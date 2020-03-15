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الرئيسية | مجتمع | هذه تفاصيل عن 11 حالة إصابة مؤكدة بـ"فيروس كورونا" في المملكة

هذه تفاصيل عن 11 حالة إصابة مؤكدة بـ"فيروس كورونا" في المملكة

هذه تفاصيل عن 11 حالة إصابة مؤكدة بـ"فيروس كورونا" في المملكة
هسبريس من الرباط
الأحد 15 مارس 2020 - 16:00

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أنه مباشرة بعد الندوة الصحافية التي عقدتها أمس السبت تم تأكيد حالة إصابة جديدة واحدة بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت الوزارة أن ليلة السبت - الأحد شهدت تسجيل 10 حالات إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، ليكون بذلك العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إصابتها بـ"كوفيد-19" هو 28 حالة إلى حدود الحين.

ويتعلق الأمر، وفق المعطيات الرسمية نفسها، بـ6 حالات وافدة من إسبانيا وحالتين من فرنسا، وحالتين لشخصين قادمين من إيطاليا، إضافة إلى حالة واحدة من النمسا.

وأضافت الوزارة، في بلاغ توصلت به هسبريس، أنه تم تشخيص الحالات الـ11 من قبل أطقم طبية متخصصة، باتباع الخطوات المعمول بها من أجل إجراء التحاليل المخبرية بكل من المركز الوطني للأنفلونزا والفيروسات التنفسية بالمعهد الوطني للصحة بالرباط، ومعهد باستور-المغرب بالدار البيضاء.

الوزارة أكدت أنه تم التكفل بجميع الحالات وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة، ثم شددت على أن "الحالة الصحية لجميع الحالات المؤكدة الـ11 مستقرة ولا تدعو إلى القلق"، وفق صياغة البلاغ.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (79)

1 - محمد الجابر الأحد 15 مارس 2020 - 16:05
سيبدأ فايروس كورونا بالإنحسار بإذن الله وسنستقبل شهر رمضان مبتهجين مطمئنين بإذن الله ذلك نهج الأنبياء بشروا ولا تنفروا
اللهم بلغنا شهر رمضان لا فاقدين ولا مفقودين
امين
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1315
2 - soumia الأحد 15 مارس 2020 - 16:06
انا شداتني الخلعة هادشي ماكايبشرش بالخير ماخايفاش على راسي قد ماخايفة نخسر واليديا الله يحفظنا ياربي ويحفظ جميع المسلمين ياربي
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367
3 - Kénitra city الأحد 15 مارس 2020 - 16:08
هذا ما كنا نخشاه ان يختلط المهاجرون مع الناس و بعد ايام تظهر اصابتهم !! اذن فكل يوم ستزداد اعداد المصابين و ستظهر اصابات جديدة في ابناء الوطن بعد انتهاء مدة الحضانة .. ارجوا من السلطات فرض حالة الطوارئ وحظر التجول لتظهر الحالات المصابة وهو وحدها في البيت
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135
4 - الفاسي الأحد 15 مارس 2020 - 16:09
ربي لا تأخدنا بما عمله السفهاء منا نرجوا رحمتك ونخشى عذابك فإن عذابك بالكافرين ملحق يا حي ياقيوم برحمتك نستغيت فنحن عبادك الضعفاء فرحمتك سبقت غضبك وإنك حنون رحيم وعلى ما تشاء قدير فنحن نعترف بأننا فرطنا في ديننا وحكمك إلا أننا نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك يا رب الأرباب إننا ندعوك بأسمائك الحسنى إرفع غضبك ومقتك عنا وعن من يقول يا الله . قولوا يا الله يا الله
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200
5 - الدعاء الأحد 15 مارس 2020 - 16:09
نسأل الله التخفيف في قضائه وقدره
"اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجدام و سيئ الأسقام "
إلزموا الأسباب أيها الأحباب
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131
6 - خالد الأحد 15 مارس 2020 - 16:09
يجب اغلاق قاعات الحفلات لانها تشكل بؤرة لانتشار الفيروس
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80
7 - الياس سلا الأحد 15 مارس 2020 - 16:11
هل اغلق المغرب الحدود ام لا؟وشكرا
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32
8 - ولد الصحراء الأحد 15 مارس 2020 - 16:11
عاااافكم بقاو فديوركم، الخروج للضرورة فقط
الوضع لا يستهان به.
