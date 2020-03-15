المملكة تعلّق كلّ الرحلات الجوية الدولية للمسافرين

هسبريس من الرباط

أعلنت المملكة المغربية أنها تقرر تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية لنقل المسافرين من وإلى ترابها، إلى إشعار آخر، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية.

وجاء في التعليل الخاص بهذا التدبير، وفق الوزارة نفسها، أن "هذا القرار يندرج في إطار الإجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا".