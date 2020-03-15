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كُتّاب وآراء
هذه تفاصيل عن 11 حالة إصابة مؤكدة بـ"فيروس كورونا" في المملكة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أنه مباشرة بعد الندوة الصحافية التي عقدتها أمس السبت تم تأكيد حالة إصابة جديدة واحدة بفيروس كورونا المستجد.
وأضافت الوزارة أن ليلة السبت - الأحد شهدت تسجيل 10 حالات إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، ليكون بذلك العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إصابتها بـ"كوفيد-19" هو 28 حالة إلى حدود الحين.
ويتعلق الأمر، وفق المعطيات الرسمية نفسها، بـ6 حالات وافدة من إسبانيا وحالتين من فرنسا، وحالتين لشخصين قادمين من إيطاليا، إضافة إلى حالة واحدة من النمسا.
وأضافت الوزارة، في بلاغ توصلت به هسبريس، أنه تم تشخيص الحالات الـ11 من قبل أطقم طبية متخصصة، باتباع الخطوات المعمول بها من أجل إجراء التحاليل المخبرية بكل من المركز الوطني للأنفلونزا والفيروسات التنفسية بالمعهد الوطني للصحة بالرباط، ومعهد باستور-المغرب بالدار البيضاء.
الوزارة أكدت أنه تم التكفل بجميع الحالات وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة، ثم شددت على أن "الحالة الصحية لجميع الحالات المؤكدة الـ11 مستقرة ولا تدعو إلى القلق"، وفق صياغة البلاغ.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (79)
اللهم بلغنا شهر رمضان لا فاقدين ولا مفقودين
امين
"اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجدام و سيئ الأسقام "
إلزموا الأسباب أيها الأحباب
الوضع لا يستهان به.
بالرغم من أني حجزت التذاكر والموافقة على العطلة في العمل سألغي السفر لزيارة الأهل.
هاد الشي راه ممعاهش اللعب
يجب أن نفهم بأننا أيضا مسؤولون اليوم على وضعيتنا الصحية اتجاه هذا الفيروس. يجب أن نساعد المسؤولين بتتبع كل الإجراءات الوقائية من نظافة و الابتعاد عن التجمعات.
المرجو من الذين يركبون الطاكسي و أيضا السائقين عدم الإكثار من الكلام والثرثرة داخل الطاكسي، ونناشد السائقين بفتح النافذة للتهوية.
المرجو من الذين يستقلون الحافلات و القطارات عدم البصق في الأرض أو لمس القوائم الحديدية. خلال النزول من القطارات عدم الاكتضاض أمام الباب والتسابق.
جميع الحالات من أوروبا، ليس هناك حالة واحدة من المغرب؟؟؟؟؟
متنساوش تغسلوا يديكم باستمرار هو صراحة ساهل الوقاية منو
الدولة دارت لي عليها دابا مسؤولية ديالنا
كل من يحل بالوطن من العائدين ...يبقوا معزولين و لا يخالطوا اي شخص و لو من عائلاتهم ...لكي لا تنتقل اية عدوى ...ان كان مصابا اي قادم ...
و ليس انتظار الإصابة ليبدا تتبع المخالطين للشخص المصاب ....
و قد يكون أصيب اشخاص و لا يمكن تتبع كل من خالط الذي خالط القادم الاول من الخارج ...
مسألة معقدة و تحتمل مخاطر ... عدم اخذ الاحتياط اللازم ....
حجر صحي لكل قادم, بمنزله ...مهما كانت درجة حرارته بالمطار ....
مرة اخرى الله يرحم الوالدين بقاو في اروبا يا اخوان لانكم ربما ستسببون في كارثة لأهلكم وللمغرب .
يقتل فايروس [الجوع] 8500 طفل كل يوم
واللقاح موجود ويسمى (الغذاء)
لكن هذا لا يظهر على شاشة (التلفاز)
هناك من يعيش اكثر من كرونا من زمان ولكن لا احد يتهتم اللهم اهدنا يارب
نعيب زماننا والعيب فينا.. وما لزماننا عيبٌ سوانا
يجب أن نفهم بأننا أيضا مسؤولون اليوم على وضعيتنا الصحية اتجاه هذا الفيروس. يجب أن نساعد المسؤولين بتتبع كل الإجراءات الوقائية من نظافة و الابتعاد عن التجمعات.
المرجو من الذين يركبون الطاكسي و أيضا السائقين عدم الإكثار من الكلام والثرثرة داخل الطاكسي، ونناشد السائقين بفتح النافذة للتهوية.
المرجو من الذين يستقلون الحافلات و القطارات عدم البصق في الأرض أو لمس القوائم الحديدية. خلال النزول من القطارات عدم الاكتضاض أمام الباب والتسابق.
المرجو قراءة سورة يس وسورة الملك يوميا .
فاذا قرأها كل واحد منا ،يعني انها قرئت في البلاد بالملايين كل يوم ، فان الله سيحفظ البلاد من هذا الوياء
اللهم رب الناس اذهب الباس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما.
وتنوير الراي العام ماهو كورونا
أنا كمواطن مغربي واعي بالخطر الكبير المحدق ببلدي سألتزم بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة: عمل، شراء حاجيات، استشفاء.. وبتفادي التجمعات البشرية والمستشفيات والسفر والزيارات العائلية ماأمكن، وأعد باتباع وسائل السلامة (غسل اليدين باستمرار) وبعدم المصافحة والتقبيل.
لحكومة دارت نص الخدمة بقى شعب ادير النصف الاخر
كلنا مسؤولون عن مصير الوطن، فردا فردا
يا اخي الفيروس جاء من الصين البعيدة الي أوروبا.
والمغرب له حدود مع اروبا هذا وباء منتشر في بقاع الارظ.
اذا كان اي انسان يعرف انه مريظ فلا يجوز له أن ينتقل الي مكان ءاخر.
يارب الطف بعباده.
على ان ينتهي في شهى يونيو شريطة ان يلتزم الموطنين بتطبيق الارشادات الوقاية اللهم إنا نسالك العفو والعافية.