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87
9 - simou67 الأحد 15 مارس 2020 - 16:12
المرجو من الاخوة الكرام المقيمين في الخارج عدم القدوم إلى المغرب حتى مرور هته الأزمة.
بالرغم من أني حجزت التذاكر والموافقة على العطلة في العمل سألغي السفر لزيارة الأهل.
هاد الشي راه ممعاهش اللعب
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75
10 - Farouk الأحد 15 مارس 2020 - 16:12
كفى من الإستهتار والهبال ولي عندو شي خربة يجلس فيها ريثما دوز عاذ السحابة على خير.
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56
11 - مواطنة الأحد 15 مارس 2020 - 16:12
اللهم اننا نعوذ بك من البرص والجداري و الجنون و سيئ الأقسام. والله يشافي كل مريض.
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46
12 - Khawla dh الأحد 15 مارس 2020 - 16:12
هذا يخيف جدا لاعداد ديال مصابين بهاد ڤيروس كورونا الحدود انغلقت ولاكين الاعداد كالتزاد غير خاصنا نديرو لعلينا نديروا نضافة نتضمنوا باش هاد الڤيروس يبشي
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22
13 - اللهم الطف بنا الأحد 15 مارس 2020 - 16:13
يعني كل الحالات وافدة احتمال انتقال العدوى ضعيف لكن يجب الاحتياط والاخد بشروط السلامة
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28
14 - فاطمة الزهراء الأحد 15 مارس 2020 - 16:13
بما ان كورونا له خاصية التنقل السريع ما محل من خالطهم هؤلاء المصابين؟
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19
15 - مواطنة مغربية الأحد 15 مارس 2020 - 16:14
ويجي واحد الاناني يقول بلادنا من حقنا نرجعو ليها القمة الانانية ياك مشيتو اوروبا حيت حسن من المغرب والمغرب مافيه لا صحة لا تعليم علاش بغيين دخلو دبا
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51
16 - مغربي الأحد 15 مارس 2020 - 16:14
نداء الى السيد وزير الاوقاف: كان اجدادنا يقبلون عند اشتداد الازمات على قراءة اللطيف في المساجد، فلم لا نقبل على هذه العادة الحميدة. تاكدوا ان الوباء سيرفع عنا لان الله رحيم
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39
17 - مواطن الأحد 15 مارس 2020 - 16:14
جميع الحالات قادمة من الخارج. قرار المسؤولين بتعليق كل الرحلات من وإلى المغرب هو قرار حكيم وصائب رغم تأخره بعض الشيء.
يجب أن نفهم بأننا أيضا مسؤولون اليوم على وضعيتنا الصحية اتجاه هذا الفيروس. يجب أن نساعد المسؤولين بتتبع كل الإجراءات الوقائية من نظافة و الابتعاد عن التجمعات.
المرجو من الذين يركبون الطاكسي و أيضا السائقين عدم الإكثار من الكلام والثرثرة داخل الطاكسي، ونناشد السائقين بفتح النافذة للتهوية.
المرجو من الذين يستقلون الحافلات و القطارات عدم البصق في الأرض أو لمس القوائم الحديدية. خلال النزول من القطارات عدم الاكتضاض أمام الباب والتسابق.
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40
18 - الصاعقة الأحد 15 مارس 2020 - 16:15
أنا لاأستطيع أن أتفهم موقف هؤلاء المهاجرين.ياقوم الزموا أماكنكم.لعلكم تريدون الدخول التاريخ كأول من نقل فيروس كورونا الى المغرب الأقصى؟
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23
19 - Igasse lamnizla الأحد 15 مارس 2020 - 16:15
اللهم نسالك اللطف، و احفظ هذه البلاد من كل داء مميت، وكن في عون المسؤولين و الاطباء، اللهم زل هذا البلاء، و ارزقنا حسن الخاتمة.
