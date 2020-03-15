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الرئيسية | مجتمع | المملكة تعلّق كلّ الرحلات الجوية الدولية للمسافرين

المملكة تعلّق كلّ الرحلات الجوية الدولية للمسافرين

المملكة تعلّق كلّ الرحلات الجوية الدولية للمسافرين
هسبريس من الرباط
الأحد 15 مارس 2020 - 14:21

أعلنت المملكة المغربية أنها تقرر تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية لنقل المسافرين من وإلى ترابها، إلى إشعار آخر، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية.

وجاء في التعليل الخاص بهذا التدبير، وفق الوزارة نفسها، أن "هذا القرار يندرج في إطار الإجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - زوزو زيرياد الأحد 15 مارس 2020 - 14:26
هدا خبار الخير .كان على السلطات المغربيه اتخاد هذا الإجراء من قبل
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111
2 - fador الأحد 15 مارس 2020 - 14:27
على سلامتنا واخا جات متأخرة بعض الشئ الله احفظنا من هاد الوباء
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84
3 - joe الأحد 15 مارس 2020 - 14:27
قرار حكيم لمواجهة الأزمة، و الحد من تنقل الفايرس.
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78
4 - لعسكري فاطمة الزهراء الأحد 15 مارس 2020 - 14:27
نتمنى من المحتجين في مطار مراكش ان يستوعبون الأمر و يعودوا إلى اقرباءهم الى ان يتم تسويت الوضع
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53
5 - متتبعة الأحد 15 مارس 2020 - 14:28
برافو حكومتنا الموقرة احسن قرار هو هذا نعتقو ايلا باقي شي ما يتعتق الوضع يزداد سوءا الله يحفظنا ويحفظ الجميع
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59
6 - بلال الأحد 15 مارس 2020 - 14:29
على سلامتكم ختى الفيروس دخل البلاد في الاول الحدود كانت مترعا الصينيين وكانوا تيدخلوا
الحمد لله هاد الفيروس مفيهشي باك صاحبي ومنع صحاب كروش الحرام الهروب من البلد
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25
7 - سليمة الأحد 15 مارس 2020 - 14:29
قرار حكيم ولو متأخر
في انتضار اغلاق المقاهي حيت حتا هي مصدر الاكتضاض
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47
8 - سعد الأحد 15 مارس 2020 - 14:30
احسن حاجة دارها المغرب وخا جات متأخرة
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37
9 - rachid الأحد 15 مارس 2020 - 14:30
القضية أكبر من 28 حالة ووزارة الصحة لم تصرح بالحقيقة.
الله يدير تاويل ديال الخير
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-52
10 - مواطن الأحد 15 مارس 2020 - 14:30
يجب مواكبة هذا الاحراء وغيره من الاحراءات الوقائية بالكف عن الخروج غير المبرر من المنازل والذهاب الى المحلات والمطاعم والمقاهي وكل اماكن التجمع حتى يتم عزل الوباء ويأتي الله بالفرح.
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25
11 - الوعي الأحد 15 مارس 2020 - 14:31
المغرب تأخر كثيرا نسأل الله السلامة للجميع
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20
12 - OUSSAMA الأحد 15 مارس 2020 - 14:32
خلاصة الكلام يجب الإستعداد للأسوأ و كفى سخرية و شماتة في خلق الله إنه عزيز منتقم جبار ويمهل و لا يهمل هذا الكلام موجه لأصحاب قنوات الإسترزاق على حساب خلق الله
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27
13 - حمزة الأحد 15 مارس 2020 - 14:32
و أخيرا. الحمد لله أن القرار الصائب قد اتُخد. الكرة الأن في ملعب الشعب.
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23
14 - آية دعاء الأحد 15 مارس 2020 - 14:32
إجراء جيد. والله يحفظنا ويحفظكم من كل سوء.
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16
15 - aziz الأحد 15 مارس 2020 - 14:32
احسن قرار اتخذت المملكة،مع الرغم ان هذا الاجراء كان واجب اتخذه من قبل.
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11
16 - الرباطي الأحد 15 مارس 2020 - 14:33
نعم الرأي، ولو جاء متأخرا يجب على مسؤولي وزارة الخارجية المغربية التنسيق مع جميع سفارات الدول المعتمد بالمغرب قصد التدخل عاجلا للسماح فقط لطائرات إخلاء رعايا الدول الأجنبية العالقون بمطارات المملكة في اقرب وقت.
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15
17 - محمد الخطيب الأحد 15 مارس 2020 - 14:33
افضل ما فعلت المملكة المغربية عندما عملت بنصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الدخول او الخروج من منطقة وباء
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14
18 - Mouad SEBBATA الأحد 15 مارس 2020 - 14:34
Enfin, c'est ce qu'il fallait faire......... depuis le début de cette épidémie.
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6
19 - hamada lkhribghi الأحد 15 مارس 2020 - 14:34
ديروها من شحال هادي مشي تا ليعطة الله.عطاه المغرب غادي دقة دقة البارح 19 و ليوم 20 ادن وحدة وحدة مازربانينش
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-12
20 - مهاجره الأحد 15 مارس 2020 - 14:34
یجب علی الممملكه عزل نفسها لتتمكن من حصر انتشار المرض علی غرار ما قامت به جمیع دول العالم
منع التجمعات
ایقاف العمل بجمیع المرافق باستتنا المستشفیات و الصیدلیات و محالات بیع المواد الغداییه
یجب اخذ العبره من الغرب
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13
21 - محمد ريان الأحد 15 مارس 2020 - 14:34
رب ضارة نافعة# لعله خير اللهم ارفع عنا البلاء .ربي أغفر و ارحم وأنت خير الراحمين.
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19
22 - مواطن الأحد 15 مارس 2020 - 14:34
قرار صائب رغم انه جاء متأخر نطلب من الله عز وجل أن يبعد عنا هدا الوباء
