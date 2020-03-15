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كُتّاب وآراء
وزارة العدل تؤجل امتحانات شفوية وأخرى كتابية
في إطار التدابير الوقائية الرامية إلى الحد من تفشي وباء كورونا (كوفيد 19)، أعلنت وزارة العدل تأجيل الامتحانات الشفوية الخاصة بالفوج 44 للملحقين القضائيين التي كان مقررا إجراؤها ابتداء من يوم غد.
وأوضحت وزارة العدل، في بلاغ لها، أن التأجيل يهمّ أيضا الامتحانات الكتابية الخاصة بإدماج الأطر المشتركة بين الوزارات العاملين بوزارة العدل التي كان مقررا إجراؤها يوم الأحد 22 مارس، إلى موعد لاحق سيتم إعلانه.
وجاء ضمن البلاغ ذاته أن هذا القرار يأتي في إطار الإجراءات الرامية إلى الحفاظ على سلامة المترشحين ولجان الامتحانات، وتفادي كل ما من شأنه أن يساعد على انتشار عدوى الإصابة بالفيروس.