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18
20 - Miloud casa الأحد 15 مارس 2020 - 16:15
الامر لم يعد بالهين، لكن باذن الله لما وضعنا ايدينا عن المصدر سيتخاصر وسيقضى عليه والله الموفق ونطلب من الله الشفاء للحلالت المرضية ببلدنا وباقي ارجاء العالم، اتمنى ان ندعو جميعا بجميع الواننا ومذاهبنا وادياننا الله دعاء رجل واحد ان يحد من هذا الوباء ويعافينا ويحمينا وينشر رحمته ويهدينا ويغفر لنا الذنوب التي تحل النقم والوباء
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12
21 - نورالدين الأحد 15 مارس 2020 - 16:15
شفتو هاد خير لي كيجينا من خارج الله يرحم ليكم واليدين بقاو في بلاد لي كتاكلو فيها خبز او فيها علاج تاع بصح حتى افوت هاد ويل تاع مرض أو مرحبا بيكم
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12
22 - محمد الأحد 15 مارس 2020 - 16:15
الله يحفظ وصافي خاص الشعب يتعامل بجدية ويتبع جميع التعليمات
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10
23 - مغربي الأحد 15 مارس 2020 - 16:15
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلاتدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلاتخرجو منها" الله اهدي ما خلق وصافي زعمة الى رجعتو للمغرب مغتصابوش بهاد الفيروس راكم غير كتزيدو على البلاد البلاء شدو بلاصيكم وسلمو أمركم لله حتى افرجها ربي من عندو عودتكم للمغرب أكبر خطأ كترتكبوه فحق الأهل ديالكم وعلى المغاربة كاملين . اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا . اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين
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19
24 - هشام كولميمة الأحد 15 مارس 2020 - 16:16
مزيدا من الاحتياطات و الوعي و التضامن،فالآتي سيكون عظيما.الحالات الرسمية ظاهرة أما الحقيقية فربما أكثر بكثير...نتمنى الخير للجميع.
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4
25 - مريم الأحد 15 مارس 2020 - 16:16
او مازال هاد 11 شخص شحال من واحد عاداو . ما غدين ابانو حتى ل 15 يوم الماجية و هوما تاهوما عاداو الناس . الله احفظ
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9
26 - Citoyen الأحد 15 مارس 2020 - 16:16
سبحان الله
جميع الحالات من أوروبا، ليس هناك حالة واحدة من المغرب؟؟؟؟؟
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6
27 - وزير الأحد 15 مارس 2020 - 16:16
وش أعباد الله باقي كنسمعو ب حالات قادمة من ايطاليا و اسبانيا ووو... أرجوكم يا مسؤولينا كونوا جديين و لو هده المرة فقط في حياتكم ...
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9
28 - ayoub khalifa الأحد 15 مارس 2020 - 16:17
عافاكم لي كيعرف فين كينين هاد الحالات يجوبني،الدولة دارت لي عليها دبا الشعب لي مخصوش يمشي التجمعات ، ه الصين دواو فيه 60000 سيرو تأكدو ه إن شاء الله غيصيفطونا الدوا، غيكون أكبر الدرس للناس،الله يخرج هدشي بسلام.
متنساوش تغسلوا يديكم باستمرار هو صراحة ساهل الوقاية منو
الدولة دارت لي عليها دابا مسؤولية ديالنا
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13
29 - وعزيز الأحد 15 مارس 2020 - 16:18
لو اتبعت اجراءات صارمة مثلا

كل من يحل بالوطن من العائدين ...يبقوا معزولين و لا يخالطوا اي شخص و لو من عائلاتهم ...لكي لا تنتقل اية عدوى ...ان كان مصابا اي قادم ...

و ليس انتظار الإصابة ليبدا تتبع المخالطين للشخص المصاب ....


و قد يكون أصيب اشخاص و لا يمكن تتبع كل من خالط الذي خالط القادم الاول من الخارج ...


مسألة معقدة و تحتمل مخاطر ... عدم اخذ الاحتياط اللازم ....



حجر صحي لكل قادم, بمنزله ...مهما كانت درجة حرارته بالمطار ....
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6
30 - عابر سبيل الأحد 15 مارس 2020 - 16:18
ماتخفيش ا سمية راه كاينة موت واحدة اليقين فالله سبحانه وتسلحوا بالعاء على نهج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
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2
31 - من ألمانيا الأحد 15 مارس 2020 - 16:18
وا گلسو أخوتنا في البلدان اللي نتوما فيها الله يهديكم بلا متعاديو حبابنا و خوتنا فبلادنا حرام عليكوم را في بلادنا ناس كبار على قد الحال و ناس فقراء كتار. الله يحفظ بلادنا و صافي. خاص الدولة تعمل إشهارات تلفزية تقول للناس في الخارج يگلسو فاين هوما إلا حالات قصوى جدا كالوفاة و مرض أحد الوالدين، و اللي دخل يتعزل 2 سيمانات عاد يدخل للبلاد.
