب۔
المرجو من المواطنين لزوم بيوتهم ولايكون خروجهم إلا الحاجة على الأقل أسبوعين
مشكلتنا او عقليتنا كتقول حنا ممعنينش بالكوارت الاخر هو المعني حتى كيوقع الفاس فراس èاد كنبداو نفرنسو بحال الراس المشوط
انا لم اتفجأ من الرقم يبقى صغيرا جدا و لكن على كل منا التصرف حسب طاقته. فالدولة تحملت مسؤوليتها بإغلاق المدارس و الجامعات و اغلقت الحدود مع أغلب الدول . و حان دورنا كأشخاص بتحمل المسؤولية الاجتماعية بتوعية اطفالنا و اقاربنا بخطر الفيروس و كيفية تجنب الإصابة به. و كدلك بمنع اطفالنا من الخروج
-20 فبراير: 3 إصابات
- 22 فبراير: 62 حالة إصابة وحالتي وفاة
- 8 مارس: 5883 حالة إصابة و233 حالة وفاة
- 10 مارس: 9172 حالة اصابة،433 حالة وفاة
- 13 مارس: 17660 حالة إصابة و1266 حالة وفاة
#ملاحظة : خلافا لما قد يتصور البعض، إيطاليا دولة متقدمة وشعبها مثقف وشمال البلاد يعتبر منطقة غنية ويتوفر على واحد من أحسن الأنظمة الصحية الأوروبية.
التزايد الصاروخي للإصابات والوفيات ليس له علاقة بالتخلف ولكن بالاستهانة في البداية وبالتأخير في سن إجراءات الحجر الصحي على الجميع
عائلاتهم الذين خالطهم الوزراء يحب أن تبقى 15 يوما في الحجر المنزلي وهكذا دواليك يجب أن نتعض بالدول الآخرين التي جعلت رئيس الوزراء أو الوزراء مع عاىلتهم في نفس الوضعية في المنزل لمدة 15 يوما على الأقل ولا حرج ذالك ويبقى الوزير أو الرئيس أو الملك في الاخير انسان يمكنه أن يمرض ويموت كمل قال الله عز وجل (كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإكْرَامِ )
الى الآن لم تتخدوا القرار الصحيح ...اوقفو جميع الرحلات مع اوروبا والدول التي ظهر فيها المرض فوقفها مع بعض الدول فقط هو قرار غبي، لأنه يمكن أن يتسلل الفيروس من الرحلات الاخرى
لقد تأخرتم كثيرا في غلق الحدود، ولطالما طالبنا وطالبنا كثيرا بغلق جميع الحدود ووقف جميع الرحلات الجوية والبحرية مع اوروبا والدول التي انتشر فيها الوباء، ولكن عنادكم وجهلكم وغباءكم والتبعية العمياء لفرنسا والغرب أدى بنا الآن الى اجراءات كنا سنكون في غنى عنها، ولن نحتاج إليها لو عملتم بنصيحة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا أن لا ندخل الى منطقة موبوءة ولايخرج منها أحد.
ألم يكن من الأفضل أن توقفو الرحلات وتغلقو الحدود مع الإبقاء على مرور السلع والبضائع فقط من أن نعيش الآن اجراءات اكثر صرامة ستوقف عجلة الاقتصاد بأكملها.
ألم يكن من الأفضل أن تضحوا بالسياحة وببعض من العملة الصعبة من أن تعرضو صحة المواطن للخطر وخسارة في الاقتصادفي جميع قطاعاته، أم انكم كنتم تنتظرون الأذن من امكم فرنسا والغرب في استهتار جاحف بصحة المواطن.
حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم قهرتمونا دائما بغباءكم وفسادكم وبقراراتكم الخاطئة.
الطف بنا ولا تزال
انت اللطيف ولم تزل