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17
23 - مواطن مغربي الأحد 15 مارس 2020 - 14:35
و ماذا عن وسائل النقل المحلية اوا ليس الاكتضاض السائد بها يعتبرا حقلا خصبا لتفشي هذا الوباء... يجب على الدولة ان تتدخل و بسرعة
نسأل الله السلامة و العافية للجميع
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7
24 - حسن الأحد 15 مارس 2020 - 14:35
اجراءات صاءبۃ وجريءۃ اللهم يسر واحفظ بلادنا وبلاد السلمين والبشريۃ اجمع امين
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10
25 - Samir الأحد 15 مارس 2020 - 14:38
على الدولة توزيع الكمامات في محطات القطار والنقل الطرقي ومنع تنقل العائلات لان الامر لا يتعلق بعطلة للاستجمام والاستعانة بدوريات للجيش لفرض العزل القسري لأننا شعب في مجمله دون المسؤولية
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8
26 - إدريس الأحد 15 مارس 2020 - 14:39
قرار جد متأخر، و لكن على الاقل دبا الاصابات تتحد من برا، نشوفوا غير اللي خداو العدوى، الله يداوي الحال
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6
27 - Cherchoub الأحد 15 مارس 2020 - 14:39
قرار صائب. في هذه الحالة وحتى لا نصل لما وصلت إليه إيطاليا إيطاليا، على المجلس الحكومي أن يعلن حالة الطوارئ ويلزم عموم المواطنين بالمكوث داخل بيوتهم و تعليق العمل في الادارات العمومية والخاصة لمدة أسبوع. والعوض على رب العالمين. لأننا فعلا مهددين بكارثة إنسانية مصيرية.
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14
28 - simo الأحد 15 مارس 2020 - 14:40
ها المعقول دبا وخا قرار حكيم وفي محله
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11
29 - مغربي الأحد 15 مارس 2020 - 14:40
شكرا ماما فرنسا عفوا أقصد حكومتنا على هذا قرار الصائب.
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-22
30 - زواقي الأحد 15 مارس 2020 - 14:40
قرار صائب وشجاع اتخذته الحكومة. على وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية التحلي بالرؤية و الحكمة العلميتين و غلق أبواب المساجد و لو لمدة محدودة حتى تتضح الرؤية. فأغلب المصلين هم من كبار السن و لا يملكون ما يكفي من المناعة لمقاومة الفيروس.
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9
31 - محمود الأحد 15 مارس 2020 - 14:41
أنا من الأشخاص المولعين بانتقاد الحكومة و المسؤولين الحكوميين عموماً عبر هذه الجريدة المحترمة إلا هذه المرة ،لأول مرة في حياتي أحس بالفخر تجاه حكومتنا أعانها الله على تجاوز المرحلة و حفظ جلالة الملك .
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15
32 - زيد الأحد 15 مارس 2020 - 14:41
قرار سليم في مصلحة الوطن الله يشفي كل مريض
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12
33 - مغربي حر الأحد 15 مارس 2020 - 14:41
اظن حينما سجلت أول حالة وكانت قادمة من الخارج، كان يجب اتخاذ هذا القرار، لكن عموما الان تم اتخاذ القرار وعلينا كمواطنين أن نكون حذرين ونتملك الوعي المطلوب
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10
34 - رياض الأحد 15 مارس 2020 - 14:44
الموت القادم من الشرق ،إجراء وقائي من العيار الثقيل ،لن يترك فرصة للفارين،يقول تعالى "قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء،قال لا عاصم اليوم من أمر الله الا من رحم"صدق ربنا.نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفط بلادنا وأهلها جميعهم ،
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0
35 - ربيعة الأحد 15 مارس 2020 - 14:44
اهم شي هي سلامة المواطنين .وهدا احسن قرار
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4
36 - اتونفيت الأحد 15 مارس 2020 - 14:44
المعجزة الكبيرة التي يعرفها هذا الوباء هي التساوي بين الفقير و الغني سبحان الله نسأل الله عز و جل ان يحمي بلدنا و الامة الاسلامية جمعا
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6
37 - مصطفى الأحد 15 مارس 2020 - 14:47
انه قرار حكيم لكن ماذا سيكون مئال العاملين في المطارات
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2
38 - sami الأحد 15 مارس 2020 - 14:47
كان لابد من هذا الإجراء من زمان لكن على العموم هو إجراء إحترازي رغم تأخره بعض الشيء
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4
39 - الفاسي الأحد 15 مارس 2020 - 14:48
السلام عليكم المرجو من الحكومة المغربية غلق حتى الموانئ في وجه السائقين الدوليين للبضائع المتوجهين لأوروبا بشاحناتهم والدخول للمغرب فأنا واحد منهم وأخاف أن أصاب لا قدر الله بهذا الوباء وأقوم بنقل العدوى لأبنائي وزوجتي وأهلي وإخواني المغاربة مع العلم أنني دخلت للمغرب في الحادية عشر من هذا الشهر قادم من فرنسا وإسبانيا ودخلت للمغرب عن طريق الباخرة بدون فحص ولا مراقبة وشكرا جزيلا
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10
40 - سمير الأحد 15 مارس 2020 - 14:51
قرار جريئ لرئيس الحكومة السيد العثماني .
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3
41 - عبده/ الرباط الأحد 15 مارس 2020 - 14:54
( الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله )
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4
42 - متأخر الأحد 15 مارس 2020 - 15:08
قرار جيد جدا. لكن كان يجب اتخاذه منذ عدة أسابيع، مع الاسف جاء متأخرا.
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1
43 - نصائح ذهبية الأحد 15 مارس 2020 - 15:14
- يجب وضع الكمامة والقفازات بالنسبة للسائقين الدوليين للبضائع المتوجهين الى خارج البلاد
- يجب على الشعب أن يعلم بأن الكرة الآن في ملعبه وأن يتفادى الخروج من البيت الا لضرورة قصوى
- يجب على الدولة توفير المزيد المزيد من القفازات والكمامات الطبية والاستفادة من التجربتين اليابانية و كوريا الجنوبية في الحد من عدد المصابين بالفيروس