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6
32 - الطيبي الأحد 15 مارس 2020 - 16:18
الحمد لله الامور تحت السيطرة و سنهزم هذا الوباء الشرير
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0
33 - عبدالعزيز الأحد 15 مارس 2020 - 16:18
الى حدود اللحظة لا زال الوضع مستقر في المغرب كما يظهر ان مجمل الحالات فهي من الخارج و لم يتم بشخيص حالات مخالطة للمرضى باستثناء حالة و احدة ، و هذا امر جيد ، و في حالة تم تشخيص حالات مخالطة آنذاك ستنتقل الوزارة للمرحلة الثانية و هذا امر يجب ان تستعد له في حالة تشخيص الحالات المخالطة .
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1
34 - متابع الأحد 15 مارس 2020 - 16:19
مافهمتش هاد الإخوان المغاربة في الخارج هل يمتلكون ذرة عقل او شيء يفكرون به في دماغهم، لان رجوعهم للمغرب اول المتضررين منه هو عائلاتهم ، الكثير يكرر اسطوانة مستشفيات اروبا احسن وأفضل من المغرب والخدمات الصحية لا تقارن ومع ذلك يتركون كل ذلك النعيم ويصرون على العودة للمغرب الذي حسب نظر البعض لا يمتلك اي خدمات صحية ؟ فهم تسطا !
مرة اخرى الله يرحم الوالدين بقاو في اروبا يا اخوان لانكم ربما ستسببون في كارثة لأهلكم وللمغرب .
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4
35 - Mowatina الأحد 15 مارس 2020 - 16:19
جميع الحالات جاو من برا، نتمناو ملي حبسنا الرحلات هادشي ينقس و الناس توعا و ما ينتاشرش المرض .باراكا من التسلام و البوسان و الاستهتار .يا ربي حفظ بلادنا.
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5
36 - مغربية الأحد 15 مارس 2020 - 16:19
اللهم احفظ جميع المسلمين يارب العالمين والصلاة والسلام على رسول صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله بإذن الله تعالى يزول هدا المرض
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2
37 - Nabil الأحد 15 مارس 2020 - 16:19
الاخوان هده فقط الحالات الاصلية اما الحالات الفرعية لم تظهر بعد، الفيروس يبقى قي فترة الحضانة 14 يوم قبل بدأ الاعراض و في كل دلك الوقت ينتقل لآخرين. يعني ممكن سنسمع مستقبلا ارقام كبيرة خاصة بالحالات الفرعية مثل الارتفاع الدي حدث في اوروبا. حتى لا نصل لمستوى ايطاليا اناشد الناس ان تبقى في بيوتها و الا تخرج الا للضرورة.
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4
38 - عادل الأحد 15 مارس 2020 - 16:20
في اي وباء امر منطقي الي عندو الوسائل تايهرب لأبعد بلاصة محمءية، لهادا ملي بان الفيروس فأوروبا أمر منطقي غادي يهربو للمغرب و موريطانيا و أفريقيا بصفة عامة، و لهادا هاد الحالات كولها من أوروبا، المغاربة حمدالله عندهوم مناعة و مغايدي منا والو تانمرضو بكتر من كورونا و تانبراو، غي تانعاتب المسوولين حيت خلاو الحدود مترعة و الأوروبيين الي تايجريو علينا في اوقات الرخاء هاربين عندنا في اوقات الشدة، مسؤولين بدون شخصية و كاريزمة، كان عليهوم يحبسو عباد الله يدخلو، حشومة كاع. هاد الفيروس نزلة برد عادية و غادوز في امان الله حيت عندنا مناعة ناتجة عن تباين الصيف و الشتاء عندنا من 0درجة إلى 50 درجة في الصيف، غي هاد المسوولين الي خلاها سايبة باش يدخل الفيروس هوما الي خاص يتحاسب ملي نساليو من هادشي
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-3
39 - كم مم الأحد 15 مارس 2020 - 16:20
نناشد جميع المغاربة القادمين من الخارج ان يتطوعوا بتلحجر الصحي لانفسهم بمعنى الا يخلطوا اهلهم واصدقاءهم حتى يتاكدوا من سلامتهم حفاظا على مصلحة بلدهم هكذا سنتغلب على انتشار المرض وحتى اذا شك احد في نفسه عليه ان يخبر السلطات الصحية ليستفيد من العلاج
