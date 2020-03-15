هذه تفاصيل عن 11 حالة إصابة مؤكدة بـ"فيروس كورونا" في المملكة

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أنه مباشرة بعد الندوة الصحافية التي عقدتها أمس السبت تم تأكيد حالة إصابة جديدة واحدة بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت الوزارة أن ليلة السبت - الأحد شهدت تسجيل 10 حالات إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، ليكون بذلك العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إصابتها بـ"كوفيد-19" هو 28 حالة إلى حدود الحين.

ويتعلق الأمر، وفق المعطيات الرسمية نفسها، بـ6 حالات وافدة من إسبانيا وحالتين من فرنسا، وحالتين لشخصين قادمين من إيطاليا، إضافة إلى حالة واحدة من النمسا.

وأضافت الوزارة، في بلاغ توصلت به هسبريس، أنه تم تشخيص الحالات الـ11 من قبل أطقم طبية متخصصة، باتباع الخطوات المعمول بها من أجل إجراء التحاليل المخبرية بكل من المركز الوطني للأنفلونزا والفيروسات التنفسية بالمعهد الوطني للصحة بالرباط، ومعهد باستور-المغرب بالدار البيضاء.

الوزارة أكدت أنه تم التكفل بجميع الحالات وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة، ثم شددت على أن "الحالة الصحية لجميع الحالات المؤكدة الـ11 مستقرة ولا تدعو إلى القلق"، وفق صياغة البلاغ.