وفي الاخير على المسلمين أن يتبعوا الهدي النبوي في طريقة الاكل والمشرب
حفظ الله الجميع
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0
44 - med الأحد 15 مارس 2020 - 15:16
انا مقيم في قطر وارحب بخدا القرار الشجاع
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0
45 - محمد الأحد 15 مارس 2020 - 15:17
قرار صائب. الآن يجب تطبيق الحجر الصحي على المناطق المصابة داخل المملكة ولا ننتظر المرحلة الثالثة حتى يرتفع العدد بشكل مهول.
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1
46 - هند الأحد 15 مارس 2020 - 15:17
هاذا القرار كان خسو يتخذ قبل ماتسجل أول حالة فالمغرب لو كان دابا عايشين حياتنا عاديين، 28 حالة كاملة كنا فانا عنها اش استفدنا من دوك الايام اللي اللي ماسديتوش فيها الحدود غير الذعر والمرض، والحمد لله على الأقل دابا بلي خديتوو هاذا الإجراء ولو متاخر شوية ولكن غايساهم فإبطاء المرض إلم نستطيع حصره
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1
47 - هند الأحد 15 مارس 2020 - 15:19
كما أننا كانتمناو حذر التجول، إلا للضرورة وعلى وزارة الداخلية أن تتدخل فهاذ الامر لان المغاربة بتقييم ماجالسينش بخطورة الوضع ومادايرين تاشي احتياطات
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