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3
40 - اسبانيا الأحد 15 مارس 2020 - 16:20
كنت من المفروض نمشي المغرب هادي 3 اسابيع واخا ماحاس بوالو مامشيتش ضعت ففلوس طيارة و كلشي ولكن منقدرش نجيب شي مصيبة لا قدر الله لوليديا و خوتي و المغاربة هادشي علاش كنطلب من المهاجرين يبقاو فديورهم الله يرحم الوالدين
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19
41 - أحمد الأحد 15 مارس 2020 - 16:21
سينحصر وسيزول بإذن الله الى گلسنا في بيوتنا اوشدينا وليداتنا
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4
42 - بستري الأحد 15 مارس 2020 - 16:22
عى حسب ما فهمت اغلبية ديال الحالات هوما فاكانص جايين من اوروبا للبلد الذي كانوا هربوا منه في السابق! انا ماشي اناني ولكن كن كنت بحالكم هاجرت لأوروبا علاش نرجع الى ما كنحملش المغرب.. واخا تمشيو لأوروبا ما كتعرفوش تندمجو وتاخدو الحضارة من مواليهم.. والله يهديكم بقاو تما.. و كن مني كن حيدت ليكم الجنسية لأنكم بغيت تخرجو من البلاد بخاطركم.
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-3
43 - rabeh yahya الأحد 15 مارس 2020 - 16:22
زعما هاد الدول اللي رسلاتهوم لينا ما قدينش ايعالجوهوم؟؟؟
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-5
44 - jawad الأحد 15 مارس 2020 - 16:23
لماذا لا يدکرون المدن التی کان فیها هٶلاء حتی یاخذ السکان احتیاطاتهم بشکل جدي
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7
45 - أستاذة وطنية الأحد 15 مارس 2020 - 16:23
ما يؤسف له هو الانتشار السريع للفيروس ولكن المغاربة أخذوا الأمر مأخذ الهزل وخرجوا مع أبنائهم إلى الأسواق رغم ان المدارس عطلت من أجل التزام البيوت وربما سيقع لنا ما وقع لايطاليا وايسبانيا بدورها قللا من قيمة المرض وهم يحصدون عواقبه غير أن الفرق بيننا وبينهم ان لهم الامكانيات التي تفتقر اليها نحن
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6
46 - ديما حاضر الأحد 15 مارس 2020 - 16:24
صدق محمود الحسنات عندما قال
يقتل فايروس [الجوع] 8500 طفل كل يوم
واللقاح موجود ويسمى (الغذاء)
لكن هذا لا يظهر على شاشة (التلفاز)
هناك من يعيش اكثر من كرونا من زمان ولكن لا احد يتهتم اللهم اهدنا يارب

نعيب زماننا والعيب فينا.. وما لزماننا عيبٌ سوانا
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2
47 - Momo الأحد 15 مارس 2020 - 16:25
ان شاء الله ازمة و ستزول بحول الله،ما علينا سوى التضرع الى الله بالدعاء و عدم الخوف،ان الله كريم و أرحم الراحمين.قل لن يصيبنا الا ما كتبه الله لنا.
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2
48 - معلق الأحد 15 مارس 2020 - 16:25
.
يجب أن نفهم بأننا أيضا مسؤولون اليوم على وضعيتنا الصحية اتجاه هذا الفيروس. يجب أن نساعد المسؤولين بتتبع كل الإجراءات الوقائية من نظافة و الابتعاد عن التجمعات.
المرجو من الذين يركبون الطاكسي و أيضا السائقين عدم الإكثار من الكلام والثرثرة داخل الطاكسي، ونناشد السائقين بفتح النافذة للتهوية.
المرجو من الذين يستقلون الحافلات و القطارات عدم البصق في الأرض أو لمس القوائم الحديدية. خلال النزول من القطارات عدم الاكتضاض أمام الباب والتسابق.
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4
49 - Hassan massa الأحد 15 مارس 2020 - 16:26
الى جميع المغاربة
المرجو قراءة سورة يس وسورة الملك يوميا .
فاذا قرأها كل واحد منا ،يعني انها قرئت في البلاد بالملايين كل يوم ، فان الله سيحفظ البلاد من هذا الوياء
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7
50 - Y.johri الأحد 15 مارس 2020 - 16:26
اللهم احفظ عبادك المسلمين من كل شر ووفق ولات الأمور لفعل الصواب. البلاد متأزمة ماديا بالجفاف والفقر والبطالة وغتكمل الله يفرجها يا رب.
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2
51 - عمر الأحد 15 مارس 2020 - 16:27
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعتقد اننا لحد الساعة لازلنا في المرحلة الأولى لان كل الحالات المصابة وافدة من الخارج ولم يثبت انتقال العدوى بين المصابين والمغاربة المقيمين، ان شاء الله باتباع تعليمات السلامة والوقاية بالإضافة إلى حس التضامن والتآزر سنتجاوز هذه المحنة. أدعو إخواني المغاربة أن يلتزموا بتعاليم ديننا الحنيف والتضرع الى الله والاستغفار، والدعاء للاطقم الطبية رجال الخفاء فالله وحده يعلم معاناتهم ومعاناة أسرهم.
اللهم رب الناس اذهب الباس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما.
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1
52 - Ait الأحد 15 مارس 2020 - 16:27
اقول لاولائك الدين يشترون ما قد يكفيهم لسنة كاملة مادا تركت للاخرين هل تريد ان تعيش واحدك على حساب الاخرين ان اخدت اكتر من حاجك فاعلم ان تمس بدالك حاجة الاخارين اين قيم الاسلام والمسلمين فلايؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه فنحن نحتاج الى الرحمة الالهية اكتر من الاكل و الطعام.
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8
53 - متقاعد الأحد 15 مارس 2020 - 16:27
اين هم العلماء المغاربة المتخصصين في الأوبئة اليس من الضروري القاء حوار مع اطباء وعلماء متخصصين لكي ينوروا الشعب المغربي بحالة الفيروس
وتنوير الراي العام ماهو كورونا
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54 - عمر الأحد 15 مارس 2020 - 16:28
الشعب تبع لي تقال او ليعندو شي دعوا ادعيها او لي غير سلبي امشي نعس حتال ماي وي هنينا راه مكينش صعب من تهز من سلبيات فبنادم حمدلله دوزنا سارس او كورونا او زيد ماشي هاد مرة حيت قاصنا غادي نتخلعو
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55 - مواطن الأحد 15 مارس 2020 - 16:28
لماذا لا يتم قرض حالة الطوارئ قبل انتشار المرض بشكل كبير. قتهل سيكون ذلك ضروريا لا اختياريا نسأل الله العفو والعافية والسلامة للجميع
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56 - عبدالحق الأحد 15 مارس 2020 - 16:29
ابشروا الحكم الآن لله فأكثروا بالاستغفار لعلكم تفلحون
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57 - سعيد نيويورك الأحد 15 مارس 2020 - 16:31
11 حالة عدد ضئيل جدا ولله الحمد بمقارنت الدول الاخري !! دولة قطر صغيرة جدا مساحتها تقريبا بحجم مساحة مدينة المحمدية باستطاعتك ان تمشيها في ساعة فقط وعدد الحالات عندهم تخطت ال 200 حاله مقربة من ال 300 حالة ؟؟ لماذا كل هذه الضجة والقلق عجبي ..مدينة ووهان الصينية تعج بالفيروس ازيد من مائة الف حالة وهم يمشون في الشوارع ويضحكون وكئن شي لم يكن…
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58 - مجهول الأحد 15 مارس 2020 - 16:31
أظن أن الوضع لا يبشر بخير،و الغريب في الأمر أن المواطن المغربي لا يعير الأمر إهتماما و لا يعي بخطورة الوضع الكارثي الذي ينتظرنا في حال تفاقم الاوضاع و تفشي المرض بالبلاد، أتمنى من الأسر إلتزام البيوت و إستعمال لوازم الوقاية الضرورية من أجل أن نخرج من هذه الازمة بأقل الخسائر.
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59 - الله يحفض الأحد 15 مارس 2020 - 16:32
هادشي ماكبشرش بالخير و الدليل أنه العدد غادي وكيزيد هاد الناس لي كيدخلو لبلاد راهم خطر على عائلتهم و المحيط لي هوما فيه و بنفس الطريقة ناس لي تعداو غادي يعاديو ناس خرين و نفس العملية كتعاود لحل لوحيد هو المغرب يسد الحدود بمرا لي فشي بلاصة يبقا فيها
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60 - عبدالرحيم الرباط الأحد 15 مارس 2020 - 16:33
بسم الله الرحمن الرحيم أغلب الدول العربية و الإسلامية لم تحترم حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم اذا ظهر الطاعون في بلد ما فلا تقدموا عليه و اذا ظهر في بلد و انتم فيه فلا تخرجوا منه!
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61 - حسناء الأحد 15 مارس 2020 - 16:34
بس الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم
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62 - ملاحظ الأحد 15 مارس 2020 - 16:37
نطالب بفرض حالة الطوارئ لمدة أسبوعين في كل البلاد وإغلاق الحدود نهائيا مع جميع الدول ماعادا البضائع ويجب تعقيمها قبل فتحها. كما يجب فرض الحجر الصحي على كل العائدين لارض الوطن من كل الدول ومن اختلط بهم لمدة 20 يوما، هكذا يمكننا بإذن الله تفادي انتشار الفيروس. والتخفيف من الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي ستصيب الاقتصاد الوطني ومستخدمي القطاع الخاص خاصة والشركات والأسر...
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63 - جون لوك الأحد 15 مارس 2020 - 16:38
هذا وقت التكاتف والتضامن والتوجه الى الله بالتوبة والدعاء بحظ بلدنا وشعبنا .. ولامكان للشامتين أو المنتقظين صيادي السقطات.. سنتجاوز المحنة ان شاء الله وسينحسر ثم ينتهي المرض باذن الله.. وسنصلي شكرا لله تعالى.. ونعتبر ونتعظ بحول الله.. تذكروا ما قلت ..لا تنسوا مقولة سيدنا الإمام علي رضوان الله تعالى عليه " يحرسني أجلي "
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64 - عثمان الأحد 15 مارس 2020 - 16:38
الله يرحم الوالدين المغاربة المهاجرين لي دخلو البلاد اقل من شهر كونوا وطنيين ومادمروش البلاد والعباد حبسو راسكم فشي بيت وماتقربوش لعائلاتكم الا كانوا عزاز عليكم راه يمكن تسببوا فوفاة والديكم ولا ولادكم واش غيكون ضميركم مرتاح ديت الساعة كنتمنى تفهموا الوضع راه ماشي اللعب هدا والغربب ان الدولة مافكراتش تنصح المهاجرين لي رجعوا بالحجر الصحي الله يهدي ماخلق
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65 - لا للاستسلام الأحد 15 مارس 2020 - 16:38
مابقيتش كنخلي الوليدة تخرج...الى مت انا ماشي مشكل...اللهم برحمتك نسثغيت...ان الله على كل شيء قدير...
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66 - الحسين المغربي الأحد 15 مارس 2020 - 16:39
ولنبلونكم...هذا أمر الله على عباده لعلهم يصلحون.جددوا ثقتكم بالله وتضرعوا إليه وٱستغفروا وتراحموا فيما بينكم وٱخرجوا الزكاة لضعفائكم والله قادر إن شاء جل جلاله أن يرفع عنكم البلاء.
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67 - azoz الأحد 15 مارس 2020 - 16:40
الله ما إننا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه.
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68 - العبث الأحد 15 مارس 2020 - 16:40
راه الناس اللي تيحيو من أوروبا يجب منعهم من للدخول للبلاد وقاية للمغاربة. لحد الان الحالات المسجلة قادمة من أوروبا واش مازال الدولة زايدا فيه. يجب إغلاق الحدود في وجه الوافدين.
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69 - مول الكرموص الأحد 15 مارس 2020 - 16:40
المرجو الزام الأسر بالبقاء في البيوت و الخروج الا للضرورة و غلق المرافق العمومية و السياحية . فالامر خطير و يستدعي احراءات استباقية و الإستفادة من التجربة الصينية
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70 - مغربيه الأحد 15 مارس 2020 - 16:43
لي عندو شي حد فاروبا جا فالاسابيع السابقه يدير احتياااااااط وااااعباد الله ماشي تبقاو مخبيينو يمشي يدير تحاليل اذا حس ب شي حاجه متبقاوش تقولو غير منزله عاديه
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71 - نورالدين الأحد 15 مارس 2020 - 16:44
لمادا لا يتم الحجر على المسافرين العائدين الى المغرب بمجرد هبوطهم من الطائرة لمدة 14 يوما الى حين التاكد من خلوهم من هدا الوباء، هذا هو الحل الوحيد للحيلولة دون انتشار المرض حفاظا على ارواح المغاربة
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72 - علي الأحد 15 مارس 2020 - 16:45
نسأل الله السلامة من هذا البلاء كان يجب على الجهات المسؤولة بعد ظهور أول حالة منع الحدود البرية والبحرية والجوية كلها فالإنسان أغلى من كل الخسائر المادية
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73 - حنان الأحد 15 مارس 2020 - 16:48
ما حيلة ااضعيف الا الدعاء والتضرع لله عز وجل ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا على المؤمنين ان يحسنوا الظن بالله عز وجل وان يخلصوا في الدعاء ان يغيثنا ويرفع عنا اابلاء ويحفظ بلادنا انه سميع الدعاء.
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74 - غير دايز الأحد 15 مارس 2020 - 16:50
دابا لوقع وقع مخصناش نبداو نتبادلو الإتهامات ونلقيو اللوم على إخواننا المهاجرين. دابا ماحدنا خارج دائرة الخطر الحل الوحيد هو كاع الشعب يجلس في دارو لمدة 2 ولا 3 الأسابيع والخروج للضرورة فقط نديرو روسنا شادين كونجي ولا مراض المهم 3 الأسابيع بزربة دوز باش لمصاب يشفى إن شاء الله خلال هذه المدة وتختفي العدوى. أما لبقينا نتباكى ونلوم ويسكنا الفزع والخوف غير غادي نززيدو نأزموها ونتسببوا في كارثة خصوصا أن كلشي مزاحم في الأسواق بسبب هاد الخوف عوض ما بنادم يسد عليه بابو ويبقى يخرج مرة كل يومين يتقدى حاجياتو ويرجع كيف دارو الصينيين
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75 - مواطن مغربي الأحد 15 مارس 2020 - 16:51
توعية الأشخاص الأميين لي مزال فالمقاهي
أنا كمواطن مغربي واعي بالخطر الكبير المحدق ببلدي سألتزم بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة: عمل، شراء حاجيات، استشفاء.. وبتفادي التجمعات البشرية والمستشفيات والسفر والزيارات العائلية ماأمكن، وأعد باتباع وسائل السلامة (غسل اليدين باستمرار) وبعدم المصافحة والتقبيل.
لحكومة دارت نص الخدمة بقى شعب ادير النصف الاخر
كلنا مسؤولون عن مصير الوطن، فردا فردا
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76 - Hollandddddsdss الأحد 15 مارس 2020 - 16:54
الي المعلق رقم 26
يا اخي الفيروس جاء من الصين البعيدة الي أوروبا.
والمغرب له حدود مع اروبا هذا وباء منتشر في بقاع الارظ.
اذا كان اي انسان يعرف انه مريظ فلا يجوز له أن ينتقل الي مكان ءاخر.
يارب الطف بعباده.
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77 - سوسي الأحد 15 مارس 2020 - 16:56
واش غير اجي وسد على الناس، شكون حنا باش نسبقو الاولين نسدو على فرنسا،ايطاليا، اسبانيا...واش فخباركم الا سبقات المغرب بهد ااخطوة بدون ماتعلنها ماما فرنسا، كتمسى اهانة الجمهورية الفرنسية...خلاصة القول. الدول الافريفية يا سادة ان نشأ فيها وباء ما يتركونها في المعركة لوحدها ويغلقون عليها ابواب السماوات والارض اما ان حل بها وباء وافد تكون اخر من يغلق ابوابها على البلدان.
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78 - Ali anjar الأحد 15 مارس 2020 - 16:56
اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين
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79 - المستشار الطبي الأحد 15 مارس 2020 - 16:57
إنما مع العسر يسرى الاكيد انه باذن الله سيتوقف عن الانتشار مع بداية شهر ابريل
على ان ينتهي في شهى يونيو شريطة ان يلتزم الموطنين بتطبيق الارشادات الوقاية اللهم إنا نسالك العفو والعافية.
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